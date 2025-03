As estratégias de automação de marketing bem-sucedidas devem identificar e criar vários KPIs de indicadores-chave de desempenho, como a melhoria das taxas de cliques, taxas de conversão e retenção de clientes. As organizações que introduzem a automação na sua estratégia de marketing têm maior probabilidade de atender e exceder seus KPIs declarados de marketing.

As empresas B2B e B2C podem ter abordagens diferentes à automação devido à público em potencial do seu marketing e aos diversos valores de vida do cliente (CLV). Ambos os tipos precisam construir personas de comprador e acompanhar seus públicos em todo o ambiente omnicanal.

Por exemplo, uma persona de comprador B2B pode ser o proprietário de uma empresa, um executivo sênior ou um tomador de decisão de média gerência. O proprietário de uma empresa pode se importar muito com o preço e estar mais interessado em serviços ou produtos que aumentem a lucratividade. Um executivo sênior se preocupa menos com preço e mais com como o serviço ou produto o ajudará a administrar os negócios. O gerente intermediário pode querer algo que facilite seu trabalho ou que permita uma melhor colaboração com os membros da equipe.

As personas B2C podem abranger dados demográficos e psicográficos. Por exemplo, um fabricante de PC pode ter como alvo usuários de games, profissionais criativos e funcionários de negócios, três tipos diferentes de personas. Um fabricante de artigos esportivos pode segmentar personas com base em onde moram e o que pode estar relacionado ao time ou times que apoiam.

A jornada do comprador de cada persona é ligeiramente diferente. Por exemplo, um cliente B2C pode ler sobre um novo monitor de computador em uma publicação de tecnologia ou em um vídeo do YouTube. Em seguida, o cliente B2C pode pesquisar preços e disponibilidade em sites de comércio eletrônico ou verificar se pode comprá-lo diretamente no site da empresa.

As viagens do comprador B2B podem levar mais tempo e envolver mais etapas. Um executivo que precisa licenciar um novo tipo de software pode ler um relatório do setor sobre a categoria de produto e inscrever-se para ler artigos técnicos das principais empresas. Podem até mesmo se inscreverem para ler os boletins informativos de empresas específicas antes de tomarem uma decisão final.

No entanto, como as metas de vendas B2B têm prazos de entrega mais longos e menos metas do que as empresas B2C, a estratégia de automação de marketing B2B dessas equipes pode se concentrar na criação de leads e em oportunidades ativas. As empresas B2C podem dedicar mais às suas metas de alcance e conversão.