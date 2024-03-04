A vasta oportunidade de negócios com a IA, prevista pela Gartner para trazer de US$ 3 a 4 trilhões em benefícios econômicos para a economia global em todos os setores, leva as empresas a reconhecer o investimento necessário para usar a IA de forma eficaz, e estão exigindo um impressionante retorno sobre o investimento (ROI) antes de investir em um caso de uso de IA.

Ao se tornar uma empresa com IA+, os clientes podem obter ROI não apenas para o caso de uso de IA, mas também para melhorar os recursos de negócios e técnicos relacionados necessários para entregar casos de uso de IA em produção em escala.