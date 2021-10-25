Como a IBM transformou seu framework global de privacidade de dados

Com o aumento contínuo da regulamentação da privacidade de dados em todo o mundo, torna-se ainda mais importante que as organizações estabeleçam um framework global para a conformidade com a privacidade de dados.

O Chief Privacy Office (CPO) da IBM, em parceria com o IBM Global Chief Data Office (GCDO), aceitou esse desafio há mais de três anos, em preparação para a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE. O IBM Unified Privacy Framework resultante ajudou a simplificar as operações globais de conformidade com a privacidade da IBM e a reduzir os riscos regulatórios. As lições aprendidas com essa experiência foram usadas para fortalecer as ofertas aos clientes da IBM e ajudaram as empresas a acelerar a adoção de seu próprio framework global de privacidade de dados. Todos os detalhes podem ser encontrados no estudo de caso completo, com partes resumidas abaixo.

80% de todas as organizações serão obrigadas a cumprir pelo menos uma regulamentação focada em privacidade nos próximos anos.[1]