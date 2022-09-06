O Kubernetes (às vezes chamado de K8s) é uma plataforma de orquestração de contêineres de código aberto que agenda e automatiza a implementação, o gerenciamento e o dimensionamento de aplicações conteinerizadas (microsserviços). A plataforma Kubernetes é totalmente voltada para otimização — automatizando muitos dos processos DevOps que antes eram tratados manualmente e simplificando o trabalho dos desenvolvedores de software.

E qual é o segredo por trás do sucesso da plataforma? Os Kubernetes services fornecem balanceamento de carga e simplificam o gerenciamento de contêineres em vários hosts. Elas possibilitam que os aplicativos de uma empresa tenham maior escalabilidade e sejam flexíveis, portáteis e mais produtivos.

Na verdade, o Kubernetes é o projeto de crescimento mais rápido na história do software de código aberto, depois do Linux. De acordo com um estudo de 2021 da Cloud Native Computing Foundation (CNCF), de 2020 a 2021, o número de engenheiros do Kubernetes cresceu 67%, atingindo 3,9 milhões. Isso representa 31% de todos os desenvolvedores back-end, um aumento de quatro pontos percentuais em um ano.

O uso cada vez mais generalizado do Kubernetes entre as equipes de DevOps significa que as empresas têm uma curva de aprendizado menor ao iniciar com a plataforma de orquestração de contêiner. Mas os benefícios não param por aí. Veja a seguir por que as empresas estão escolhendo o Kubernetes para todos os tipos de aplicativos.

A seguir estão alguns dos principais benefícios de usar o Kubernetes para gerenciar sua arquitetura de microsserviços.