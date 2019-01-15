Como o gerenciamento de dados fortalecerá (ou destruirá) sua estratégia de IoT

Ao desenvolver seu caso de uso de IoT, você deve considerar sua estratégia de dados. Isso inclui escolher a plataforma certa também. Você precisa de uma solução que permita otimizar o armazenamento de dados, e eu recomendo encontrar um parceiro com uma abordagem de dados em várias camadas. Dessa forma, você pode otimizar custos e alcançar um melhor retorno sobre seu investimento em IoT. Você também pode

Se você tem interesse em aprender mais sobre plataformas, convido você a ler um relatório recente da Forrester: The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, terceiro trimestre de 2018. É uma avaliação de 24 critérios de provedores de plataforma de software de Internet das Coisas Industrial (IIoT).

Sobre o autor: engenheiro por formação e entusiasta de tecnologia ao longo da vida, Jiani Zhang é Diretora do Programa de Gerenciamento de Ofertas para a IBM Watson IoT Platform. Nessa função, ela ajuda a liderar o engajamento do cliente e orienta o desenvolvimento da tecnologia da Plataforma, o que ajuda os clientes a obter resultados comerciais. Antes dessa função, Jiani liderou uma equipe de gestão e estratégia de ofertas focada em IoT Industrial. E para completar sua experiência em IoT, ela também atuou como membro original da equipe de liderança de IoT da IBM. Sua experiência em tecnologia vai desde o design e desenvolvimento de produtos até gerenciamento e consultoria.

Jiani é bacharel em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e possui um MBA pela UCLA Anderson com ênfase em Gestão de Tecnologia.