As organizações estão cada vez mais dependendo da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) para auxiliar os seres humanos na tomada de decisão. É assim que as principais organizações melhoram as interações com os clientes e aceleram o tempo de lançamento de produtos e serviços no mercado. Mas essas organizações precisam ser capazes de confiar em seus modelos de IA/ML antes que possam ser operacionalizados e usados em processos de negócios cruciais. A IA confiável tornou-se um requisito para a adoção bem-sucedida da IA em todos os setores.
Atualmente, se um modelo de IA toma uma decisão com viés e injusta que envolve a saúde, o patrimônio ou o bem-estar de seres humanos, a organização pode virar manchete pelos motivos errados. Além do risco significativo à reputação da marca, há também um conjunto cada vez maior de regulamentações de dados e IA em todo o mundo e em setores — como a Lei de IA da UE — que as empresas devem cumprir.
Antes de poder confiar em um modelo de IA e nos insights, você precisa confiar nos dados utilizados. A solução certa de malha de dados naturalmente apoiará esses pilares e ajudará você a criar modelos de IA confiáveis.
Considere estas três etapas cruciais no ciclo de vida de construção de seu próximo modelo de IA ou aprendizado de máquina ou aprimoramento de um modelo atual:
Em primeiro lugar: você precisa ter acesso e insights a todos os dados relevantes.
Pesquisas mostram que até 68% dos dados não são analisados na maioria das organizações. Mas a implementação bem-sucedida de IA requer conexão com dados precisos e de alta qualidade, precisos prontos para consumo de autoatendimento pelos stakeholders certos. Sem a capacidade de agregar dados de fontes internas e externas díspar (locais, nuvens públicas ou nuvem privada), você terá um modelo de IA inferior, simplesmente porque não tem todas as informações de que precisa.
Em segundo lugar, é necessário garantir que os próprios dados possam ser confiáveis. Existem dois fatores em um conjunto de dados confiável:
De acordo com a Gartner, 53% dos projetos de IA e ML ficam nas fases de pré-produção. Você pode operacionalizar sua IA analisando todos os estágios do ciclo de vida da IA. Ferramentas de ciência de dados automatizadas e integradas ajudam a criar, implementar e monitorar modelos de IA. Essa abordagem ajuda a garantir transparência e responsabilidade em cada estágio do ciclo de vida do modelo. Mas para isso, você também precisa garantir proteções para imparcialidade, robustez, coleta de fatos e muito mais.
Muitas vezes, os cientistas de dados não estão entusiasmados com a perspectiva de gerar toda a documentação necessária para atender aos padrões éticos e regulatórios. É aqui que tecnologias como o IBM FactSheets podem ajudar, reduzindo o trabalho manual necessário para capturar metadados e outros fatos sobre um modelo em todos os estágios do ciclo de vida da IA. Com soluções de governança de IA, um cientista de dados usando bibliotecas e frameworks Python abertos e padronizados pode ter fatos sobre a construção do modelo e o treinamento coletados automaticamente.
Da mesma forma, os fatos podem ser coletados enquanto o modelo está nos estágios de teste e validação. Todas essas informações são incorporadas em fluxos de trabalho de ponta a ponta para garantir que a equipe atenda aos padrões éticos e regulatórios.
Na maioria das organizações, há uma série de ferramentas de ciência de dados, tornando difícil governar e gerenciar informações, muito menos aderir a regulamentações de segurança, conformidade e governança cada vez mais rigorosas. Você pode usar governança de IA automatizada e escalável para conduzir processos consistentes e repetíveis projetados para aumentar a transparência do modelo e garantir tanto a rastreabilidade quanto a responsabilidade. Você pode melhorar a colaboração, comparar previsões de modelos, quantificar o risco do modelo e otimizar o desempenho do modelo, identificar e mitigar o viés, reduzir riscos como desvios e diminuir a necessidade de retreinar o modelo.
Em última análise, gerenciamento de dados e fornecer aos usuários acesso aos dados certos no momento certo estão no cerne de uma IA e governança de IA bem-sucedidas. Uma arquitetura de malha de dados ajuda a realizar isso, minimizando as complexidades da integração de dados e simplificando o acesso a dados em toda a Organização para facilitar o consumo democratizado de dados.
Com o IBM® Cloud Pak for Data, você pode formalizar um fluxo de trabalho que permite que diferentes equipes interajam com seu modelo em vários estágios. Não se trata apenas de conceder acesso adequado às equipes de ciência de dados. Sua equipe de gerenciamento de risco de modelos, equipe de operações de TI e funcionários da linha de negócios também precisam de acesso apropriado.
Você também pode lidar com diferentes conjuntos de dados e fontes, desde dados de treinamento até dados de carga útil e dados de verdade fundamental, com os níveis certos de privacidade e governança em torno deles. O que é fundamental para você automatizar a captura de metadados de cada conjunto de dados e modelo e mantê-los em um catálogo central. Usando o IBM Cloud Pak for Data, você pode fazer isso em escala com consistência e aplicar a modelos que foram construídos usando ferramentas de código aberto ou de terceiros.
A vantagem potencial da IA se reflete nas tendências de estratégia dos líderes dos setores. De acordo com o 2025 CEO Study do IBM Institute for Business Value (IBV), 68% dos CEOs afirmam que a IA muda aspectos dos seus negócios principais, e 61% afirmam que a vantagem competitiva depende de quem tem a IA generativa mais avançada. No entanto, para cimentar a confiança dos clientes, é fundamental implementar os controles adequados em todo o ciclo de vida da IA, especialmente quando a IA é usada em situações críticas.
