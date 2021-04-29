Hiperautomação: benefícios e desafios

A expectativa em torno da hiperautomação é real e pode ajudar sua organização a progredir em um ambiente atual acelerado, altamente distribuído e carente de recursos. Qualquer organização pode adotar e se beneficiar da tecnologia de hiperautomação, independentemente de seus processos já estarem automatizados ou não, ou de seu equipamento ser novo ou antigo.

Com uma força de trabalho altamente remota, resultando em menos membros da equipe nas instalações, muitos setores foram duramente atingidos pela incapacidade de migrar tão rapidamente quanto desejavam ou precisavam.

Algumas necessidades e metas que impulsionam as organizações para a hiperautomação incluem o seguinte:

Necessidade de acompanhar a demanda

Processos de trabalho desatualizados que resultam em latência/incapacidade de competir

A incapacidade da TI corporativa de acompanhar as necessidades do negócio devido à falta de recursos ou conhecimento

Curiosidade e ambição dos funcionários

A necessidade de atender à conformidade regulatória

O desejo por consistência de produção e produtos de maior qualidade com menos (ou nenhum) erro humano

Essas necessidades e objetivos resultaram em um aumento na adoção da hiperautomação em diversos setores. Por exemplo, de acordo com a Gartner, “atualmente, muitas pessoas manuseiam os produtos antes que eles cheguem ao seu destino final, mas fábricas e fazendas automatizadas em breve farão a maior parte do trabalho, incluindo o cultivo, a colheita, a embalagem e o transporte. Até 2025, mais de 20% de todos os produtos e produções serão manuseados pela primeira vez por um humano no momento da compra." [1]

A projeção da Gartner demonstra que as organizações estão percebendo o valor que a hiperautomação pode oferecer a elas e estão avançando rapidamente para implementar a hiperautomação e otimizar seus negócios.