Olhando além do futuro industrial com IA, IoT e blockchain

O futuro industrial está à frente com rápida transformação por meio de tecnologias de ponta como IA, IoT e blockchain.

Mas o que torna essas tecnologias tão distintas é sua excelente capacidade de automatizar toda a infraestrutura. Fica mais fácil e inteligente supervisionar os processos industriais de forma detalhada. Além disso, com o rápido aumento da globalização, das complexidades dos produtos e das crescentes demandas dos clientes, as empresas estão migrando tecnologias avançadas para melhorar as operações da cadeia de suprimentos.

Não apenas a cadeia de suprimentos, mas a fabricação, os serviços de hospitalidade, a manutenção de equipamentos e toda a fábrica é operada automaticamente por meio de tecnologias inteligentes e habilitadas para sensores. Essas habilidades ajudam a revolucionar os setores com técnicas baseadas em dados e permitem que você utilize esses dados para análise de dados.

A tecnologia de Internet das coisas (IoT) está trazendo maneiras novas e mais baratas de estabelecer comunicação entre "coisas". A blockchain oferece transparência, imutabilidade, segurança e interoperabilidade para criar ecossistemas tecnológicos que antes não eram possíveis. A Statista prevê que cerca de 70 bilhões de dispositivos de IoT estarão conectados até o final de 2025.

Além disso, a tecnologia de inteligência artificial (IA) oferece maior valor aos setores, substituindo de forma significativa os elementos humanos por máquinas autônomas, robôs, visão e outros. Além disso, o avanço na comunicação 5G é um catalisador positivo para o nosso ambiente. Vamos saber como essas três tecnologias contribuem para melhorar os setores.