

A transformação digital consiste em concluir o trabalho de forma diferente, e não simplesmente por mudar.

Ele deve lidar com as necessidades dinâmicas de negócios do cliente, ao mesmo tempo em que otimiza os processos operacionais que impactam o custo do serviço. À medida que as organizações buscam a transformação, elas frequentemente percebem que melhores e mais inteligentes experiências de clientes e funcionários precisam de soluções de automação melhores e mais inteligentes que forneçam recursos de fluxo de trabalho que lidam com as necessidades de hoje e realinhem dinamicamente as soluções de fluxo de trabalho com base nas demandas para o futuro.

Os programas de transformação digital atuais enfrentam dificuldades porque lidam com os problemas atuais dos processos, mas não oferecem flexibilidade para a mudança.

Os pacotes de gerenciamento de processo empresarial (iBPMS) combinam gerenciamento de processo empresarial (BPM) com recursos como inteligência artificial (IA) para ajudar as empresas a automatizar dinamicamente mais tipos de experiências. Esses pacotes geralmente são habilitados para a nuvem e fornecem ferramentas de pouco código que ajudam os desenvolvedores cidadãos a criar soluções de fluxo de trabalho com muita rapidez.

Um iBPMS é um conjunto integrado de tecnologia que coordena pessoas, máquinas e coisas (como na Internet das coisas) e oferece suporte aos requisitos tradicionais de gerenciamento de processo empresarial. Essas tecnologias também oferecem: