A exploração espacial moderna transformará o mundo do trabalho

As inovações inspiradas no programa espacial dos EUA ajudaram a melhorar a vida na Terra. Próteses, computadores, celulares com câmera, cobertores térmicos, espuma viscoelástica e até mesmo tênis. A tecnologia por trás de cada um deles foi criada para atender às necessidades específicas de aeronaves e espaçonaves, bem como dos pilotos e astronautas dentro desses veículos. Hoje, esse fluxo de inovação foi invertido. A inovação nos negócios se tornou o combustível para as viagens espaciais e a economia espacial. IA, aprendizado de máquina, edge computing, computação quântica, IoT e blockchain tornaram as viagens espaciais mais eficientes, ajudaram a reduzir os custos de coleta de dados e aceleraram a descoberta de insights contidos nesses dados.

Essas inovações e áreas de crescimento inspiraram uma série de empresas de serviços e suporte: fabricantes de veículos de lançamento, provedores de serviços de assistência ao lançamentos, coletores e gestores de detritos espaciais, mineradores de minerais e metais, promotores de turismo espacial e reparo e manutenção de satélites. A lista de empresas necessárias para atender um setor desse porte é praticamente interminável.