Gerenciamento de cargas de trabalho de IA em escala

Gerenciar cargas de trabalho de IA em escala refere-se à implementação, operação e otimização de modelos de IA e aplicações de IA em ambientes corporativos complexos. Esse processo abrange todo o ciclo de vida da inteligência artificial (IA), desde o treinamento inicial até a inferência de produção.
A transferência de aplicações de programas piloto para a produção completa é onde as operações se complicam.Uma empresa de serviços financeiros, por exemplo, muitas vezes executa um modelo de detecção de fraude que pontua transações em tempo real ao lado de um assistente de atendimento ao cliente.Cada um desses cenários tem diferentes requisitos de latência, necessidades de residência de dados e controles de conformidade.
Atualmente, a maioria das organizações empresariais em produção gerencia muitos sistemas como esse de uma só vez. Os desafios não ficam mais fáceis à medida que mais sistemas são adicionados; em vez disso, multiplicam-se.Em um estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), 77% dos executivos dizem que precisam adotar a IA rapidamente para se manterem competitivos. No entanto, apenas 25% concordam plenamente que a infraestrutura de TI de sua organização pode viabilizar a escalada da IA em toda a empresa.
O treinamento de modelos e a inferência de IA vêm com demandas diferentes. O treinamento exige uma computação em larga escala sendo executada continuamente em clusters de processadores especializados.A inferência, por outro lado, é executada na produção, onde a latência e a disponibilidade são mais importantes do que o poder de processamento bruto.
De acordo com a McKinsey, as cargas de trabalho de inferência devem representar mais da metade de toda a computação de IA até 2030. Essa mudança significa que executar modelos de forma eficiente está se tornando uma preocupação comercial tão urgente quanto criá-los.1
Dada toda essa complexidade, gerenciar cargas de trabalho de IA em escala não é apenas um problema de tecnologia. É uma questão operacional.As organizações que fazem bem esse trabalho são as que estabelecem as melhores práticas em infraestrutura, governança e operações diárias.
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Em comparação com as cargas de trabalho tradicionais, as cargas de trabalho de IA normalmente processam dados não estruturados (por exemplo, imagens, texto, áudio), o que introduz complexidades para as quais a infraestrutura de TI padrão não foi projetada.
A computação se torna o recurso mais sobrecarregado.O treinamento e a inferência exigem unidades de processamento gráfico (GPUs) e unidades de processamento tensorial (TPUs), que são mais caras de provisionar e operar do que a computação padrão. Como resultado, a previsibilidade de custos e a alocação de recursos se tornam desafios contínuos.
A infraestrutura do data center adiciona outra camada. Treinar cargas de trabalho de IA requer clusters de computação de alta densidade com resfriamento avançado, enquanto cargas de trabalho de inferência precisam de acesso de baixa latência a dados e aplicações. Ambos exercem pressão sobre a infraestrutura de data center mais antiga. As restrições energéticas também influenciam cada vez mais a escalabilidade, tornando a disponibilidade de energia uma preocupação importante.
Os requisitos de desempenho também se tornam mais complexos. Atrasos e gargalos não podem prejudicar as aplicações de produção, e as cargas de trabalho de inferência precisam ser posicionadas próximas dos dados e aplicações que atendem, como configurações de edge.
A governança também traz complexidade nos níveis organizacionais e de conformidade. À medida que os sistemas se multiplicam, manter a linhagem de dados, as trilhas de auditoria e os controles de cibersegurança consistentes fica mais difícil. Os requisitos de residência e soberania de dados, que variam de acordo com a região, acrescentam desafios adicionais, principalmente para as organizações que operam em outros países.
Por fim, a falta de conhecimento técnico operacional cria uma lacuna de competências em muitas empresas. A execução de cargas de trabalho na produção requer conhecimento especializado em engenharia de dados, operações de aprendizado de máquina (MLOps) e gerenciamento de infraestrutura que muitas organizações ainda estão desenvolvendo.
O gerenciamento de vários sistemas em diferentes estágios do ciclo de vida também vai além dos fluxos de trabalho tradicionais de TI.Muitas equipes não estão preparadas para a complexidade que se segue.
Os desafios associados às cargas de trabalho de IA são reais, mas são gerenciáveis. As práticas operacionais a seguir, aplicadas de forma consistente, podem fazer uma diferença significativa no gerenciamento de cargas de trabalho de IA em escala.
Nem toda carga de trabalho de IA tem os mesmos requisitos, e tratá-las como se tivessem leva a desperdício de recursos e problemas de desempenho. Combinar computação, armazenamento e rede com o que cada carga de trabalho precisa mantém os custos previsíveis.
Os agendadores de carga de trabalho ajudam as equipes a alocar a computação de forma eficiente e evitar a compra excessiva de recursos de GPU em ambientes de produção.
Quando cada equipe implementa de forma diferente, a resolução de problemas fica isolada.
Pipelines de dados de IA consistentes, ferramentas de monitoramento compartilhadas e processos operacionais comuns reduzem esse atrito à medida que o número de sistemas aumenta. Novas equipes se familiarizam mais rapidamente e a qualidade é mais fácil de manter.
Os requisitos de conformidade são muito mais fáceis de incorporar desde o início do que de adicionar posteriormente.
As organizações que tratam a residência de dados, trilhas de auditoria e controles de acesso como requisitos essenciais desde o início, em vez de uma reflexão tardia, são as que menos precisam de ajustes quando as regulamentações mudam.Para as organizações que trabalham em diferentes regiões, onde os requisitos podem diferir significativamente, esse trabalho é essencial.
Usar IA na produção requer pessoas que entendam de engenharia de dados, operações de modelo e gerenciamento de infraestrutura. Na maioria das organizações, essa combinação ainda está sendo construída.
Seja por meio de contratações, treinamentos ou parcerias externas, fechar essa lacuna desde o início mantém as operações funcionando sem problemas e os custos sob controle.
Um modelo que tem um bom desempenho no lançamento não terá necessariamente um bom desempenho seis meses depois. Os dados mudam, as condições mudam e a precisão varia de maneiras que nem sempre são óbvias até que um resultado de negócios seja afetado.
Ferramentas de observabilidade como o Prometheus e o IBM® Turbonomic são uma parte crítica de qualquer implementação de produção, rastreando a latência, o rendimento e o desempenho do modelo ao longo do tempo. Os cronogramas de retreinamento e as avaliações de manutenção de rotina evitam que problemas pequenos se tornem maiores.
Um único sistema é gerenciável. Dez sistemas em vários ambientes, com diferentes equipes, fornecedores e requisitos de conformidade, é um cenário muito mais complexo.
As organizações que escalam sem crises constantes são as que estabelecem estruturas desde o início. Isso significa processos claros, propriedade definida e as ferramentas para manter a visibilidade em todas as cargas de trabalho de IA em execução na produção.
Para enfrentar os desafios de gerenciar cargas de trabalho de IA escaláveis, é necessário ter uma infraestrutura de IA especializada. Essa infraestrutura inclui recursos de hardware, software, rede e armazenamento que podem viabilizar a criação, o treinamento e a implementação de grandes modelos de IA, como grandes modelos de linguagem (LLMs), em data centers e data centers de IA. Da implementação do modelo ao monitoramento contínuo, cada estágio tem necessidades distintas de infraestrutura.
Os componentes de infraestrutura para gerenciar cargas de trabalho de IA em escala incluem os seguintes elementos:
Atualmente, as organizações dependem de ambientes de multinuvem híbrida que combinam serviços de nuvem pública de diferentes fornecedores e se estendem por infraestruturas de vários provedores de nuvem.
Nenhum ambiente de TI pode lidar com todos os requisitos de cargas de trabalho de IA. Plataformas de nuvem pública, hospedadas por provedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud e Google Cloud, oferecem capacidade de GPU sob demanda que atende a cargas de trabalho de treinamento em grande escala em configurações de hiperescala. Dito isso, as cargas de trabalho de inferência vinculadas a dados confidenciais de clientes geralmente precisam permanecer no local ou em uma nuvem privada para atender aos requisitos regulamentares.
A nuvem híbrida oferece às organizações a flexibilidade de tomar decisões de alocação com base nas necessidades de cada carga de trabalho, permitindo que as tecnologias nativas da nuvem sejam executadas de forma consistente em todos os ambientes.
As cargas de trabalho de IA, especialmente o treinamento de modelos, exigem recursos computacionais especializados, incluindo GPUs (como a NVIDIA) e TPUs, em vez das unidades de processamento central (CPUs) que alimentam os sistemas corporativos tradicionais.
Frameworks como TensorFlow e PyTorch são desenvolvidos para rodar nesse hardware e são comumente usados para benchmark de desempenho antes de mover as cargas de trabalho para a produção. Monitorar o uso da GPU e o uso de recursos tanto nos ciclos de treinamento quanto nos de inferência é essencial para manter a eficiência de custos à medida que as implementações crescem.
Muitas organizações estão criando ou transformando aplicações de IA para usar a arquitetura de microsserviços, que fragmenta as aplicações em componentes menores, pouco acoplados, focados em funções de negócios específicas.
Essa abordagem facilita o desenvolvimento, escalabilidade e atualização independente de cargas de trabalho de IA e é uma parte importante da conteinerização para implementação em ambientes híbridos.
Entender como gerenciar cargas de trabalho de IA conteinerizadas em escala começa com os contêineres, que são as unidades de computação padrão da infraestrutura moderna nativa da nuvem.Os contêineres empacotam as aplicações e suas dependências em unidades portáteis por meio de um tempo de execução de contêiner como o Docker, que é uma plataforma de código aberto que é executada de forma consistente em todos os ambientes.
A plataforma de orquestração de contêiner Kubernetes pode automatizar a forma como esses contêineres são implementados, escalados e gerenciados em clusters Kubernetes, que consistem em nós como máquinas físicas ou virtuais.Essa abordagem garante que as cargas de trabalho de IA sejam distribuídas e que os recursos sejam utilizados de forma eficiente por meio do balanceamento de carga e do escalonamento automático.
Cada carga de trabalho é executada em seu próprio pod, que o Kubernetes agenda e monitora. Uma carga de trabalho de IA construída e testada em um ambiente pode migrar para outro sem ser reconstruída quando os sistemas precisam alternar entre o local e a nuvem.
A criação e o treinamento de modelos exigem acesso rápido a grandes conjuntos de dados por meio de pipelines de dados confiáveis. Os sistemas se comunicam por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), tornando o roteamento de dados, o acesso e a integração consistentes entre ambientes essenciais à medida que o número de modelos cresce.
As cargas de trabalho de inferência de IA precisam de conexões de baixa latência com os dados e aplicações de IA que atendem na produção.À medida que o número de sistemas em uma organização cresce, também aumenta a dificuldade de gerenciar a movimentação dos dados, manter a qualidade e garantir que os dados certos cheguem ao modelo certo. É nessa tecnologia que entra o armazenamento para IA.
O MLOps aplica os princípios de DevOps ao ciclo de vida de aprendizado de máquina (ML) e IA, incluindo a criação, teste, implementação e monitoramento de modelos por meio de pipelines de CI/CD. Este ciclo de vida inclui desde a disponibilização do modelo até a gestão contínua da produção.
Sem operações de aprendizado de máquina (MLOPs), os modelos se desviam, o retreinamento fica para trás e as equipes perdem visibilidade das principais métricas de desempenho, como latência e rendimento.
O GenAIOps estende o MLOps à IA generativa, onde modelos de base, sistemas RAG e agentes de IA introduzem novos padrões operacionais. Um chatbot tradicional que recupera informações é relativamente simples de monitorar.Um sistema de IA agêntica, como um agente virtual, pode operar de forma não linear, escolhendo entre ações e fazendo ajustes em vários sistemas e endpoints.
O gerenciamento de cargas de trabalho de IA escaláveis oferece uma série de benefícios para as empresas que executam sistemas complexos de IA:
A gestão de cargas de trabalho de IA em escala funciona de maneira diferente em cada setor, mas os principais desafios, incluindo custo, conformidade e confiabilidade, estão presentes em todos eles.
Aqui estão alguns exemplos.
Uma seguradora geralmente executa dezenas de cargas de trabalho de IA ao mesmo tempo, do processamento de sinistros à detecção de fraudes, cada uma com diferentes requisitos de dados e controles de conformidade. Gerenciar esse volume na produção significa manter um alto desempenho em todos eles, sem lacunas.
Uma organização de saúde que processa imagens médicas juntamente com os dados dos pacientes enfrenta requisitos rigorosos de residência de dados que muitas vezes impedem que determinadas cargas de trabalho de IA migrem para a nuvem pública. O processamento deve acontecer perto de onde os dados residem, o que influencia todas as decisões de infraestrutura que se seguem.
Um varejista que escala os modelos de personalização antes das épocas de pico precisa ativar os recursos de computação rapidamente, lidar com picos de demanda e reduzir a escala de forma eficiente.O desafio é garantir que a infraestrutura possa acompanhar quando a empresa precisar.
Um fabricante que executa modelos de manutenção preditiva nos andares de fábricas precisa de um processamento de baixa latência na edge e visibilidade centralizada em todos os locais. Quando os sistemas falham, não é só um problema de TI; a produção é interrompida.
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1The next big shifts in AI workloads and hyperscaler strategies, McKinsey & Company, dezembro de 2025