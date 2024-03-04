Todos nós testemunhamos o poder transformador da inteligência artificial (IA) generativa, com a promessa de remodelar todos os aspectos da sociedade e do comércio humanos, enquanto as empresas simultaneamente enfrentam imperativos comerciais urgentes. Em 2024, as empresas enfrentarão disrupções significativas, exigindo que redefinam a produtividade do trabalho para evitar receitas não realizadas, protejam a cadeia de suprimentos contra ataques e incorporem sustentabilidade nas operações para manter a competitividade.
A IA está em um ponto de inflexão, promovendo avanços exponenciais na prosperidade e no crescimento de uma organização. A IA generativa (IA generativa) introduz inovação transformadora em todos os aspectos de um negócio; desde o front até o back office, por meio da modernização contínua da Tecnologia, e no desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Embora muitas organizações tenham implementado a IA, a necessidade de manter uma vantagem competitiva e promover o crescimento dos negócios exige novas abordagens: evoluir simultaneamente as estratégias de IA, mostrar seu valor, melhorar as posturas de risco e adotar novos recursos. Isso requer uma transformação empresarial holística. Chamamos essa transformação de tornar-se uma empresa com IA+.
Uma empresa com IA+ inova com a IA como foco principal, entende que a IA é fundamental para todo o negócio e reconhece que a IA afeta todos os aspectos do negócio: inovação de produtos, operações de negócios, operações técnicas, bem como pessoas e cultura.
Uma empresa com IA+ integra a IA como uma função de primeira classe em toda a empresa. Eles entendem que, se uma área do negócio adota a IA enquanto outras ficam atrasadas ou resistem a ela (devido a preocupações válidas), isso agrava questões como a IA oculta, tornando desafiador implementar uma estratégia holística.
A vasta oportunidade de negócios com a IA, prevista pela Gartner para trazer de US$ 3 a 4 trilhões em benefícios econômicos para a economia global em todos os setores, leva as empresas a reconhecer o investimento necessário para usar a IA de forma eficaz, e estão exigindo um impressionante retorno sobre o investimento (ROI) antes de investir em um caso de uso de IA.
Ao se tornar uma empresa com IA+, os clientes podem obter ROI não apenas para o caso de uso de IA, mas também para melhorar os recursos de negócios e técnicos relacionados necessários para entregar casos de uso de IA em produção em escala.
Organizações com alta maturidade de dados que incorporam um modelo de transformação com IA+ na estrutura e na malha corporativa podem gerar um ROI até 2,6 vezes maior.
A IBM desenvolveu o AI+ Enterprise Transformation para equipar os clientes com a estratégia, arquiteturas, roteiros e experiência para se tornarem uma empresa com IA+.
Com a profundidade da IBM em IA e nuvem híbrida, descobrimos que as empresas que se tornam uma empresa com IA+ levam a uma realização mais rápida dos resultados de negócios. O empolgante é que muitos clientes com os quais trabalhamos já estão se destacando em IA, e ao adotar o AI+ Enterprise Transformation em escala, eles descobrem atividades que aceleram o crescimento dos negócios por meio da execução de IA em produção em escala.
A Figura 3 resume o AI+ Enterprise Transformation, destacando os múltiplos domínios da organização com os quais uma empresa com IA+ precisa lidar para colocar a IA em produção em escala:
A etapa mais importante para uma empresa com IA+ é identificar casos de uso transformadores. Depois de experimentar várias opções, a empresa seleciona casos de uso de alto valor que apresentam um ROI mais rápido. Em seguida, os implementa em produção em todo o cenário de TI, preparando o terreno para casos de uso adicionais e promovendo a inovação contínua.
A Figura 4 ilustra o funil de casos de uso de IA+ que uma empresa com IA+ adota para transformar sistemática e rigorosamente os casos de uso em soluções empresariais de IA de amplo alcance que oferecem alto ROI, alinhadas em entrega, operações, segurança e governança.
Depois de identificar o caso de uso, a próxima etapa para uma empresa com IA+ é escolher a tecnologia e a arquitetura de IA apropriadas. Muitas vezes, essa decisão é tomada rápido demais. Ela deve ser abordada com atenção para ajudar a garantir a adequação.
Considere o seguinte:
À medida que você identifica sua tecnologia de IA, sua decisão impacta os outros domínios do AI+ Enterprise Transformation. Para mais insights, continue lendo.
A IA depende fundamentalmente de dados. Uma empresa com IA+ garante que os dados usados para IA sejam confiáveis, transparentes e tenham uma linhagem e eficácia claras. Caso contrário, os riscos se tornam muito significativos. Todos nós já vimos exemplos de empresas que forneceram IA construída sobre bases de dados fracas, levando a resultados indesejáveis. Esses resultados normalmente se enquadram em uma das três categorias, nenhuma das quais é desejável:
Uma empresa com IA+ capacita os arquitetos a obter, preparar, transformar, proteger e entregar dados com confiança para os locais necessários para a IA.
É essencial inovar com novas aplicações baseadas em IA para proporcionar experiências excepcionais. Também é crucial modernizar as aplicações existentes que interagem com IA. se um assistente de Recursos humanos impulsionado por IA se oferece para realizar ações para os funcionários, é vital garantir que a aplicação chamada possa lidar com o aumento do tráfego. Frequentemente, essas ações envolvem a chamada de APIs para aplicações legadas executadas em arquiteturas inadequadas para lidar com as demandas repentinas do assistente de IA. Isso muitas vezes leva a uma experiência decepcionante devido à lentidão nos tempos de resposta.
Uma empresa com IA+ se destaca na entrega de aplicações de IA inovadoras aos seus clientes e na modernização das aplicações existentes para atender às novas demandas apresentadas pela IA.
Depois que IA, dados e aplicações são compreendidos, a discussão naturalmente muda para "Onde executamos essa solução?" Em nossa experiência, a resposta depende de muitos fatores, que podem mudar ao longo do tempo, exigindo uma plataforma flexível.
A adoção de uma plataforma de nuvem híbrida baseada em tecnologia aberta permite que uma empresa com IA+ tome decisões informadas, sem limitar seus negócios.
Figura 5: arquitetura de nuvem híbrida de uma empresa com IA+
Conforme mostrado na figura 5, uma arquitetura de nuvem híbrida aprimora toda a empresa de várias maneiras:
Quando a IA, os dados e as aplicações são executados em uma plataforma de nuvem híbrida bem projetada, uma empresa com IA+ cria pipelines e cadeias de ferramentas para aprimorar e entregar continuamente com automação completa. Por exemplo:
Uma empresa com IA+ sabe como aprimorar continuamente aplicações, dados e modelos de IA ao longo de seu ciclo de vida, ajudando a garantir que apenas funções de IA confiáveis e aprovadas entrem em operação.
Incidentes ocorrem, mesmo em um mundo que prioriza a IA. No entanto, uma empresa com IA+ usa a IA não só para encantar os clientes, mas também para resolver problemas de TI. Com as ferramentas certas, uma empresa com IA+ pode aumentar consideravelmente a produtividade dos funcionários. Alguns exemplos:
Uma empresa com IA+ também reconhece que, juntamente com as ferramentas necessárias, é crucial promover uma cultura que adote a IA e treine talentos. Essa cultura incentiva a experimentação e o crescimento do conhecimento. Isso requer pessoas treinadas para aproveitar, avaliar e acelerar a IA, em vez de temê-la.
Para implementar a IA, especialmente a IA generativa, em escala na produção, as organizações devem estabelecer um ambiente seguro e governado. A escala e o impacto da IA de última geração enfatizam a importância da governança e dos controles de riscos. Uma empresa com IA+ mitiga possíveis danos implementando medidas robustas para proteger, monitorar e explicar os modelos de IA, além de monitorar a governança, os riscos e os controles de conformidade em todo o ambiente de nuvem híbrida.
É essencial combinar a governança de nuvem existente com novos controles de governança de IA, exigindo foco contínuo para cumprir mudanças regulatórias emergentes, como NIST Framework de gerenciamento de riscos de IA, a lei de Inteligência Artificial da União Europeia, a ISO/IEC 42001 AI Management e a ISO/IEC 23894 AI Risk Management.
A IBM quer trabalhar com você para se tornar uma empresa com IA+, oferecendo casos de uso impactantes, estratégias, arquiteturas e experiências práticas para:
Artigos futuros se aprofundarão em cada domínio da IA+, apresentando a perspectiva da IBM por meio de arquiteturas, demonstrações e estratégias.
