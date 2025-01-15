Estudo da força de trabalho de cibersegurança do ISC2: escassez de trabalhadores qualificados em IA

Há dois anos, a IA nem sequer era considerada uma competência essencial para empregos em cibersegurança, mas agora está entre as cinco principais competências, afirmou Jon France, CISO da ISC2.

"E suspeitamos que, provavelmente, no próximo ano, esse será o conjunto de habilidades número um em demanda em torno da segurança", disse France em uma conversa no Congresso de Segurança da ISC2 em Las Vegas.

(Se você está se perguntando, as outras habilidades entre as cinco principais são nuvem, arquitetura de zero trust, perícia, resposta a incidentes e aplicação de segurança — todas as áreas que estão no topo da lista de habilidades necessárias há muito tempo.)

O papel da IA na cibersegurança está mudando devido ao aumento exponencial dos dados e à necessidade de reunir boas informações sobre os dados gerados.

"A IA é uma das ferramentas que podem obviamente considerar grandes conjuntos de dados com muita rapidez", disse France. Ainda assim, a visão humana é necessária para validar os resultados gerados pelos modelos de IA. É nesse ponto que as qualificações de segurança de IA serão mais necessárias para promover as mudanças na forma como os analistas e profissionais de resposta a incidentes analisam os dados.

A França também acredita que a IA mudará o escopo dos cargos de segurança de nível básico. "Acho que se você está iniciando na profissão e tem que aprender algo, as oportunidades serão mais favoráveis se tiver experiência em usar IA generativa para codificação."

No momento, no entanto, há uma certa desconexão entre as habilidades técnicas que os gerentes de contratação pensam ser necessárias e as que os gerentes não contratados desejam. Ambos os tipos de gerentes listam habilidades em segurança de computação em nuvem como prioridade, mas quando questionados sobre habilidades em IA/ML , apenas 24% dos gerentes de contratação disseram que essa é uma habilidade que desejam no momento, ficando em último lugar na lista de habilidades necessárias. Quando os gerentes não contratados são questionados sobre as habilidades mais procuradas para avançar na carreira, 37% disseram IA/ML, mais alta do que todas as outras habilidades listadas, exceto segurança na nuvem.