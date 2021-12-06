Definir “valor” no desenvolvimento ágil de produtos é um desafio para organizações de todos os tamanhos. A definição geralmente é estruturada e respondida a partir de uma perspectiva operacional, com foco em métricas como entrega no prazo, produtividade ou previsibilidade. As empresas também definem valor a partir de uma perspectiva de resultado com foco no benefício financeiro, na satisfação do usuário ou na entrega do escopo do produto.
Inúmeros desafios surgem ao definir valor a partir dessas perspectivas. Ao analisar o valor do ponto de vista operacional, é possível otimizar as métricas sem realmente gerar valor para os negócios ou para o usuário. Do ponto de vista dos resultados, nem sempre é aparente como as métricas se relacionam entre si e elas podem até ter objetivos conflitantes. Além disso, muitas vezes não está claro como combinar valores distintos para priorizar ou melhorar um processo ou resultado.
O IBM Garage desenvolveu uma sequência de etapas e ferramentas versáteis para alinhar o valor dos negócios e do usuário, e nos referimos a isso como orquestração de valor. Usamos a orquestração de valor para orientar a estratégia de UX do produto e a transformação da experiência, além de entregar valor de forma contínua em um ambiente ágil. Essa metodologia foi implementada e refinada em diversos setores e clientes da Fortune 500. Veja a seguir os métodos e as descobertas:
A orquestração de valor começa com a compreensão de que o valor comercial está enraizado no comportamento do usuário. Definimos usuários como qualquer usuário final interno ou externo de um processo ou ferramenta. Um proprietário de empresa percebe valor quando seus usuários se comportam de uma determinada maneira. Por exemplo, se o proprietário da empresa estiver administrando um site de comércio eletrônico, ele reconhece o valor quando os usuários (clientes novos ou existentes) visitam o site, compram produtos e respondem a anúncios. Se o proprietário criar uma ferramenta de otimização do ambiente de trabalho, ele poderá perceber valor quando seus funcionários concluírem tarefas, o fizerem rapidamente e não cometerem erros.
Nos casos acima, é fácil compreender o valor comercial de visitar um site, ver um anúncio, concluir uma tarefa ou cometer um erro. É igualmente simples imaginar como a empresa pode medir as mudanças nesses comportamentos e quantificar o valor dessas mudanças.
Assim, o processo começa pedindo aos stakeholders do produto que especifiquem como gostariam que os comportamentos de seus usuários mudassem. Um proprietário de empresa pode dizer: "Eu gostaria que meus usuários não abandonassem seus carrinhos com tanta frequência." Ao avaliar os dados de compras, o proprietário da empresa pode definir uma meta de reduzir a taxa de abandono do carrinho de 75% para um valor mais modesto de 50%.
Ter um objetivo e uma medida de sucesso oferece várias vantagens ao esforço. Podemos responder a três perguntas essenciais para as quais podemos alinhar qualquer número de indivíduos ou equipes:
Quando atingirmos nossa meta, a próxima coisa que precisaremos fazer é responder: "Por que os usuários estão abandonando seus carrinhos em 75% das vezes?"
Com um comportamento-alvo e uma métrica identificados, construímos um modelo de valor que vincula as mudanças de comportamento aos impactos financeiros. Essas fórmulas utilizam as métricas de comportamento do usuário como entradas e produzem um impacto financeiro implícito. Esse impacto financeiro permitirá que a equipe compare o valor das mudanças nos comportamentos dos usuários entre si. O modelo de valor também possibilita ao dono do produto estabelecer um cálculo de benefícios consistente, por meio do qual o ROI de soluções futuras poderá ser avaliado.
A etapa 3 em nosso processo é identificar as motivações dos comportamentos de usuário que estamos tentando mudar. Chamamos isso de motivações comportamentais de pontos problemáticos de causa raiz.
No exemplo de abandono de carrinho, podemos começar realizando pesquisa dedicada por meio de entrevistas e avaliações de dados existentes para determinar por que os clientes abandonam seus carrinhos. Provavelmente identificaremos muitos pontos problemáticos com diferentes graus de importância. Por esse motivo, projetamos nossos protocolos de pesquisa e análise para classificar as causas raiz em ordem de prioridade. Neste exemplo, os usuários podem ter dificuldades para editar seu pedido, acessar a página "check-out" ou inserir informações de pagamento. Ao priorizar esses pontos problemáticos em termos de impacto no abandono de carrinho, podemos priorizar as causas raiz a serem mitigadas com soluções na próxima etapa.
A etapa 4 de nosso processo é resolver as causas raiz priorizadas. Neste momento, uma equipe de projeto recebe um briefing do projeto que detalha:
A equipe selecionará as causa raiz que considerarem mais fáceis de resolver e idealizará soluções para essas causa raiz. Em nosso exemplo, ao avaliar as dificuldades do usuário ao editar um pedido, os projetistas podem recriar a experiência para torná-la mais fácil, rápida e intuitiva.
Com o projeto elaborado, é hora de validar.
A quinta etapa do processo é testar nossa solução com os usuários. Primeiro, criamos um protocolo de teste em que apresentamos aos usuários o ponto problemático original e pedimos que descrevam e avaliem a dor quantitativamente. Em seguida, percorremos a nova experiência, fazendo perguntas para avaliar a facilidade, a velocidade de uso, a intuição e outras medidas relevantes para nosso comportamento-alvo. Por fim, pedimos ao usuário que avalie se resolvemos quantitativamente a dificuldade. Se a saída de nossos testes de usuários indicar um alto grau de resolução, podemos priorizar o projeto para desenvolvimento.
Os detalhes abaixo são testes de uso realizados no trabalho do IBM Garage com a Frito-Lay.
Nesse estágio, os desenvolvedores estarão atentos a quaisquer impactos adversos do projeto priorizado. A documentação da solução inclui o objetivo comercial, o impacto pretendido nos usuários e como a solução deve influenciar o comportamento do usuário. Por exemplo, o objetivo de negócios é reduzir o abandono de carrinho em 25%, e a solução visa gerar uma redução de 5% por meio da edição simplificada de pedidos. Se a solução desenvolvida produzir uma experiência que possa afetar negativamente o comportamento pretendido do usuário, como tempos de carregamento lentos, os desenvolvedores terão o poder de envolver o product owner e a equipe de projeto.
Nossa etapa final é monitorar o impacto esperado no comportamento do usuário usando nossas medidas de sucesso. Ao conectar dados do mundo real ao nosso modelo de valor e avaliar o progresso em direção aos nossos objetivos, podemos calcular rapidamente o valor incremental realizado até o momento e estimar o valor esperado de lidar com as causas raiz restantes.
A funcionalidade distintiva da orquestração de valor é que o valor para o usuário e o valor para a empresa estão diretamente ligados. O valor para a empresa é uma função do comportamento do usuário, e o valor para o usuário é um meio de alterar esse comportamento. Como demonstramos no processo acima, podemos estimar, traduzir e mensurar os comportamentos dos usuários, o que nos permite calcular e prever o valor para a empresa.
Essa abordagem se presta diretamente à entrega ágil, incorporando a avaliação de valor ao ciclo de vida de desenvolvimento do produto. Começar requer apenas um objetivo expresso como uma mudança no comportamento do usuário. Com uma análise de causa raiz do comportamento do usuário, as equipes de produto podem colocar novos pontos problemáticos do usuário no backlog enquanto trabalham em direção ao mesmo objetivo de negócios. Isso permite um ciclo de feedback de melhorias na experiência vinculadas aos benefícios comerciais, acelerando o time to value.
