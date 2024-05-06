O IBM Mainframe Skills Council reúne a comunidade global para aumentar os talentos de mainframe

A economia global funciona com base em transações, e 70% das transações em valor são executadas em um mainframe IBM Z. Muitas das maiores empresas do mundo confiam no IBM Z para dar suporte aos seus negócios principais e, por meio de um processo de inovação contínua, o IBM Z traz tecnologias inovadoras para nossos clientes a cada nova geração. As habilidades de mainframe modernas são críticas à medida que as empresas implementam a IA, modernizam suas aplicações, integram-se em toda a empresa e continuam a transformação digital.

Essas habilidades são essenciais para o futuro da plataforma, seja treinando novos talentos, aprofundando as habilidades da nossa comunidade existente ou introduzindo novas tecnologias e recursos na plataforma.