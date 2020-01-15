Essa avaliação de impacto completa e detalhada fornece insights objetivos sobre como a transição pode afetar seus processos de negócios, dados mestres e de transações, configuração do sistema e interfaces. A avaliação de impacto do IBM SAP S/4HANA fornece um roteiro baseado nas necessidades específicas do seu negócio.

Esta ferramenta oferece insights sobre cinco áreas principais.

Avaliação funcional. Esta etapa identifica os processos atualmente em uso em seu SAP ECC e as inovações esperadas que resultarão da mudança para o S/4HANA. Você aprenderá o que é novo, o que mudará e o que se tornará obsoleto.

Impactos técnicos. A avaliação de impacto técnico fornece um inventário de código personalizado de seu sistema SAP atual. A avaliação descreve se o código é usado ou não e o efeito que o novo código de banco de dados HANA terá nos sistemas atuais. Essa etapa revela o que precisa ser remediado e também detalha o impacto de segurança da migração.

Impacto da simplificação. Essa etapa usa o banco de dados de simplificação para destacar os programas e os códigos afetados pela nova estrutura de dados. Esse processo também identifica as áreas mais afetadas pela transição. Com essas informações, sua organização pode priorizar a alocação de recursos durante a implementação.

Redução do escopo do projeto. Esse processo analisa as versões da aplicação e os requisitos de infraestrutura. Também avalia as estatísticas de uso de produção. Essas informações permitem reduzir o escopo do projeto ao que precisa ser corrigido e testado com mais urgência. Por exemplo, você pode optar por fazer testes direcionados apenas em áreas que mudaram.

Identificação dos requisitos de treinamento. A IBM oferece recomendações de treinamento como parte da avaliação. Com isso como dados, uma organização pode saber agora qual conhecimento será necessário mais tarde e planejar de acordo. A empresa pode preencher lacunas de conhecimento do assunto garantindo pessoal adicional ou treinando equipes existentes.

Ao final da avaliação, você receberá um resumo de todas as principais descobertas e poderá acessar dados de benchmark de centenas de outras avaliações realizadas pela IBM.