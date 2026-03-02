Como melhorar a experiência dos candidatos com IA

Atualmente, o termo “experiência do candidato” refere-se a percepções e atitudes que os candidatos a um emprego desenvolvem ao interagir com a organização durante o processo de recrutamento e contratação. Abrange todos os pontos de contato que um candidato estabelece com a empresa, começando no momento em que ele se depara pela primeira vez com um anúncio de emprego. A experiência do candidato continua durante todo o processo de aplicação com triagem, entrevista, negociações de ofertas e, finalmente, integração ou rejeição.

Diferentemente da experiência do cliente, que vem sendo estudada há décadas, a experiência do candidato é uma disciplina relativamente nova. Mas sua importância cresceu muito. Esse crescimento se deve, em parte, ao fato de o mercado de talentos ter se tornado mais competitivo, à medida que o valor do talento em tecnologia supera as habilidades da força de trabalho em geral.

De acordo com a Deloitte, a demanda por empregos em tecnologia nos Estados Unidos será de 7,1 milhões até 2034. Ao mesmo tempo, candidatos de alto nível passaram a esperar dos empregadores o mesmo nível de transparência e personalização que recebem das principais marcas de consumo. A agilidade no processo de contratação tornou-se crítica no cenário de negócios acelerado de hoje.

A experiência do candidato é moldada por vários elementos interconectados:

Os anúncios de emprego e as páginas de carreira são acessíveis?

O processo de candidatura é intuitivo?

Os entrevistadores são profissionais e estão preparados?

Quão aberto é o cronograma de tomada de decisão?

Em sua essência, uma experiência positiva do candidato depende de mostrar respeito e dignidade em cada interação, incluindo aquelas pessoas que não são selecionadas.