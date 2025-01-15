Estudo da força de trabalho de cibersegurança do ISC2: escassez de trabalhadores qualificados em IA

A IA causou impacto em todos os outros lugares do mundo da tecnologia, portanto, não deveria surpreender ninguém que o Estudo da Força de Trabalho de Cibersegurança do ISC2 de 2024 viu a inteligência artificial (IA) entrar para a lista das cinco principais habilidades de segurança.
Não se trata apenas da necessidade de trabalhadores com habilidades de IA relacionadas à segurança. O Estudo da Força de Trabalho também aprofunda como os 16.000 entrevistados pensam que a IA impactará a cibersegurança e os cargos de trabalho como um todo, desde a mudança de abordagens de habilidades até a criação de estratégias de IA generativa (gen AI).
Segundo o estudo, dois terços dos entrevistados acham que sua experiência em cibersegurança irá melhorar a tecnologia de IA; por outro lado, um terço teme que seus empregos possam ser eliminados em um mundo focado em IA.
Isso, é claro, não acontecerá imediatamente. Nem metade dos entrevistados implementou IA generativa em suas ferramentas. A preocupação mais imediata dos profissionais de cibersegurança é o orçamento.
"Em 2024, 25% dos entrevistados relataram demissões em seus departamentos de cibersegurança, um aumento de 3% em relação a 2023, enquanto 37% enfrentaram cortes orçamentários, um aumento de 7% em relação a 2023", afirmou o relatório.
Esses cortes orçamentários afetaram a lacuna de habilidades, já que dois terços dos entrevistados afirmaram que os cortes orçamentários não só levaram à atual escassez de pessoal, como também devem tornar o fechamento da lacuna de habilidades ainda mais difícil nos próximos anos.
Muitos dos entrevistados apontaram que a lacuna de habilidades teve um efeito mais negativo na segurança organizacional do que a redução do pessoal local. Em parte porque o financiamento não está disponível para formação e porque aqueles com habilidades em alta demanda estão avançando para cargos com melhores salários, muitas equipes de segurança lutam para lidar com as ameaças e riscos no cenário atual de cibersegurança.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Há dois anos, a IA nem sequer era considerada uma competência essencial para empregos em cibersegurança, mas agora está entre as cinco principais competências, afirmou Jon France, CISO da ISC2.
"E suspeitamos que, provavelmente, no próximo ano, esse será o conjunto de habilidades número um em demanda em torno da segurança", disse France em uma conversa no Congresso de Segurança da ISC2 em Las Vegas.
(Se você está se perguntando, as outras habilidades entre as cinco principais são nuvem, arquitetura de zero trust, perícia, resposta a incidentes e aplicação de segurança — todas as áreas que estão no topo da lista de habilidades necessárias há muito tempo.)
O papel da IA na cibersegurança está mudando devido ao aumento exponencial dos dados e à necessidade de reunir boas informações sobre os dados gerados.
"A IA é uma das ferramentas que podem obviamente considerar grandes conjuntos de dados com muita rapidez", disse France. Ainda assim, a visão humana é necessária para validar os resultados gerados pelos modelos de IA. É nesse ponto que as qualificações de segurança de IA serão mais necessárias para promover as mudanças na forma como os analistas e profissionais de resposta a incidentes analisam os dados.
A França também acredita que a IA mudará o escopo dos cargos de segurança de nível básico. "Acho que se você está iniciando na profissão e tem que aprender algo, as oportunidades serão mais favoráveis se tiver experiência em usar IA generativa para codificação."
No momento, no entanto, há uma certa desconexão entre as habilidades técnicas que os gerentes de contratação pensam ser necessárias e as que os gerentes não contratados desejam. Ambos os tipos de gerentes listam habilidades em segurança de computação em nuvem como prioridade, mas quando questionados sobre habilidades em IA/ML , apenas 24% dos gerentes de contratação disseram que essa é uma habilidade que desejam no momento, ficando em último lugar na lista de habilidades necessárias. Quando os gerentes não contratados são questionados sobre as habilidades mais procuradas para avançar na carreira, 37% disseram IA/ML, mais alta do que todas as outras habilidades listadas, exceto segurança na nuvem.
Em seu estudo AI in Cyber 2024, o ISC2 descobriu que 82% dos entrevistados estão otimistas de que a IA melhorará a eficiência do trabalho e 88% acharam que isso afetaria sua função de algum modo. Confiar mais na IA no mundo cibernético tem muitos pontos positivos, mas também há questões relacionadas à tecnologia que causam estresse. Quatro em cada dez entrevistados disseram que não estão preparados para a explosão da IA, de acordo com o estudo de IA, e 65% disseram que sua organização precisa de mais regulamentações sobre o uso seguro da IA generativa, de acordo com o estudo da força de trabalho.
Mas também há muitos pontos de interrogação em torno de quais habilidades serão necessárias. “Embora os participantes do estudo tenham especulado sobre quais competências podem ser automatizadas ou simplificadas, eles ainda não conseguem prever quais atividades, se houver, a IA substituirá”, relatou o estudo. Talvez seja por isso que os gerentes de contratação estão mostrando alguma relutância em contratar profissionais de cibersegurança que tenham conhecimento técnico em IA.
Com a IA, muitos antecipam um aumento na necessidade de qualificações não técnicas. A cibersegurança tem sido mais aberta a encontrar profissionais em potencial fora das áreas técnicas tradicionais e a treiná-los para suas novas funções. Portanto, não é muito surpreendente que, como os gerentes de contratação não têm certeza do tipo de habilidades que serão necessárias para o uso de como ferramenta de segurança (ou para proteger a IA generativa), há uma maior disposição para adotar como padrão qualificações não tecnológicas que são vistas como mais transferíveis à medida que a tecnologia evolui. No geral, fortes habilidades de comunicação foram listadas como o conjunto de habilidades mais procuradas em toda a cibersegurança, seguidas de perto por fortes habilidades de resolução de problemas e habilidades de trabalho em equipe/colaboração.
Olhando para o quadro geral de como as habilidades de IA se encaixarão na força de trabalho de cibersegurança daqui para frente, é provável que os problemas que dificultam as contratações hoje tenham um impacto semelhante na expertise em IA. Os cortes orçamentários diminuirão a força de trabalho, como já mencionado. A França também apontou para a lacuna de recursos humanos, onde os cargos de nível básico são disponibilizados com requisitos como certificações que exigem cinco anos de experiência profissional.
“Também precisamos derrubar esse mito: nova entrada na força de trabalho de cibersegurança não significa jovem. Pode ser uma mudança de carreira. Na verdade, as mudanças na carreira trazem muitos pontos de vista e experiências diferentes”, disse France.
Contrate pelas habilidades que o funcionário tem, mesmo que não sejam o que você precisa no momento. “O resto”, disse France, “pode ser ensinado”.