Em 2023, as organizações enfrentaram um nível de pressão sem precedentes para se transformar digitalmente com o aumento da IA generativa, além de necessidades urgentes como sustentabilidade, produtividade e segurança do trabalho. O “Cloud Transformation Report,” uma nova pesquisa global do Institute for Business Value (IBM), constatou que muitas empresas líderes compartilham uma base comum para a transformação digital: uma estratégia clara de nuvem híbrida.¹ Essas empresas citam vários principais benefícios de usar uma nuvem híbrida para impulsionar a transformação de negócios, incluindo modernização, agilidade, segurança, sustentabilidade e a capacidade de liberar o poder da IA generativa.

Veja a seguir as principais motivações que afetaram a transformação da nuvem no ano passado e o que eles significam para as empresas em sua jornada de modernização da nuvem: