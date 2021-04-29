Tags
Hiperautomação: benefícios e desafios

As organizações precisam maximizar a produtividade, minimizar as despesas e operar com maior eficiência para ter sucesso na economia atual. A hiperautomação pode ajudar você a progredir.

No entanto, há também uma série de desafios que podem surgir com os projetos de hiperautomação. Esta publicação irá detalhar tanto os benefícios quanto os desafios da hiperautomação.

O que é hiperautomação?

A hiperautomação é o uso da tecnologia de automação para otimizar todo e qualquer processo possível em uma organização, permitindo que processos repetitivos sejam executados sem intervenção manual.A hiperautomação utiliza inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e automação robótica de processos (RPA) para transformar processos e equipamentos modernos e legados. Essa transformação digital pode ajudar uma organização a obter eficiências de custo e recursos que lhe permitem prosperar em um cenário mais competitivo.

Quem está usando a hiperautomação e por quê?

A expectativa em torno da hiperautomação é real e pode ajudar sua organização a progredir em um ambiente atual acelerado, altamente distribuído e carente de recursos. Qualquer organização pode adotar e se beneficiar da tecnologia de hiperautomação, independentemente de seus processos já estarem automatizados ou não, ou de seu equipamento ser novo ou antigo.

Com uma força de trabalho altamente remota, resultando em menos membros da equipe nas instalações, muitos setores foram duramente atingidos pela incapacidade de migrar tão rapidamente quanto desejavam ou precisavam.

Algumas necessidades e metas que impulsionam as organizações para a hiperautomação incluem o seguinte:

  • Necessidade de acompanhar a demanda
  • Processos de trabalho desatualizados que resultam em latência/incapacidade de competir
  • A incapacidade da TI corporativa de acompanhar as necessidades do negócio devido à falta de recursos ou conhecimento
  • Curiosidade e ambição dos funcionários
  • A necessidade de atender à conformidade regulatória
  • O desejo por consistência de produção e produtos de maior qualidade com menos (ou nenhum) erro humano

Essas necessidades e objetivos resultaram em um aumento na adoção da hiperautomação em diversos setores. Por exemplo, de acordo com a Gartner, “atualmente, muitas pessoas manuseiam os produtos antes que eles cheguem ao seu destino final, mas fábricas e fazendas automatizadas em breve farão a maior parte do trabalho, incluindo o cultivo, a colheita, a embalagem e o transporte. Até 2025, mais de 20% de todos os produtos e produções serão manuseados pela primeira vez por um humano no momento da compra." [1]

A projeção da Gartner demonstra que as organizações estão percebendo o valor que a hiperautomação pode oferecer a elas e estão avançando rapidamente para implementar a hiperautomação e otimizar seus negócios.

Os benefícios da hiperautomação

Conforme mencionado acima, a hiperautomação amplia a automação central e a RPA com tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina.

A hiperautomação ajuda as organizações a:

  • Ganharem eficiência automatizando diversos processos nos negócios.
  • Otimizar a alocação do fluxo de trabalho garantindo que as tarefas repetitivas sejam concluídas de forma consistente e eficiente.
  • Reduzir os custos usando tecnologias digitais para automatizar tarefas que, de outra forma, substituiriam as tarefas que requerem intervenção manual.
  • Aumentar a agilidade fornecendo insights mais rápidos e mais ricos para uma tomada de decisão mais precisa.
  • Produzir produtos de maior qualidade com menor tempo de lançamento no mercado, aproveitando mais inteligência, maior consistência e redução de erros humanos.
  • Tomar melhores decisões de negócios, identifique áreas de melhoria e aprimore a experiência do cliente capturando mais dados e fornecendo insights sobre esses dados.
  • Reduzir a expertise técnica necessária para configurar e gerenciar ferramentas e soluções de automação.

A hiperautomação é especialmente benéfica para organizações com operações legadas ou baixos níveis de automação. Essas organizações podem ver resultados reais por meio da automação de processos digitais e da automação da infraestrutura para aumentar a conectividade, a agilidade ou a eficiência das operações de negócios.

Os desafios da hiperautomação

Antes de embarcar em uma jornada de hiperautomação, é importante prestar muita atenção aos detalhes "iniciais" para ajudar a garantir uma implementação tranquila. Alguns dos desafios mais comuns incluem os seguintes:

  • Saber como medir o sucesso
  • Desenvolver e cumprir um cronograma de projeto realista
  • Garantir que você tenha liderança de ponta a ponta em todo o projeto
  • Ser capaz de calcular antecipadamente o ROI tangível e intangível com a maior precisão possível
  • Escolher a solução certa em um mercado de produtos em constante crescimento e evolução
  • Obter apoio dos stakeholders e da gerência para uma abordagem nova e desconhecida

Como resolver os desafios da hiperautomação

As seguintes ações podem ajudar a garantir que o seu projeto de implementação seja bem-sucedido:

Conte com a expertise interna

Identifique os especialistas nos processos existentes hoje, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista técnico. Quem entende melhor os inputs, os mecanismos e os resultados? Você tem especialistas internos que estão familiarizados com as novas tecnologias e soluções? Garanta que essas pessoas estejam envolvidas no projeto desde o início.

Gerencie proativamente a mudança

  • Adote uma abordagem de cima para baixo para criar entusiasmo e apoio. Envolva a gerência, os stakeholders e os clientes dentro da organização para garantir sua adesão. Esse esforço proporcionará retornos exponenciais à medida que as percepções positivas repercutirem em toda a organização.
  • Sempre que um processo é automatizado, especialmente com hiperautomação, você deve esperar que os funcionários temam a substituição e se preocupem com o valor e a competência da tecnologia. Dedique um tempo para acalmar os medos deles.
  • Treine novamente os funcionários sempre que possível. Isso não apenas proporciona uma base de usuários mais bem informada, mas também diminui as preocupações com a segurança e a longevidade do trabalho, ganhando mais apoio. Isso não só aumenta o conhecimento dos membros da equipe, como também pode aumentar o número de indivíduos com esse conhecimento. Isso se traduz em uma resolução mais rápida de quaisquer problemas que possam surgir.

Identifique as barreiras e os riscos do seu trabalho

Quais restrições podem representar um desafio quando você começa a avançar? Se você puder mitigar ou remediar quaisquer riscos ou restrições antecipadamente, seu processo será mais tranquilo.

Determine quais processos devem ser abordados logo no início e quais podem esperar

Use a mineração de processos para avaliar seus processos existentes e desenvolver mapas de processos para determinar onde existe alto valor. Crie um digital twin para avaliar a eficácia do processo e determinar onde melhorias podem ser feitas.

Ofereça a oportunidade de praticar em áreas de testes

Ofereça aos funcionários uma maneira de explorar sem riscos. A familiaridade e o nível de conforto resultantes facilitarão a implementação e também determinarão onde o treinamento é necessário ou onde podem surgir problemas.

Casos de uso de hiperautomação

A hiperautomação pode ser usada por qualquer setor e, em alguns casos, a tecnologia é personalizável ou já foi personalizada para as necessidades dessa empresa ou setor específico.

Na verdade, de acordo com o estudo mencionado acima da Gartner, "até 2024, 80% das ofertas de hiperautomação terão profundidade limitada específica para cada setor", facilitando a implementação e ganhando eficiência imediatamente. Em outras palavras, até 2024, devemos esperar ver soluções de hiperautomação para setores específicos, como o setor de manufatura automotiva, com ganchos e funcionalidades específicas para cada setor, projetadas para facilitar o processo.

Aqui estão alguns exemplos específicos de setores que se beneficiam da hiperautomação.

  • Saúde: o setor da saúde, com tantos processos repetitivos, obrigações contratuais e regulamentações a cumprir, está em uma posição privilegiada para usar a hiperautomação com tecnologias como o processamento de linguagem natural (PLN) para fornecer serviços automatizados, acelerar processos, reduzir custos e oferecer maior qualidade.
  • Industrial: a hiperautomação é semelhante a uma segunda revolução industrial. As instalações de produção podem usar tecnologias de hiperautomação juntamente com o gerenciamento de processo empresarial (BPM) para produzir produtos de maior qualidade em escala. Muitos ambientes industriais também usam sistemas e processos legados que poderiam se beneficiar da otimização.
  • Serviços financeiros: o setor de serviços financeiros envolve muitos cálculos, transações e comunicações com clientes, compradores, gestores de fundos e outras entidades.A hiperautomação, juntamente com tecnologias como optical character recognition (OCR), pode reduzir a intervenção manual e, ao mesmo tempo, garantir resultados de alta qualidade em processos de front-end e back-end. A hiperautomação também pode auxiliar na recuperação econômica da pandemia.

O uso da hiperautomação está se tornando uma prioridade para muitas empresas afetadas pela COVID-19. Setores em todo o mundo lidaram com problemas de produtividade devido à redução da força de trabalho, limitações de capacidade impostas e flutuações imprevistas na demanda.A hiperautomação está sendo adotada para enfrentar muitos dos desafios resultantes, automatizando e acelerando processos repetitivos. As empresas também estão usando a automação inteligente para aumentar a consistência e a qualidade, ao mesmo tempo em que reduzem os custos.

Hiperautomação e IBM

Se você estiver pronto para usar a hiperautomação em sua empresa, recomendamos começar com o IBM® Cloud Pak for Business Automation. Este é um conjunto de software líder de mercado, integrado e projetado para ajudar você a resolver os desafios operacionais mais complexos.

O IBM Cloud Pak for Business Automation oferece recomendações geradas por IA, análise de dados para medir o impacto e ferramentas de pouco código amigáveis, ajudando a reduzir o tempo gasto no processo manual e diminuir os tempos de espera do cliente. Com o IBM Cloud Pak for Business Automation, você cumpre melhor os regulamentos para reduzir riscos e realocar seu tempo para trabalhos de maior valor.

