O Kubernetes (às vezes chamado de K8s) é uma plataforma de orquestração de contêineres de código aberto que agenda e automatiza a implementação, o gerenciamento e o dimensionamento de aplicações conteinerizadas (microsserviços). A plataforma Kubernetes é totalmente voltada para otimização — automatizando muitos dos processos DevOps que antes eram tratados manualmente e simplificando o trabalho dos desenvolvedores de software.
E qual é o segredo por trás do sucesso da plataforma? Os Kubernetes services fornecem balanceamento de carga e simplificam o gerenciamento de contêineres em vários hosts. Elas possibilitam que os aplicativos de uma empresa tenham maior escalabilidade e sejam flexíveis, portáteis e mais produtivos.
Na verdade, o Kubernetes é o projeto de crescimento mais rápido na história do software de código aberto, depois do Linux. De acordo com um estudo de 2021 da Cloud Native Computing Foundation (CNCF), de 2020 a 2021, o número de engenheiros do Kubernetes cresceu 67%, atingindo 3,9 milhões. Isso representa 31% de todos os desenvolvedores back-end, um aumento de quatro pontos percentuais em um ano.
O uso cada vez mais generalizado do Kubernetes entre as equipes de DevOps significa que as empresas têm uma curva de aprendizado menor ao iniciar com a plataforma de orquestração de contêiner. Mas os benefícios não param por aí. Veja a seguir por que as empresas estão escolhendo o Kubernetes para todos os tipos de aplicativos.
A seguir estão alguns dos principais benefícios de usar o Kubernetes para gerenciar sua arquitetura de microsserviços.
Vários tipos e tamanhos de empresas (grandes e pequenas) que usam os serviços do Kubernetes Service descobrem que economizam no gerenciamento do ecossistema e nos processos manuais automatizados. O Kubernetes provisiona e ajusta automaticamente contêineres em nós para o melhor uso dos recursos. Algumas plataformas de nuvem pública cobram uma taxa de gerenciamento para cada cluster, portanto, executar menos clusters significa menos servidores de APIs e outras redundâncias e ajuda a reduzir os custos.
Depois que os clusters do Kubernetes são configurados, os aplicativos podem ser executados com downtime mínimo e ter um bom desempenho, exigindo menos suporte quando um nó ou pod falha e, de outra forma, teria que ser reparado manualmente. A orquestração de contêineres do Kubernetes contribui para um fluxo de trabalho mais eficiente com menos necessidade de repetir os mesmos processos, o que significa não apenas menos servidores, mas também menos necessidade de administração ineficiente.
A integração de contêineres e o acesso a recursos de armazenamento com diferentes provedores de nuvem simplificam o desenvolvimento, os testes e a implementação. Criar imagens de contêineres (que contêm tudo aquilo de que uma aplicação precisa para ser executada) é mais fácil e eficiente do que criar imagens de máquinas virtuaisl (VMs). Tudo isso significa desenvolvimento mais rápido e tempos de liberação e implementação otimizados.
Quanto mais cedo os desenvolvedores implementarem o Kubernetes durante o ciclo de vida do desenvolvimento, melhor, porque poderão testar o código desde o início e evitar erros dispendiosos no futuro. Os aplicativos baseados na arquitetura de microsserviços consistem em unidades funcionais separadas que se comunicam entre si por meio de APIs. Isso significa que as equipes de desenvolvimento podem ser grupos menores, cada um focando em funcionalidades únicas, e as equipes de TI podem operar de forma mais eficiente. Namespaces, uma maneira de configurar vários subclusters virtuais dentro do mesmo cluster físico do Kubernetes, fornecem controle de acesso dentro de um cluster para maior eficiência.
Você costumava implementar uma aplicação em uma máquina virtual e apontar um servidor de sistema de nomes de domínio (DNS) para ela. Agora, entre os outros benefícios do Kubernetes, as cargas de trabalho podem existir em uma única nuvem ou ser espalhadas facilmente por vários serviços de nuvem. Os clusters do Kubernetes permitem a migração simples e acelerada de aplicações conteinerizadas da infraestrutura no local para implementações híbridas em qualquer infraestrutura de nuvem pública ou nuvem privada do provedor de nuvem, sem perder nenhuma das funções ou desempenho de um aplicativo. Isso permite migrar cargas de trabalho para um sistema fechado ou proprietário sem lock-in. IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform e Microsoft Azure oferecem integrações com aplicativos baseados no Kubernetes.
Há várias maneiras de migrar aplicativos para a nuvem:
O uso de contêineres em sua aplicação oferece uma maneira leve e mais ágil de lidar com a virtualização do que com as máquinas virtuais (VMs). Como os contêineres contêm apenas os recursos de que uma aplicação realmente precisa (ou seja, seu código, instalações e dependências) e usam as funcionalidades e os recursos do sistema operacional hospedeiro, eles são menores, mais rápidos e mais portáteis. Por exemplo, hospedar quatro aplicativos em quatro máquinas virtuais geralmente exigiria quatro cópias de um sistema operacional convidado para ser executada nesse servidor. No entanto, executar esses quatro aplicativos em uma abordagem de contêineres significa conter todos eles em um único contêiner onde compartilham uma versão do sistema operacional hospedeiro.
O Kubernetes não é apenas flexível o suficiente para o gerenciamento de contêiner em vários tipos de infraestrutura (nuvem, nuvem privada ou locais, desde que o sistema operacional host seja uma versão do Linux ou Windows), mas também funciona com praticamente qualquer tipo de tempo de execução de contêiner (o programa que executa contêineres). A maioria dos outros orquestradores está vinculada a tempo de execução específico ou infraestrutura de nuvem, resultando em dependência. Os Kubernetes services permitem que você cresça sem precisar rearquitetar sua infraestrutura.
O Kubernetes agenda e automatiza a implementação de contêineres em múltiplos nós de computação, seja na nuvem pública, em VMs locais ou em máquinas físicas locais. Seu escalonamento automático permite que as equipes aumentem ou diminuam para atender à demanda com mais rapidez. A expansão automática inicia novos contêineres conforme necessário para cargas pesadas ou picos, seja devido ao uso da CPU, limites de memória ou métricas — por exemplo, quando um evento online é lançado e há um aumento repentino de solicitações.
Quando a necessidade acaba, o Kubernetes reduz automaticamente os recursos novamente para reduzir o desperdício. A plataforma não apenas escala os recursos de infraestrutura para cima e para baixo conforme a necessidade, mas também permite um fácil escalonamento horizontal e vertical. Outro benefício do Kubernetes é a capacidade de reverter a alteração de uma aplicação se algo sair errado.
O Kubernetes ajuda você a executar suas aplicações conteinerizadas de maneira confiável. Ele coloca e equilibra automaticamente cargas de trabalho conteinerizadas e escala clusters de forma adequada para acomodar a demanda crescente e manter o sistema ativo. Se um nó em um cluster de vários nós falhar, a carga de trabalho será redistribuída entre outras pessoas sem interromper a disponibilidade para os usuários. Ele também oferece recursos de autocorreção e reiniciará, reagendará ou substituirá um contêiner quando ele falhar ou quando os nós deixarem de funcionar. Ele permite que você faça atualizações contínuas no seu software sem downtime. Mesmo os aplicativos de alta disponibilidade podem ser configurados no Kubernetes em um ou mais serviços de nuvem pública de uma forma que mantenha um tempo de atividade muito alto. Um caso de uso digno de nota é a Amazon, que usou o Kubernetes para fazer a transição de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microsserviços.
O Kubernetes é um projeto liderado pela comunidade e uma ferramenta totalmente de código aberto (que já foi o software de código aberto que mais cresce de todos os tempos), o que significa que existe um enorme ecossistema de outras ferramentas de código aberto projetadas para uso com ele. A forte compatibilidade da plataforma significa que há inovação contínua e melhorias no Kubernetes, o que protege um investimento na plataforma, o que significa que não há dependência de tecnologia que logo fica desatualizada. Ela também vê compatibilidade e portabilidade entre todos os principais provedores de nuvem pública, incluindo IBM, AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. Um equívoco comum é que os Kubernetes services competem diretamente com o Docker, mas esse não é o caso. O Docker é uma ferramenta de conteinerização, enquanto o Kubernetes é uma plataforma de orquestração de contêineres frequentemente usada para orquestrar vários clusters do Docker.
