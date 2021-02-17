Olhando além do futuro industrial com IA, IoT e blockchain

O futuro industrial está à frente com rápida transformação por meio de tecnologias de ponta como IA, IoT e blockchain.
Mas o que torna essas tecnologias tão distintas é sua excelente capacidade de automatizar toda a infraestrutura. Fica mais fácil e inteligente supervisionar os processos industriais de forma detalhada. Além disso, com o rápido aumento da globalização, das complexidades dos produtos e das crescentes demandas dos clientes, as empresas estão migrando tecnologias avançadas para melhorar as operações da cadeia de suprimentos.
Não apenas a cadeia de suprimentos, mas a fabricação, os serviços de hospitalidade, a manutenção de equipamentos e toda a fábrica é operada automaticamente por meio de tecnologias inteligentes e habilitadas para sensores. Essas habilidades ajudam a revolucionar os setores com técnicas baseadas em dados e permitem que você utilize esses dados para análise de dados.
A tecnologia de Internet das coisas (IoT) está trazendo maneiras novas e mais baratas de estabelecer comunicação entre "coisas". A blockchain oferece transparência, imutabilidade, segurança e interoperabilidade para criar ecossistemas tecnológicos que antes não eram possíveis. A Statista prevê que cerca de 70 bilhões de dispositivos de IoT estarão conectados até o final de 2025.
Além disso, a tecnologia de inteligência artificial (IA) oferece maior valor aos setores, substituindo de forma significativa os elementos humanos por máquinas autônomas, robôs, visão e outros. Além disso, o avanço na comunicação 5G é um catalisador positivo para o nosso ambiente. Vamos saber como essas três tecnologias contribuem para melhorar os setores.
Os dados são a força vital absoluta de qualquer empresa. Atualmente, o big data tem amplas aplicações em vários setores, como varejo, saúde, serviços financeiros, agricultura, petróleo e gás e muitos outros. As organizações que assimilam dados para resolver consultas de clientes obtêm maiores lucros junto com a retenção de consumidores. A demanda por big data está transcendendo vários setores e impulsionando consideravelmente a economia para o futuro.
A tecnologia da Internet das coisas requer que a nuvem opere de forma eficiente e mantenha os dados seguros. Além disso, a IA permaneceu apenas como um modelo até o advento do big data. Além disso, os dados são o principal componente envolvido nas estratégias para o desenvolvimento de conceitos de IA e aprendizado de máquina. Essas tecnologias agora estão sendo usadas em uma ampla variedade de aplicações, desde chatbots até veículos autônomos. Na verdade, praticamente não existe empresa que ainda não tenha sido alvo da IA. O conceito introduz a inovação e a rápida transformação nos setores para melhorar o desempenho e o funcionamento dos ativos.
O uso da combinação tecnológica permite que os setores obtenham múltiplos benefícios e um desempenho à altura da marca. Esses benefícios incluem:
Usando o exemplo da Porsche, ela é oficialmente a primeira montadora a testar conceitos de blockchain em veículos. Ela colaborou com a empresa alemã XAIN para implementar as tecnologias para automatizar seus carros. A ideia é garantir a segurança dos motoristas com técnicas baseadas em dados. Usando seus smartphones, os motoristas terão acesso aos dados de tráfego em uma blockchain, que são recebidos consistentemente dos veículos conectados nos arredores. Assim, promove a manutenção preditiva e a condução autônoma por meio de dados úteis para uma experiência de condução melhor e suave.
No que diz respeito ao negócio de ações, muitas startups estão introduzindo conceitos de IA para prever o mercado de ações. Isso se deve principalmente à natureza altamente suspeita das ações; os comerciantes e corretores precisam de ferramentas e conceitos inovadores para gerenciar o mercado em relação a previsões, forecasting e verificações de transações. Assim, tecnologias de ponta como a IA têm grande demanda por resultados efetivos no mercado de ações.
A Inteligência Artificial tem um longo caminho a percorrer paralelamente à expansão tecnológica nos setores, e a blockchain parece ser sua parceira natural nessa jornada. Estatisticamente, a IA está prestes a gerar um ROI de cerca de US$ 100 bilhões nos setores. Além disso, conforme previsto pela McKinsey, a IA gerará entre US$ 3,5 e 5,8 trilhões por ano até o final de 2025 em 19 setores. A maioria dos setores está trabalhando para a implementação de projetos de cidades inteligentes, combinando conceitos de IoT, IA e blockchain. O trio oferece benefícios significativos, como redução do consumo de energia, monitoramento bem estruturado dos padrões de consumo e desperdício desnecessário de recursos energéticos.
Além disso, vários outros conceitos são usados para impulsionar o desempenho industrial melhor e mais inteligente com a ajuda de tecnologias de ponta. Sem dúvida, isso tornou carros autônomos, casas inteligentes, robótica e sistemas cognitivos reais, o que está impactando positivamente nossas vidas nos tempos atuais.
A combinação de IA, IoT e blockchain está transformando a forma como vivemos e trabalhamos. Por exemplo, como indivíduo, você pode trocar energia verde com outro consumidor ou devolver a energia à rede inteligente. Isso é suficiente para o uso da energia como recurso em uma quantidade significativamente reduzida e fornece distribuição adequada em todas as redes conectadas. Assim, podemos dizer que, enquanto a tecnologia IoT permite a medição precisa de dados, a blockchain fornece transparência e auditoria, e a IA processa a inteligência necessária para tornar o funcionamento geral mais inteligente.
Além disso, o trio pode ser usado para revolucionar a forma como a identidade digital e as credenciais são fornecidas para atender aos requisitos industriais. A IoT identifica os dados, a blockchain controla os acessos desses dados e a IA evita as fraudes. Isso reflete o quanto as três tecnologias são essenciais para trazer transparência para as redes sociais e melhorar as práticas de responsabilidade social corporativa (CSR) em maior medida. Além disso, a blockchain ajuda a IA a escalar os dados, gerenciar o compartilhamento de recursos e criar uma economia de dados confiável e transparente para um progresso industrial bem-sucedido.
A convergência de IA, IoT e blockchain promove o uso de análise de dados, o que permite aos industriais prestar serviços novos e inovadores a seus clientes. Ela ajuda na colheita de uma melhor business intelligence e permite funcionalidades baseadas em destinos. Finalmente, chegou a hora de podermos realizar o potencial dos conceitos baseados em dados por meio do uso de tecnologias inteligentes. A coisa essencial que mais importa aqui é o poder transformador do tecido tecnológico para aumentar a competitividade dos negócios em marketing, vendas, atendimento ao cliente e muitos outros domínios.
