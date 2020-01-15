É tentador acreditar que 2025 está distante. Daqui a apenas cinco anos, para algumas empresas, essa data inspira urgência. Isso ocorre porque 2025 é quando a SAP encerrará a manutenção principal das instalações do SAP Business Pacote que ocorreram antes do lançamento do SAP S/4HANA.
Esse fim do prazo de manutenção afeta aqueles que usam o pacote SAP Enterprise Resource Planning (ERP) e seus módulos e componentes relacionados. Após 2025, a empresa oferecerá suporte apenas a aplicações de negócios no SAP S/4HANA
A IBM está ajudando seus clientes a se prepararem para esse prazo oferecendo três soluções que simplificam e aceleram a transição para o SAP S/4HANA.
Essa avaliação de impacto completa e detalhada fornece insights objetivos sobre como a transição pode afetar seus processos de negócios, dados mestres e de transações, configuração do sistema e interfaces. A avaliação de impacto do IBM SAP S/4HANA fornece um roteiro baseado nas necessidades específicas do seu negócio.
Esta ferramenta oferece insights sobre cinco áreas principais.
Avaliação funcional. Esta etapa identifica os processos atualmente em uso em seu SAP ECC e as inovações esperadas que resultarão da mudança para o S/4HANA. Você aprenderá o que é novo, o que mudará e o que se tornará obsoleto.
Impactos técnicos. A avaliação de impacto técnico fornece um inventário de código personalizado de seu sistema SAP atual. A avaliação descreve se o código é usado ou não e o efeito que o novo código de banco de dados HANA terá nos sistemas atuais. Essa etapa revela o que precisa ser remediado e também detalha o impacto de segurança da migração.
Impacto da simplificação. Essa etapa usa o banco de dados de simplificação para destacar os programas e os códigos afetados pela nova estrutura de dados. Esse processo também identifica as áreas mais afetadas pela transição. Com essas informações, sua organização pode priorizar a alocação de recursos durante a implementação.
Redução do escopo do projeto. Esse processo analisa as versões da aplicação e os requisitos de infraestrutura. Também avalia as estatísticas de uso de produção. Essas informações permitem reduzir o escopo do projeto ao que precisa ser corrigido e testado com mais urgência. Por exemplo, você pode optar por fazer testes direcionados apenas em áreas que mudaram.
Identificação dos requisitos de treinamento. A IBM oferece recomendações de treinamento como parte da avaliação. Com isso como dados, uma organização pode saber agora qual conhecimento será necessário mais tarde e planejar de acordo. A empresa pode preencher lacunas de conhecimento do assunto garantindo pessoal adicional ou treinando equipes existentes.
Ao final da avaliação, você receberá um resumo de todas as principais descobertas e poderá acessar dados de benchmark de centenas de outras avaliações realizadas pela IBM.
Em 2016, a IBM e a SAP fizeram uma parceria para criar ferramentas para acelerar as jornadas de modernização digital para seus clientes em comum. Dessa parceria surgiu um esforço de ambas as empresas para acelerar especificamente as implementações do SAP S/4HANA. Essa parceria agora fornece soluções que podem aumentar as velocidades de implementação do S/4HANA em 20% a 30% 1.
SAP oferece o SAP Model Company, uma solução de setores completa que os clientes adotam como modelo de referência básico. IBM se tornou a primeira parceira da SAP a expandir a SAP Model Company, incluindo conteúdo entre setores e específico de setor definido como IBM Impact Industry Solutions. As soluções para segmentos do mercado do IBM Impact oferecem aceleradores específicos para cada setor que combinam e aprimoram a força dos serviços da IBM e da SAP existentes. Essas soluções, combinadas com uma Avaliação de Impacto da IBM, simplificam o processo de transição e levam à adoção mais rápida do SAP S/4HANA. A IBM extrai essas soluções do seu trabalho com mais de 200 clientes. Eles oferecem documentação de processos, scripts de teste, materiais de treinamento, SAP Fiori e aplicações analíticas, ativos de migração de dados e funções de segurança definidas.
IBM Rapid Migrar para SAP S/4HANA permite que uma empresa use seus investimentos existentes em SAP para executar uma migração em uma etapa para o SAP S/4 HANA de qualquer fonte. A solução usa automação para acelerar o processo de migração com risco mínimo. Essa automação executa a configuração do S/4HANA, a remediação de código e a reconciliação de dados para reduzir a complexidade do processo de implementação. O IBM Rapid Move visa estrategicamente o redesenho e a padronização de processos apenas onde são necessários, para que as empresas possam migrar os investimentos atuais em SAP sem ter que redesenhar completamente seus sistemas legados.
O IBM Rapid Move for SAP S/4HANA vem com um framework integrado da SAP, que inclui o programa SAP Value Assurance e o serviço SAP Model Company. A IBM Rapid Move ajuda as organizações a acelerar a transformação digital e a usar a nova plataforma muito mais rápido do que um plano de implementação tradicional. O resultado é um melhor desempenho de funções empresariais complexas e críticas em termos de tempo, incluindo planejamento, execução, geração de relatórios, análise de dados e forecasting em tempo real, baseados em dados em tempo real, e uma experiência personalizada e simplificada.
A IBM utiliza 40 anos de serviços e experiência da SAP para atender aos clientes. A empresa concluiu mais de 150 implementações do SAP S/4HANA e orientou mais de 200 empresas na jornada do S/4HANA. Sua experiência abrange múltiplos setores e lida com as necessidades únicas de cada organização para oferecer uma abordagem personalizada que pode simplificar e acelerar a implementação do SAP S/4HANA.
Modernize, simplifique e automatize os processos de gerenciamento de cópias do data center
Sua solução confiável para criptografia segura, conformidade e detecção avançada de ameaças.
Armazenamento definido por software para a construção de uma plataforma global de IA, HPC e análise de dados.
Armazene dados em qualquer formato, em qualquer lugar, com escalabilidade, resiliência e segurança.
Conhecimento técnico avançado e especialização para seus servidores e armazenamento IBM Systems
O IBM Storage Ceph é uma distribuição suportada pela IBM da plataforma Ceph de código aberto que fornece armazenamento extremamente escalável de objetos, blocos e arquivos em um único sistema. Faz parte do portfólio de armazenamento definido por software do IBM Storage.
O armazenamento definido por software fornece uma base de armazenamento flexível para a nuvem híbrida, transformação digital e mais.
A IBM fornece suporte proativo para servidores web e data centers, ajudando a minimizar o downtime e aumentar a disponibilidade da TI.
O armazenamento definido por software (SDS) fornece a base de armazenamento flexível necessária para nuvem híbrida, transformação digital, entre outros.