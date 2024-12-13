Tomando decisões inteligentes de gastos com cibersegurança em 2025

Dezembro é um mês de números, desde contagens regressivas para festas de fim de ano até confirmação de presença para festas. Mas para os líderes empresariais, os números mais importantes deste mês são os números do orçamento para 2025. Com a cibersegurança como um dos principais focos de muitas empresas em 2025, é provável que seja um item de primeira linha em muitos orçamentos que antecedem o Ano Novo.

A Gartner estima que os gastos com cibersegurança aumentarão 15% em 2025, passando de US$ 183,9 bilhões para US$ 212 bilhões. Os serviços de segurança lideram o caminho para o segmento que espera o maior crescimento dos gastos, com o software de segurança vindo em segundo lugar e a segurança de rede como a terceira área de crescimento.

“O ambiente de ameaças cada vez mais elevado, a migração para a nuvem e a escassez de talentos estão colocando a segurança no topo da lista de prioridades e pressionando os diretores de segurança da informação (CISOs) a aumentarem os investimentos em segurança de suas Organizações”, disse Shailendra Upadhyay, pesquisador sênior da Gartner em um recente comunicado à imprensa. "Além disso, as organizações estão atualmente avaliando suas necessidades de plataforma de proteção de endpoint (EPP) e detecção e resposta de endpoint (EDR) e fazendo ajustes para aumentar sua resiliência operacional e resposta a incidentes após a interrupção do CrowdStrike."