ITOps atinge um ponto de inflexão com a IA agêntica

Um novo estudo oferece uma visão detalhada de quais iniciativas de IA são priorizadas pela equipe de ITOps e o que está impulsionando a adoção.
Para muitas equipes de ITOps, qualquer investimento em IA pode ser melhor do que nenhum, segundo um novo relatório da empresa de pesquisa de mercado Omdia, intitulado "Moderninizing IT Operations in the Agentic Era."
O relatório encomendado pela IBM revela que, mesmo entre as organizações que transferem menos de 10% de suas funções de ITOps para a IA, 92% observam melhorias operacionais. Essa descoberta reforça uma estratégia cada vez mais comum: começar com integrações simples é a escolha certa antes de avançar para implementações de IA mais complexas.
No entanto, decidir quais áreas de ITOps priorizar pode ser assustador, especialmente quando as equipes de TI já devem oferecer custos reduzidos, maior eficiência operacional e entrega mais rápida em arquiteturas e serviços cada vez mais distribuídos.
Além disso, a IA e os fluxos de trabalho agênticos complicaram ainda mais as implementações de TI. Algumas equipes têm dificuldades para fornecer modelos com dados proprietários suficientes. Outras não têm o conhecimento técnico especializado necessário para projetar e manter novas automações e fluxos de trabalho. Enquanto isso, sem monitoramento e supervisão suficientes, os agentes podem executar ações não autorizadas ou indesejadas, introduzindo riscos de segurança e conformidade. E mesmo em casos de uso simples, investimentos mal direcionados em iniciativas de IA podem gerar erros dispendiosos.
Apesar desses desafios, a integração da IA está impulsionando a inovação em ITOps em uma velocidade sem precedentes. Para 39% das organizações, a IA agora realiza pelo menos metade das tarefas de ITOps ao lado dos humanos. Os primeiros a adotar relatam melhoria na detecção de ameaças, manutenção preditiva, automação de fluxos de trabalho e recursos de otimização de custos, entre outros benefícios.
Uma confluência de pressões internas e externas está levando as organizações a colocar o aprendizado de máquina e a IA agêntica no centro de suas estratégias de ITOps, de acordo com o relatório.
Os desafios comumente citados incluem manter o desempenho estável em ambientes híbridos e multinuvem, fornecer cobertura de resposta 24 horas por dia, 7 dias por semana para os usuários e operar dentro de restrições de pessoal e orçamentárias.
Enquanto isso, alguns profissionais de TI afirmam que seu departamento está recorrendo à IA para apoiar iniciativas de transformação digital em toda a empresa ou em resposta a motivações externas, incluindo pressões competitivas, requisitos de conformidade e ameaças crescentes à cibersegurança.
É notável que 29% dos entrevistados afirmam que sua empresa fez investimentos em TI com foco em IA para melhorar programas de IA existentes que não tiveram o desempenho esperado. Essa descoberta sugere que as iniciativas de IA nem sempre são imediatamente produtivas e podem exigir ajustes operacionais de longo prazo para gerar valor.
As equipes de TI têm utilizado os fundamentos da IA, como sistemas baseados em regras e modelagem estatística, há décadas. Mas agentes multimodais (que podem navegar por interfaces digitais e raciocinar de forma autônoma por meio de problemas complexos multietapas) surgiram apenas recentemente.
Apesar da relativa novidade da tecnologia, a adoção da IA agêntica tem sido rápida: 53% das organizações dizem que os agentes já lidam com pelo menos um quarto de suas tarefas de ITOps de forma autônoma (juntamente com proteções monitoradas por seres humanos), enquanto 8% das organizações atribuem entre 75% a 89% das tarefas de ITOps a agentes.
Além disso, os profissionais de TI agora listam os recursos agênticos como a principal prioridade de integração de sua organização — antes de outros objetivos de implementação, como ampliar as integrações em todos os domínios de TI ou focar apenas em áreas de alto impacto.
As ferramentas agênticas também estão tendendo a uma maior autonomia, com a maioria das organizações prevendo que seus agentes serão bastante ou totalmente autônomos nos próximos 24 meses. Essa independência virá, em parte, da capacidade dos agentes de delegar funções e colaborar em tarefas de TI particularmente desafiadoras.
Organizações com programas de IA menos desenvolvidos tendem a se concentrar na redução de tarefas manuais e repetitivas, o que pode proporcionar melhorias imediatas em eficiência e precisão. Enquanto isso, empresas com implementações de IA mais sofisticadas (que presumivelmente já possuem fluxos de trabalho de automação extensos) priorizam implementações mais complexas, como aprimorar recursos preditivos por meio da automação.
Como acontece com a maioria das tecnologias transformadoras, a integração da IA exige investimentos técnicos, de força de trabalho e financeiros significativos. Os profissionais de TI dizem que uma de suas maiores despesas é atualizar a infraestrutura para ser compatível com cargas de trabalho de IA. O licenciamento de plataformas e os custos de assinatura também são preocupações orçamentárias importantes.
Em média, as organizações usam três fontes financeiras para cobrir as despesas de integração da IA, em vez de contar com um único pool de financiamento. Da mesma forma, as decisões de gastos com IA normalmente envolvem três ou quatro partes (incluindo a gerência de ITOps, diretores de IA e líderes de segurança) durante os estágios de pesquisa e avaliação.
Independentemente do setor, o relatório observa algumas funcionalidades comuns que as organizações tendem a procurar ao avaliar sua solução ideal de IA.
No topo da lista, mais de um terço das empresas prioriza plataformas que podem se integrar sem dificuldades às suas ferramentas de monitoramento e gerenciamento existentes. Outras funcionalidades sob demanda incluem recursos preditivos e de forecasting, compatibilidade híbrida e multinuvem e respostas automatizadas a incidentes.
Embora a integração da IA possa fornecer uma variedade de benefícios a longo prazo, a embedding de fluxos de trabalho orientados por IA nos processos de TI existentes pode ser operacionalmente complexo.
Mais de um terço dos líderes de TI citam a “falta de pessoal qualificado” como uma grande barreira, sugerindo que profissionais de TI com conhecimento especializado em IA podem manter uma vantagem competitiva, mesmo quando o setor muda para pipelines impulsionados por IA. Para ajudar a preencher as lacunas de habilidades de IA, as organizações podem introduzir programas de treinamento e mentoria, bem como áreas de testes para desenvolvedores, onde profissionais de TI podem experimentar com segurança fluxos de trabalho agênticos.
Outra preocupação amplamente compartilhada é que as novas plataformas de IA não conseguirão se comunicar com os componentes de TI atuais, levando a incompatibilidades e gargalos.
Da mesma forma, os modelos de IA podem ter dificuldades para ingerir informações presas dentro de data lakes e data warehouses, resultando em saídas imprecisas ou com viés. Como consequência, as organizações que aproveitam com sucesso dados não estruturados para o treinamento de modelos podem obter uma vantagem, levando a previsões e fluxos de trabalho mais refinados.
A maioria dos entrevistados não cita uma única barreira operacional compartilhada, sugerindo que as organizações enfrentam uma gama diversificada de desafios de integração da IA em vez de um problema universal.
Apesar dos obstáculos operacionais iniciais, a IA tem o potencial de remodelar quase todos os aspectos do ITOps, de acordo com o relatório. Por exemplo, mais da metade dos entrevistados afirma que já experimentou (ou espera experimentar) melhorias no monitoramento autônomo, na resolução de problemas e na detecção de ameaças à segurança.
Apesar de terem diferentes abordagens de investimento e prioridades operacionais, a maioria dos líderes de TI permanece otimista com a ideia de que a adoção da IA se tornará cada vez mais importante nos próximos 12 a 24 meses. O relatório sugere que, para a maioria dos departamentos de ITOps, qualquer nível de investimento em IA é melhor do que evitá-la completamente.
Os líderes de TI também estão confiantes de que a IA e os agentes melhorarão a produtividade dos trabalhadores iniciantes e ajudarão a melhorar a confiabilidade do sistema. Enquanto isso, 86% dos entrevistados acreditam que a supervisão humana "permanecerá crítica", mesmo que os sistemas de IA se tornem mais sofisticados e autônomos.
A IA já está remodelando o AIOps, o ITAM/SAM, o planejamento de capacidade e o gerenciamento de conhecimento. Mas o estudo também descreve algumas áreas surpreendentes onde a IA ainda é subutilizada, sugerindo tendências futuras de ITOps.
Ao mesmo tempo, como qualquer investimento, a integração de IA traz riscos, e investir pesadamente na iniciativa errada pode representar um erro dispendioso. O relatório oferece uma visão detalhada de como as equipes de ITOps estão alocando recursos de IA e, de forma crítica, quais áreas de investimento geram resultados mensuráveis.
Juntos, esses insights podem servir como um roteiro tanto para integradores em estágio inicial que estão fazendo seu primeiro investimento em IA quanto para equipes de ITOps avançadas que desejam expandir sua presença de IA para obter uma vantagem sobre a concorrência.