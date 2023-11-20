Em 2023, as organizações enfrentaram um nível de pressão sem precedentes para se transformar digitalmente com o aumento da IA generativa, além de necessidades urgentes como sustentabilidade, produtividade e segurança do trabalho. O “Cloud Transformation Report,” uma nova pesquisa global do Institute for Business Value (IBM), constatou que muitas empresas líderes compartilham uma base comum para a transformação digital: uma estratégia clara de nuvem híbrida.¹ Essas empresas citam vários principais benefícios de usar uma nuvem híbrida para impulsionar a transformação de negócios, incluindo modernização, agilidade, segurança, sustentabilidade e a capacidade de liberar o poder da IA generativa.
Veja a seguir as principais motivações que afetaram a transformação da nuvem no ano passado e o que eles significam para as empresas em sua jornada de modernização da nuvem:
Este ano, a IA generativa chamou a atenção de líderes empresariais, mas também levantou questões, incluindo qual é a base certa para acelerar e escalar o impacto? Para muitas organizações, a resposta é uma abordagem de nuvem híbrida. O novo estudo descobriu que 68% dos usuários de nuvem híbrida já estabeleceram políticas formais para toda a organização direcionando sua abordagem para a IA generativa.
Com o aumento da IA generativa, surge o fluxo de dados. Embora isso possa impulsionar enormes inovações nos negócios, também exige considerações estratégicas. Ao executar uma estratégia de IA, as empresas precisam considerar sua capacidade computacional atual, onde os dados residem—na nuvem, no local, na edge—como os dados são acessados, os controles de segurança necessários e como usar os investimentos existentes em tecnologia de forma eficaz. Além de ajudar a oferecer confiabilidade e desempenho aprimorados, uma abordagem de nuvem híbrida pode permitir maior agilidade com a capacidade de conectar ambientes de nuvem e locais, removendo barreiras a fluxos de trabalho flexíveis de IA.
Quando se trata de IA generativa, as empresas também se preocupam com o potencial de exposição dos dados confidenciais. Por exemplo, 45% dos líderes de nuvem citaram preocupações com cibersegurança ou privacidade e confidencialidade de dados e informações como o principal obstáculo na iniciativa de implementar a IA generativa. As descobertas indicam que setores altamente regulamentados estão cada vez mais avaliando os riscos, como a segurança, ao considerar a tecnologia. Essas organizações são menos propensas a ter uma abordagem formal para a IA do que alguns outros setores, mas estão mostrando progresso: 57% dos bancos e organizações de mercados financeiros, 54% das seguradoras e 54% das instituições de ciências da vida/farma adotaram uma abordagem formal à tecnologia até agora.
Há muita coisa em jogo nos setores altamente regulamentados que têm a responsabilidade de proteger dados críticos. Para evitar pontos cegos, uma estratégia de segurança holística que ofereça visibilidade em toda a infraestrutura de nuvem híbrida é fundamental para mitigar os riscos.
O relatório também mostra obstáculos persistentes para uma adoção mais generalizada da nuvem — talvez nenhum tão grande quanto a atual lacuna de habilidades. Por exemplo, 58% dos tomadores de decisão globais afirmam que as habilidades na nuvem continuam sendo um desafio considerável e 72% das organizações criaram novos cargos para atender à necessidade de habilidades na nuvem. Dentro de setores individuais, essa deficiência é ainda maior: 79% em setores altamente regulamentados, como bancos e mercados financeiros, bem como 81% em transporte e viagens, e 79% em produtos químicos e petróleo.
Recentemente, a sustentabilidade foi vinculada a metas de negócios mais amplas e se tornou uma prioridade maior para investimentos em tecnologia para organizações de todos os setores. No entanto, à medida que a IA generativa cresce, o aumento no processamento de dados necessário para cargas de trabalho de IA também aumenta. Isso pode apresentar novos desafios para as organizações que estão buscando reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GHG).
Com as ferramentas certas, a nuvem pode ajudar as empresas a acompanhar, gerenciar e relatar metas de sustentabilidade, inclusive para parceiros e terceiros. Na verdade, nossas descobertas determinaram que 42% dos tomadores de decisão globais confirmam que já estão usando a nuvem para ajudar a implementar, rastrear e gerenciar metas de sustentabilidade internamente.
Com mais empresas embarcando em suas jornadas de IA, será crítico garantir que essas organizações tenham a infraestrutura e os talentos adequados para apoiar essas iniciativas. As organizações que mudam para uma estrutura de dados ágil e segura com uma arquitetura de nuvem híbrida provavelmente serão as vencedoras do futuro, munidas de uma base sólida para competir no futuro cenário orientado por IA.
Veja as conclusões completas do IBM Institute for Business Value. Tem interesse em começar sua jornada de transformação? Aqui estão alguns recursos:
[1] Este estudo foi realizado em parceria com a Harris Poll, uma empresa de pesquisa independente.
