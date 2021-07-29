Projeto centrado no ser humano: seu primeiro passo para a experiência total

Esse foco incansável nas pessoas resultou em uma transformação organizacional que vai muito além da nossa equipe de projeto. Usamos o Enterprise Design Thinking como um conjunto de ferramentas para criar alinhamento sobre o que deve ser realizado. Adotamos o mantra iterativo de observar, refletir e criar. Nossa colaboração entre áreas funcionais e o projeto de "prioridade nas pessoas" se alinha diretamente com a experiência total.

O que é experiência total (TX)? No ebook "Top Strategic Technology Trends for 2021", [1] o Vice-presidente de Pesquisa da Gartner, Brian Burke, enfatiza a importância do TX. "A experiência total combina disciplinas tradicionalmente isoladas, como multiexperiências (MX), experiência do cliente (CX), experiência do funcionário (EX) e experiência do usuário (UX), e as vincula para criar uma melhor experiência geral para todas as partes. Isso não apenas otimiza a experiência para todos, porque as organizações estão otimizando em todas as experiências, mas também oferece uma excelente oportunidade para diferenciar uma organização dos concorrentes. Com o objetivo geral de transformar toda a experiência, a experiência total permite que as organizações compreendam os desafios criados pela COVID-19 e identifiquem novas atividades que possam integrar e desenvolver."

Ao avaliar o framework sob a lente das soluções de software empresarial, vale a pena esclarecer alguns termos e conceitos.