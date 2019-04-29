"Em Deus nós confiamos." Todos os outros devem trazer dados.”

A ciência de dados é um elemento fundamental quando se trabalha com inteligência artificial (IA), monitoramento e automação. Você usa a ciência de dados para analisar e agrupar dados, criar correlações, procurar clusters e, essencialmente, obter insights sobre os dados, que você não pode obter de relatórios padrão das ferramentas e sistemas que criam e armazenam os dados. A maioria dos cientistas de dados usa Python ou R para realizar esse trabalho.

Minha experiência pessoal com ciência de dados está principalmente relacionada à gestão de serviços, onde utilizamos a ciência de dados para analisar dados de tickets, incidentes, mudanças, problemas, solicitações de serviço, CSAT e muito mais, a fim de identificar padrões específicos e potencial de automação. Isso, por sua vez, leva a uma série de recomendações sobre como tornar os processos da central de atendimento e de gerenciamento de serviços mais eficazes e menos consumidores de recursos.

No entanto, não é apenas uma questão de dar o fora e aplicar ciência de dados. Você também precisa entender o contexto dos dados que está analisando, como eles estão sendo usados e a quais processos eles dão suporte. A ciência de dados, por si só, não agrega valor, a menos que você entenda o contexto dos dados que está analisando. Pode parecer óbvio, mas às vezes parece haver uma percepção equivocada de que:

Não funciona assim.