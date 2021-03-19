Como tornar sua organização digitalmente resiliente para converter crise em oportunidade

As organizações que têm sido resilientes digitalmente, com cadeias de suprimentos que podem flexibilizar e se adaptar, foram as que navegaram a crise da COVID-19 com o maior sucesso. Embora alguns setores tenham se beneficiado e outros tenham enfrentado enormes ventos contrários, todos os setores da economia têm empresas que converteram crise em oportunidade. Os varejistas que rapidamente mudaram seu foco para o ambiente on-line, tanto para entrega em domicílio quanto para clique e retire, conquistaram mais participação de mercado. Os fabricantes que conseguiram adaptar sua base de suprimentos para continuar a obter materiais quando áreas do mundo estavam isoladas foram os que conquistaram novos clientes. Houve muitas histórias daqueles que emergiram mais fortes, muito disso pode ser rastreado até aqueles que investiram em suas cadeias de suprimentos para torná-las digitalmente, fisicamente e organizacionalmente Resilient.

Os cientistas, por meio de vacinas e programas de testes, estão possibilitando que o mundo comece a pensar em retornar a um ambiente mais normal. É crítico que aprendamos as lições da pandemia, especialmente a oportunidade única de examinar a visibilidade, a resiliência e o risco da cadeia de suprimentos para reimaginar nossas cadeias de suprimentos para o futuro. Em particular, a maneira como improvisamos às pressas, e muitas vezes com sucesso, com novas tecnologias deve agora ser incorporada em nossa maneira de pensar. Também não devemos perder esta oportunidade única de geração de também aproveitar para construir maior sustentabilidade em nossas cadeias de suprimentos. Isso terá a vantagem dupla de preparar as cadeias de suprimentos para o futuro e também de atender ao foco da sociedade e do consumidor em relação à sustentabilidade.