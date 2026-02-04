Apesar da proliferação de chatbots, canais de autoatendimento e plataformas de redes sociais, as centrais de atendimento continuam sendo uma linha de frente crítica para a interação com o cliente. Grandes empresas podem lidar com milhões de conversas diariamente, atuando como uma linha direta de contato essencial que pode determinar o sucesso ou o fracasso do relacionamento com o cliente.

Atualmente, as expectativas dos consumidores estão em alta e organizações em todo o mundo estão transformando seus processos de negócios com automação e inteligência artificial. Nesse cenário, uma atenção cuidadosa à experiência do cliente na central de atendimento é essencial para a sobrevivência e o crescimento contínuos.

De acordo com uma pesquisa recente da ZenDesk, 83% dos consumidores acreditam que a experiência do cliente deve ser muito melhor do que é hoje. Este é um número impressionante, considerando a rápida adoção de tecnologias-chave nos setores ao longo da última década.

Os clientes que têm experiências positivas são mais propensos a comprar novamente e recomendar uma empresa a outras pessoas. Por outro lado, experiências ruins com as centrais de atendimento podem corroer rapidamente anos de progresso, levando clientes insatisfeitos a abandonar a empresa ou a compartilhar amplamente experiências negativas.