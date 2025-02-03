A tomada de decisão pode ser difícil, especialmente quando os riscos são altos ou quando você está lutando com um problema há muito tempo. Às vezes, você pode ter a sensação de que está se afogando em opiniões, dados e entradas dos stakeholders. Se você não conseguir ver a floresta para as árvores, ajuda a parar e avaliar suas opções metodicamente. Uma ferramenta simples, mas poderosa, que você pode usar é o método dos quatro quadrantes, inspirado no plano cartesiano. Tudo o que você precisa é de um pedaço de papel (ou uma nota digital) e uma mentalidade clara para examinar sistematicamente os prós e contras de agir ou não.

Confira aqui um guia passo a passo para ajudar você a usar esse método, juntamente com um exemplo prático voltado para a melhoria da experiência de “Introdução” em um produto de software. Use essas instruções para qualquer decisão que esteja preocupando você.