O IBM Mainframe Skills Council reúne a comunidade global para aumentar os talentos de mainframe

A economia global funciona com base em transações, e 70% das transações em valor são executadas em um mainframe IBM Z. Muitas das maiores empresas do mundo confiam no IBM Z para dar suporte aos seus negócios principais e, por meio de um processo de inovação contínua, o IBM Z traz tecnologias inovadoras para nossos clientes a cada nova geração. As habilidades de mainframe modernas são críticas à medida que as empresas implementam a IA, modernizam suas aplicações, integram-se em toda a empresa e continuam a transformação digital.

Essas habilidades são essenciais para o futuro da plataforma, seja treinando novos talentos, aprofundando as habilidades da nossa comunidade existente ou introduzindo novas tecnologias e recursos na plataforma. 

Um fórum para desenvolver as habilidades do futuro

A IBM, Broadcom e 21CS recentemente encomendaram ao The Futurum Group uma entrevista com empresas, líderes universitários e estudantes sobre tendências em todo o cenário de mainframe. A pesquisa abordou vários tópicos, incluindo, entre outros, aquisição de talentos, ofertas curriculares e de habilidades de desenvolvimento, bem como áreas de foco prioritário para estudantes que estudam mainframe.

O The Futurum Group descobriu que 60% das organizações entrevistadas indicaram que trabalham em estreita colaboração com fornecedores do setor que oferecem bootcamps, treinamentos ou programas de aprendizado para se conectar com candidatos qualificados. Eles também encontraram um pipeline saudável de demanda por talentos, com 91% das organizações entrevistados indicando que preveem a contratação de administradores de sistemas mainframe ou desenvolvedores de aplicações mainframe nos próximos um a dois anos. O relatório completo, 2024 Global Mainframe Skills Report: Insights from Industry and Educational Experts será lançado em 6 de maio de 2024.

 

 

Mainframe Skills Council

Para reunir a comunidade global mais ampla e continuar a desenvolver habilidades, a IBM anunciou o lançamento do Mainframe Skills Council. Esse conselho proporcionará um fórum no qual organizações globais trabalham juntas, criando uma oportunidade empolgante para unir a comunidade, compartilhar experiências e implementar soluções de forma colaborativa para construir uma força de trabalho global forte para a plataforma mainframe.

Os membros incluem representantes de clientes da IBM, parceiros da IBM, meio acadêmico, grupos de usuários, organizações sem fins lucrativos e comunidades abertas.

O framework do conselho incluirá grupos de trabalho focados na consciência de carreira, estruturas de competência baseadas em funções, caminhos de aprendizado e crescimento contínuo de talentos. Esse conselho se baseia nos muitos programas de habilidades de mainframe da IBM já em vigor.

O aprendizado acessível é uma pedra angular da abordagem da IBM

Além do currículo acadêmico tradicional, a IBM também recorreu a caminhos não tradicionais além da sala de aula clássica para inspirar, conectar, treinar e desenvolver novos talentos de mainframe. Esses programas incluem:

  • IBM Z Student Ambassadors: em quase 100 universidades, esses embaixadores no campus inspiram os alunos organizando eventos e estabelecendo e liderando clubes estudantis de mainframe.
  • IBM Z Career Connection Events:esses eventos reúnem empregadores e estudantes. A experiência de aprendizado IBM Z Xplore é introduzida para incentivar os alunos a obter credenciais digitais e seguir uma carreira de mainframe.
  • IBM Z Virtual Career Fairs: esses eventos conectam talentos de mainframe com empregadores. Na verdade, a IBM está patrocinando Virtual Career Fairs em todo o mundo durante abril e maio.
  • Mainframe Skills Depot: essa nova plataforma abrangente oferece mais de 1.000 horas de cursos práticos de treinamento em mainframe, organizados por funções de trabalho. Quer você seja novo em administração de sistemas ou desenvolvimento de aplicativos ou queira aprofundar suas habilidades, essa plataforma tem algo a oferecer. Há também conteúdo para arquitetos de modernização que desejam explorar recursos para integrar e modernizar aplicações.
  • IBM Z Global Skills Accelerator and Apprenticeship : esse programa está disponível para empregadores de mainframe para funcionários novos ou existentes e é uma abordagem holística para desenvolver habilidades sem exigir que os funcionários tenham qualquer conhecimento ou educação em TI. Com mais de 300 horas de aprendizado, coaching para sucesso, treinamento no trabalho e mentoria, esse programa permitiu que 83 empregadores globais capacitassem mais de 440 novos administradores de mainframe e desenvolvedores de aplicações.

Hoje, lidar com as habilidades de mainframe vai além da educação e do treinamento. A IBM também introduziu novas estratégias e tecnologias para lidar com o número de habilidades especializadas necessárias:

  • Simplificação. Estamos constantemente buscando simplificar processos em toda a stack de hardware e software para reduzir o número de atividades especializadas necessárias para operar e manter o sistema.
  • Padronização. Temos investido na adoção de padrões abertos e do setor em toda a plataforma IBM Z.
  • IA e automação. Estamos trabalhando para aproveitar a IA para automatizar tarefas que atualmente requerem intervenção manual. Por exemplo, estamos iniciando a jornada para integrar IA ao z/OS.

Os programas de habilidades de mainframe da IBM visam oferecer uma oportunidade para todos, de iniciantes a especialistas. Se você deseja expandir seus recursos ou compartilhar seu conhecimento com outras pessoas, os programas de habilidades da IBM podem ajudar nossa comunidade a se conectar e ter sucesso.

 

Autora

Meredith Stowell

Vice President

IBM zSystems Ecosystem
