Como escolher o modelo de consumo de TI certo para seu armazenamento

Os modelos de negócios e as estratégias de TI em evolução estão mudando rapidamente a forma como as empresas consomem e pagam pelo armazenamento de dados. A adoção da nuvem híbrida estimulou a crescente demanda por TI baseada em consumo como uma alternativa às tradicionais compras em dinheiro e aluguéis.

Em resposta, muitos fornecedores estão oferecendo modelos de preços e assinaturas de consumo flexível ou "pague por uso", que trazem economia semelhante à nuvem para o data center e a nuvem híbrida. "Até 2024, o Gartner prevê que mais da metade da capacidade de armazenamento corporativo recém-implementada será vendida como serviço ou por assinatura, contra menos de 15% em 20201."

Com tantos tipos de implementação e modelos de consumo de TI disponíveis, pode ser difícil saber qual é o certo para sua estratégia de armazenamento. Neste post de blog, descreveremos os principais tipos para que você possa tomar uma decisão de investimento informada.

Veja a seguir o que abordaremos: