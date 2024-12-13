Tomando decisões inteligentes de gastos com cibersegurança em 2025

Dezembro é um mês de números, desde contagens regressivas para festas de fim de ano até confirmação de presença para festas. Mas para os líderes empresariais, os números mais importantes deste mês são os números do orçamento para 2025. Com a cibersegurança como um dos principais focos de muitas empresas em 2025, é provável que seja um item de primeira linha em muitos orçamentos que antecedem o Ano Novo.
A Gartner estima que os gastos com cibersegurança aumentarão 15% em 2025, passando de US$ 183,9 bilhões para US$ 212 bilhões. Os serviços de segurança lideram o caminho para o segmento que espera o maior crescimento dos gastos, com o software de segurança vindo em segundo lugar e a segurança de rede como a terceira área de crescimento.
“O ambiente de ameaças cada vez mais elevado, a migração para a nuvem e a escassez de talentos estão colocando a segurança no topo da lista de prioridades e pressionando os diretores de segurança da informação (CISOs) a aumentarem os investimentos em segurança de suas Organizações”, disse Shailendra Upadhyay, pesquisador sênior da Gartner em um recente comunicado à imprensa. "Além disso, as organizações estão atualmente avaliando suas necessidades de plataforma de proteção de endpoint (EPP) e detecção e resposta de endpoint (EDR) e fazendo ajustes para aumentar sua resiliência operacional e resposta a incidentes após a interrupção do CrowdStrike."
Embora as decisões e aumentos de gastos provavelmente se devam a muitas razões diferentes, a Gartner aponta duas razões principais para o aumento previsto.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Em vez de simplesmente criar um único item no orçamento da sua Organização que englobe cibersegurança, o orçamento exato começa com a análise de todos os componentes de um programa eficaz de cibersegurança.
Considere o seguinte em seu orçamento:
Embora muitas organizações considerem a interrupção dos negócios e o risco potencial ao criar seu orçamento de cibersegurança, muitas ignoram como o orçamento afeta a equipe de cibersegurança.
O ISACA State of Cybersecurity 2024 and Beyond descobriu que 66% dos profissionais de cibersegurança afirmaram que seu papel é mais estressante. Não surpreendentemente, a principal razão (81%) declarada foi que o cenário de ameaças está cada vez mais complexo. No entanto, o orçamento muito baixo (45%) empatou em segundo lugar com o agravamento dos desafios de retenção de contratações e a falta de qualificação/treinamento da equipe.
O relatório descobriu que mais da metade (51%) sentiu que seus orçamentos estavam subfinanciados, um aumento de 47% em relação ao mesmo sentimento em 2023. Além disso, apenas 37% esperam que seus orçamentos aumentem em 2025. Além do estresse, apenas 40% tinham alta confiança de que sua equipe estava preparada para lidar com um ataque cibernético. Enquanto, ao mesmo tempo, 47% esperam um ataque cibernético às suas organizações.
Enquanto os líderes empresariais estão trabalhando nos orçamentos, aqui estão algumas maneiras de reduzir o estresse dos funcionários relacionado ao orçamento de 2025.
Embora o aumento nos gastos com cibersegurança seja uma tendência positiva em geral, o mais importante é como as empresas usam seus investimentos maiores. Fazendo as escolhas certas para sua organização específica, você pode reduzir os riscos e, ao mesmo tempo, melhorar a satisfação dos funcionários.