ITOps atinge um ponto de inflexão com a IA agêntica

Para muitas equipes de ITOps, qualquer investimento em IA pode ser melhor do que nenhum, segundo um novo relatório da empresa de pesquisa de mercado Omdia, intitulado "Moderninizing IT Operations in the Agentic Era."

O relatório encomendado pela IBM revela que, mesmo entre as organizações que transferem menos de 10% de suas funções de ITOps para a IA, 92% observam melhorias operacionais. Essa descoberta reforça uma estratégia cada vez mais comum: começar com integrações simples é a escolha certa antes de avançar para implementações de IA mais complexas.

No entanto, decidir quais áreas de ITOps priorizar pode ser assustador, especialmente quando as equipes de TI já devem oferecer custos reduzidos, maior eficiência operacional e entrega mais rápida em arquiteturas e serviços cada vez mais distribuídos.

Além disso, a IA e os fluxos de trabalho agênticos complicaram ainda mais as implementações de TI. Algumas equipes têm dificuldades para fornecer modelos com dados proprietários suficientes. Outras não têm o conhecimento técnico especializado necessário para projetar e manter novas automações e fluxos de trabalho. Enquanto isso, sem monitoramento e supervisão suficientes, os agentes podem executar ações não autorizadas ou indesejadas, introduzindo riscos de segurança e conformidade. E mesmo em casos de uso simples, investimentos mal direcionados em iniciativas de IA podem gerar erros dispendiosos.

Apesar desses desafios, a integração da IA está impulsionando a inovação em ITOps em uma velocidade sem precedentes. Para 39% das organizações, a IA agora realiza pelo menos metade das tarefas de ITOps ao lado dos humanos. Os primeiros a adotar relatam melhoria na detecção de ameaças, manutenção preditiva, automação de fluxos de trabalho e recursos de otimização de custos, entre outros benefícios.