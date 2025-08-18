Let’s create smarter business.

Hoje, ninguém pode se dar ao luxo de ignorar a enorme oportunidade que a revolução da IA representa. No entanto, os líderes empresariais muitas vezes sentem que a IA é algo que está acontecendo com eles, e que as rápidas mudanças que estão ocorrendo não estão totalmente sob seu controle.

A pressão para se transformar (do conselho, da liderança, do mercado) nunca diminui. O que é exagero e o que é real? Não está claro. O chamado FOMO (medo de perder algo) é algo real... mas com tanta coisa em jogo, e se você tomar a decisão errada?

Você implementou um agente de vendas de IA, mas ele não se integra aos seus outros agentes e opera em um silo.

Você executa uma consulta e obtém respostas genéricas porque sua IA está às cegas, desconectada dos dados do seu negócio.

Prometeram a você simplicidade, mas agora você está gerenciando mais ferramentas, mais dados e mais riscos.

A verdade é que a tecnologia nunca é a questão. Tudo o que importa é o que a torna possível.

E se houvesse um caminho para superar a confusão e a complexidade? Existe, e isso leva, além das correções superficiais, a uma vantagem competitiva importante. A IBM chama isso de criar uma empresa mais inteligente.