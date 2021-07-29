Projeto centrado no ser humano: seu primeiro passo para a experiência total

Esse foco incansável nas pessoas resultou em uma transformação organizacional que vai muito além da nossa equipe de projeto. Usamos o Enterprise Design Thinking como um conjunto de ferramentas para criar alinhamento sobre o que deve ser realizado. Adotamos o mantra iterativo de observar, refletir e criar. Nossa colaboração entre áreas funcionais e o projeto de "prioridade nas pessoas" se alinha diretamente com a experiência total.
O que é experiência total (TX)? No ebook "Top Strategic Technology Trends for 2021", [1] o Vice-presidente de Pesquisa da Gartner, Brian Burke, enfatiza a importância do TX. "A experiência total combina disciplinas tradicionalmente isoladas, como multiexperiências (MX), experiência do cliente (CX), experiência do funcionário (EX) e experiência do usuário (UX), e as vincula para criar uma melhor experiência geral para todas as partes. Isso não apenas otimiza a experiência para todos, porque as organizações estão otimizando em todas as experiências, mas também oferece uma excelente oportunidade para diferenciar uma organização dos concorrentes. Com o objetivo geral de transformar toda a experiência, a experiência total permite que as organizações compreendam os desafios criados pela COVID-19 e identifiquem novas atividades que possam integrar e desenvolver."
Ao avaliar o framework sob a lente das soluções de software empresarial, vale a pena esclarecer alguns termos e conceitos.
Quando uma empresa vende diretamente a um consumidor, por exemplo, uma estadia em hotel, o cliente e o usuário normalmente são os mesmos. Essa pessoa vivencia a jornada de ponta a ponta com a empresa. A cada ponto de contato, eles avaliam se concluirão a compra inicial ou se farão uma nova compra no futuro — um subconjunto destes últimos sendo defensores dos clientes que promovem sua organização para suas redes. Desenvolver defensores do cliente é o principal objetivo da experiência do cliente (experiência do cliente).
Por outro lado, o comprador de soluções de software corporativo geralmente não é o usuário final. Os usuários finais podem influenciar a decisão de compra; no entanto, o comprador terá outras considerações a avaliar durante o processo de aquisição. Ao longo da jornada de ponta a ponta, pessoas diferentes com necessidades diferentes interagem em momentos diferentes com funcionários de diferentes fornecedores.
Adotamos a abordagem de projetar cuidadosamente usando nove experiências universais, nossa linguagem compartilhada única para proporcionar experiências excelentes:
Equipes multifuncionais trabalham juntas para analisar, fornecer feedback e implementar melhorias, tudo para trazer uma experiência da IBM coesa para nossos clientes, usuários e possíveis clientes.
A multiexperiência (MX) e, mais especificamente, uma plataforma de desenvolvimento de multiexperiência (MXDP) é essencial para garantir a interoperabilidade e a interconectividade entre os pontos de contato digitais, a variedade de tipos de dispositivos e modalidades de interação. No entanto, precisamos começar com melhorias centradas nas pessoas.
Um projetista tem uma pessoa definitiva em mente ao criar melhorias na experiência do cliente (CX), da experiência do usuário (UX) ou da experiência do funcionário (EX). A multiexperiência está relacionada às tecnologias subjacentes que funcionam sem dificuldades e de forma consistente para os clientes, usuários e funcionários. O projeto multiexperiências integra as opções de tecnologia mais relevantes que melhoram as experiências de experiência do cliente, UX ou EX. Portanto, a decisão de adicionar realidade virtual (RV), um relógio inteligente ou interações por gestos só deve ser tomada se for justificada por uma melhoria deliberada da experiência do cliente, experiência do usuário ou experiência do funcionário. Caso contrário, corremos o risco de ter uma experiência ainda mais fragmentada e confusa adicionando outro ponto de contato que não esteja alinhado à estratégia de TX.
A prática do projeto e da pesquisa com pessoas é crítica para melhorar as experiências. Tomar decisões intencionais e centradas no ser humano é o pré-requisito para construir um TX coerente. Aproveitamos o IBM Design e o Enterprise Design Thinking em experiência do cliente, UX e EX para melhorar a experiência para clientes, funcionários, usuários e parceiros de negócios.
Durante sua gestão como presidente e CEO da IBM, Thomas J. Watson, Jr. disse “Bom projeto é bom negócio”, e é por isso que nossa equipe de projeto contribui para mais do que o projeto de produtos. Durante nosso rigoroso processo de avaliação do projeto, uma das principais áreas de foco é a experiência digital de Descobrir, Aprender, Experimentar e Comprar. Nossas equipes têm trabalhado em estreita colaboração com colegas de marketing, gerenciamento de produtos, vendas e desenvolvimento para identificar empecilhos e iterar.
Quando a equipe de documentação da IBM estava buscando renovar a experiência de documentação do cliente, eles começaram com um workshop de Enterprise Design Thinking (EDT). Eles continuaram a aproveitar várias atividades de EDT durante todo o processo iterativo. O site de documentação da IBM reimaginado foi construído com base na empatia e levou a um processo otimizado para levar o conteúdo certo aos usuários o mais rápido possível.
Uma experiência total da empresa e centrada no ser humano é uma vantagem competitiva fundamental para as organizações, independentemente do setor. À medida que as empresas embarcam nessa jornada transformadora, cabe às equipes colocar em prática os princípios do Enterprise Design Thinking, a saber: "Foco nos resultados dos usuários", "Reinvenção inquieta" e "Equipes empoderadas diversas". Baixe o Guia de Campo do IBM Enterprise Design Thinking para iniciar sua jornada rumo ao sucesso total da experiência.
Você tem interesse em aprender mais sobre projeto com foco no ser humano? Candidate-se ao Programa de Experiência do Usuário IBM, um programa de feedback para clientes da IBM onde você pode colaborar com pesquisadores e projetistas para melhorar sua experiência com os produtos IBM.
[1] Smarter with Gartner, Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021, Burke, Brian., 19 de outubro de 2020 (link externo a ibm.com)
GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é utilizada aqui com permissão. Todos os direitos reservados.
Fique à frente com nossos especialistas em IA, com insights semanais sobre as últimas notícias, tendências e inovações da IA e seu impacto nos negócios.
Veja um roteiro estratégico sobre como sua organização pode aproveitar melhor as oportunidades da IA generativa com uma transformação avançada impulsionada pelo Salesforce.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
O IBM® iX oferece serviços de consultoria de experiência digital para design e transformação da experiência global.
Transforme a experiência durante toda a jornada do cliente para gerar valor e estimular o crescimento.
Aumente a eficiência e o desempenho dos seus agentes com a IA generativa no atendimento ao cliente.