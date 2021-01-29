A exploração espacial moderna transformará o mundo do trabalho

Nos anos 80 e início dos anos 90, poucas pessoas poderiam imaginar o impacto que a internet um dia teria. A ideia de que ela se tornaria parte integrante e onipresente de nossas vidas profissionais e pessoais parecia piada. A partir da década de 50, as pessoas passaram a encarar a exploração espacial de forma semelhante. As pessoas a consideram fascinante, mas a maioria ainda a percebe como uma área para engenheiros e cientistas aeroespaciais, e não para as pessoas comuns. O recente e bastante notório crescimento das empresas espaciais comerciais começou a mudar essa percepção, mas não completamente. Será que o setor espacial global está em um ponto de inflexão? Estamos no início da próxima grande transformação de nossas vidas profissionais? Os principais indicadores sugerem que é exatamente isso que está acontecendo.
A economia espacial global gerou US$ 345 bilhões em 2016 (link externo ao site ibm.com). Os analistas do setor privado preveem que essa tendência continue com a previsão de crescimento entre US$ 1 e US$ 1,5 trilhão até 2040 (link externo ao site ibm.com). Há quatro aspectos do mundo dos negócios de hoje que estão impulsionando esse nível de investimento.
As inovações inspiradas no programa espacial dos EUA ajudaram a melhorar a vida na Terra. Próteses, computadores, celulares com câmera, cobertores térmicos, espuma viscoelástica e até mesmo tênis. A tecnologia por trás de cada um deles foi criada para atender às necessidades específicas de aeronaves e espaçonaves, bem como dos pilotos e astronautas dentro desses veículos. Hoje, esse fluxo de inovação foi invertido. A inovação nos negócios se tornou o combustível para as viagens espaciais e a economia espacial. IA, aprendizado de máquina, edge computing, computação quântica, IoT e blockchain tornaram as viagens espaciais mais eficientes, ajudaram a reduzir os custos de coleta de dados e aceleraram a descoberta de insights contidos nesses dados.
Essas inovações e áreas de crescimento inspiraram uma série de empresas de serviços e suporte: fabricantes de veículos de lançamento, provedores de serviços de assistência ao lançamentos, coletores e gestores de detritos espaciais, mineradores de minerais e metais, promotores de turismo espacial e reparo e manutenção de satélites. A lista de empresas necessárias para atender um setor desse porte é praticamente interminável.
A adoção de princípios comuns para orientar a cooperação e a gestão da exploração e utilização do espaço é mais um sinal da crescente maturidade deste setor e do reconhecimento que ele terá no mundo dos negócios. Em outubro de 2020, oito nações membros fundadoras assinaram os Acordos Artemis (link externo ao site ibm.com), um documento que define uma visão compartilhada para a exploração, a ciência e as atividades comerciais no espaço. Os acordos abrangem:
A NASA lidera o programa Artemis e prevê que outros parceiros globais e nações se juntarão ao esforço.
Se a economia espacial global é a vanguarda da transformação do trabalho, como as empresas de hoje podem se preparar para ela? Assim como as empresas na década de 80 tiveram dificuldade em imaginar as possibilidades da internet, as empresas de hoje também podem ter dificuldades em compreender as possibilidades transformadoras da exploração espacial e da economia espacial global. Uma dos segredos para o preparo pode ser visualizar o papel que sua empresa poderia desempenhar nesse setor e desenvolver uma visão de longo prazo do que é possível. Isso pode exigir um maior domínio da tecnologia que será demandada por este setor, como IA e aprendizado de máquina. Pode exigir investimento na força de trabalho através de treinamento de habilidades para garantir que as equipes estejam preparadas para a transformação. Pode envolver parcerias com organizações experientes no setor e com as tecnologias necessárias. Assim como o próprio espaço, as possibilidades são infinitas.
