Segurança de dispositivos móveis: por que a proteção é crítica na força de trabalho híbrida

Em nosso mundo com prioridade para dispositivos móveis, os dias de trabalho de muitos funcionários começam e terminam em um dispositivo móvel. Os dispositivos móveis agora são ferramentas essenciais para produtividade e comunicação. Com a transição de muitas organizações para ambientes de trabalho híbridos, os dispositivos móveis representam um alvo valioso para agentes maliciosos, pois geralmente são os dispositivos corporativos menos protegidos e oferecem plataformas para o lançamento de ataques de engenharia social .
Ao contrário dos computadores tradicionais, que geralmente são bem protegidos com software antivírus e protocolos de cibersegurança, os dispositivos móveis frequentemente ficam vulneráveis devido à falta de consciência e proteção adequada dos usuários.
Os dispositivos móveis têm vulnerabilidades únicas que os cibercriminosos estão fazendo uma exploração cada vez mais. No entanto, como a segurança de dispositivos móveis tem recebido menos atenção, a maioria dos usuários e equipes de TI não reconhece totalmente esses riscos. Essa falta de consciência muitas vezes se traduz em falta de higiene cibernética, como atualizações oportunas e a instalação de software de segurança essencial, deixando os dispositivos suscetíveis a um número crescente de ameaças cibernéticas.
Os dispositivos móveis enfrentam desafios de segurança diferentes dos desktops ou notebooks, pois dependem de várias aplicações, conectam-se a redes públicas e transportam dados confidenciais nos bolsos e bolsas. Veja aqui algumas maneiras pelas quais elas estão em maior risco:
Além das vulnerabilidades mencionadas acima, há ameaças móveis específicas que todo usuário e equipe de TI devem conhecer:
Embora as ameaças móveis estejam aumentando, existem maneiras de reduzir o risco de ataques. Indivíduos e organizações podem tomar medidas proativas para proteger seus dispositivos móveis e proteger dados confidenciais. A atualização regular dos sistemas operacionais, o uso de software de segurança móvel e a autenticação forte são etapas essenciais para proteger os dispositivos móveis. Além disso, limitar as permissões do aplicativo e promover o treinamento em cibersegurança entre os funcionários pode reduzir significativamente os riscos.
Para as empresas, a implementação de uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM), como o IBM MaaS360, é particularmente valiosa. O MDM oferece controle e visibilidade críticos, permitindo que as organizações apliquem políticas de segurança, gerenciem dispositivos remotamente e apaguem os dados em caso de perda ou roubo de um dispositivo, garantindo segurança abrangente em todos os dispositivos móveis que acessam os recursos da empresa.
À medida que mais organizações adotam modelos de trabalho híbridos, a segurança de dispositivos móveis não é mais opcional. Em um mundo em que os dados de negócios são acessados em qualquer lugar, os funcionários e as equipes de TI devem levar a sério a segurança móvel. Sem as proteções adequadas, os benefícios de produtividade dos dispositivos móveis são superados pelos maiores riscos de segurança que eles representam.
Os complementos de defesa contra ameaças móveis do IBM MaaS360 (Professional e Advanced) representam uma grande evolução nos recursos de segurança de endpoint da plataforma IBM MaaS360 e do mercado de mobilidade corporativa. Os novos complementos consolidam dispositivos, usuários, ameaças e vulnerabilidades em uma plataforma de unified endpoint management e segurança. MaaS360 Mobile Threat Defense oferece gerenciamento de dispositivos, defesa contra ameaças móveis, integração perfeita com stacks de cibersegurança existentes e insights de segurança orientados por IA para acelerar a avaliação e a resposta a ameaças.
O IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced representa um avanço significativo na forma como as organizações adotam e aproveitam a defesa de dispositivos móveis. Como uma extensão integrada do IBM MaaS360, o IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced combina simplicidade e segurança em uma única solução com uma implementação totalmente automatizada e ativação de dispositivo sem toque móvel. A plataforma fornece proteção no dispositivo impulsionada por aprendizado de máquina e apresenta dashboards quase em tempo real para identificar usuários e dispositivos de risco, bem como detectar e responder a ameaças móveis avançadas e persistentes.
MaaS360 Unified Endpoint Management, combinado com o complemento MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, oferece aos administradores de TI uma solução abrangente, integrada e de ponta a ponta que reúne o melhor gerenciamento de endpoint e defesa contra ameaças móveis. Os administradores podem gerenciar e proteger o ecossistema móvel a partir de um ponto central de controle com políticas granulares de segurança de endpoint e detecção e resposta automatizadas e proativas a ameaças.
Essas ofertas fornecem às organizações proteção contra a evolução das ameaças móveis. Elas também melhoram a produtividade dos funcionários e reduzem os riscos aos dados corporativos e à privacidade dos funcionários.
Se você deseja saber mais sobre a significativa evolução da plataforma IBM MaaS360 e como o IBM MaaS360 Mobile Threat Defense oferece uma maneira simples de proteger seus usuários móveis e dados corporativos contra ameaças móveis avançadas