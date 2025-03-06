As International Financial Reporting Standards (IFRS) são um conjunto de regras e normas contábeis mantidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), que abrangem uma variedade de tópicos contábeis relacionados a relatórios financeiros. O International Sustainability Standards Board (ISSB), criado pelo IFRS, expandiu essas normas para incluir as IFRS Sustainability Disclosure Standards, oferecendo orientação para as demonstrações financeiras incluírem divulgações relacionadas ao clima junto com informações financeiras. Embora essas normas sejam voluntárias, sua rápida adoção por jurisdições em todo o mundo sinaliza uma influência crescente.

De acordo com as IFRS, em setembro de 2024, 30 países já estão adotando medidas para implementar legalmente as normas IFRS S1 e S2.¹ Alguns países, incluindo Brasil, Canadá, Japão e Reino Unido, anunciaram suas decisões de adotar ou usar as normas.² Essa adoção generalizada indica que essas normas voluntárias estão rapidamente se tornando exigências.

Essas normas fornecem um framework global para as empresas divulgarem informações relacionadas à sustentabilidade de maneira consistente e comparável, para ajudar a promover a transparência para os investidores. Seguindo uma estrutura semelhante às recomendações da Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) sobre governança, estratégia, gerenciamento de riscos e métricas, as IFRS Sustainability Disclosure Standards são estruturadas em dois componentes principais:

A IFRS S1 (sustentabilidade): S1 concentra-se nos requisitos gerais para divulgação de riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, permitindo que os usuários de relatórios financeiros avaliem a exposição de uma entidade e o gerenciamento desses riscos a curto, médio e longo prazo. Para apoiar relatórios específicos e comparáveis do setor, a IFRS S1 também exige que as empresas integrem as normas do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) em seus relatórios.

IFRS S2 (mudança climática): embora também tenha como objetivo permitir que os usuários avaliem a exposição da empresa e o gerenciamento de questões materiais, a S2 visa especificamente as divulgações relacionadas ao clima. Essas divulgações se concentram nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), na resiliência climática e na transição para uma economia de baixo carbono, em linha com as recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Espera-se que o framework de Divulgação de Sustentabilidade da IFRS evolua para além das IFRS S1 e IFRS S2 à medida que o trabalho continua para construir a linha de base global de divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade.³