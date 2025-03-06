Normas de divulgação de sustentabilidade IFRS

As International Financial Reporting Standards (IFRS) são um conjunto de regras e normas contábeis mantidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), que abrangem uma variedade de tópicos contábeis relacionados a relatórios financeiros. O International Sustainability Standards Board (ISSB), criado pelo IFRS, expandiu essas normas para incluir as IFRS Sustainability Disclosure Standards, oferecendo orientação para as demonstrações financeiras incluírem divulgações relacionadas ao clima junto com informações financeiras. Embora essas normas sejam voluntárias, sua rápida adoção por jurisdições em todo o mundo sinaliza uma influência crescente.

De acordo com as IFRS, em setembro de 2024, 30 países já estão adotando medidas para implementar legalmente as normas IFRS S1 e S2.¹ Alguns países, incluindo Brasil, Canadá, Japão e Reino Unido, anunciaram suas decisões de adotar ou usar as normas.² Essa adoção generalizada indica que essas normas voluntárias estão rapidamente se tornando exigências.

Essas normas fornecem um framework global para as empresas divulgarem informações relacionadas à sustentabilidade de maneira consistente e comparável, para ajudar a promover a transparência para os investidores. Seguindo uma estrutura semelhante às recomendações da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) sobre governança, estratégia, gerenciamento de riscos e métricas, as IFRS Sustainability Disclosure Standards são estruturadas em dois componentes principais:

  • A IFRS S1 (sustentabilidade): S1 concentra-se nos requisitos gerais para divulgação de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, permitindo que os usuários de relatórios financeiros avaliem a exposição de uma entidade e o gerenciamento desses riscos a curto, médio e longo prazo. Para apoiar relatórios específicos e comparáveis do setor, a IFRS S1 também exige que as empresas integrem as normas do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) em seus relatórios.
  • IFRS S2 (mudança climática): embora também tenha como objetivo permitir que os usuários avaliem a exposição da empresa e o gerenciamento de questões materiais, a S2 visa especificamente as divulgações relacionadas ao clima. Essas divulgações se concentram nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), na resiliência climática e na transição para uma economia de baixo carbono, em linha com as recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Espera-se que o framework de Divulgação de Sustentabilidade da IFRS evolua para além das IFRS S1 e IFRS S2 à medida que o trabalho continua para construir a linha de base global de divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade.³

Cronograma de adoção das IFRS S1 e IFRS S2

A ISSB orienta as organizações a adotarem a IFRS S1 e a IFRS S2 para períodos de relatórios anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2024.⁴ Os prazos de adoção podem variar de acordo com a jurisdição.

Uso das normas do SASB para IFRS

Embora a IFRS S1 não exija o uso direto das normas do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), as empresas devem, pelo menos, avaliar sua relevância como parte do processo de relatório.⁵ As normas do SASB fornecem orientações específicas de setores sobre tópicos e métricas de sustentabilidade, oferecendo às empresas um framework para lidar com divulgações relacionadas à sustentabilidade. Ao promover a adoção das normas do SASB, o ISSB visa otimizar a aplicação do IFRS S1, fornecendo orientações específicas do setor.⁶

O foco específico do setor das normas do SASB ajuda as organizações a identificar tópicos e métricas de divulgação relevantes adaptados às suas operações, promovendo relatórios consistentes e transparentes. Além dos riscos relacionados ao clima cobertos pelo IFRS S2, as normas do SASB expandem o escopo das divulgações de sustentabilidade para incluir áreas como capital humano e gerenciamento de recursos naturais. Essa perspectiva mais ampla pode ajudar as organizações a produzir uma avaliação abrangente de riscos e oportunidades significativos.

Para atender aos requisitos da IFRS S1 de forma eficaz, as empresas podem aproveitar as normas SASB por meio de uma abordagem estruturada:

  1. Identifique normas relevantes do setor: avalie quais normas do SASB correspondem ao setor de operações de negócios da empresa para identificar tópicos e métricas de divulgação aplicáveis.
  2. Selecione tópicos e métricas de divulgação apropriados: use os tópicos e métricas de divulgação do SASB para medir e divulgar o desempenho da sustentabilidade de uma forma que ajude a garantir relatórios quantitativos e úteis.
  3. Desenvolva divulgações abrangentes: aplique os protocolos técnicos do SASB para criar divulgações específicas de setores que forneçam aos stakeholders insights transparentes e comparáveis sobre riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Essa abordagem ajuda as organizações a criar relatórios de sustentabilidade robustos, alinhando-os com os frameworks globais e fornecendo insights significativos aos stakeholders.

 

 

Navegando nos requisitos da IFRS com o Envizi

O IBM Envizi oferece uma solução de software abrangente para ajudar as organizações a alinhar seus relatórios de sustentabilidade com as normas de relatórios da IFRS S1 e da IFRS S2. Nosso pacote de software ajuda as empresas na coleta, gestão e análise de dados de sustentabilidade, além da geração eficiente de relatórios com:

  • Perguntas e orientações sobre as IFRS incorporadas: mantenha todas as perguntas, respostas e documentos de suporte em um único sistema.
  • Relatórios integrados: estruture seus relatórios para se alinharem aos requisitos do IFRS.
  • Dados de sustentabilidade em tempo real: rastreie, gerencie e relate as principais métricas e práticas de sustentabilidade.
  • Insights específicos do setor: integre facilmente as métricas do SASB específicas do setor em suas divulgações.

Com o Envizi, as empresas podem trabalhar de forma eficiente para atender aos requisitos das normas de geração de relatórios de sustentabilidade, mantendo a transparência e promovendo a confiança do investidor e do cliente.

CTA: solicite uma demo para aprender como o IBM Envizi pode apoiar sem dificuldades as empresas a integrar a IFRS S1 e a IFRS S2 em seus relatórios de ESG.
IBM Envizi ESG Suite

Descubra como o Envizi pode ajudá-lo a resolver seus desafios mais urgentes e complexos com dados de ESG e a atingir suas metas de sustentabilidade.

 

Soluções de sustentabilidade

Comece hoje sua jornada para a sustentabilidade vinculando seu roteiro estratégico às operações diárias.

Serviços de consultoria em sustentabilidade

Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.

Acelere sua jornada de sustentabilidade planejando um caminho sustentável e lucrativo com soluções e plataformas abertas e baseadas em IA, além do profundo conhecimento do setor da IBM.

