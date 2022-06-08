Migração do VMware NSX-V para o NSX-T

A IBM tem o compromisso de apoiar os clientes e tornar essa migração a mais perfeita possível.

Confira a documentação de migração e perguntas frequentes do NSX V2T:

Como alternativa à implementação de automação, utilize os recursos bare metal do VPC para o alvo de migração, seguindo o tutorial de solução roll-your-own VPC.

A IBM tem o compromisso de apoiar os clientes e tornar essa migração a mais perfeita possível.