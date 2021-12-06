Definir “valor” no desenvolvimento ágil de produtos é um desafio para organizações de todos os tamanhos. A definição geralmente é estruturada e respondida a partir de uma perspectiva operacional, com foco em métricas como entrega no prazo, produtividade ou previsibilidade. As empresas também definem valor a partir de uma perspectiva de resultado com foco no benefício financeiro, na satisfação do usuário ou na entrega do escopo do produto.

Inúmeros desafios surgem ao definir valor a partir dessas perspectivas. Ao analisar o valor do ponto de vista operacional, é possível otimizar as métricas sem realmente gerar valor para os negócios ou para o usuário. Do ponto de vista dos resultados, nem sempre é aparente como as métricas se relacionam entre si e elas podem até ter objetivos conflitantes. Além disso, muitas vezes não está claro como combinar valores distintos para priorizar ou melhorar um processo ou resultado.

O IBM Garage desenvolveu uma sequência de etapas e ferramentas versáteis para alinhar o valor dos negócios e do usuário, e nos referimos a isso como orquestração de valor. Usamos a orquestração de valor para orientar a estratégia de UX do produto e a transformação da experiência, além de entregar valor de forma contínua em um ambiente ágil. Essa metodologia foi implementada e refinada em diversos setores e clientes da Fortune 500. Veja a seguir os métodos e as descobertas: