Apesar da proliferação de chatbots, canais de autoatendimento e plataformas de redes sociais, as centrais de atendimento continuam sendo uma linha de frente crítica para a interação com o cliente. Grandes empresas podem lidar com milhões de conversas diariamente, atuando como uma linha direta de contato essencial que pode determinar o sucesso ou o fracasso do relacionamento com o cliente.
Atualmente, as expectativas dos consumidores estão em alta e organizações em todo o mundo estão transformando seus processos de negócios com automação e inteligência artificial. Nesse cenário, uma atenção cuidadosa à experiência do cliente na central de atendimento é essencial para a sobrevivência e o crescimento contínuos.
De acordo com uma pesquisa recente da ZenDesk, 83% dos consumidores acreditam que a experiência do cliente deve ser muito melhor do que é hoje. Este é um número impressionante, considerando a rápida adoção de tecnologias-chave nos setores ao longo da última década.
Os clientes que têm experiências positivas são mais propensos a comprar novamente e recomendar uma empresa a outras pessoas. Por outro lado, experiências ruins com as centrais de atendimento podem corroer rapidamente anos de progresso, levando clientes insatisfeitos a abandonar a empresa ou a compartilhar amplamente experiências negativas.
"Um atendimento de qualidade pode transformar clientes de uma única compra em verdadeiros embaixadores da marca", diz Manish Goyal, Senior Partner na IBM Consulting. "E o valor do tempo de vida de um promotor no NPS pode ser até 10 vezes maior do que o de um detrator. Ao mesmo tempo, cerca de 80% dos consumidores dizem que prefeririam fazer negócios com um concorrente depois de mais de uma experiência ruim com uma marca."
Em termos gerais, um excelente atendimento ao cliente da central de atendimento reduz os custos operacionais, melhorando a resolução na primeira chamada e diminuindo a rotatividade de clientes. Em sua forma mais valiosa, identifica tendências emergentes que podem orientar a estratégia mais ampla de uma empresa.
Como a McKinsey apontou recentemente, até 80% da criação de valor das empresas líderes globais decorre da geração de receita a partir da base de clientes existente. Com a implementação inteligente das principais tecnologias impulsionadas por IA e colaboração eficaz entre homem e máquina, os contact centers podem deixar de ser centros onerosos de resolução de problemas para se tornarem motores inovadores de lucro.
Os clientes podem usar várias plataformas omnichannel, mas as ligações telefônicas continuam sendo o modo de interação preferido entre diferentes gerações, segundo a Gartner. Uma experiência do cliente positiva na central de atendimento é baseada na acessibilidade e na ausência de atritos: as chamadas dos clientes chegam ao suporte por meio de seus canais preferidos, sem tempos de espera excessivos ou menus complexos. E quando entram em contato com um agente da central de atendimento, encontram alguém que tem conhecimento e capacidade para resolver problemas rapidamente.
Do lado do agente humano, esse processo oferece aos funcionários acesso imediato às informações completas de um cliente, eliminando a necessidade de os clientes se repetirem ou explicarem o histórico de sua solicitação. Munido dos dados mais relevantes, um agente pode se concentrar na escuta ativa, na resolução de problemas e na comunicação clara, adaptando sua abordagem à situação específica de cada cliente.
Mais do que o desempenho individual dos agentes, um atendimento de excelência na central de atendimento mantém consistência entre canais e ao longo do tempo. Ao longo de toda a jornada do cliente, quem liga deve receber a mesma qualidade de atendimento, independentemente do horário em que entra em contato ou do quão ocupado esteja o centro de atendimento.
Um excelente atendimento ao cliente em centrais de atendimento é caracterizado por diversas variáveis que, em conjunto, criam experiências do cliente positivas. As centrais de atendimento bem-sucedidas devem atingir um equilíbrio entre agilidade e personalização, exigindo que as organizações confiem em um conjunto diversificado de métricas internas e qualificações de feedback do cliente. Algumas das métricas mais comuns incluem o tempo de resolução no primeiro contato, o tempo médio de atendimento, os os índices de satisfação do cliente (CSAT) e o Net Promoter Score (NPS).
As centrais de atendimento modernas operam em um ambiente cada vez mais complexo que apresenta desafios operacionais significativos, como altas taxas de rotatividade de agentes da central de atendimento e modelos desatualizados de atendimento ao cliente. E construir a confiança do cliente em um cenário cada vez mais automatizado exige uma reformulação da transparência. Alguns dos principais desafios enfrentados pelas centrais de atendimento hoje incluem:
As centrais de atendimento enfrentam uma pressão significativa para equilibrar o controle de custos com a qualidade do serviço. As limitações orçamentárias restringem a contratação e os investimentos em tecnologia ou exigem que as organizações façam escolhas difíceis. Por exemplo, uma empresa deve investir em mais canais de serviço ou concentrar-se na qualidade de apenas alguns?
As centrais de atendimento também enfrentam desafios complexos de dimensionamento de equipe, pois os horários precisam acompanhar o volume de chamadas, ao mesmo tempo em que consideram as habilidades dos agentes. A necessidade de conhecimento especializado em diferentes linhas de produtos ou segmentos de clientes adiciona uma camada de complexidade ao gerenciamento da força de trabalho. E, de forma crítica, a infraestrutura de tecnologia pode restringir ainda mais a flexibilidade operacional ou a capacidade para escalar de forma rápida.
As informações dos clientes geralmente estão espalhadas por vários sistemas que não se comunicam de forma eficaz entre si. Essa fragmentação força os agentes a se deslocarem entre aplicações e aumenta o tempo de processamento. Isso também cria oportunidades para erros ou informações inconsistentes.
As centrais de atendimento experienciam regularmente aumentos drásticos no volume de chamadas devido a padrões sazonais, lançamentos de produtos, ciclos de faturamento ou campanhas de marketing. Esses picos sobrecarregam os recursos disponíveis, criando efeitos em cascata. Prever esses picos com precisão para dimensionar corretamente as equipes continua sendo difícil. Quando o volume de chamadas ultrapassa a capacidade de atendimento, os acúmulos podem levar horas para serem resolvidos.
Como qualquer pessoa que já tenha feito uma chamada de serviço já sabe, longos tempos de espera representam uma das principais causas de insatisfação do cliente. Mas esses longos tempos de espera também criam desafios operacionais. Clientes que abandonam chamadas podem ter expectativas maiores na próxima ligação e a pressão para reduzir o tempo de espera pode levar os atendentes a acelerarem o atendimento, potencialmente sacrificando a qualidade.
As expectativas dos clientes aumentaram drasticamente, moldadas por uma experiência digital perfeita em outras áreas de suas vidas. Hoje, a maioria dos profissionais de atendimento (82%) dizem que as expectativas dos clientes são maiores do que costumavam ser. A maioria espera respostas imediatas e serviços personalizados com base em suas preferências. Atender a essas expectativas exige uma integração sofisticada entre sistemas, que muitas centrais de atendimento têm dificuldade em alcançar.
Segundo uma pesquisa da Salesforce, 77% dos agentes humanos de central de atendimento relatam aumento ou maior complexidade da carga de trabalho, enquanto mais da metade relata sofrer de esgotamento profissional. Esses agentes enfrentam uma pressão implacável de altos volumes de chamadas que deixam pouco tempo para recuperação entre as interações, além de interagir regularmente com clientes frustrados ou irritados. Quando os volumes aumentam inesperadamente, os agentes têm uma experiência de pressão intensa, o que reduz sua capacidade de oferecer um serviço atencioso e paciente.
Como as centrais de atendimento adotaram várias tecnologias para aumentar a velocidade das interações com os clientes, informações críticas frequentemente são armazenadas em vários sistemas que dificultam a navegação. As informações podem estar dispersas em repositórios díspares ou podem estar defasadas em relação às mudanças do produto. Quando as equipes de agentes da central de atendimento dependem de informações de acesso lento, incorretas ou obsoletas, isso prejudica a confiança do cliente, fazendo com que os agentes percam tempo revisando ou corrigindo informações.
Muitos dos problemas anteriores que afetam a eficiência operacional e a retenção de clientes podem ser mitigados com investimentos estratégicos e ferramentas que capacitam os agentes a oferecer um atendimento ao cliente excepcional.
A implementação de ferramentas de IA selecionadas que apoiam agentes humanos durante interações ao vivo pode melhorar drasticamente o desempenho. Se essas ferramentas forem projetadas com resultados do mundo real em mente, os benefícios serão evidentes. Assistentes de IA em tempo real podem sugerir respostas ou apresentar artigos relevantes baseados em conhecimento.
Em um caso de sucesso, um banco de renome implementou o processamento de linguagem natural (PLN) para sugerir imediatamente a “melhor pergunta possível” a um agente. Esse processo reduziu os tempos de interação com o cliente em 6%, também reduziu significativamente os requisitos de treinamento.
Além disso, a Avid Solutions, pioneira em pesquisa e desenvolvimento, conseguiu reduzir em 25% o tempo necessário para integrar novos clientes com a IA agêntica. A automação inteligente também pode gerar resumos de chamadas e acionar ações de follow-up, reduzindo a carga administrativa dos agentes humanos e permitindo que eles se concentrem em tarefas mais baseadas em relacionamento.
Mais importante ainda, essas tecnologias geram insights essenciais que transformam as centrais de atendimento em ativos estratégicos. “Com a IA generativa, você pode revisar as transcrições de cada chamada feita e obter continuamente insights sobre como e por que os agentes estão demorando tanto para atender determinados tipos de chamadas”, diz Manish Goyal, da IBM Consulting. “Ou compreender classificações detalhadas de reclamações sobre produtos ou serviços.”
“Esse insight fornecido por uma aplicação de IA generativa permite que os líderes de operações identifiquem a causa raiz de um problema com mais rapidez e o resolvam, caso esteja relacionado à função de atendimento. Ou alertar as equipes de produto/marketing, caso precisem tomar medidas corretivas.”
As organizações devem equilibrar cuidadosamente o número de agentes humanos versus a demanda esperada e garantir que os agentes de atendimento ao cliente tenham a combinação certa de habilidades especializadas. À medida que os recursos de IA se expandem, as organizações precisam tomar decisões estratégicas sobre a proporção ideal de suporte automatizado e humano. O objetivo não deve ser eliminar agentes humanos, mas sim reinventar as funções nas quais eles criam mais valor – por exemplo, resolução de problemas complexos, clientes de alto valor ou situações emocionalmente sensíveis.
"Quando falamos sobre a jornada do cliente, estamos falando de escolha", disse Jeanie Walters, palestrante e instrutora de experiência do cliente, a Albert Lawrence, da IBM. “Se eu estiver no carro, talvez eu queira ligar e conversar com uma pessoa. Assim, embora o uso de um agente virtual possa ser mais eficiente do nosso lado, podemos oferecer essas alternativas aos clientes, dando-lhes o poder de escolha.”
Embora sejam necessários programas de treinamento abrangentes para novas contratações, esses treinamentos não devem terminar após a integração. Treinamentos regulares e iniciativas de aprimoramento devem abordar novos produtos ou mudanças de políticas e enfatizar as "habilidades interpessoais", como escuta ativa e comunicação eficaz.
Cada vez mais, à medida que os funcionários da central de atendimento interagem com tecnologias de automação e IA, o treinamento deve incluir uma colaboração eficaz entre humano e máquina. Esse processo pode incluir quando confiar nas sugestões de IA ou como assumir o controle de agentes de IA sem dificuldades quando o escalonamento for necessário.
No mundo acelerado do atendimento ao cliente, o gerenciamento centralizado do conhecimento é fundamental. A organização deve consolidar a informação numa base de conhecimento única e oficial, servindo como fonte única da verdade, garantindo que seja ativamente mantida.
As informações devem ser organizadas de forma intuitiva e fáceis de pesquisar – por exemplo, funções de pesquisa robustas com PLN ajudam os agentes a encontrar informações relevantes com agilidade. O software avançado de central de atendimento pode exibir dados relevantes instantaneamente com base nas informações da conta do cliente ou nas palavras-chave detectadas durante uma conversa.
Os agentes humanos estão “obviamente inundados com e-mails, e há muitas coisas que os assistentes virtuais podem responder automaticamente”, disse Morgan Carroll, IBM senior AI engineer, recentemente ao podcast Smart Talks.
“Se eles tiverem alguma dificuldade e estiverem recebendo muitos desses e-mails todos os dias, a IA generativa pode realmente ajudar.” Não responderá por eles, embora possa. Neste caso, estamos pensando em como podemos facilitar o trabalho dos agentes de atendimento ao cliente, e a IA generativa pode ajudá-los a redigir um e-mail ou procurar informações."
O ideal é que os sistemas modernos de roteamento de chamadas considerem múltiplos fatores, incluindo complexidade do problema, histórico de dados de interação ou habilidade do agente. Colocar o cliente certo com o membro certo de uma equipe de atendimento ao cliente melhora a resolução na primeira chamada e reduz as transferências.
Além disso, critérios e políticas claras de escalonamento para problemas dos clientes devem continuar sendo uma prioridade para as centrais de atendimento, independentemente de o primeiro contato do cliente ser com um agente humano ou com uma ferramenta de autoatendimento. Quando esse tipo de escalonamento é necessário, as transferências devem manter todo o histórico e contexto da interação para reduzir a frustração do cliente.
Plataformas unificadas de dados de clientes fornecem uma espinha dorsal crítica para as operações da central de atendimento. A integração das informações do cliente de todos os sistemas relevantes, incluindo software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), faturamento, gerenciamento de pedidos, histórico de suporte e análise da web, em um sistema unificado, fornece aos agentes da central de atendimento um contexto completo para cada interação.
Os sistemas bem-sucedidos incluirão sincronização de dados em tempo real e integração de análise de dados. Ao conectar dados operacionais de uma central de atendimento com plataformas inteligentes de negócios mais amplas, as organizações obtêm uma análise crítica de como o atendimento ao cliente afeta a retenção e a receita.
As centrais de atendimento tradicionais dependiam principalmente de distribuidores automáticos de chamadas, utilizando informações do chamador, como um número discado ou um input de resposta interativa por voz (IVR) para rotear as chamadas recebidas. À medida que as primeiras tecnologias de automação se tornaram comuns em todas as centrais de atendimento, elas ainda se concentravam em aplicações restritas.
Os sistemas de reconhecimento de fala podiam transcrever chamadas para monitoramento de qualidade. Os chatbots básicos lidavam com interações simples e roteirizadas, como redefinição de senhas ou respostas a perguntas frequentes. Essas implementações reduziram custos para muitas empresas, mas resultaram em uma resposta desigual por parte dos clientes.
De acordo com a ZenDesk, a demanda dos clientes por transparência na IA aumentou 63%, mesmo com a IA atendendo cada vez mais às necessidades dos clientes. E , como a Forrester previu recentemente, em 2026, um terço das empresas prejudicará suas marcas com um autoatendimento frustrante de IA. Chatbots baseados em árvores de decisão fixos muitas vezes geravam experiências frustrantes, fazendo com que os clientes buscassem ignorar a automação e falar com um atendente.
Hoje, a IA agêntica está prestes a revolucionar as operações do central de atendimento, transformando processos de negócios inteiros em vez de automatizá-los. Além de se envolverem em conversas naturais e diferenciadas, esses sistemas podem acessar proativamente várias fontes de dados e sintetizar informações. Eles também conseguem reter informações ao longo do tempo, aumentando a precisão de suas sugestões e de seu desempenho.
Com um conjunto de objetivos e parâmetros definidos, a IA agêntica torna-se vantajosa tanto para os clientes quanto para os funcionários de central de atendimento: os agentes de IA podem sintetizar rapidamente dados do cliente, informações de terceiros e especificações do produto para sugerir soluções para consultas complexas.
Eles também podem monitorar proativamente o desempenho dos funcionários da central de atendimento, sugerindo possíveis oportunidades de treinamento, ou organizar de forma independente tarefas de pesquisa e entrada de dados. Essa capacidade de resolver questões mais complexas e lidar com ações entre sistemas permite, em última análise, um melhor autoatendimento, menos escalonamentos e um acompanhamento mais personalizado. Em contrapartida, esses benefícios ajudam os funcionários da central de atendimento a se concentrarem em suas habilidades empáticas únicas.
A Gartner prevê que até 2029, a IA agêntica resolverá de forma autônoma até 80% dos problemas comuns de atendimento ao cliente, sem intervenção humana. Mas, para colher os benefícios da IA agêntica, especialmente em ambientes complexos e ricos em dados, como centrais de atendimento, não basta treinar agentes isolados e implementá-los.
As plataformas de orquestração de agentes de IA coordenam de forma inteligente vários agentes de IA especializados. Cada um é projetado para se destacar em tarefas específicas ou lidar com tipos específicos de consultas de clientes. Em vez de depender de um único sistema de IA, a orquestração permite que as organizações implementem um conjunto de agentes de IA criados para um propósito específico para trabalharem juntos sem dificuldades.
Essa especialização produz agentes de IA profundamente otimizados com vasto conhecimento em um domínio específico, sejam recomendações de produtos, consultas de faturamento, solução de problemas ou suporte a agentes humanos. Quando uma interação exige conhecimento especializado que ultrapassa o escopo de um único agente, a orquestração permite transições suaves entre essa rede de agentes; ela também permite que vários agentes de IA colaborem simultaneamente em questões complexas.
Os dados estão no centro dos esforços de automação e orquestração da IA, fornecendo o contexto para o treinamento da IA específica e as ferramentas externas para cada agente recorrer. Isso pode incluir dados abrangentes de clientes para permitir um serviço personalizado e dados de interação em massa para análise em larga escala. Também pode incluir dados operacionais para impulsionar o gerenciamento da força de trabalho ou dados de análise de sentimento para otimizar as operações da central de atendimento em geral.
Ao unificar dados confiáveis, limpos e precisos, as organizações criam um ciclo de feedback no qual mais dados se convertem em melhor desempenho de IA e reduzem o atrito nas operações da central de atendimento.
Avaliar o atendimento ao cliente da central de atendimento exige um ato de equilíbrio entre métricas de eficiência e qualificações mais flexíveis. Quando uma organização automatiza de forma excessiva em detrimento do apoio empático, ela sofre as consequências. Por outro lado, quando o tempo médio de atendimento aumenta, os clientes ficam em espera por muito tempo e as organizações não conseguem obter o retorno sobre o investimento (ROI) esperado da central de atendimento.
Qualquer transformação tecnológica da experiência do cliente deve acompanhar diversas métricas de central de atendimento, de preferência usando dashboards e análise de dados em tempo real. A avaliação do feedback dos clientes e das pontuações de "voz do cliente" (Net Promoter Score, pontuações de satisfação do cliente e pontuações de esforço do cliente) pode ter um impacto significativo nos números de toda a empresa.
Por exemplo, quando um CEO de uma empresa de telecomunicações abordou diretamente as reclamações de clientes e sua pontuação CSAT subiu para o topo do setor, viu suas taxas de churn caírem 75%. Em três anos, a receita da empresa quase dobrou.
Principalmente com a implementação de novas tecnologias, os líderes empresariais devem ter uma visão holística do desempenho da central de atendimento: os principais indicadores de desempenho (KPIs) de nível de serviço, como o tempo médio de atendimento ou o número de chamadas resolvidas, estão aumentando, mas as métricas de fidelização de clientes ou o suporte pós-atendimento estão em declínio? Para simplificar as centrais de atendimento e garantir o sucesso no longo prazo, os fluxos de trabalho e as novas iniciativas devem ser analisados de forma contínua em vários eixos.
