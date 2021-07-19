Tags
Armazenamento

Como escolher o modelo de consumo de TI certo para seu armazenamento

Ilustração abstrata da IA generativa com linhas e formas representando um rack de armazenamento

Os modelos de negócios e as estratégias de TI em evolução estão mudando rapidamente a forma como as empresas consomem e pagam pelo armazenamento de dados. A adoção da nuvem híbrida estimulou a crescente demanda por TI baseada em consumo como uma alternativa às tradicionais compras em dinheiro e aluguéis.

Em resposta, muitos fornecedores estão oferecendo modelos de preços e assinaturas de consumo flexível ou "pague por uso", que trazem economia semelhante à nuvem para o data center e a nuvem híbrida. "Até 2024, o Gartner prevê que mais da metade da capacidade de armazenamento corporativo recém-implementada será vendida como serviço ou por assinatura, contra menos de 15% em 20201."

Com tantos tipos de implementação e modelos de consumo de TI disponíveis, pode ser difícil saber qual é o certo para sua estratégia de armazenamento. Neste post de blog, descreveremos os principais tipos para que você possa tomar uma decisão de investimento informada.

Veja a seguir o que abordaremos:

O que são preços baseados no consumo?

Preços baseados em consumo referem-se a produtos e serviços com faturamento baseado em uso, o que significa que você paga apenas pela capacidade necessária conforme o consumo. Esses modelos ajudam você a economizar dinheiro, substituindo altas despesas de capital iniciais por encargos trimestrais previsíveis, alinhados diretamente com suas necessidades de negócios em constante mudança. A ideia é que você possa dimensionar rapidamente consumindo a capacidade de armazenamento instantaneamente, provisionando os recursos para cima ou para baixo conforme necessário. Existem muitas variações, e a maioria dos programas tem um termo mínimo e/ou requisito de capacidade.

Tipos de implementação e modelos de consumo de TI

Atualmente, muitos fornecedores oferecem opções em modelos de consumo de armazenamento e financiamento. Ter essa flexibilidade de escolha ajudará você a modernizar e escalar suas cargas de trabalho para as necessidades de negócios futuras. Os modelos comuns de implementação e consumo de TI para armazenamento incluem:

  • Modelo de compra tradicional. A maioria das organizações continua a manter cargas de trabalho selecionadas no local para atender aos requisitos de segurança, conformidade e desempenho. A infraestrutura no local, como armazenamento, tem sido tradicionalmente uma despesa de capital inicial ou alugada na qual você compra infraestrutura que é implementada em seu data center e atenderá aos seus requisitos de capacidade máxima. Porém, a elaboração de orçamentos para infraestrutura no local pode ser complicada, pois as necessidades podem ser difíceis de prever e, como os ciclos de aquisição para novos sistemas de armazenamento podem ser longos, a maioria das organizações provisiona excessivamente o armazenamento no local.
  • Modelo baseado em consumo (“pagamento por uso”) para armazenamento no local. Nesses modelos, o fornecedor fornece sistemas de armazenamento conforme definido por suas necessidades com 25% a 200% (o nível varia muito de acordo com o fornecedor) a mais da capacidade de "crescimento" do que suas necessidades imediatas. Você compra, aluga ou aluga um nível de comprometimento de “capacidade básica” que equivale às suas necessidades imediatas e, em seguida, paga pelo que usa, quando usa, acima desse nível. Esses modelos possibilitam o aumento ou a redução do uso da capacidade conforme as necessidades da sua empresa. Eles geralmente têm prazos de três a cinco anos.
  • Baseado em assinatura ou armazenamento como serviço. Assim como o modelo baseado em consumo acima, esses modelos têm compromissos básicos e pagamento por uso acima do nível de compromisso básico. A grande diferença é que o Armazenamento como Serviço (staas) é uma oferta de serviço muito parecida com os serviços baseados na nuvem. O STaaS fornece capacidade rápida e sob demanda em seu data center. Você paga apenas pelo que usa, e o fornecedor cuida do gerenciamento do ciclo de vida (implementação, manutenção, crescimento, atualização e descarte). A oferta será baseada em um conjunto de descrições de nível de serviço que indicam coisas como níveis de desempenho e disponibilidade, sem ligação direta com modelos de tecnologia específicos e detalhes de configuração. A infraestrutura ainda reside fisicamente em seu data center ou em um centro de colocalização, mas você não a possui, não a instala nem a mantém. Além disso, você não precisa se preocupar com ciclos de aquisição para adicionar capacidade ou atualizações de Tecnologia. Você ganha economia na nuvem com um modelo de preços OPEX, combinado com a segurança do armazenamento no local e menor sobrecarga de gerenciamento.
  • Abordagem somente na nuvem. Os serviços de nuvem são prontamente escaláveis e podem ser facilmente ajustados para atender às mudanças nas demandas de carga de trabalho. Implementar na nuvem pública pode reduzir os gastos com hardware e infraestrutura em locais, porque também é um modelo de pagamento por uso. No modelo baseado em utilidade perfeita, você pagaria apenas pelo que usa, com níveis de serviço garantidos, preços definidos e cobranças trimestrais previsíveis alinhadas diretamente com suas necessidades de negócios. É claro que muitas das nuvens atuais não atendem a esse padrão. Além de cobrar pela quantidade de capacidade consumida, alguns provedores de armazenamento em nuvem também incluem cobranças pelo número de acessos e pela quantidade de dados transferidos para fora da nuvem, chamados de “saída”.
  • Abordagem híbrida. Uma abordagem híbrida de armazenamento integraria uma combinação de serviços de nuvem pública, nuvem privada e locais, com orquestração, gerenciamento e portabilidade de aplicação fornecidos em todos os três usando gerenciamento definido por software. Pode incluir também preços baseados em consumo e serviços baseados em assinatura para armazenamento no local.

Benefícios de um modelo de consumo flexível para armazenamento

Agora que você conhece os tipos comuns de implementação e modelos de consumo de TI, vamos explorar alguns motivos pelos quais os modelos baseados em consumo estão cada vez mais populares. Conheça os benefícios dos preços baseados no consumo para o armazenamento:

  • Economia em nuvem – migre do CAPEX para o OPEX. Em um momento de contração dos orçamentos de TI, os preços baseados em consumo permitem reduzir os gastos de capital com cobranças mensais previsíveis de OPEX, e você paga apenas pelo que usa.
  • Alinhe o uso e os recursos de TI. Com o monitoramento incluso, você poderá conhecer e prever com mais precisão o uso de sua capacidade para operações mais eficientes em termos de custo. Isso significa que não há mais provisionamento ou falta de capacidade e, em vez disso, você pode alinhar os gastos mais de perto com as necessidades da empresa.
  • Ganhe agilidade. Com a TI baseada em consumo, você tem capacidade extra para provisionar quase instantaneamente para atender às necessidades de negócios em constante mudança. Chega de atrasos devido a longos ciclos de aquisição e negociação de preços de fornecedores. Você tem uma experiência semelhante à da nuvem.
  • Reduza a complexidade de TI. O fornecedor assume responsabilidades de gerenciamento do ciclo de vida do armazenamento, o que significa que sua equipe administrativa pode se concentrar em tarefas de maior valor. E com serviços de dados consistentes em locais e na nuvem, você pode melhorar a disponibilidade e evitar downtime, ao mesmo tempo em que reduz as despesas gerais.
  • Acesso às mais recentes inovações em tecnologia. Os modelos como serviço dão às organizações acesso à tecnologia de armazenamento de categoria corporativa com funcionalidades para desempenho superior, alta disponibilidade e escalabilidade.

O que a IBM oferece

Aqui estão alguns exemplos de modelos de preços baseados em consumo do IBM Storage, bem como ofertas para implementações tradicionais e modelos híbridos:

Preços baseados em consumo com o IBM Storage como serviço e o IBM Storage Utility

  • IBM Storage como serviço: um modelo de consumo flexível que fornece serviços de dados consistentes habilitados para suas necessidades de infraestrutura locais e nuvem híbrida. O IBM Storage como serviço é desenvolvido com os recursos de categoria corporativa do IBM FlashSystem e vem com um nível básico de capacidade para atender às suas necessidades atuais, além de 50% de capacidade adicional pré-instalada e uma opção de disponibilidade garantida de 100%. Planeje suas necessidades de armazenamento desde o primeiro dia e pague somente pelo que usar a uma taxa única, com preços transparentes, sem penalidades ocultas e faturamento elaborado para o tratamento de OPEX*. Ao contrário da maioria dos outros fornecedores que cobram um prêmio pelo uso da capacidade de crescimento ou sob demanda, a IBM cobra a capacidade base e de crescimento pelo mesmo preço. Além disso, enquanto a maioria dos outros fornecedores cobra um prêmio por dados que não compactam bem, a IBM cobra exclusivamente na capacidade utilizável (física), para que você obtenha quaisquer benefícios de compressão de dados sem taxas de penalidade para dados não comprimíveis. Esta oferta inclui a gestão completa do ciclo de vida pela IBM (instalação, manutenção, crescimento físico, tecnologia refresh, retirada e reciclagem de equipamento antigo).
  • IBM Storage Utility: essa assinatura de armazenamento flexível oferece uma opção de aquisição com faturamento baseado no uso; assim, você paga apenas pela capacidade que consome no armazenamento que escolher. A IBM calcula e implementa a capacidade necessária para o crescimento no dia 1 (até 200% sobre suas necessidades básicas), evitando a necessidade de atualizações incrementais. Você pode selecionar o armazenamento que melhor atende às suas necessidades e escalar rapidamente por meio do provisionamento/consumo de capacidade adicional quase instantaneamente. O uso pode aumentar ou diminuir conforme os requisitos determinarem. O IBM Storage Insights oferece monitoramento orientado por IA e baseado na nuvem para ajudar a prever e controlar com precisão as necessidades de capacidade sem atrapalhar o negócio. Assim como o IBM STaaS, não é cobrado ágio pela capacidade de crescimento ou dados que não sejam bem compactados.

Preços flexíveis para armazenamento no local tradicional com o IBM Global Financing: simplifica seu armazenamento em nuvem híbrida com um plano financeiro flexível que se alinha à sua estratégia de TI e de negócios. Você encontrará opções flexíveis de financiamento para reduzir seus pagamentos antecipados e otimizar o fluxo de caixa com opções de pagamento para servidores IBM e soluções de armazenamento.

Abordagem híbrida — estenda o IBM Storage como serviço para a nuvem com o IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud: o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud torna possível trabalhar com software no local para replicar ou migrar dados de qualquer um dos mais de 500 sistemas de armazenamento compatíveis para que você possa adicionar recursos de nuvem híbrida sem grandes investimentos. Pague apenas pela capacidade de armazenamento que você gerencia em nuvem pública, com preço mensal de software flexível disponível.

*Sujeito às práticas contábeis do cliente

Próximas etapas

Se você quiser saber mais sobre modelos de consumo flexíveis para armazenamento e como esse modelo pode beneficiar suas operações, aqui estão algumas próximas etapas que você pode seguir:

  • Inscreva-se em nosso webcast sob demanda. Saiba como o IBM Storage pode ajudar a impulsionar seu ambiente de armazenamento com segurança e flexibilidade. Os palestrantes incluem Scott Baker, Vice-presidente de Marketing de Produtos de Armazenamento da IBM, e Sam Werner, Vice-presidente de Gerenciamento de Ofertas de Armazenamento da IBM.
  • Faça a avaliação de consumo de TI da IBM. Nossa avaliação de 10 perguntas pode ajudar você a avaliar se você é um candidato ideal para preços baseados em consumo para armazenamento no local.
  • Fale com um especialista. Preencha este formulário para agendar uma consultoria com nossos especialistas em armazenamento ou ligue para o setor de vendas pelo telefone +1 877-426-4264 (código de prioridade: armazenamento).
 

Recursos

Dominando a segurança de dados: protegendo suas informações críticas

Conheça os fundamentos da segurança de dados e saiba como proteger o ativo mais valioso de sua organização: os dados. Conheça diversos tipos, ferramentas e estratégias para proteger informações sensíveis contra as ameaças cibernéticas emergentes.
Reforce a proteção de dados com o IBM Storage Defender e FlashSystem

Este webinar sob demanda vai guiá-lo nas melhores práticas para aumentar a segurança, melhorar a eficiência e garantir a recuperação de dados com uma solução integrada projetada para minimizar riscos e downtime. Não perca os insights de especialistas do setor.
Otimize cargas de trabalho de dados e IA com as soluções de armazenamento IBM

Saiba como superar desafios relacionados a dados com armazenamento de arquivos e objetos de alto desempenho, projetado para aprimorar processos de IA, aprendizado de máquina e análise, garantindo segurança e escalabilidade de dados.
Maximize o desempenho com tecnologia de armazenamento flash

Saiba mais sobre os tipos de memória e armazenamento flash e descubra como empresas estão utilizando essa tecnologia para aumentar a eficiência, reduzir a latência e preparar sua infraestrutura de armazenamento de dados para o futuro.
Aprimore a resiliência cibernética com o IBM FlashSystem

Saiba como o IBM FlashSystem aumenta a segurança e a resiliência dos dados, protegendo contra ransomware e ataques cibernéticos com desempenho otimizado e estratégias de recuperação.
Dê o próximo passo

Desde o gerenciamento de ambientes de nuvem híbrida até a garantia de resiliência de dados, as soluções de armazenamento da IBM possibilitam que você extraia insights de seus dados e mantenha uma proteção robusta contra ameaças.

 Explore as soluções de armazenamento de dados Faça um tour pelo produto