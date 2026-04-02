Em todos os setores, os agentes de IA estão se multiplicando e se tornando cada vez mais críticos nas operações diárias. No entanto, à medida que a adoção acelera, a fragmentação surge como um novo desafio. Os líderes empresariais estão tendo que lidar com agentes desconectados que não conseguem se comunicar, coordenar ou cumprir a governança compartilhada, retardando o time to value e criando resultados inconsistentes. A realidade é que as organizações raramente são executadas em uma única plataforma e os agentes precisam refletir o estado desses ambientes que não foram projetados para serem uniformes.
As empresas modernas operam em uma colcha de retalhos de sistemas SaaS, aplicações existentes, plataformas de CRM, provedores de nuvem e ferramentas personalizadas. Esse ecossistema geralmente inclui tecnologias como SAP, Salesforce, ServiceNow e uma ampla variedade de aplicações em nuvem e sistemas personalizados. E à medida que a adoção da IA se espalha por diversas funções, essa complexidade aumenta.
Uma plataforma única de agentes não reflete a realidade. No entanto, as organizações que vencerão a era dos agentes serão aquelas que poderão governar, orquestrar e escalar toda uma força de trabalho de agentes em nuvem, fornecedores e sistemas.
À medida que as organizações escalam a IA, muitas tentam instintivamente padronizar as ferramentas entre as equipes. Mas a padronização desacelera a inovação e raramente reflete como as empresas híbridas globais operam. O cenário da IA evolui muito rápido para que uma única plataforma atenda a todos os requisitos ou casos de uso. Além disso, exigir que todas os setores da sua organização adotem as mesmas ferramentas costuma ser irreal e lento.
A interoperabilidade inverte o modelo. Em vez de forçar as equipes a se adaptarem, ela permite que os agentes operem nos sistemas existentes. As equipes podem usar as ferramentas que melhor se adaptam à carga de trabalho, mantendo seus agentes conectados. Essa abordagem oferece às empresas flexibilidade, governança e um time to value mais rápido sem migrações disruptivas.
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À medida que o número de agentes de uma organização aumenta, os responsáveis pelas linhas de negócio (LOB) e pelos processos de TI precisam de uma forma confiável de gerenciá-los. Essa força de trabalho não deve ser abordada como assistentes isolados, mas como uma força de trabalho de funcionários virtuais com funções, permissões e responsabilidades. O catálogo de agentes torna-se o sistema de registro de como os agentes operam, quem os gerencia e como eles interagem.
Um catálogo define agentes aprovados, suas permissões, integrações e proteções. É a base para orquestrar agentes reutilizáveis em todos os departamentos, permitindo automação escalável e governada. Com um catálogo de agentes, você equilibrará velocidade e confiança em um ambiente de alta demanda.
A interoperabilidade é tanto uma decisão de TI quanto um acelerador de negócios. À medida que as organizações adotam agentes de IA em todos os departamentos, o valor se multiplica somente quando esses agentes podem colaborar entre sistemas, fluxos de trabalho e fontes de dados. Os líderes não estão procurando "mais ferramentas", eles estão procurando resultados unificados:
Os líderes podem começar a avançar rumo à interoperabilidade em toda a empresa tomando uma série de medidas práticas e focadas:
A interoperabilidade aberta e governada está se tornando a base da IA empresarial, e é exatamente nesse momento que o IBM watsonx Orchestrate oferece um caminho claro a seguir. À medida que as organizações adotam agentes em várias funções e plataformas, o watsonx Orchestrate permite que eles conectem, governem e orquestrem uma força de trabalho coordenada de agentes. Ele reúne SAP, Salesforce, ServiceNow, sistemas personalizados e qualquer ambiente já utilizado.
A funcionalidade de gateway de IA adiciona um único ponto de conexão e controle de políticas para acessar serviços de IA por meio de APIs, garantindo que cada interação do agente seja protegida, observada e gerenciada de forma consistente.
O IBM watsonx Orchestrate oferece às empresas o que as ferramentas fragmentadas não conseguem: uma camada unificada de interoperabilidade.
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