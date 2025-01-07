Segurança de dispositivos móveis: por que a proteção é crítica na força de trabalho híbrida

Em nosso mundo com prioridade para dispositivos móveis, os dias de trabalho de muitos funcionários começam e terminam em um dispositivo móvel. Os dispositivos móveis agora são ferramentas essenciais para produtividade e comunicação. Com a transição de muitas organizações para ambientes de trabalho híbridos, os dispositivos móveis representam um alvo valioso para agentes maliciosos, pois geralmente são os dispositivos corporativos menos protegidos e oferecem plataformas para o lançamento de ataques de engenharia social .

Ao contrário dos computadores tradicionais, que geralmente são bem protegidos com software antivírus e protocolos de cibersegurança, os dispositivos móveis frequentemente ficam vulneráveis devido à falta de consciência e proteção adequada dos usuários.

Os dispositivos móveis têm vulnerabilidades únicas que os cibercriminosos estão fazendo uma exploração cada vez mais. No entanto, como a segurança de dispositivos móveis tem recebido menos atenção, a maioria dos usuários e equipes de TI não reconhece totalmente esses riscos. Essa falta de consciência muitas vezes se traduz em falta de higiene cibernética, como atualizações oportunas e a instalação de software de segurança essencial, deixando os dispositivos suscetíveis a um número crescente de ameaças cibernéticas.