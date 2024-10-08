A IA está salvando empregos... ou os está tirando?

Uma das principais razões pelas quais é complicado é que a IA está ajudando a aumentar a demanda por profissionais de cibersegurança de duas grandes maneiras. Primeiro, agentes maliciosos usam IA para passar por defesas de segurança e aumentar o risco geral de violação de dados. Os criminosos podem usar cada vez mais ferramentas baseadas em IA para melhorar o reconhecimento e a definição do perfil de alvos. Ele permite táticas mais sofisticadas de engenharia social, incluindo personificação deepfake e campanhas de desinformação em larga escala, além de facilitar a evasão de sistemas de detecção por meio de técnicas de IA adversárias. Além disso, a IA ajuda os atacantes a automatizar os processos de varredura de vulnerabilidades, exploração e exfiltração de dados, tornando os ciberataques complexos mais acessíveis a indivíduos menos qualificados e podendo aumentar a escala e o impacto das violações.

Em segundo lugar, a implementação da IA expande a superfície de ataque das organizações e o número de vetores disponíveis para os invasores explorarem. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM de 2024, “Acredita-se que a corrida contínua para adotar a IA generativa em praticamente todas as funções da organização traga riscos sem precedentes e coloque ainda mais pressão sobre as equipes de cibersegurança.” O relatório constatou que a rápida adoção da IA generativa provavelmente aumentará a carga de trabalho e a pressão sobre as equipes de cibersegurança, podendo agravar a escassez de pessoal.

Em terceiro lugar, “a IA exige enormes quantidades de dados para treinar os modelos e informar a saída de um modelo no momento da inferência (em uma técnica chamada geração aumentada de recuperação [RAG]), segundo Sam Hector, líder sênior de estratégia na IBM Security. "A proliferação de dados em vários ambientes para alimentar a IA aumenta a complexidade de protegê-los e exige mais habilidades especializadas, aumentando a demanda de trabalho."

O uso de IA por agentes maliciosos, profissionais de cibersegurança e profissionais de todos os tipos cria novas áreas de especialização em cibersegurança.

Então, a IA cria empregos em cibersegurança, certo? Bem, não tão rápido.