Como melhorar a experiência do cliente em telecomunicações

Embora o preço e o serviço real sejam os principais componentes que determinam se um cliente permanecerá em um provedor de telecomunicações, proporcionar uma excelente experiência do cliente é outra maneira de manter o negócio. Portanto, os provedores de serviços de telecomunicações centrados no cliente provavelmente ficarão à frente da concorrência.

Um estudo da ICD descobriu que 54% dos tomadores de decisões de telecomunicações1 dizem que melhorar a experiência do cliente (CX) foi uma das principais iniciativas de transformação. Os provedores de telecomunicações estão lançando cada vez mais iniciativas como parte dos exercícios de transformação digital para melhorar todos os aspectos de seus negócios, inclusive a experiência do cliente.

Cada interação com o cliente no setor de telecomunicações oferece uma oportunidade para as empresas de telecomunicações atenderem e superarem as expectativas dos clientes. Do engajamento do cliente ao suporte ao cliente, os provedores de telecomunicações que investem no serviço ao cliente provavelmente melhorarão a lucratividade.

Um problema pode ser que poucas empresas de telecomunicações estão se planejando proativamente para o futuro. Um estudo do IBM Institute for Business Value analisando planos para 2030 descobriu que apenas 26% das organizações de telecomunicações estão adotando novas tecnologias para gerar crescimento".

Executivos do setor de telecomunicações estão prevendo mudanças sísmicas no mundo até 2030, mas muitos CSPs podem não refletir essas novas realidades em seu planejamento estratégico. A pesquisa do IBM Institute for Business Value sugere que muitos CSPs esperam se concentrar na adaptação de recursos para necessidades futuras em vez de buscar o crescimento proativamente. Essa abordagem pode deixá-los vulneráveis a riscos competitivos e cegos a novas oportunidades de serviços.

É especialmente importante levar em conta situações em que os clientes precisam de assistência especificamente porque estão tendo problemas de conectividade. Uma experiência do cliente excepcional é uma ótima maneira de manter os clientes satisfeitos e minimizar a rotatividade.

Os clientes querem que seu relacionamento com empresas do setor de telecomunicações seja simples e gratificante. Melhorar a experiência do cliente pode ser um diferencial que pode ajudar a melhorar a satisfação do cliente, minimizar a taxa de rotatividade do cliente e aumentar a fidelidade do cliente.

As otimizações da experiência do cliente podem ajudar várias métricas de negócios importantes, como o valor da vida útil do cliente (CLV) e a receita mensal recorrente.