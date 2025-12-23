As organizações estão sob pressão constante para tomar decisões mais rápidas e inteligentes. Os profissionais de planejamento e análise financeira (FP&A) geralmente se concentram em relatórios retrospectivos e forecasting estático. Por causa disso, muitas vezes se veem limitadas para atender às demandas do dinâmico ambiente de negócios atual.

Não é de surpreender que 34% dos CEOs estejam preocupados com a reinvenção do modelo de negócios, e 30% dos CFOs estejam focados na exatidão do forecasting.

Integrar inteligência de decisão é a base de um planejamento financeiro eficaz. Ele permite que os profissionais de FP&A aproveitem dados, tecnologia e análise de dados para impulsionar a tomada de decisão estratégica. Tecnologia, integração de dados externos, relatórios avançados, gerenciamento de riscos e sustentabilidade estão transformando o FP&A em uma potência de inteligência de decisão.