Como tornar sua organização digitalmente resiliente para converter crise em oportunidade

62% das empresas têm visibilidade limitada da cadeia de suprimentos e 15% só têm visibilidade da produção. Os silos entre sistemas e equipes podem ser o ponto de ruptura em uma cadeia de suprimentos e foram expostos durante a Covid-19. Para criar resiliência operacional em cadeias de suprimentos, elas precisam migrar além da visibilidade para serem capazes de prever e agir rapidamente com base nos dados. Isso requer uma plataforma que permita que as informações sejam compartilhadas entre as fronteiras para tornar as cadeias de suprimentos dinâmicas, responsivas e interconectadas.
Sistemas baseados em tecnologias exponenciais podem ajudar as organizações a construir cadeias de suprimentos mais inteligentes e aumentar a resiliência digital. Cadeias de suprimentos mais inteligentes que aproveitam o poder da IA e de outras tecnologias emergentes podem ajudar as empresas a manter a continuidade de negócios em meio à disrupção e à incerteza.
As organizações que têm sido resilientes digitalmente, com cadeias de suprimentos que podem flexibilizar e se adaptar, foram as que navegaram a crise da COVID-19 com o maior sucesso. Embora alguns setores tenham se beneficiado e outros tenham enfrentado enormes ventos contrários, todos os setores da economia têm empresas que converteram crise em oportunidade. Os varejistas que rapidamente mudaram seu foco para o ambiente on-line, tanto para entrega em domicílio quanto para clique e retire, conquistaram mais participação de mercado. Os fabricantes que conseguiram adaptar sua base de suprimentos para continuar a obter materiais quando áreas do mundo estavam isoladas foram os que conquistaram novos clientes. Houve muitas histórias daqueles que emergiram mais fortes, muito disso pode ser rastreado até aqueles que investiram em suas cadeias de suprimentos para torná-las digitalmente, fisicamente e organizacionalmente Resilient.
Os cientistas, por meio de vacinas e programas de testes, estão possibilitando que o mundo comece a pensar em retornar a um ambiente mais normal. É crítico que aprendamos as lições da pandemia, especialmente a oportunidade única de examinar a visibilidade, a resiliência e o risco da cadeia de suprimentos para reimaginar nossas cadeias de suprimentos para o futuro. Em particular, a maneira como improvisamos às pressas, e muitas vezes com sucesso, com novas tecnologias deve agora ser incorporada em nossa maneira de pensar. Também não devemos perder esta oportunidade única de geração de também aproveitar para construir maior sustentabilidade em nossas cadeias de suprimentos. Isso terá a vantagem dupla de preparar as cadeias de suprimentos para o futuro e também de atender ao foco da sociedade e do consumidor em relação à sustentabilidade.
Ao reinventar os processos da cadeia de suprimentos em workflows inteligentes, as Organizações podem alcançar novos níveis de capacidade de resposta e resiliência. Fluxos de trabalho inteligentes desafiam processos isolados e formas de trabalho para descobrir eficiências em uma rede de processos e parceiros.
Aprimorados por IA e integrados com tecnologias emergentes (automação, Blockchain, IOT, 5G e edge computing), novos fluxos de trabalho inteligentes para a cadeia de suprimentos sustentados por plataformas de negócios podem entregar resultados excepcionais em escala. Podemos olhar para qualquer etapa da cadeia de valor em busca de essa oportunidade de transformação, desde o planejamento de demanda até a execução da fabricação ou a orquestração e o atendimento de pedidos. Reinventar esses processos também significa transformar a forma como as organizações são projetadas e as equipes são alinhadas. Fluxos de trabalho inteligentes reimaginam essa interseção de pessoas, processos e Tecnologia. Esses processos tecnológicos permitem que os profissionais da cadeia de suprimentos estejam preparados para executar e entregar de forma mais eficaz e eficiente, direcionando estratégias e ambientes em constante mudança. Esses profissionais podem estar munidos do fluxo de informações e dos direitos de decisão corretos para a obtenção de resultados ideais.
Para criar resiliência, agilidade e previsibilidade, os líderes precisam transformar os workflows da cadeia de suprimentos em três níveis. A criação de uma cadeia de suprimentos mais inteligente, que possa primeiro ver, prever e, em terceiro lugar, agir para navegar com sucesso pelas disrupções globais e locais, equipará as empresas para entregar a resiliência necessária para o futuro.
O uso da IA para aproveitar dados não estruturados em tempo real pode fornecer visibilidade e insights de curto prazo. Implementar uma ferramenta global, como o Sterling Control Tower, pode dar visibilidade de ponta a ponta dos fluxos da cadeia de suprimentos para uma solução de longo prazo. Combine o poder de uma torre de controle com a solução de blockchain IBM Hyper Insights , que emprega IoT e IA, e agora é possível ver onde seus produtos estão, em tempo real, em todo o mundo. Também há soluções rápidas. Por exemplo, a maioria das empresas de transporte tem grande parte dos dados necessários sobre seus produtos em trânsito. Alimentá-los diretamente em um Control Tower, em vez de deixá-los lá sem uso, pode fazer uma enorme diferença na transparência. Na verdade, sua equipe já pode estar melhorando a visibilidade de vários fluxos de dados manualmente em resposta à situação da COVID-19. Quando for a hora certa, você pode começar automatizando esses processos, replicando-os e expandindo-os para toda a empresa. Ao mesmo tempo, eles dedicam um tempo para personalizar as produções para cada usuário, de modo que os dados realmente forneçam insights que possam ser colocados em prática.
No entanto, para que os dados realmente agreguem valor, eles precisam ser prospectivos, de modo que possam prever o que acontecerá a seguir, e não apenas reproduzir o que aconteceu antes. Grande parte do planejamento da cadeia de suprimentos se baseia em dados históricos e padrões sazonais, muitas vezes com dados deficientes ou incompletos. Agora é o momento de modernizar sua abordagem, adotando um planejamento inteligente contínuo com colaboração em tempo real, tanto dentro da organização quanto em toda a cadeia de suprimentos. Nunca foi tão importante utilizar dados em tempo real para antecipar e responder ao comportamento do consumidor/cliente ou a fatores externos, como o clima e outros eventos disruptivos potenciais. Isso significa usar a detecção de demanda para aproveitar dados estruturados, não estruturados e ocultos (ou seja, aqueles dados que atualmente estão ocultos dos sistemas, talvez na cabeça de alguém!). As empresas que alcançaram isso durante a pandemia reagiram muito mais rapidamente e conseguiram mobilizar recursos onde são necessários. Isso também significa integração automatizada de ponta a ponta nas funções de planejamento de clientes e fornecedores.
Por exemplo, a capacidade de identificar com semanas de antecedência uma escassez de matérias-primas e tomar medidas evasivas agora, seja identificando outro fornecedor ou adotando outras medidas de contingência. O uso de sensores dentro de produtos ou embalagens para rastrear sua jornada com atualizações em tempo real também se tornará cada vez mais importante para determinar se eles foram manuseados adequadamente ou armazenados na temperatura adequada durante todo o processo. Isso permitirá um controle de qualidade muito mais inteligente em vez de depender de amostragem pura, melhorando novamente a qualidade dos produtos entregues ao consumidor.
