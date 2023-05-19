Medição aprimorada de limitação de CPU

Já se passou um ano e meio desde que lançamos a funcionalidade de dimensionamento de CPU de contêiner com reconhecimento de limitação para o IBM Turbonomic, e isso tem chamado bastante atenção, por um bom motivo. Conforme ilustrado na nossa primeira postagem do blog, definir o limite de CPU de forma incorreta está silenciosamente prejudicando o desempenho da sua aplicação e, literalmente, funcionando conforme o esperado.

O Turbonomic visualiza as métricas de aceleração e, mais importante, leva a limitação em consideração ao recomendar o dimensionamento do limite de CPU. Além de revelar esse inimigo silencioso de desempenho, o Turbonomic recomendará o valor limite de CPU para minimizar seu impacto no desempenho da aplicação em contêiner.

Nesta nova postagem, falaremos sobre uma melhoria significativa na forma como medimos o nível de limitação. Antes dessa melhoria, nosso indicador de limitação era calculado com base na porcentagem de períodos limitados. Com essa medição, a limitação foi subestimada para aplicações com um limite baixo de CPU e superestimada para aquelas com um limite alto de CPU. Isso resultou em um dimensionamento excessivamente agressivo de aplicações com limites altos, já que ajustamos nossa tomada de decisão para aplicações com limites baixos, a fim de minimizar a limitação e garantir seu desempenho.

Nesta melhoria recente, medimos a limitação com base na porcentagem de tempo limitado. Nesta postagem, mostraremos como essa nova medida funciona e por que ela corrigirá tanto a subestimação quanto a superestimação mencionadas acima:

Breve revisão sobre limitação de CPU