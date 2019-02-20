A transformação digital consiste em concluir o trabalho de forma diferente, e não simplesmente por mudar.
Ele deve lidar com as necessidades dinâmicas de negócios do cliente, ao mesmo tempo em que otimiza os processos operacionais que impactam o custo do serviço. À medida que as organizações buscam a transformação, elas frequentemente percebem que melhores e mais inteligentes experiências de clientes e funcionários precisam de soluções de automação melhores e mais inteligentes que forneçam recursos de fluxo de trabalho que lidam com as necessidades de hoje e realinhem dinamicamente as soluções de fluxo de trabalho com base nas demandas para o futuro.
Os programas de transformação digital atuais enfrentam dificuldades porque lidam com os problemas atuais dos processos, mas não oferecem flexibilidade para a mudança.
Os pacotes de gerenciamento de processo empresarial (iBPMS) combinam gerenciamento de processo empresarial (BPM) com recursos como inteligência artificial (IA) para ajudar as empresas a automatizar dinamicamente mais tipos de experiências. Esses pacotes geralmente são habilitados para a nuvem e fornecem ferramentas de pouco código que ajudam os desenvolvedores cidadãos a criar soluções de fluxo de trabalho com muita rapidez.
Um iBPMS é um conjunto integrado de tecnologia que coordena pessoas, máquinas e coisas (como na Internet das coisas) e oferece suporte aos requisitos tradicionais de gerenciamento de processo empresarial. Essas tecnologias também oferecem:
Escolher o provedor de tecnologia certo pode ser assustador, mesmo quando você tem uma meta e uma estratégia claras, porque há muitos provedores dizendo muitas das mesmas coisas. O espaço iBPMs não é diferente.
O provedor de plataforma iBPMS "certo" depende muito do estado atual de maturidade do seu processo de negócios, das atividades que apoiam seus processos, da disponibilidade de recursos qualificados (sistemas, humanos, robôs) e acesso a dados. Oferecer recursos como IA também pode desempenhar um papel importante.
Quando se trata de seleção de iBPMS, os critérios de avaliação mudaram ao longo dos anos à medida que novos provedores de tecnologia migrar para o campo e outros migrar para as laterais. A Gartner lançou recentemente o Magic Quadrant para pacote de gerenciamento de processo empresarial inteligente, no qual avaliou fornecedores em quatro casos de uso, incluindo otimização de negócios digitais, transformação de negócios, automação de processos de negócios de autoatendimento e gerenciamento adaptativo de casos.
O Gartner avaliou 21 fornecedores de iBPMS quanto à sua capacidade de execução e abrangência de visão, descrevendo os principais pontos fortes e cuidados dos fornecedores. Os fornecedores no quadrante do Líder têm roteiros de produtos sólidos que oferecem suporte a operações inteligentes para os negócios do cliente. Os líderes também fornecem uma metodologia orientada aos negócios e a capacidade de crescer com as necessidades em constante mudança.
De acordo com o relatório do Gartner, "nesta mais recente reinvenção de seu pacote, a IBM pegou diferentes produtos que haviam sido vagamente integrados e reimaginou a coleção como uma plataforma unificada — operando a partir de um modelo de dados comum com um design consistente e final – experiência do usuário. O resultado final permite que várias funções colaborem na criação de aplicações inteligentes."
A abrangente Plataforma de Automação da IBM para Negócios Digitais, uma combinação poderosa de automação de processos, tarefas e decisões combinada com serviços de conteúdo, é a força motriz por trás da Gartner nomear a IBM como líder no Magic Quadrant para Gerenciamento de Processo Empresarial pela sexta vez consecutiva.
A IBM Automation Platform for Digital Business permite que os clientes automatizem fluxos de trabalho e decisões, ao mesmo tempo em que obtêm insights do conteúdo desses processos de negócios com velocidade e em escala. Os clientes da IBM criaram e estão executando mais de 50 mil aplicações nessa plataforma.
Isenção de responsabilidade:
Este gráfico foi publicado pela Gartner, Inc. como parte de um documento de pesquisa mais amplo e deve ser avaliado no contexto desse documento. A IBM pode disponibilizar este documento da Gartner mediante solicitação. A
Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Saiba como a United Foods aumentou a eficiência e a produtividade de seus negócios otimizando os principais fluxos de trabalho com o IBM® Cloud Pak for Business Automation.
Aumente a resiliência da sua empresa com soluções impulsionadas por IA para cadeia de suprimentos e gerenciamento inteligente de ativos.
IBM Blueworks Live é o SaaS para modelagem de processos de negócios.
Conheça as soluções de automação de processos de negócios que oferecem automações inteligentes rapidamente com ferramentas de pouco código.
Transforme suas operações de negócios com as soluções líderes do setor da IBM. Aumente a produtividade, a agilidade e a inovação por meio de fluxos de trabalho inteligentes e tecnologias de automação.