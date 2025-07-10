Isso soa familiar? Você quer implementar a IA na sua empresa, mas não sabe como provar o valor dela ou como pode financiar o investimento. Um modelo de "gating por etapas" pode ajudá-lo a medir o impacto ao longo do tempo para provar valor e liberar recursos para parcelas subsequentes do trabalho de IA.



Qualquer pessoa que queira medir os resultados de IA precisa abrir a mente para resultados possíveis não óbvios. As empresas muitas vezes se concentram apenas na produtividade. Pense de forma mais ampla em outros resultados: eficiência de custos, como tempo de lançamento no mercado acelerado, ou promoção do crescimento de receita, como redução da rotatividade de clientes.

Você também deve ter uma mentalidade de teste e experimentação, com foco na medição de KPIs para informar as próximas etapas. E você deve buscar constantemente as próximas etapas—A IA não é um tipo de investimento “único e pronto”. Isso requer governança, treinamento, uma força de trabalho multidisciplinar, manutenção e muito mais. Ela pode proporcionar um maior retorno ao longo do tempo, à medida que a adoção aumenta e os casos de uso se expandem.



Implementar a IA pode parecer uma tarefa intimidadora com um investimento inicial considerável, mas não precisa ser assim. Em vez de investir em muitas soluções de IA de uma só vez, comece com apenas aquela que você acha que pode gerar o maior impacto nos negócios de sua organização.

Pergunte a si mesmo: onde você pode gerar o maior impacto em sua organização? Gerando mais receita para compensar o custo da implementação da IA ou removendo custos para que você possa financiar a próxima fase do trabalho?



Com o processo de "gating por etapas", você pode avaliar a eficácia e o impacto de uma solução impulsionada por IA antes de assumir um compromisso maior.