Migração do VMware NSX-V para o NSX-T

As empresas precisam planejar uma atualização sem dificuldades para o VMware vSphere 7.x e VMware NSX-T e aproveitar os novos recursos de segurança, automação, escalabilidade de rede e muito mais.
A IBM Cloud pode ajudar as empresas a atualizar para os vSphere e NSX-T mais recentes. Antes de começar a migrar suas cargas de trabalho, aqui estão algumas coisas a considerar:
Na IBM Cloud, a migração do VMware NSX-V para o VMware NSX-T é feita seguindo o modelo de migração lift-and-shift da VMware. Nessa abordagem, a automação da IBM Cloud é usada para implementar uma nova instância do vCenter Server na mesma ou em diferentes VLANs. Com esta ação, você pode realizar a migração do NSX-V para o NSX-T e a migração das carga de trabalho:
Este diagrama demonstra a arquitetura lift-and-shift utilizando a implementação automatizada das soluções VMware. A abordagem de migração lift-and-shift permite que você faça o seguinte:
A IBM tem o compromisso de apoiar os clientes e tornar essa migração a mais perfeita possível.
Confira a documentação de migração e perguntas frequentes do NSX V2T:
Como alternativa à implementação de automação, utilize os recursos bare metal do VPC para o alvo de migração, seguindo o tutorial de solução roll-your-own VPC.
