Torne o FP&A proativo integrando inteligência de decisão

Duas empresárias sentadas em estação de trabalho em escritório discutindo projeto em tablet digital

Autora

Deepak Joshi

Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting

As organizações estão sob pressão constante para tomar decisões mais rápidas e inteligentes. Os profissionais de planejamento e análise financeira (FP&A) geralmente se concentram em relatórios retrospectivos e forecasting estático. Por causa disso, muitas vezes se veem limitadas para atender às demandas do dinâmico ambiente de negócios atual.

Não é de surpreender que 34% dos CEOs estejam preocupados com a reinvenção do modelo de negócios, e 30% dos CFOs estejam focados na exatidão do forecasting.

Integrar inteligência de decisão é a base de um planejamento financeiro eficaz. Ele permite que os profissionais de FP&A aproveitem dados, tecnologia e análise de dados para impulsionar a tomada de decisão estratégica. Tecnologia, integração de dados externos, relatórios avançados, gerenciamento de riscos e sustentabilidade estão transformando o FP&A em uma potência de inteligência de decisão.

Tecnologia como facilitadora de parceiro de negócios estratégico

A tecnologia de ponta está redefinindo o papel dos profissionais de FP&A, permitindo que evoluam como parceiros comerciais estratégicos. Inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e IA generativa (IA generativa) são fundamentais para essa transformação, automatizando tarefas manuais e fornecendo insights preditivos e prescritivos.

A IA traz benefícios claros para o FP&A: custo 25% menor para planejamento, orçamento e forecasting, tempo de ciclo orçamentário 33% mais rápido, exatidão geral das previsões 4% maior e erros de forecasting de vendas 57% menores.

Ao integrar tecnologias, o FP&A passa de uma função reativa para a motivação proativa da estratégia de negócios:

  • Automação e foco no trabalho estratégico: ferramentas como o IBM watsonx Orchestrate otimizam processos de rotina, como a consolidação dos dados e a geração de relatórios. Isso libera os profissionais de FP&A para se concentrarem em atividades de alto valor, como análise estratégica.
  • Processamento de dados em tempo real: a computação em nuvem e a análise de big data oferecem escalabilidade e insights em tempo real, permitindo uma modelagem de cenários mais rápida e forecasting iterativo.
  • Colaboração aprimorada: as ferramentas digitais permitem uma melhor comunicação multifuncional, garantindo que as equipes financeiras trabalhem em sincronia com outros departamentos para alinhar as estratégias operacionais e financeiras.
Visão geral do produto

Use o IBM Planning Analytics para obter planejamento integrado de negócios infundido com IA

Crie planos e previsões confiáveis, precisos e integrados que orientam as melhores decisões sem ter que gastar cada vez mais tempo discutindo planilhas.
Saiba mais sobre o produto

Uso de fontes de dados externas

A integração de dados externos aos processos de FP&A é crucial para o desenvolvimento de uma compreensão abrangente da dinâmica dos negócios. Fontes de dados externas, como tendências de mercado, inteligência competitiva e análise geopolítica, complementam dados financeiros internos para criar um framework robusto de tomada de decisão.

Ao usar fontes de dados externas, as equipes de FP&A podem aprimorar significativamente seus recursos de tomada de decisões. Incorporar insights externos, como tendências de mercado e dados competitivos, juntamente com métricas financeiras internas, leva a:

  • Forecasting aprimorado: o uso de dados externos enriquece os modelos preditivos, permitindo que as organização prevejam mudanças e façam forecasting mais exato.
  • Planejamento de cenários: a combinação de dados externos e internos possibilita a análise dinâmica de cenários, ajudando as empresas a se prepararem para diversas contingências.
  • Alinhamento estratégico: insights derivados de dados externos garantem que a tomada de decisão esteja alinhada com condições e oportunidades de mercado mais amplas.

A combinação de dados externos com dados internos revela insights ocultos e capacita as organizações não apenas a responder às mudanças externas, mas também a aproveitá-las.

Relatórios aprimorados para consultoria estratégica

Os resumos financeiros estáticos tradicionais deram lugar a narrativas dinâmicas baseadas em dados que comunicam insights complexos de forma clara e eficaz.

Os relatórios aprimorados transformam a forma como o FP&A comunica insights, tornando dados complexos mais acessíveis e praticáveis. Essa evolução é impulsionada por dois fatores principais:

  • Ferramentas de Advanced: dashboards interativos e plataformas de visualização de dados permitem que as equipes de FP&A apresentem insights de maneira acessível e visualmente atraente.
  • Tomada de decisão aprimorada: relatórios aprimorados facilitam a compreensão e o alinhamento entre os stakeholders, garantindo que as decisões sejam baseado em dados e estrategicamente sólidas.

Os relatórios aprimorados também desempenham um papel fundamental na promoção da colaboração interfuncional. Ao fornecer insights claros e em tempo real, o FP&A garante que todos os departamentos operem com uma compreensão unificada das metas de negócios. Essa perspectiva compartilhada elimina silos e incentiva a transparência, permitindo que as equipes de finanças, operações e estratégia colaborem de forma eficaz.

Além disso, os relatórios aprimorados são um facilitador crítico do Planejamento Integrado de Negócios (IBP) e do Planejamento e Análise Estendidos (xP&A). Essas metodologias enfatizam o alinhamento dos planos financeiro e operacional para criar uma estratégia coesa que impulsione o sucesso organizacional das seguintes maneiras:

  • Suporte ao IBP: os relatórios aprimorados fornecem um conjunto unificado de métricas e insights que alinham metas financeiras com recursos operacionais. Essa integração garante que os planos sejam praticáveis e adaptáveis às mudanças do mercado.
  • Facilitação do xP&A: ao expandir para além do planejamento tradicional focado em finanças, os relatórios aprimorados integram insights de vendas, marketing, cadeia de suprimentos e outros departamentos. Essa visão holística permite que as organizações criem estratégia abrangentes e baseados em dados que são dinâmicas e voltadas para o futuro.

A capacidade de combinar relatórios aprimorados com colaboração multifuncional, IBP e xP&A garante que o FP&A não apenas informe a tomada de decisão; ele molda e alinha ativamente a estratégia organizacional para obter resultados ótimos.

O IBM watsonx Orchestrate e o watsonx Assistant integram processos sem dificuldades e com rapidez, para permitir IBP e xP&A enquanto usam os investimentos tecnológicos existentes.

Gerenciamento de risco e conformidade integrados

O gerenciamento de riscos e a conformidade são essenciais para aprimorar a inteligência de decisão. O FP&A agora desempenha um papel crítico na identificação, monitoramento e mitigação de riscos, garantindo o alinhamento com os requisitos regulatórios. Essa função inclui o seguinte:

  • Avaliação proativa de riscos: ao integrar a gestão de riscos ao planejamento financeiro, as organizações podem identificar antecipadamente possíveis ameaças e responder de forma eficaz.
  • Conformidade regulatória: o uso da tecnologia para monitoramento em tempo real garante o cumprimento das normas regulatórias globais, minimizando a exposição a riscos de conformidade.
  • Construção de resiliência: incorporar a análise de riscos à tomada de decisão aumenta a agilidade organizacional e a preparação para interrupções inesperadas.

Integrar risco e conformidade garante que as empresas permaneçam resilientes enquanto buscam oportunidades de crescimento.

A sustentabilidade na tomada de decisão financeira

A sustentabilidade não é mais uma consideração secundária; é uma prioridade estratégica. De acordo com o estudo da IBM IBV, The ESG data conundrum, 2023, 72% dos executivos veem o ESG como um facilitador de receita e 76% o veem como fundamental em sua estratégia de negócios. Com a incorporação de métricas ambientais, sociais e de governança (ESG) nos processos de FP&A, as organizações podem alinhar suas estratégias financeiras com metas de sustentabilidade de longo prazo das seguintes maneiras:

  • Integração estratégica: ao incorporar fatores de ESG no planejamento financeiro, as organizações podem avaliar seu impacto na sustentabilidade e adaptar as estratégias adequadamente.
  • Mitigação de riscos: a análise de ESG ajuda a identificar riscos associados a práticas não sustentáveis, garantindo a conformidade com os regulamentos em evolução.
  • Criação de valor: a incorporação de métricas de ESG aumenta a confiança dos stakeholders, apoia a lucratividade no longo prazo e posiciona as organizações como líderes em práticas de negócios sustentáveis.

A integração da sustentabilidade à tomada de decisão do FP&A ajuda a garantir que as empresas não apenas prosperem hoje, mas também permaneçam viáveis no futuro.

Adote a inteligência de decisão para liberar o futuro do FP&A

A transformação do FP&A em um hub de inteligência de decisão é uma etapa vital para as organizações que visam navegar no ambiente complexo e imprevisível de hoje. Com Tecnologia avançada, integração de dados externos, aprimoramento de relatórios, incorporação da gestão de riscos e priorização da sustentabilidade, a fp&a se torna uma parceira estratégica e proativa para impulsionar o sucesso dos negócios.

Essa evolução capacita os profissionais de FP&A a migrar além das funções tradicionais, fornecendo insights praticáveis que moldam a estratégia organizacional e promovem o crescimento de longo prazo. À medida que as empresas adotam a inteligência de decisão, o FP&A está na vanguarda, orientando as organizações para a resiliência, agilidade e sucesso sustentável.

Entre em contato com a IBM Consulting para liberar produtividade e valor

Saiba mais sobre planejamento e análise financeira
