Na maioria das organizações, há uma série de ferramentas de ciência de dados, tornando difícil governar e gerenciar informações, muito menos aderir a regulamentações de segurança, conformidade e governança cada vez mais rigorosas. Você pode usar governança de IA automatizada e escalável para conduzir processos consistentes e repetíveis projetados para aumentar a transparência do modelo e garantir tanto a rastreabilidade quanto a responsabilidade. Você pode melhorar a colaboração, comparar previsões de modelos, quantificar o risco do modelo e otimizar o desempenho do modelo, identificar e mitigar o viés, reduzir riscos como desvios e diminuir a necessidade de retreinar o modelo.

Em última análise, gerenciamento de dados e fornecer aos usuários acesso aos dados certos no momento certo estão no cerne de uma IA e governança de IA bem-sucedidas. Uma arquitetura de malha de dados ajuda a realizar isso, minimizando as complexidades da integração de dados e simplificando o acesso a dados em toda a Organização para facilitar o consumo democratizado de dados.

Com o IBM® Cloud Pak for Data, você pode formalizar um fluxo de trabalho que permite que diferentes equipes interajam com seu modelo em vários estágios. Não se trata apenas de conceder acesso adequado às equipes de ciência de dados. Sua equipe de gerenciamento de risco de modelos, equipe de operações de TI e funcionários da linha de negócios também precisam de acesso apropriado.

Você também pode lidar com diferentes conjuntos de dados e fontes, desde dados de treinamento até dados de carga útil e dados de verdade fundamental, com os níveis certos de privacidade e governança em torno deles. O que é fundamental para você automatizar a captura de metadados de cada conjunto de dados e modelo e mantê-los em um catálogo central. Usando o IBM Cloud Pak for Data, você pode fazer isso em escala com consistência e aplicar a modelos que foram construídos usando ferramentas de código aberto ou de terceiros.