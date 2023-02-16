No ano passado, enquanto as organizações do setor de ciências da vida estavam consumidas pela recuperação da COVID-19, seu foco teve que mudar rapidamente para mitigar as restrições na cadeia de suprimentos, a escassez de mão de obra e de habilidades e, no final do ano, as pressões inflacionárias, tudo isso exacerbado pela guerra entre Rússia e Ucrânia.
Juntamente com esses desafios, o esforço contínuo para reduzir custos, melhorar a eficiência e a produtividade, impulsionar uma melhor tomada de decisão e reduzir riscos continuará impulsionando o investimento da indústria farmacêutica em nuvem, IA/ML, análise de dados e automação em 2023, apesar das taxas de juros mais altas.
As organizações precisam repensar seus modelos de negócios para atender a uma variedade de objetivos estratégicos, e a IA desempenhará um papel cada vez mais importante em todos eles: apoiando a descoberta de medicamentos, a diversidade de ensaios clínicos, as funções de previsão e cadeia de suprimentos, e apoiando o engajamento e a adesão a ensaios descentralizados e regimes de comercialização. Essas mudanças abrirão caminho para uma maior transformação do setor à medida que a terapia genética e a saúde de precisão se tornarem mais amplamente acessíveis.
A Lei de Redução da Inflação de 2022 pressiona as empresas a reduzirem os preços de medicamentos e dispositivos nos EUA, levando as farmacêuticas a aproveitarem a tecnologia para impulsionar a eficiência de custos e manter as margens de lucro. Globalmente, a mudança no debate político em torno do acesso e da acessibilidade a medicamentos patenteados exerce pressões adicionais. Um ambiente inflacionário irá desacelerar a pesquisa e o desenvolvimento tradicionais, não deixando à indústria farmacêutica outra opção senão pesquisar sobre IA/ML e técnicas relacionadas para acelerar a descoberta e o reaproveitamento de medicamentos, ao mesmo tempo em que reduz os custos. Isso também estimulará novas parcerias (por exemplo, empresas farmacêuticas trabalhando com laboratórios de pesquisa ou provedores trabalhando com operadoras de planos de saúde) por meio de aprendizado federado e ecossistema digital baseado na nuvem.
Os custos de fabricação e os custos dos ensaios clínicos continuarão aumentando. O custo dos ingredientes farmacêuticos ativos aumentou em até 70% desde 2018. Recrutar pacientes no local e manter ensaios clínicos no local continua sendo proibitivamente caro. A indústria farmacêutica focará no recrutamento digital de pacientes por meio de publicidade em redes sociais e engajamento digital (incluindo vestíveis) ao longo dos ensaios clínicos para gerenciar a adesão e a persistência. Estruturas de ensaios clínicos descentralizadas levarão a indústria farmacêutica a se concentrar mais na cibersegurança e nas informações de saúde protegidas (PHI), enquanto gerencia os custos associados.
Os custos de operação das instalações de produção aumentarão à medida que os preços da energia continuarem subindo. Prevemos que as empresas darão passos significativos rumo à digitalização para reduzir custos, melhorar a qualidade, diminuir os recalls e aumentar a segurança. Instalações pré-digitais com processos manuais apoiados por uma mão de obra cara não serão mais a norma.
A repriorização estratégica deve ser uma prioridade para a diretoria executiva. No ano passado, a Pfizer e a GSK deixaram o setor de saúde do consumidor para priorizar o desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas, bem como a inovação. Vimos fusões e aquisições direcionadas para reforçar os pipelines, o que continuará em 2023. A Novartis desmembrou a Sandoz, sua divisão de genéricos, e está otimizando seus esforços de pesquisa em torno de produtos farmacêuticos inovadores. A Sanofi e a gigante dos genéricos Sun Pharmaceuticals estão se reposicionando para entrar no mercado de medicamentos especializados, com a Sun Pharmaceuticals lançando um novo medicamento biológico altamente competitivo para psoríase.
As empresas estão reconhecendo que são necessários modelos de negócios divergentes: a indústria farmacêutica inovadora requer investimentos de capital significativos para apoiar pesquisas de ponta viabilizadas por novas tecnologias, enquanto os modelos de negócios de genéricos e de produtos de saúde do consumidor demandam uma escala incomparável, acesso à distribuição e parcerias estreitas com farmácias. Uma relação risco-retorno crescente para os inovadores levará as empresas a formar parcerias para pesquisa e tecnologia, combinando os melhores talentos com as técnicas de computação mais inovadoras, em vez de fusões ou aquisições diretas.
A agitação e a perturbação causadas pela COVID-19 deram aos líderes farmacêuticos uma maior consciência de resiliência no fornecimento de medicamentos e terapias inovadoras às comunidades, ressaltando a importância de investir na previsão e nas cadeias de suprimentos.
Forecasting
A previsão continua sendo um problema para muitas organizações. De acordo com um estudo recente da IBM IBV, 57% dos CEOs consideram que o CFO desempenhará o papel mais crucial em suas organizações nos próximos dois a três anos. Processos legados, volatilidade da demanda e o aumento da escala e complexidade dos dados exigem uma nova abordagem. Os ciclos tradicionais de previsão trimestral (que são manuais e trabalhosos) produzem previsões imprecisas.
Empresas líderes investirão em IA, ML e fluxos de trabalho inteligentes para fornecer recursos de previsão de ponta a ponta que utilizam feeds em tempo real de múltiplas fontes de dados, aproveitando centenas de modelos de IA e ML, para fornecer previsões e insights sobre o cliente mais granulares e precisos. Esses recursos mudarão fundamentalmente o papel das organizações financeiras, enfatizando a velocidade de insight, a adoção de tomada de decisão baseada em dados e o dimensionamento da análise de dados dentro da empresa.
Cadeia de suprimentos
Os líderes empresariais se concentrarão em soluções para a cadeia de suprimentos que promovam a transparência em todas as etapas, desde o fornecimento, fabricação, entrega e logística, até a minimização de custos, desperdícios e tempo. Os CSCOs estão modernizando as operações da cadeia de suprimentos usando IA para aproveitar dados não estruturados em tempo real e integrando automação, blockchain e edge computing para gerenciar as operações e coletar e conectar informações em múltiplas fontes.
Após a COVID-19, observamos que os líderes estão encarando a cadeia de suprimentos como uma função organizacional central, em vez de uma função de apoio. David Volk, diretor executivo de planejamento da cadeia de suprimentos clínica da Roche afirma: "Somos uma organização em rede que colabora de forma muito mais ampla com todos os nossos parceiros e com o setor. Nós nos vemos como uma organização de cadeia de suprimentos, e uma parte significativa do valor que trazemos aos pacientes reside na otimização de nossa cadeia de suprimentos e inventário global. Essa é uma mentalidade muito diferente, e mudou a forma como administramos a organização."
A sustentabilidade da cadeia de suprimentos também está entre as prioridades mais altas para os CEOs. 48% dos CEO entrevistados afirmam que aumentar a sustentabilidade é uma prioridade máxima – um aumento de 37% desde 2021. 44% citam a falta de insight baseado em dados como barreiras para alcançar os objetivos de sustentabilidade. A visibilidade de ponta a ponta do impacto da sustentabilidade, como a da métrica sobre emissões e resíduos, desde a matéria-prima até a entrega, liberará um novo nível de informações que posicionará os CSCOs como facilitadores essenciais para que as empresas alcancem sua visão de sustentabilidade e ESG .
A terapia gênica é a nova fronteira da medicina. O foco está em modificar os genes de uma pessoa para tratar ou curar doenças, incluindo câncer, doenças genéticas e doenças infecciosas. A Food & Drug Administration (FDA) dos EUA aprovou a primeira terapia genética nos Estados Unidos em 2017. Desde então, mais de 20 produtos de terapia celular e genética foram aprovados.
Segundo a Aliança para a Medicina Regenerativa, poderemos ver mais cinco terapias genéticas para doenças raras chegarem ao mercado americano em 2023, incluindo novos tratamentos para anemia falciforme, distrofia muscular de Duchenne e hemofilia.
Essas terapias desafiarão as empresas de ciências biológicas a repensarem seus modelos de negócios. Como elas determinarão com eficiência quais pacientes são elegíveis para essas terapias? Como elas obterão o sangue do paciente como parte da terapia? Como negociarão o reembolso com as operadoras de planos de saúde, visto que essas terapias podem custar mais de 3 milhões de dólares por tratamento? Como monitorarão os resultados do tratamento para acordos baseados em resultados? Essas e muitas outras questões, que abrangem modelos de pagamento, experiência do consumidor, cadeia de suprimentos e fabricação, precisarão ser abordadas.
Um fator crucial para o crescimento das terapias genéticas e a adoção da precisão na saúde é o desenvolvimento e a acessibilidade do sequenciamento de DNA de última geração (NGS). O NGS se tornará mais comum, levando a ciência para fora do laboratório e proporcionando um melhor atendimento e resultados para os pacientes em escala. O NGS oferece rendimento, escalabilidade e velocidade altíssimas e revolucionou o setor ao permitir uma grande variedade de análises em várias aplicações em um nível nunca antes possível. Isso inclui oferecer um sequenciamento de genoma completo a preços acessíveis e práticos para pesquisadores, cientistas, médicos e pacientes. Um exemplo é o novo sequenciador Illumina NovaSeq X, lançado em setembro de 2022, que é duas vezes mais rápido que os modelos anteriores e capaz de sequenciar 20.000 genomas por ano a um custo de US$ 200 por genoma. À medida que o preço do sequenciamento de genomas diminui, a capacidade de apoiar cuidados de saúde personalizados e terapia genética em escala continuará crescendo.
As limitações dos ensaios clínicos tradicionais foram amplificadas durante a pandemia de COVID-19 e aceleraram o uso de ensaios clínicos descentralizados (DCTs). Existe uma clara necessidade de melhorar os formatos de estudo para que populações mais amplas e equitativas sejam alcançadas e incluídas. Novas tecnologias ajudarão a integrar pontos de dados dos pacientes e obter insights holísticos como nunca antes. As organizações de ciências da vida aumentarão o uso de DCTs para conduzir estudos globais e trazer novas terapias para o mercado. Esperamos um número recorde de ensaios clínicos descentralizados em 2023.
Os principais benefícios dos DCTs incluem:
Com a adoção mais ampla dos DCTs, o planejamento desses ensaios com foco na experiência do paciente será fundamental para garantir um engajamento claro e transparente, bem como uma participação voluntária e ativa. Metodologias como o Enterprise Design Thinking podem fornecer um framework útil. Da mesma forma, a integração de dados de pacientes provenientes de múltiplas fontes, como saúde eletrônica e prontuários médicos, plataformas eletrônicas de captura de dados, sistemas de gerenciamento de dados clínicos, vestíveis e outras tecnologias digitais, exigirá uma abordagem mais aberta ao compartilhamento de informações.
A computação quântica permitirá recursos de DCT mais avançados para recrutamento, seleção de locais de ensaio, otimização e vigilância de pacientes. Algoritmos baseados em Quantum podem superar os algoritmos computacionais existentes, permitindo uma melhor análise de dados integrados de pacientes em escala.
Nos próximos anos, os ensaios clínicos descentralizados se tornarão a norma, melhorando a capacidade de recrutar, selecionar e conduzir ensaios clínicos em escala, garantindo que populações inteiras e diversas sejam representadas e que tratamentos que salvam vidas sejam aprovados e lançados mais rapidamente.
A descoberta de medicamentos orientada por IA continua ganhando força e alcançando marcos críticos. O primeiro candidato a medicamento projetado por IA a entrar em ensaios clínicos foi relatado pela Exscientia no início de 2020. Desde então, empresas como a Insilico Medicine, a Evotec e a Schrödinger anunciaram ensaios clínicos de fase I. Diversos candidatos tiveram seu desenvolvimento clínico acelerado por meio de soluções habilitadas por IA. No âmbito das empresas farmacêuticas focadas na descoberta baseada em IA, existem informações publicamente disponíveis sobre cerca de 160 programas de descoberta, dos quais 15 produtos estariam em desenvolvimento clínico.
Alguns executivos podem pensar que a IA pode ser entregue por meio de uma "ferramenta na nuvem pública" ou por uma única equipe. Com base em nossa experiência trabalhando com empresas de ciências da vida, esse não é o caso. Para obter o máximo valor da IA, é necessária a transformação do processo de descoberta, abrangendo novas tecnologias, novos talentos e novos comportamentos em toda a organização de P&D.
O processo de descoberta orientado por IA agrega valor em quatro dimensões: encontrar o alvo biológico correto, projetar uma pequena molécula como candidata pré-clínica, melhorar as taxas de sucesso e proporcionar velocidade e eficiência em geral.
Busca por novos alvos biológicos
Vemos a comunidade de pesquisa e cientistas do setor buscando a integração de dados multiômicos e clínicos com o aprendizado de máquina para alcançar o reposicionamento de medicamentos. Ao aproveitar os dados experimentais e as análises da literatura, é possível descobrir novas vias de doenças, bem como interações polifarmacológicas e proteicas. A aplicação da IA à imagem (e a outras técnicas de diagnóstico que analisam rigorosamente a produção fenotípica) pode oferecer oportunidades para identificar novos alvos biológicos. Alguns de nossos clientes buscam compreender as interações, a função e o movimento das proteínas usando técnicas de computação tradicional, bem como computação quântica.
Usar novas técnicas para procurar novas moléculas
Usando uma técnica deep search, é possível hoje em dia explorar a literatura científica e os dados experimentais publicados para prever novas estruturas de pequenas moléculas e como elas irão se comportar. Esta e outras técnicas podem ser usadas para prever propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas e ajudar a identificar os efeitos colaterais.
Explore a promessa da computação quântica
Desde 2020, têm ocorrido inúmeras atividades e experimentos relacionados a Quantum na área das ciências da vida, abrangendo genômica, pesquisa e descoberta clínica, diagnósticos, tratamentos e intervenções. O aprendizado de máquina baseado em Quantum, treinado em diversos conjuntos de dados clínicos e do mundo real, tem sido aplicado à geração de entidades moleculares, diagnósticos, previsão de eficácia e personalização da radioterapia.
Para os prestadores de serviços de saúde
As visitas presenciais convencionais aos prestadores de serviços de saúde (HCP) atingiram o limite da eficácia. Os HCPs agora esperam abordagens personalizadas e acesso instantâneo ao conhecimento. O aumento da fiscalização por parte das autoridades públicas, juntamente com a COVID-19, interrompeu uma abordagem tradicional em que os representantes de vendas tinham os consultórios de profissionais de saúde e os hospitais como seu segundo local de trabalho. Surgiu um modelo de engajamento virtual que, em sua forma atual, é menos eficaz.
Ao mesmo tempo, o setor reconhece o valor de uma estratégia de engajamento omnicanal para os HCP: nossa análise mostra um aumento de 5 a 10% na satisfação com uma nova experiência para os HCP, um investimento em marketing 15 a 25% mais eficaz, um aumento de 5 a 7% no número de prescritores ativos e um aumento de até 15% na receita recorrente, dependendo da indicação.
As empresas farmacêuticas possuem dados suficientes sobre determinados produtos para possibilitar uma experiência personalizada para os HCP. Uma abordagem de análise de dados e orientada por IA para o engajamento com os médicos proporciona o maior impacto, pois melhora tanto a rapidez na tomada de decisões quanto o conhecimento das evidências clínicas mais recentes. Estratégias de tecnologia e de dados bem definidas, juntamente com programas de gestão de mudanças e identificação de talentos, são fundamentais para o sucesso.
Para os pacientes
A adesão e a persistência são grandes desafios em setores que atendem pacientes crônicos. Além disso, com os novos modelos de reembolso, as seguradoras incentivam os casos "completos" que alcançam remissão prolongada ou, para os pacientes em fase aguda, a recuperação funcional. Para que as empresas continuem vendendo medicamentos e recebendo pagamentos por eles, os pacientes precisam tomá-los continuamente. Para muitas indicações, os pacientes têm diversas opções farmacêuticas. As empresas de sucesso se diferenciarão no mercado oferecendo suporte digital para seus produtos farmacêuticos, envolvendo os pacientes em seus cuidados por meio de smartphones, utilizando gamification e programas de incentivo.
A IA é a base das tendências mencionadas acima. Embora a tecnologia de IA exista há décadas, sua adoção nas ciências da vida acelerou nos últimos anos, impactando o desenvolvimento de medicamentos, os ensaios clínicos e a cadeia de suprimentos. A IA está integrada em muitas de nossas interações diárias, desde ligar para uma companhia aérea para remarcar passagens, pedir à Alexa para tocar música e acender as luzes, receber a aprovação de um empréstimo, até fornecer recomendações automatizadas de tratamento para pacientes com base em seu histórico clínico e nas diretrizes de tratamento mais recentes.
À medida que a IA continua permeando nossas vidas, a supervisão estará em primeiro plano. Tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia consideram a regulamentação essencial para o desenvolvimento de ferramentas de IA em que os consumidores possam confiar. As empresas do setor de ciências da vida precisam entender o impacto que as regulamentações de IA têm em seus modelos de negócios e desempenhar um papel proativo na influência dessas políticas, visando melhores resultados para os pacientes.
Como exemplo, o Policy Lab da IBM adota uma abordagem proativa para fornecer aos formuladores de políticas uma visão e recomendações práticas para aproveitar os benefícios da inovação, garantindo ao mesmo tempo a confiança em um mundo que está sendo remodelado por dados. A IBM trabalha com organizações e formuladores de políticas para compartilhar nossa perspectiva e apoiar inovações responsáveis. Um desses projetos de lei foi o blueprint para um projeto de lei de direitos da IA do governo Biden-Harris, divulgado em setembro de 2022. Conforme declarado no projeto de lei, "os sistemas de IA têm o potencial de trazer benefícios sociais incríveis, mas somente se fizermos o árduo trabalho de garantir que os produtos e serviços de IA sejam seguros, precisos, transparentes, livres de vieses prejudiciais e, de modo geral, confiáveis." O projeto de lei estabelece cinco proteções de bom senso às quais todos nos Estados Unidos deveriam ter direito no projeto, desenvolvimento e implementação de IA e outras tecnologias automatizadas:
A aplicação da IA não está diminuindo, nem o escrutínio a ela submetido. As organizações de ciências da vida se diferenciarão por ter um lugar à mesa. Elas buscarão oportunidades para influenciar a política de integridade da IA e fornecer soluções éticas e responsáveis impulsionadas pela IA que complementem seu portfólio de produtos existente e melhorem a experiência do paciente e do prestador de serviços de saúde, bem como os resultados na área da saúde, a custos reduzidos.
As empresas do setor de ciências da vida, particularmente as farmacêuticas e de biotecnologia, podem demonstrar resilientes apesar das pressões inflacionárias. Elas devem se concentrar na especialização do modelo de negócios em inovação e invenção, negócios de genéricos e saúde do consumidor. Uma forte demanda pode ajudar as empresas a superar os desafios de negócios e posicionar o setor para um crescimento constante impulsionado pela inovação. É crucial adotar novas tecnologias, particularmente computação de ponta e IA, para oferecer avanços significativos que podem representar uma mudança de paradigma na descoberta de medicamentos, na otimização de locais de ensaios clínicos e, em última análise, no envolvimento com a pessoa recebendo os cuidados. Agir com ousadia em 2023, com uma estratégia e priorização claramente definidas, colocará tanto as organizações consolidadas do setor de ciências da vida quanto os novos participantes no caminho certo. As empresas que se concentrarem em estratégia e inovação serão as maiores vencedoras.