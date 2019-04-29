"Em Deus nós confiamos." Todos os outros devem trazer dados.”
Essa citação, feita por W. Edwards Deming, refere-se principalmente à importância da medição e análise de dados na realização de negócios. Na TI, assim como nos negócios, a análise de dados é igualmente importante. Assim, na última década, temos falado sobre data warehouse, big data, data lake e, mais recentemente ciência de dados. A ciência de dados tornou-se uma disciplina de TI por si só e uma das coisas mais interessantes que você pode se tornar atualmente é um cientista de dados.
Na maioria das empresas, parece haver essa percepção de que temos todos esses dados e só precisamos manipulá-los e analisá-los corretamente, para obter insights e nos beneficiarmos deles.
Conclusão: vamos usar ciência de dados!
A ciência de dados é um elemento fundamental quando se trabalha com inteligência artificial (IA), monitoramento e automação. Você usa a ciência de dados para analisar e agrupar dados, criar correlações, procurar clusters e, essencialmente, obter insights sobre os dados, que você não pode obter de relatórios padrão das ferramentas e sistemas que criam e armazenam os dados. A maioria dos cientistas de dados usa Python ou R para realizar esse trabalho.
Minha experiência pessoal com ciência de dados está principalmente relacionada à gestão de serviços, onde utilizamos a ciência de dados para analisar dados de tickets, incidentes, mudanças, problemas, solicitações de serviço, CSAT e muito mais, a fim de identificar padrões específicos e potencial de automação. Isso, por sua vez, leva a uma série de recomendações sobre como tornar os processos da central de atendimento e de gerenciamento de serviços mais eficazes e menos consumidores de recursos.
No entanto, não é apenas uma questão de dar o fora e aplicar ciência de dados. Você também precisa entender o contexto dos dados que está analisando, como eles estão sendo usados e a quais processos eles dão suporte. A ciência de dados, por si só, não agrega valor, a menos que você entenda o contexto dos dados que está analisando. Pode parecer óbvio, mas às vezes parece haver uma percepção equivocada de que:
Não funciona assim.
Use mineração de dados e realize uma avaliação inicial de qualidade:
Eu poderia, é claro, detalhar tudo o que foi dito acima, mas isso tornaria este post de blog muito longo. Em vez disso, leia mais sobre o que a IBM pode oferecer aqui.
