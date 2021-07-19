Como escolher o modelo de consumo de TI certo para seu armazenamento

Os modelos de negócios e as estratégias de TI em evolução estão mudando rapidamente a forma como as empresas consomem e pagam pelo armazenamento de dados. A adoção da nuvem híbrida estimulou a crescente demanda por TI baseada em consumo como uma alternativa às tradicionais compras em dinheiro e aluguéis.
Em resposta, muitos fornecedores estão oferecendo modelos de preços e assinaturas de consumo flexível ou "pague por uso", que trazem economia semelhante à nuvem para o data center e a nuvem híbrida. "Até 2024, o Gartner prevê que mais da metade da capacidade de armazenamento corporativo recém-implementada será vendida como serviço ou por assinatura, contra menos de 15% em 20201."
Com tantos tipos de implementação e modelos de consumo de TI disponíveis, pode ser difícil saber qual é o certo para sua estratégia de armazenamento. Neste post de blog, descreveremos os principais tipos para que você possa tomar uma decisão de investimento informada.
Veja a seguir o que abordaremos:
Preços baseados em consumo referem-se a produtos e serviços com faturamento baseado em uso, o que significa que você paga apenas pela capacidade necessária conforme o consumo. Esses modelos ajudam você a economizar dinheiro, substituindo altas despesas de capital iniciais por encargos trimestrais previsíveis, alinhados diretamente com suas necessidades de negócios em constante mudança. A ideia é que você possa dimensionar rapidamente consumindo a capacidade de armazenamento instantaneamente, provisionando os recursos para cima ou para baixo conforme necessário. Existem muitas variações, e a maioria dos programas tem um termo mínimo e/ou requisito de capacidade.
Atualmente, muitos fornecedores oferecem opções em modelos de consumo de armazenamento e financiamento. Ter essa flexibilidade de escolha ajudará você a modernizar e escalar suas cargas de trabalho para as necessidades de negócios futuras. Os modelos comuns de implementação e consumo de TI para armazenamento incluem:
Agora que você conhece os tipos comuns de implementação e modelos de consumo de TI, vamos explorar alguns motivos pelos quais os modelos baseados em consumo estão cada vez mais populares. Conheça os benefícios dos preços baseados no consumo para o armazenamento:
Aqui estão alguns exemplos de modelos de preços baseados em consumo do IBM Storage, bem como ofertas para implementações tradicionais e modelos híbridos:
Preços baseados em consumo com o IBM Storage como serviço e o IBM Storage Utility
Preços flexíveis para armazenamento no local tradicional com o IBM Global Financing: simplifica seu armazenamento em nuvem híbrida com um plano financeiro flexível que se alinha à sua estratégia de TI e de negócios. Você encontrará opções flexíveis de financiamento para reduzir seus pagamentos antecipados e otimizar o fluxo de caixa com opções de pagamento para servidores IBM e soluções de armazenamento.
Abordagem híbrida — estenda o IBM Storage como serviço para a nuvem com o IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud: o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud torna possível trabalhar com software no local para replicar ou migrar dados de qualquer um dos mais de 500 sistemas de armazenamento compatíveis para que você possa adicionar recursos de nuvem híbrida sem grandes investimentos. Pague apenas pela capacidade de armazenamento que você gerencia em nuvem pública, com preço mensal de software flexível disponível.
*Sujeito às práticas contábeis do cliente
Se você quiser saber mais sobre modelos de consumo flexíveis para armazenamento e como esse modelo pode beneficiar suas operações, aqui estão algumas próximas etapas que você pode seguir:
Conheça os fundamentos da segurança de dados e saiba como proteger o ativo mais valioso de sua organização: os dados. Conheça diversos tipos, ferramentas e estratégias para proteger informações sensíveis contra as ameaças cibernéticas emergentes.
Este webinar sob demanda vai guiá-lo nas melhores práticas para aumentar a segurança, melhorar a eficiência e garantir a recuperação de dados com uma solução integrada projetada para minimizar riscos e downtime. Não perca os insights de especialistas do setor.
Saiba como superar desafios relacionados a dados com armazenamento de arquivos e objetos de alto desempenho, projetado para aprimorar processos de IA, aprendizado de máquina e análise, garantindo segurança e escalabilidade de dados.
Saiba mais sobre os tipos de memória e armazenamento flash e descubra como empresas estão utilizando essa tecnologia para aumentar a eficiência, reduzir a latência e preparar sua infraestrutura de armazenamento de dados para o futuro.
Desde o gerenciamento de ambientes de nuvem híbrida até a garantia de resiliência de dados, as soluções de armazenamento da IBM possibilitam que você extraia insights de seus dados e mantenha uma proteção robusta contra ameaças.