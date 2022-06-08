Tags
Nuvem

Migração do VMware NSX-V para o NSX-T

Design de fachada em ondas com sacadas como ondas fluindo elegantemente

Com a rápida aproximação do fim de ciclo do VMware 6.5/6.7 e NSX-V, os clientes precisam se preparar e tomar medidas para realizar atividades de migração.

As empresas precisam planejar uma atualização sem dificuldades para o VMware vSphere 7.x e VMware NSX-T e aproveitar os novos recursos de segurança, automação, escalabilidade de rede e muito mais.

A IBM Cloud pode ajudar as empresas a atualizar para os vSphere e NSX-T mais recentes. Antes de começar a migrar suas cargas de trabalho, aqui estão algumas coisas a considerar:

  1. Noções básicas sobre cargas de trabalho: sua instância existente baseada no NSX-V foi implementada anteriormente e hospeda as cargas de trabalho atuais e as configurações de rede do NSX-V. Para uma transição tranquila, é fundamental entender o ambiente, as cargas de trabalho implementadas nele e o NSX-V com a configuração de rede subjacente. 
  2. Analise suas necessidades de capacidade: antes de implementar um novo destino do vCenter Server baseado em NSX-T, estime minuciosamente suas necessidades de capacidade. Otimize e dimensione seus novos hosts e clusters usando as opções de hardware mais recentes disponíveis no IBM Cloud. Se não tiver certeza, você pode verificar as opções mais recentes no console do IBM Cloud for VMware Solutions ou entrar em contato com seus representantes de vendas locais.
  3. Não se esqueça das suas necessidades de rede: você pode implementar a nova instância do vCenter Server com NSX-T em novas VLANs e um novo pod, ou pode usar as VLANs existentes. As NICs 25GE podem não estar disponíveis no mesmo pod. Além disso, você não poderá migrar as sub-redes entre VLANs se, por exemplo, precisar reutilizar os endereços IP públicos. Analise suas necessidades de rede e decida.
  4. Configurações de rede do NSX-V para o NSX-T: como a arquitetura do NSX-T é diferente, você tem a oportunidade de projetar e implementar a rede de sobreposição e as configurações com base nas melhores práticas do NSX-T. O NSX-T oferece recursos de script, ou você pode usar o Terraform para definir sua topologia. Ou então, você pode usar a ferramenta de coordenação de migração do NSX-T ou ferramentas de terceiros para migrar suas configurações de rede, firewall e regras de balanceamento de carga existentes.
  5. Extensão de rede de camada 2 (L2) com Bridging ou HCX: a extensão L2 normalmente é usada entre comutadores lógicos NSX-V e segmentos de sobreposição NSX-T. Você pode usar o NSX-T Bridging ou HCX Network Extension aqui. AHCX também oferece ferramentas para migrações em massa e de vMotion.
  6. Escolha sua melhor opção para migrar cargas de trabalho: depois que suas configurações de rede forem migradas ou preparadas para a migração, você poderá começar a migrar suas cargas de trabalho entre os ambientes. Aqui, você pode escolher entre vários métodos. Com o HCX, você tem uma única ferramenta para fazer extensão e migração de L2. Você também pode usar o Advanced vMotion e o armazenamento vMotion entre os ambientes. Além disso, você pode utilizar serviços e ferramentas do Zerto ou Veeam.
 
Projeto 3D de bolas rolando em uma pista

As últimas notícias e insights sobre IA  

Descubra insights selecionados por especialistas e notícias sobre IA, nuvem e outros assuntos no boletim informativo semanal Think. 

O caminho a seguir

Na IBM Cloud, a migração do VMware NSX-V para o VMware NSX-T é feita seguindo o modelo de migração lift-and-shift da VMware. Nessa abordagem, a automação da IBM Cloud é usada para implementar uma nova instância do vCenter Server na mesma ou em diferentes VLANs. Com esta ação, você pode realizar a migração do NSX-V para o NSX-T e a migração das carga de trabalho:

Migração do VMware NSX-V para o VMware NSX-T

Este diagrama demonstra a arquitetura lift-and-shift utilizando a implementação automatizada das soluções VMware. A abordagem de migração lift-and-shift permite que você faça o seguinte:

  • Planeje a migração de forma flexível com base nos requisitos de sua carga de trabalho.
  • Adote uma abordagem de migração modular; por exemplo, evacuação parcial de sub-rede.
  • Configure uma nova topologia de rede no ambiente NSX-T.
  • Faça o failback de uma onda de migração, pois o ambiente NSX-V existente ainda está em execução.
  • Estenda logicamente redes entre os dois ambientes para migrar a rede sem problemas.
  • Migre as cargas de trabalho gradualmente do NSX-V para o NSX-T.
AI Academy

Preparando-se para a IA com a nuvem híbrida

Guiada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA capazes de estimular o crescimento.
Acessar o episódio

Saiba mais

A IBM tem o compromisso de apoiar os clientes e tornar essa migração a mais perfeita possível.

Confira a documentação de migração e perguntas frequentes do NSX V2T:

Como alternativa à implementação de automação, utilize os recursos bare metal do VPC para o alvo de migração, seguindo o tutorial de solução roll-your-own VPC.

A IBM tem o compromisso de apoiar os clientes e tornar essa migração a mais perfeita possível.

Autora

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

Recursos

Inicie sua jornada de migração para a nuvem

Tenha acesso a insights essenciais sobre a migração para a nuvem com o relatório mais recente da IBM. Conheça os dez principais fatos que todo líder de tecnologia precisa saber.
Entenda as diferenças entre IaaS, PaaS e SaaS e descubra como selecionar a melhor solução em nuvem

Saiba mais sobre as principais diferenças entre infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Entenda como cada modelo de nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e gerenciamento para atender a diversas necessidades empresariais.
Migração de aplicações: mudança para o futuro

Conheça o processo de migração de aplicações entre plataformas ou ambientes e garanta o mínimo de interrupções e desempenho otimizado. Conheça estratégias, casos de uso e estágios da migração de aplicações legadas e modernas.
Migração para a nuvem descomplicada e sem alterações

Saiba como fazer a transição rápida das suas aplicações para a nuvem sem ter que promover alterações, mantendo a infraestrutura atual e extraindo benefícios da nuvem. Explore as vantagens, as cargas de trabalho de VMware e os casos de uso que tornam essa abordagem a escolha de muitas empresas.
Migre o VMware vSphere para a IBM Cloud com facilidade

Migre cargas de trabalho de VMware vSphere para a IBM Cloud com o RackWare Management Module (RMM), ferramenta de migração por autoatendimento que oferece migração automática.
Otimize sua migração para a nuvem com o IBM® Turbonomic

Planeje e acelere com eficiência seus projetos de migração para a nuvem com o IBM Turbonomic. Tenha acesso a insights praticáveis sobre cargas de trabalho, otimize o desempenho e economize custos e ainda garanta transições descomplicadas para a nuvem.

Soluções relacionadas
Migração para a nuvem – IBM® Instana Observability 

O Instana simplifica sua jornada de migração para a nuvem, oferecendo monitoramento abrangente e insights praticáveis.

 Conheça o Instana
Migre para a IBM Cloud 

Migre para a IBM Cloud com soluções e ferramentas personalizáveis para acelerar sua jornada.

 Explore a migração para a nuvem
Consultoria em migração para a nuvem  

O IBM® Cloud Migration Services ajuda a gerenciar a migração para a nuvem na sua empresa, permitindo a transformação digital.

 Serviços de migração para a nuvem
Dê o próximo passo

Acelere sua jornada de migração para a nuvem com os serviços de consultoria especializados da IBM. Saiba como nossas soluções podem ajudar você a fazer uma transição eficiente para a nuvem ou agende uma demonstração em tempo real para ver os benefícios do IBM Turbonomic em ação.

 Explore os serviços de migração da IBM Cloud Agende uma demonstração em tempo real