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Por que a interoperabilidade é a base da IA empresarial produtiva

By Samina Hossain

Em todos os setores, os agentes de IA estão se multiplicando e se tornando cada vez mais críticos nas operações diárias. No entanto, à medida que a adoção acelera, a fragmentação surge como um novo desafio. Os líderes empresariais estão tendo que lidar com agentes desconectados que não conseguem se comunicar, coordenar ou cumprir a governança compartilhada, retardando o time to value e criando resultados inconsistentes. A realidade é que as organizações raramente são executadas em uma única plataforma e os agentes precisam refletir o estado desses ambientes que não foram projetados para serem uniformes.

As empresas modernas operam em uma colcha de retalhos de sistemas SaaS, aplicações existentes, plataformas de CRM, provedores de nuvem e ferramentas personalizadas. Esse ecossistema geralmente inclui tecnologias como SAP, Salesforce, ServiceNow e uma ampla variedade de aplicações em nuvem e sistemas personalizados. E à medida que a adoção da IA se espalha por diversas funções, essa complexidade aumenta.

Uma plataforma única de agentes não reflete a realidade. No entanto, as organizações que vencerão a era dos agentes serão aquelas que poderão governar, orquestrar e escalar toda uma força de trabalho de agentes em nuvem, fornecedores e sistemas.

A interoperabilidade supera a padronização

À medida que as organizações escalam a IA, muitas tentam instintivamente padronizar as ferramentas entre as equipes. Mas a padronização desacelera a inovação e raramente reflete como as empresas híbridas globais operam. O cenário da IA evolui muito rápido para que uma única plataforma atenda a todos os requisitos ou casos de uso. Além disso, exigir que todas os setores da sua organização adotem as mesmas ferramentas costuma ser irreal e lento.

A interoperabilidade inverte o modelo. Em vez de forçar as equipes a se adaptarem, ela permite que os agentes operem nos sistemas existentes. As equipes podem usar as ferramentas que melhor se adaptam à carga de trabalho, mantendo seus agentes conectados. Essa abordagem oferece às empresas flexibilidade, governança e um time to value mais rápido sem migrações disruptivas.

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Assuma o controle com um catálogo de agentes

À medida que o número de agentes de uma organização aumenta, os responsáveis pelas linhas de negócio (LOB) e pelos processos de TI precisam de uma forma confiável de gerenciá-los. Essa força de trabalho não deve ser abordada como assistentes isolados, mas como uma força de trabalho de funcionários virtuais com funções, permissões e responsabilidades. O catálogo de agentes torna-se o sistema de registro de como os agentes operam, quem os gerencia e como eles interagem.

Um catálogo define agentes aprovados, suas permissões, integrações e proteções. É a base para orquestrar agentes reutilizáveis em todos os departamentos, permitindo automação escalável e governada. Com um catálogo de agentes, você equilibrará velocidade e confiança em um ambiente de alta demanda.

Equilíbrio entre velocidade e confiança

A interoperabilidade é tanto uma decisão de TI quanto um acelerador de negócios. À medida que as organizações adotam agentes de IA em todos os departamentos, o valor se multiplica somente quando esses agentes podem colaborar entre sistemas, fluxos de trabalho e fontes de dados. Os líderes não estão procurando "mais ferramentas", eles estão procurando resultados unificados:

  • ROI acelerado com agentes reutilizáveis e governados
    Quando os agentes podem operar em diferentes sistemas, as equipes não reinventam mais a automação a partir do zero, transformando investimentos em produtividade, o que impacta toda a empresa.
  • Experiências consistentes para clientes e funcionários
    A interoperabilidade garante que, seja para consultar um pedido, solicitar um serviço ou resolver um problema, cada fluxo de trabalho do cliente seja percebido como unificado e confiável.
  • Redução dos riscos operacionais e de conformidade
    As organizações precisam de uma IA que esteja em conformidade com os requisitos de segurança, controle de acesso e auditoria. A interoperabilidade permite a governança compartilhada entre ambientes, reduzindo a chance de "agentes ocultos" ou desvios na automação.
  • Fluxos de trabalho simplificados de ponta a ponta
    Assim como acontece com seus funcionários, os maiores ganhos podem surgir quando vários agentes coordenam e executam suas funções em conjunto. A interoperabilidade é o que torna as jornadas coordenadas e de várias etapas possíveis.
  • Ecossistemas de IA adaptáveis
    A tecnologia, os modelos e os fornecedores mudam. Uma arquitetura interoperável oferece às organizações a flexibilidade de adicionar, substituir ou atualizar os recursos de IA sem precisar recomeçar do zero.
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Passos para a interoperabilidade

Os líderes podem começar a avançar rumo à interoperabilidade em toda a empresa tomando uma série de medidas práticas e focadas:

  1. Avalie seu atual "cenário de agentes ocultos".
    Mapeie quais equipes já criaram agentes, automações ou integrações personalizadas. A maioria das organizações descobre dezenas de esforços não rastreados ou duplicados em áreas como RH, finanças, operações de serviço, TI e desenvolvimento.

  2. Estabeleça equipes de governança, controles de acesso e responsabilidade
    As operações de agentes (AgentOps) permitem que as equipes gerenciem, monitorem e melhorem o desenvolvimento de agentes. O AgentOps ajuda a definir quem pode criar agentes, quais dados eles podem acessar e como esses agentes são monitorados. Você pode tratar os agentes como funcionários digitais com funções, permissões e expectativas de desempenho.

  3. Adote uma camada de interoperabilidade que funcione em todos os seus sistemas.
    Selecione plataformas e camadas de orquestração que abranjam todos os ambientes e aplicações. O objetivo é a conexão, não a padronização de toda a empresa em torno de um único fornecedor. Um gateway de agente de IA fornece um ponto único de conexão e controle para acessar serviços de IA por meio de APIs.

  4. Crie ou adote um catálogo de agentes.
    Esse processo se torna a espinha dorsal operacional para descobrir agentes aprovados, gerenciar funções e permissões, aplicar governança e permitir a reutilização entre equipes. Ele substitui a fragmentação por um sistema único de gravação.

  5. Mude a mentalidade da implementação de agentes para a orquestração de uma força de trabalho
    A verdadeira IA empresarial acontece quando os agentes colaboram em etapas, equipes e funções de negócios. Os líderes devem pensar em termos de uma força de trabalho coordenada, e não em uma coleção de assistentes isolados.

Como o IBM watsonx Orchestrate reúne tudo isso

A interoperabilidade aberta e governada está se tornando a base da IA empresarial, e é exatamente nesse momento que o IBM watsonx Orchestrate oferece um caminho claro a seguir. À medida que as organizações adotam agentes em várias funções e plataformas, o watsonx Orchestrate permite que eles conectem, governem e orquestrem uma força de trabalho coordenada de agentes. Ele reúne SAP, Salesforce, ServiceNow, sistemas personalizados e qualquer ambiente já utilizado.

A funcionalidade de gateway de IA adiciona um único ponto de conexão e controle de políticas para acessar serviços de IA por meio de APIs, garantindo que cada interação do agente seja protegida, observada e gerenciada de forma consistente.

O IBM watsonx Orchestrate oferece às empresas o que as ferramentas fragmentadas não conseguem: uma camada unificada de interoperabilidade.

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Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate

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