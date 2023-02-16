A descoberta de medicamentos orientada por IA continua ganhando força e alcançando marcos críticos. O primeiro candidato a medicamento projetado por IA a entrar em ensaios clínicos foi relatado pela Exscientia no início de 2020. Desde então, empresas como a Insilico Medicine, a Evotec e a Schrödinger anunciaram ensaios clínicos de fase I. Diversos candidatos tiveram seu desenvolvimento clínico acelerado por meio de soluções habilitadas por IA. No âmbito das empresas farmacêuticas focadas na descoberta baseada em IA, existem informações publicamente disponíveis sobre cerca de 160 programas de descoberta, dos quais 15 produtos estariam em desenvolvimento clínico.

Alguns executivos podem pensar que a IA pode ser entregue por meio de uma "ferramenta na nuvem pública" ou por uma única equipe. Com base em nossa experiência trabalhando com empresas de ciências da vida, esse não é o caso. Para obter o máximo valor da IA, é necessária a transformação do processo de descoberta, abrangendo novas tecnologias, novos talentos e novos comportamentos em toda a organização de P&D.

O processo de descoberta orientado por IA agrega valor em quatro dimensões: encontrar o alvo biológico correto, projetar uma pequena molécula como candidata pré-clínica, melhorar as taxas de sucesso e proporcionar velocidade e eficiência em geral.

Busca por novos alvos biológicos

Vemos a comunidade de pesquisa e cientistas do setor buscando a integração de dados multiômicos e clínicos com o aprendizado de máquina para alcançar o reposicionamento de medicamentos. Ao aproveitar os dados experimentais e as análises da literatura, é possível descobrir novas vias de doenças, bem como interações polifarmacológicas e proteicas. A aplicação da IA à imagem (e a outras técnicas de diagnóstico que analisam rigorosamente a produção fenotípica) pode oferecer oportunidades para identificar novos alvos biológicos. Alguns de nossos clientes buscam compreender as interações, a função e o movimento das proteínas usando técnicas de computação tradicional, bem como computação quântica.

Usar novas técnicas para procurar novas moléculas

Usando uma técnica deep search, é possível hoje em dia explorar a literatura científica e os dados experimentais publicados para prever novas estruturas de pequenas moléculas e como elas irão se comportar. Esta e outras técnicas podem ser usadas para prever propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas e ajudar a identificar os efeitos colaterais.

Explore a promessa da computação quântica

Desde 2020, têm ocorrido inúmeras atividades e experimentos relacionados a Quantum na área das ciências da vida, abrangendo genômica, pesquisa e descoberta clínica, diagnósticos, tratamentos e intervenções. O aprendizado de máquina baseado em Quantum, treinado em diversos conjuntos de dados clínicos e do mundo real, tem sido aplicado à geração de entidades moleculares, diagnósticos, previsão de eficácia e personalização da radioterapia.