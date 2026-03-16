Gerenciamento de cargas de trabalho de IA em escala

A transferência de aplicações de programas piloto para a produção completa é onde as operações se complicam.Uma empresa de serviços financeiros, por exemplo, muitas vezes executa um modelo de detecção de fraude que pontua transações em tempo real ao lado de um assistente de atendimento ao cliente.Cada um desses cenários tem diferentes requisitos de latência, necessidades de residência de dados e controles de conformidade.

Atualmente, a maioria das organizações empresariais em produção gerencia muitos sistemas como esse de uma só vez. Os desafios não ficam mais fáceis à medida que mais sistemas são adicionados; em vez disso, multiplicam-se.Em um estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), 77% dos executivos dizem que precisam adotar a IA rapidamente para se manterem competitivos. No entanto, apenas 25% concordam plenamente que a infraestrutura de TI de sua organização pode viabilizar a escalada da IA em toda a empresa.

O treinamento de modelos e a inferência de IA vêm com demandas diferentes. O treinamento exige uma computação em larga escala sendo executada continuamente em clusters de processadores especializados.A inferência, por outro lado, é executada na produção, onde a latência e a disponibilidade são mais importantes do que o poder de processamento bruto.

De acordo com a McKinsey, as cargas de trabalho de inferência devem representar mais da metade de toda a computação de IA até 2030. Essa mudança significa que executar modelos de forma eficiente está se tornando uma preocupação comercial tão urgente quanto criá-los.1

Dada toda essa complexidade, gerenciar cargas de trabalho de IA em escala não é apenas um problema de tecnologia. É uma questão operacional.As organizações que fazem bem esse trabalho são as que estabelecem as melhores práticas em infraestrutura, governança e operações diárias.