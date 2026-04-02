Em todos os setores, os agentes de IA estão se multiplicando e se tornando cada vez mais críticos nas operações diárias. No entanto, à medida que a adoção acelera, a fragmentação surge como um novo desafio. Os líderes empresariais estão tendo que lidar com agentes desconectados que não conseguem se comunicar, coordenar ou cumprir a governança compartilhada, retardando o time to value e criando resultados inconsistentes. A realidade é que as organizações raramente são executadas em uma única plataforma e os agentes precisam refletir o estado desses ambientes que não foram projetados para serem uniformes.

As empresas modernas operam em uma colcha de retalhos de sistemas SaaS, aplicações existentes, plataformas de CRM, provedores de nuvem e ferramentas personalizadas. Esse ecossistema geralmente inclui tecnologias como SAP, Salesforce, ServiceNow e uma ampla variedade de aplicações em nuvem e sistemas personalizados. E à medida que a adoção da IA se espalha por diversas funções, essa complexidade aumenta.

Uma plataforma única de agentes não reflete a realidade. No entanto, as organizações que vencerão a era dos agentes serão aquelas que poderão governar, orquestrar e escalar toda uma força de trabalho de agentes em nuvem, fornecedores e sistemas.