Isso soa familiar? Você quer implementar a IA na sua empresa, mas não sabe como provar o valor dela ou como pode financiar o investimento. Um modelo de "gating por etapas" pode ajudá-lo a medir o impacto ao longo do tempo para provar valor e liberar recursos para parcelas subsequentes do trabalho de IA.
Qualquer pessoa que queira medir os resultados de IA precisa abrir a mente para resultados possíveis não óbvios. As empresas muitas vezes se concentram apenas na produtividade. Pense de forma mais ampla em outros resultados: eficiência de custos, como tempo de lançamento no mercado acelerado, ou promoção do crescimento de receita, como redução da rotatividade de clientes.
Você também deve ter uma mentalidade de teste e experimentação, com foco na medição de KPIs para informar as próximas etapas. E você deve buscar constantemente as próximas etapas—A IA não é um tipo de investimento “único e pronto”. Isso requer governança, treinamento, uma força de trabalho multidisciplinar, manutenção e muito mais. Ela pode proporcionar um maior retorno ao longo do tempo, à medida que a adoção aumenta e os casos de uso se expandem.
Implementar a IA pode parecer uma tarefa intimidadora com um investimento inicial considerável, mas não precisa ser assim. Em vez de investir em muitas soluções de IA de uma só vez, comece com apenas aquela que você acha que pode gerar o maior impacto nos negócios de sua organização.
Pergunte a si mesmo: onde você pode gerar o maior impacto em sua organização? Gerando mais receita para compensar o custo da implementação da IA ou removendo custos para que você possa financiar a próxima fase do trabalho?
Com o processo de "gating por etapas", você pode avaliar a eficácia e o impacto de uma solução impulsionada por IA antes de assumir um compromisso maior.
Comece identificando os principais "fluxos de trabalho" de alto nível ou áreas funcionais em sua organização.
No caso de uma companhia aérea, podem ser áreas como emissão de bilhetes e reservas, operações em solo para manter e migrar aeronaves em um aeroporto ou a experiência do passageiro a bordo do avião. Em seguida, crie "segmentos de fluxos de trabalho" mais discretos dentro dos fluxos de trabalho maiores. Trabalhando com especialistas no assunto da IA, comece a desenvolver casos de uso de IA que possam trazer impactos positivos para os segmentos de fluxo de trabalho. Esses casos de uso de IA podem ser seus "recursos" potenciais de produto mínimo viável (MVP).
Para começar, escolha cinco segmentos de fluxo de trabalho em que os recursos de IA podem afetar o desempenho e execute projeções financeiras de alto nível.
Isso exige que você entenda as motivações de receita e custo para que possa fazer pelo menos uma projeção financeira com pelo menos 50% a 60% de exatidão para o possível impacto da IA nesse segmento de fluxo de trabalho. Compreender as motivações de receita e custo significa que você deve saber quais "alavancas" ou partes do segmento de fluxo de trabalho têm impacto direto na receita ou no custo. Por exemplo, para uma companhia aérea, os possíveis motivadores de receita a bordo de um voo podem ser as vendas ampliadas da interface do wi-fi ou do sistema de entretenimento a bordo. Por outro lado, motivações de custos potenciais podem ser o serviço de catering a bordo.
Em seguida, determine quais recursos de MVP de IA você gostaria de financiar para desenvolvimento e testes iniciais. Há alguns fatores a serem considerados ao decidir quais recursos testar. •
Dois fatores comuns a serem considerados são: o impacto potencial estimado e a viabilidade da implementação. Ao plotar seus recursos em uma matriz que tem um impacto no eixo y e viabilidade no eixo x, você pode identificar facilmente quais podem proporcionar o maior impacto e, ao mesmo tempo, serem as mais viáveis.
• Você também pode considerar a largura da base de usuários que deseja alcançar. Alguns recursos podem proporcionar um grande impacto para um pequeno grupo de usuários incrivelmente engajados, como uma equipe de TI, por exemplo. Ou você pode querer alcançar todos na empresa com um caso de uso comum para criar familiaridade com a IA nos fluxos de trabalho diários.
• Se você escolhe um, dois ou mais recursos para começar, depende de quanto financiamento você tem para começar. Se você tiver vários recursos com sinergias (ou seja, os mesmos usuários finais, padrões de desenvolvimento e integração semelhantes), talvez consiga gerar mais valor implementando-os em conjunto.
• O impacto financeiro é um fator crucial na tomada de decisão, especialmente para o primeiro recurso escolhido, pois você deseja poder usar a receita ou a economia para liberar a próxima parcela de trabalho.
Desenvolva um plano de medição e experimentação, incluindo um período de tempo para testes.
Considere: • Considere em quantos locais ou clientes em potencial você testará esse novo recurso? • Você terá uma amostra grande o suficiente para obter uma leitura estatisticamente significativa sobre os KPIs? • Seus KPIs são mensuráveis? • Como você vai medi-los? Existe um mecanismo para coletar e analisar os dados de forma a isolar o impacto da solução de IA?
• De quantos dados você precisa e por quanto tempo o teste?
Usando nosso exemplo anterior, uma companhia aérea pode considerar testar um MVP de uma solução de IA apenas em determinados aeroportos, ou apenas com seus membros de elite, antes de implementar para todos os clientes ou áreas de serviço.
Depois que você tiver um plano, passe pelos processos de governança da sua organização para garantir que o MVP esteja alinhado com os objetivos maiores da empresa e para garantir o financiamento para o projeto.
Os órgãos reguladores são críticos no alinhamento do suporte e na definição da visão de um MVP, especialmente com novas tecnologias como a IA. Conforme demonstrado pelo trabalho da IBM com a PepsiCo, o conselho de governança da PepsiCo ajuda a otimizar as ideias de IA, avaliando, validando e aprovando casos de uso em relação a seus princípios de IA responsável. O conselho também compartilha as melhores práticas e aceleradores, ajudando a mitigar os riscos para impulsionar o sucesso em futuros MVPs.
Assim que o financiamento for obtido, você poderá desenvolver e implementar os MVP(s). Este guia para experimentar com IA compartilha dicas sobre como experimentar, incluindo escolha de usuários piloto, definição de casos de uso relevantes e fornecimento de treinamento e suporte.
Depois de implementar o MVP, comece a rastrear seus KPIs determinados, usando os recursos de dados que você inventariou na etapa 4. A Tecnologia de IA pode rastrear os KPIs por si só, por meio de uso de produtos, ou por outros métodos, como saída ou pesquisas. Isso pode variar com base na estratégia desenvolvida na etapa 4.
Se o MVP avançou para atender aos KPIs determinados, decida se deseja prosseguir com o financiamento para a implementação em grande escala dos recursos de IA. Uma companhia aérea pode agora considerar a implementação da solução de IA para todos os clientes em todos os aeroportos que atende.
Em paralelo, decida se deseja liberar a próxima parcela de financiamento para um novo conjunto de recursos de MVP. Dado o sucesso desse MVP, pode fazer sentido buscar outras iniciativas usando o mesmo framework.
Se os KPIs não atenderem às expectativas, investigue os motivos subjacentes. Os usuários não se envolveram com a tecnologia conforme o esperado? Em caso afirmativo, talvez seja necessário implementar uma estratégia de gestão de mudanças mais robusta. A Tecnologia não atendeu a todos os KPIs ou apenas um?
Talvez você precise analisar a aplicação da tecnologia de uma maneira diferente ou redefinir seus KPIs. A tecnologia simplesmente não funcionou como esperado? Peça suporte técnico ou procure uma nova solução.
Com a mentalidade certa e um processo metodológico que se baseia em dados e experimentação, você pode posicionar sua empresa para implementar a IA de maneira inteligente e benéfica.
A seguir, leia como implementar a IA com sucesso. E enquanto você continua a liberar os estágios, explore como escalar a IA em toda a sua empresa.
Libere quatro para escalar a IA com uma base de dados sólida.
Aprenda como os CEOs podem equilibrar o valor que a IA generativa pode criar com o investimento que ela exige e os riscos que ela introduz.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Aprenda uma abordagem de IA ágil que permite que as organizações inovem rapidamente e reduzam o risco de falhas.
Saiba como incorporar IA generativa, aprendizado de máquina e modelos de base em suas operações de negócios para melhorar o desempenho.
Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
Aprenda sobre a história da IA e explore o que o futuro reserva para as empresas que consideram a adoção da IA.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Tenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida de desenvolvimento da IA. Produza soluções avançadas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.