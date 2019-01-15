Como o gerenciamento de dados fortalecerá (ou destruirá) sua estratégia de IoT

Seus dados estão armazenados de maneiras que podem impactar significativamente seus negócios. E como os dados ganham vida própria, há perguntas que você precisa lidar desde o início de sua jornada em IOT. Perguntas como:
A seguir, exploramos por que o gerenciamento de dados é fundamental para uma estratégia de IoT viável e como dar os primeiros passos para gerenciar o maremoto de dados. (Para obter mais informações sobre a jornada geral da IoT, leia minha outra postagem no blog, Quatro etapas para obter o máximo valor dos seus dados de IoT.)
Muitas vezes, as empresas fazem experiências com sua estratégia de IoT antes de lançar esforços em grande escala. Uma prova de conceito (POC) é uma abordagem de baixo custo e baixo risco que pode ajudar você a refinar sua estratégia. No entanto, muitas empresas que implementaram um POC de IoT ou um estudo piloto bem-sucedido ficam surpresas ao adotar o modelo de produção. Dificuldades surgem, o projeto aumenta. O fluxo de dados de alguns dispositivos conectados pode ser gerenciável, mas o armazenamento pode se tornar um problema à medida que mais dispositivos ficam online.
Não é viável simplesmente aguardar indefinidamente todos os dados gerados por seus dispositivos conectados. Por um lado, os custos de armazenamento logo sairiam do controle. Por outro lado, não há sentido em capturar dados apenas por tê-los.
Em vez disso, seus dados precisam ajudá-lo a alcançar algo específico. Por exemplo, resolver um problema, melhorar a eficiência operacional, agilizar a manutenção de equipamentos ou reduzir o desperdício. Se você realmente deseja que seus dados trabalhem para você – para ajudar a identificar padrões, tendências e áreas de melhoria – você precisará entender como gerenciar esses dados.
Imagine, por exemplo, que você queira entender como a iluminação de um prédio consome energia. Instrumentar seu prédio é um bom primeiro passo. Mas um edifício conectado coleta dados em tempo real sobre muitos fatores, da pressão ambiente à altitude e à temperatura. A maioria dessas informações não é crítico para entender como a iluminação afeta suas contas de energia.
No entanto, seria útil saber se as luzes ficam acesas constantemente em cômodos vazios. Ou se eles poderiam ser regulados em um dia claro. O gerenciamento de dados é o processo de pegar os dados gerais disponíveis e refiná-los para algumas métricas específicas. Uma plataforma de IoT deve ajudá-lo a definir e manter esses parâmetros e armazenar os dados adequadamente.
Quando você está tentando resolver um problema específico, como em nosso exemplo de iluminação acima, você precisa entender como diferentes conjuntos de dados se correlacionam entre si.
Por exemplo, você precisa de dados em tempo real de seus dispositivos IoT para saber se as luzes estão acesas ou apagadas. Você também pode saber se um ambiente está vazio ou cheio, ou se a luz natural de um ambiente é suficiente por si só. Essa informação pertence ao armazenamento de curto prazo, onde pode ser facilmente acessada.
Você também precisa ter acesso a alguns dados históricos para ajudá-lo a identificar padrões. Quando você experimentou timers automáticos nas luzes há seis meses, qual foi o impacto nos seus custos de energia? Quando sua instalação está mais ocupada e quando são os períodos de silêncio? Essa mudança é sazonal? Dependendo do seu setor, você só pode querer mergulhar nesses pontos de dados a cada poucos meses. Portanto, faz sentido armazená-los em um armazém de análise de dados de longo prazo. Lá, os custos são mais baixos do que em uma instalação de curto prazo.
Realizar análises avançadas em dados históricos e em tempo real significa que você pode entender de forma mais holística o desempenho de sua instalação. Ele também permite que você implemente soluções proativamente antes que os problemas surjam.
Dividir seus dados dessa maneira também oferece o melhor dos dois mundos. Conforme você conecta seus dispositivos, seus dados de IOT vão para um armazenar de curto prazo. Lá, você tem a velocidade e o desempenho necessários para lidar com essas informações em tempo real. Outros dados menos imediatos podem ir para o armazenamento de longo prazo, com maior capacidade e a menos custo.
Ao desenvolver seu caso de uso de IoT, você deve considerar sua estratégia de dados. Isso inclui escolher a plataforma certa também. Você precisa de uma solução que permita otimizar o armazenamento de dados, e eu recomendo encontrar um parceiro com uma abordagem de dados em várias camadas. Dessa forma, você pode otimizar custos e alcançar um melhor retorno sobre seu investimento em IoT. Você também pode
Se você tem interesse em aprender mais sobre plataformas, convido você a ler um relatório recente da Forrester: The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, terceiro trimestre de 2018. É uma avaliação de 24 critérios de provedores de plataforma de software de Internet das Coisas Industrial (IIoT).
Sobre o autor: engenheiro por formação e entusiasta de tecnologia ao longo da vida, Jiani Zhang é Diretora do Programa de Gerenciamento de Ofertas para a IBM Watson IoT Platform. Nessa função, ela ajuda a liderar o engajamento do cliente e orienta o desenvolvimento da tecnologia da Plataforma, o que ajuda os clientes a obter resultados comerciais. Antes dessa função, Jiani liderou uma equipe de gestão e estratégia de ofertas focada em IoT Industrial. E para completar sua experiência em IoT, ela também atuou como membro original da equipe de liderança de IoT da IBM. Sua experiência em tecnologia vai desde o design e desenvolvimento de produtos até gerenciamento e consultoria.
Jiani é bacharel em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e possui um MBA pela UCLA Anderson com ênfase em Gestão de Tecnologia.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.