As International Financial Reporting Standards (IFRS) são um conjunto de regras e normas contábeis mantidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), que abrangem uma variedade de tópicos contábeis relacionados a relatórios financeiros. O International Sustainability Standards Board (ISSB), criado pelo IFRS, expandiu essas normas para incluir as IFRS Sustainability Disclosure Standards, oferecendo orientação para as demonstrações financeiras incluírem divulgações relacionadas ao clima junto com informações financeiras. Embora essas normas sejam voluntárias, sua rápida adoção por jurisdições em todo o mundo sinaliza uma influência crescente.
De acordo com as IFRS, em setembro de 2024, 30 países já estão adotando medidas para implementar legalmente as normas IFRS S1 e S2.¹ Alguns países, incluindo Brasil, Canadá, Japão e Reino Unido, anunciaram suas decisões de adotar ou usar as normas.² Essa adoção generalizada indica que essas normas voluntárias estão rapidamente se tornando exigências.
Essas normas fornecem um framework global para as empresas divulgarem informações relacionadas à sustentabilidade de maneira consistente e comparável, para ajudar a promover a transparência para os investidores. Seguindo uma estrutura semelhante às recomendações da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) sobre governança, estratégia, gerenciamento de riscos e métricas, as IFRS Sustainability Disclosure Standards são estruturadas em dois componentes principais:
Espera-se que o framework de Divulgação de Sustentabilidade da IFRS evolua para além das IFRS S1 e IFRS S2 à medida que o trabalho continua para construir a linha de base global de divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade.³
A ISSB orienta as organizações a adotarem a IFRS S1 e a IFRS S2 para períodos de relatórios anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2024.⁴ Os prazos de adoção podem variar de acordo com a jurisdição.
Embora a IFRS S1 não exija o uso direto das normas do Sustainability Accounting Standards Board (SASB), as empresas devem, pelo menos, avaliar sua relevância como parte do processo de relatório.⁵ As normas do SASB fornecem orientações específicas de setores sobre tópicos e métricas de sustentabilidade, oferecendo às empresas um framework para lidar com divulgações relacionadas à sustentabilidade. Ao promover a adoção das normas do SASB, o ISSB visa otimizar a aplicação do IFRS S1, fornecendo orientações específicas do setor.⁶
O foco específico do setor das normas do SASB ajuda as organizações a identificar tópicos e métricas de divulgação relevantes adaptados às suas operações, promovendo relatórios consistentes e transparentes. Além dos riscos relacionados ao clima cobertos pelo IFRS S2, as normas do SASB expandem o escopo das divulgações de sustentabilidade para incluir áreas como capital humano e gerenciamento de recursos naturais. Essa perspectiva mais ampla pode ajudar as organizações a produzir uma avaliação abrangente de riscos e oportunidades significativos.
Para atender aos requisitos da IFRS S1 de forma eficaz, as empresas podem aproveitar as normas SASB por meio de uma abordagem estruturada:
O IBM Envizi oferece uma solução de software abrangente para ajudar as organizações a alinhar seus relatórios de sustentabilidade com as normas de relatórios da IFRS S1 e da IFRS S2. Nosso pacote de software ajuda as empresas na coleta, gestão e análise de dados de sustentabilidade, além da geração eficiente de relatórios com:
Com o Envizi, as empresas podem trabalhar de forma eficiente para atender aos requisitos das normas de geração de relatórios de sustentabilidade, mantendo a transparência e promovendo a confiança do investidor e do cliente.
