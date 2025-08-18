Let’s create smarter business

18 de agosto de 2025

Hoje, ninguém pode se dar ao luxo de ignorar a enorme oportunidade que a revolução da IA representa. No entanto, os líderes empresariais muitas vezes sentem que a IA é algo que está acontecendo com eles, e que as rápidas mudanças que estão ocorrendo não estão totalmente sob seu controle.

A pressão para se transformar (do conselho, da liderança, do mercado) nunca diminui. O que é exagero e o que é real? Não está claro. O chamado FOMO (medo de perder algo) é algo real... mas com tanta coisa em jogo, e se você tomar a decisão errada?

  • Você implementou um agente de vendas de IA, mas ele não se integra aos seus outros agentes e opera em um silo.
  • Você executa uma consulta e obtém respostas genéricas porque sua IA está às cegas, desconectada dos dados do seu negócio.
  • Prometeram a você simplicidade, mas agora você está gerenciando mais ferramentas, mais dados e mais riscos.

A verdade é que a tecnologia nunca é a questão. Tudo o que importa é o que a torna possível.

E se houvesse um caminho para superar a confusão e a complexidade? Existe, e isso leva, além das correções superficiais, a uma vantagem competitiva importante. A IBM chama isso de criar uma empresa mais inteligente.

O que é um negócio mais inteligente?

Uma empresa mais inteligente é o resultado da integração precisa, profunda e eficaz da inteligência a todos os seus sistemas críticos de negócios para se tornar:

  • Mais eficiente: otimizando custos, fazendo mais com menos e aumentando a produtividade.
  • Mais ágil: adaptando-se rapidamente às mudanças e impulsionando o crescimento sustentável.
  • Mais inovadora:  evoluindo rapidamente para superar a concorrência.

Isso não é apenas teoria. A IBM está ajudando milhares de organizações a tornarem seus negócios mais inteligentes agora, em diversos setores e em todo o mundo. Do serviço ao suporte dos diversos sistemas que estão no centro de como os negócios funcionam, estamos integrando inteligência em todos os lugares.

Aqui estão apenas alguns exemplos do que é possível:

  • Em vendas, atendimento ao cliente e RH, agentes impulsionados por IA estão lidando com mais de 90% das solicitações, liberando as equipes de tarefas repetitivas, reduzindo o estresse e dando a elas mais tempo para se concentrar em trabalhos significativos e estratégicos.
  • Em compras, cadeia de suprimentos e finanças, a IA está ajudando os funcionários a alcançar até 40% de melhoria de produtividade. Essa eficiência adicional se traduz em operações mais rápidas, custos mais baixos e mais capacidade para impulsionar iniciativas estratégicas que fazem o negócio crescer.
  • Em DevOps, TI e engenharia, a IA está acelerando o desenvolvimento de software, com até 60% do conteúdo gerado automaticamente. Essa mudança libera as equipes para dedicar mais tempo à aplicação de pensamento crítico e habilidades avançadas às oportunidades mais promissoras, entregando soluções de maior qualidade que fazem o negócio avançar.

Também estamos transformando a IBM. Nos últimos anos, nosso lema tem sido repensar completamente o negócio, eliminando a complexidade operacional, simplificando processos e integrando inteligência em todos os lugares.

Essas mudanças remodelaram funções inteiras de negócio, desde RH e suporte de TI até vendas e aquisições. Como resultado, estamos no caminho para alcançar USD 4,5 bilhões em ganhos de produtividade até o final de 2025.

Como se tornar um negócio mais inteligente

Todos querem mais eficiência, agilidade e inovação. O que diferencia um negócio mais inteligente é a forma como ele busca alcançar esses resultados. Para realizar todo o potencial da IA, você precisa de uma abordagem sistêmica que transforme sistemas centrais, fluxos de trabalho e processos em quatro dimensões principais:

1. Aumente a produtividade com agentes de IA

Um agente é um sistema que executa tarefas de forma autônoma, projetando fluxos de trabalho com as ferramentas disponíveis.​ Se antes o software só podia executar algoritmos predefinidos, agora cada usuário pode definir seus objetivos, enquanto a IA explora e propõe maneiras de alcançá-los. Mas eles só podem cumprir essa promessa quando integrados às suas aplicações, dados e modelos existentes para automatizar tarefas complexas e acelerar o time to value.

Negócios mais inteligentes em ação: a empresa de P&D agrícola de ponta Avid Solutions implementou a solução watsonx Orchestrate da IBM para implementar sem dificuldades agentes de IA em todas as suas principais ferramentas e aplicações. Essa experiência unificada e eficiente não apenas melhorou a precisão de seus processos de gerenciamento, mas também gerou uma redução de 25% no tempo necessário para integrar novos clientes. O resultado? Profissionais mais engajados, clientes mais satisfeitos.

2. Maximize o valor dos dados corporativos

A IA se torna um verdadeiro ativo estratégico quando é alimentada pelos dados de sua empresa. Uma empresa mais inteligente reúne dados estruturados e não estruturados em todas as suas operações, não importa onde estejam. Somente assim a IA poderá fornecer insights e ações relevantes para a empresa, promovendo uma diferenciação competitiva genuína.

Negócio mais inteligente em ação: o gigante aeroespacial Lockheed Martin juntou-se à IBM para criar uma visão integrada de seus dados corporativos, tornando mais fácil escalar a IA e aplicá-la de forma eficaz em toda a organização. Ao consolidar 46 sistemas e ferramentas de dados díspares em uma única plataforma integrada, as operações internas da empresa e os processos de gerenciamento de dados agora estão otimizados para possibilitar inovação rápida e econômica.

3. Trabalhe em todos os ambientes com nuvem híbrida

À medida que as organizações avançam do piloto de IA para a produção em larga escala, elas precisam da arquitetura certa para apoiar suas ambições. Um negócio mais inteligente projeta ambientes de nuvem híbrida que permitem que a IA opere onde quer que os dados residam, otimizando a infraestrutura para desempenho e flexibilidade.

Negócio mais inteligente em ação: todos os anos, quase um milhão de pessoas viajam para Flushing, Nova York, para assistir aos melhores jogadores de tênis do mundo competirem no US Open Tennis Championships. Mas um público 15 vezes maior acompanha o torneio pelo aplicativo e pelo site do US Open. A IBM Consulting ajudou o US Open a construir uma arquitetura de nuvem híbrida que concede à IA acesso aos dados certos no momento certo, oferecendo análises em tempo real para manter os fãs engajados e encantados.

4. Faça cada investimento em tecnologia gerar mais resultados com automação

Um negócio mais inteligente simplifica o gerenciamento e as operações de tecnologia com IA para obter visibilidade, eficiência, segurança e resiliência. Em vez de adicionar novas ferramentas e aumentar os custos, o foco está em extrair mais valor dos sistemas que já possuem, fazendo tudo funcionar melhor, em conjunto.

Negócio mais inteligente em ação: a líder global em serviços de TI Samsung SDS America precisava de mais visibilidade sobre os gastos com nuvem e de uma forma eficiente de identificar desperdícios, melhorando a eficiência operacional sem aumentar custos gerais. Ao implementar automação da IBM, conseguiram alinhar os gastos com nuvem ao valor para o negócio, resultando em uma redução de 11% nos gastos em 86 contas de nuvem.

A era dos negócios mais inteligentes

Qualquer empresa pode usar IA — essa é a parte fácil. A IBM ajuda você a usar a IA para transformar a forma como conduz seus negócios.

Combinando inovação de ponta com décadas de profunda experiência em diferentes setores, entendemos como a empresa funciona de dentro para fora — da cadeia de suprimentos aos sistemas de pagamento, atendimento ao cliente e além.

É hora de ir além da experimentação em IA e começar a gerar valor real. Já estamos ajudando milhares de empresas a fechar a lacuna entre visão e execução. Podemos fazer o mesmo por você.

Let’s create smarter business.

Crie, execute e gerencie agentes de IA com o watsonx Orchestrate.

