Hiperautomação: benefícios e desafios

A hiperautomação é o uso da tecnologia de automação para otimizar todo e qualquer processo possível em uma organização, permitindo que processos repetitivos sejam executados sem intervenção manual.A hiperautomação utiliza inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina e automação robótica de processos (RPA) para transformar processos e equipamentos modernos e legados. Essa transformação digital pode ajudar uma organização a obter eficiências de custo e recursos que lhe permitem prosperar em um cenário mais competitivo.
A expectativa em torno da hiperautomação é real e pode ajudar sua organização a progredir em um ambiente atual acelerado, altamente distribuído e carente de recursos. Qualquer organização pode adotar e se beneficiar da tecnologia de hiperautomação, independentemente de seus processos já estarem automatizados ou não, ou de seu equipamento ser novo ou antigo.
Com uma força de trabalho altamente remota, resultando em menos membros da equipe nas instalações, muitos setores foram duramente atingidos pela incapacidade de migrar tão rapidamente quanto desejavam ou precisavam.
Algumas necessidades e metas que impulsionam as organizações para a hiperautomação incluem o seguinte:
Essas necessidades e objetivos resultaram em um aumento na adoção da hiperautomação em diversos setores. Por exemplo, de acordo com a Gartner, “atualmente, muitas pessoas manuseiam os produtos antes que eles cheguem ao seu destino final, mas fábricas e fazendas automatizadas em breve farão a maior parte do trabalho, incluindo o cultivo, a colheita, a embalagem e o transporte. Até 2025, mais de 20% de todos os produtos e produções serão manuseados pela primeira vez por um humano no momento da compra." [1]
A projeção da Gartner demonstra que as organizações estão percebendo o valor que a hiperautomação pode oferecer a elas e estão avançando rapidamente para implementar a hiperautomação e otimizar seus negócios.
Conforme mencionado acima, a hiperautomação amplia a automação central e a RPA com tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina.
A hiperautomação ajuda as organizações a:
A hiperautomação é especialmente benéfica para organizações com operações legadas ou baixos níveis de automação. Essas organizações podem ver resultados reais por meio da automação de processos digitais e da automação da infraestrutura para aumentar a conectividade, a agilidade ou a eficiência das operações de negócios.
Antes de embarcar em uma jornada de hiperautomação, é importante prestar muita atenção aos detalhes "iniciais" para ajudar a garantir uma implementação tranquila. Alguns dos desafios mais comuns incluem os seguintes:
As seguintes ações podem ajudar a garantir que o seu projeto de implementação seja bem-sucedido:
Identifique os especialistas nos processos existentes hoje, tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista técnico. Quem entende melhor os inputs, os mecanismos e os resultados? Você tem especialistas internos que estão familiarizados com as novas tecnologias e soluções? Garanta que essas pessoas estejam envolvidas no projeto desde o início.
Quais restrições podem representar um desafio quando você começa a avançar? Se você puder mitigar ou remediar quaisquer riscos ou restrições antecipadamente, seu processo será mais tranquilo.
Use a mineração de processos para avaliar seus processos existentes e desenvolver mapas de processos para determinar onde existe alto valor. Crie um digital twin para avaliar a eficácia do processo e determinar onde melhorias podem ser feitas.
Ofereça aos funcionários uma maneira de explorar sem riscos. A familiaridade e o nível de conforto resultantes facilitarão a implementação e também determinarão onde o treinamento é necessário ou onde podem surgir problemas.
A hiperautomação pode ser usada por qualquer setor e, em alguns casos, a tecnologia é personalizável ou já foi personalizada para as necessidades dessa empresa ou setor específico.
Na verdade, de acordo com o estudo mencionado acima da Gartner, "até 2024, 80% das ofertas de hiperautomação terão profundidade limitada específica para cada setor", facilitando a implementação e ganhando eficiência imediatamente. Em outras palavras, até 2024, devemos esperar ver soluções de hiperautomação para setores específicos, como o setor de manufatura automotiva, com ganchos e funcionalidades específicas para cada setor, projetadas para facilitar o processo.
Aqui estão alguns exemplos específicos de setores que se beneficiam da hiperautomação.
O uso da hiperautomação está se tornando uma prioridade para muitas empresas afetadas pela COVID-19. Setores em todo o mundo lidaram com problemas de produtividade devido à redução da força de trabalho, limitações de capacidade impostas e flutuações imprevistas na demanda.A hiperautomação está sendo adotada para enfrentar muitos dos desafios resultantes, automatizando e acelerando processos repetitivos. As empresas também estão usando a automação inteligente para aumentar a consistência e a qualidade, ao mesmo tempo em que reduzem os custos.
Se você estiver pronto para usar a hiperautomação em sua empresa, recomendamos começar com o IBM® Cloud Pak for Business Automation. Este é um conjunto de software líder de mercado, integrado e projetado para ajudar você a resolver os desafios operacionais mais complexos.
O IBM Cloud Pak for Business Automation oferece recomendações geradas por IA, análise de dados para medir o impacto e ferramentas de pouco código amigáveis, ajudando a reduzir o tempo gasto no processo manual e diminuir os tempos de espera do cliente. Com o IBM Cloud Pak for Business Automation, você cumpre melhor os regulamentos para reduzir riscos e realocar seu tempo para trabalhos de maior valor.
