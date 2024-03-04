Tags
Como se tornar uma empresa AI+

Todos nós testemunhamos o poder transformador da inteligência artificial (IA) generativa, com a promessa de remodelar todos os aspectos da sociedade e do comércio humanos, enquanto as empresas simultaneamente enfrentam imperativos comerciais urgentes. Em 2024, as empresas enfrentarão disrupções significativas, exigindo que redefinam a produtividade do trabalho para evitar receitas não realizadas, protejam a cadeia de suprimentos contra ataques e incorporem sustentabilidade nas operações para manter a competitividade.

A IA está em um ponto de inflexão, promovendo avanços exponenciais na prosperidade e no crescimento de uma organização. A IA generativa (IA generativa) introduz inovação transformadora em todos os aspectos de um negócio; desde o front até o back office, por meio da modernização contínua da Tecnologia, e no desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Embora muitas organizações tenham implementado a IA, a necessidade de manter uma vantagem competitiva e promover o crescimento dos negócios exige novas abordagens: evoluir simultaneamente as estratégias de IA, mostrar seu valor, melhorar as posturas de risco e adotar novos recursos. Isso requer uma transformação empresarial holística. Chamamos essa transformação de tornar-se uma empresa com IA+.

Torne-se uma empresa com IA+

Uma empresa com IA+ inova com a IA como foco principal, entende que a IA é fundamental para todo o negócio e reconhece que a IA afeta todos os aspectos do negócio: inovação de produtos, operações de negócios, operações técnicas, bem como pessoas e cultura.

Diagrama da IA+ Figura 1: a transformação para uma empresa com IA+ está no cerne do que nossa equipe na IBM faz

Uma empresa com IA+ integra a IA como uma função de primeira classe em toda a empresa. Eles entendem que, se uma área do negócio adota a IA enquanto outras ficam atrasadas ou resistem a ela (devido a preocupações válidas), isso agrava questões como a IA oculta, tornando desafiador implementar uma estratégia holística.

Benefícios de ser uma empresa com IA+

A vasta oportunidade de negócios com a IA, prevista pela Gartner para trazer de US$ 3 a 4 trilhões em benefícios econômicos para a economia global em todos os setores, leva as empresas a reconhecer o investimento necessário para usar a IA de forma eficaz, e estão exigindo um impressionante retorno sobre o investimento (ROI) antes de investir em um caso de uso de IA.

Ao se tornar uma empresa com IA+, os clientes podem obter ROI não apenas para o caso de uso de IA, mas também para melhorar os recursos de negócios e técnicos relacionados necessários para entregar casos de uso de IA em produção em escala.

Diagrama de ROI Figura 2: potencial de ROI ao se transformar em uma empresa com IA+

Organizações com alta maturidade de dados que incorporam um modelo de transformação com IA+ na estrutura e na malha corporativa podem gerar um ROI até 2,6 vezes maior.

A IBM desenvolveu o AI+ Enterprise Transformation para equipar os clientes com a estratégia, arquiteturas, roteiros e experiência para se tornarem uma empresa com IA+.

AI+ Enterprise Transformation

Com a profundidade da IBM em IA e nuvem híbrida, descobrimos que as empresas que se tornam uma empresa com IA+ levam a uma realização mais rápida dos resultados de negócios. O empolgante é que muitos clientes com os quais trabalhamos já estão se destacando em IA, e ao adotar o AI+ Enterprise Transformation em escala, eles descobrem atividades que aceleram o crescimento dos negócios por meio da execução de IA em produção em escala.

Visão geral do domínio de uma empresa com IA+ Figura 3: visão geral do domínio de uma empresa com IA+

A Figura 3 resume o AI+ Enterprise Transformation, destacando os múltiplos domínios da organização com os quais uma empresa com IA+ precisa lidar para colocar a IA em produção em escala: 

  • Principais casos de uso que melhoram o desempenho dos negócios
  • Tecnologia de IA responsável para implementar esses casos de uso
  • Uma base de dados bem projetada para impulsionar iniciativas de IA
  • Inovação de aplicações para proporcionar experiências de IA e modernização de aplicações para lidar com solicitações de IA
  • Plataforma de nuvem híbrida, incluindo integrações, para executar IA, dados e aplicações conforme a necessidade
  • Criação de pipelines para atualizações, melhorias e correções contínuas de aplicativos, dados e IA, com proteção de implementação por meio de varredura e proteções
  • As operações do dia 2 usam a IA para prever (e reparar) falhas antes que elas aconteçam, promovendo uma cultura na qual os funcionários abraçam o valor da IA em vez de temerem a substituição.
  • Mecanismos de segurança, governança, risco e conformidade são essenciais não somente para governar a IA, mas também para gerenciar o ambiente de TI que executa a IA, fornecendo evidências para a conformidade regulatória.

Comece com os casos de uso

A etapa mais importante para uma empresa com IA+ é identificar casos de uso transformadores. Depois de experimentar várias opções, a empresa seleciona casos de uso de alto valor que apresentam um ROI mais rápido. Em seguida, os implementa em produção em todo o cenário de TI, preparando o terreno para casos de uso adicionais e promovendo a inovação contínua.

A Figura 4 ilustra o funil de casos de uso de IA+ que uma empresa com IA+ adota para transformar sistemática e rigorosamente os casos de uso em soluções empresariais de IA de amplo alcance que oferecem alto ROI, alinhadas em entrega, operações, segurança e governança.

Funil de casos de uso da IA+ Figura 4: funil de caso de uso da IA+ para entregar soluções de IA para produção em escala

Aproveite a tecnologia de IA certa

Depois de identificar o caso de uso, a próxima etapa para uma empresa com IA+ é escolher a tecnologia e a arquitetura de IA apropriadas. Muitas vezes, essa decisão é tomada rápido demais. Ela deve ser abordada com atenção para ajudar a garantir a adequação.

Considere o seguinte:

  • Você precisa de um modelo de base público?
  • Você deveria construir o seu próprio? Em caso afirmativo, onde será executado?
  • Você deve usar um modelo de geração aumentada de recuperação (RAG) emparelhando seus dados com um modelo de base público?
  • Vocês usam IA generativa pronta para usar? Como você pode dominar a engenharia de prompts? Quando você deve fazer o ajuste fino ou aviso por tom?
  • Qual abordagem requer GPUs locais?
  • Onde você aproveita a IA generativa versus IA preditiva versus orquestração de IA? Por exemplo, ao automatizar solicitações de alteração de senha, você precisa de um modelo de base público de 175 bilhões de parâmetros, um modelo menor ajustado ou orquestração de IA para chamar APIs?

À medida que você identifica sua tecnologia de IA, sua decisão impacta os outros domínios do AI+ Enterprise Transformation. Para mais insights, continue lendo.

Forneça uma base de dados sólida

A IA depende fundamentalmente de dados. Uma empresa com IA+ garante que os dados usados para IA sejam confiáveis, transparentes e tenham uma linhagem e eficácia claras. Caso contrário, os riscos se tornam muito significativos. Todos nós já vimos exemplos de empresas que forneceram IA construída sobre bases de dados fracas, levando a resultados indesejáveis. Esses resultados normalmente se enquadram em uma das três categorias, nenhuma das quais é desejável:

  • Não é útil: os clientes não ficam impressionados com os resultados. Por exemplo, dados obsoletos, alucinações e outros.
  • Embaraçoso: saída ofensiva emerge com base nos dados usados em IA. Por exemplo, ódio, abuso, palavrões e viés.
  • Financeiro/criminoso: violações de regulamentações de IA e dados existentes e emergentes. Por exemplo, leis de direitos autorais, a lei de Inteligência Artificial da União Europeia, a Digital Operational Resilience Act (DORA), leis de soberania de dados e muito mais.

Uma empresa com IA+ capacita os arquitetos a obter, preparar, transformar, proteger e entregar dados com confiança para os locais necessários para a IA. 

Inove e modernize aplicações

É essencial inovar com novas aplicações baseadas em IA para proporcionar experiências excepcionais. Também é crucial modernizar as aplicações existentes que interagem com IA. se um assistente de Recursos humanos impulsionado por IA se oferece para realizar ações para os funcionários, é vital garantir que a aplicação chamada possa lidar com o aumento do tráfego. Frequentemente, essas ações envolvem a chamada de APIs para aplicações legadas executadas em arquiteturas inadequadas para lidar com as demandas repentinas do assistente de IA. Isso muitas vezes leva a uma experiência decepcionante devido à lentidão nos tempos de resposta.

Uma empresa com IA+ se destaca na entrega de aplicações de IA inovadoras aos seus clientes e na modernização das aplicações existentes para atender às novas demandas apresentadas pela IA.

Plataforma de nuvem híbrida

Depois que IA, dados e aplicações são compreendidos, a discussão naturalmente muda para "Onde executamos essa solução?" Em nossa experiência, a resposta depende de muitos fatores, que podem mudar ao longo do tempo, exigindo uma plataforma flexível.

A adoção de uma plataforma de nuvem híbrida baseada em tecnologia aberta permite que uma empresa com IA+ tome decisões informadas, sem limitar seus negócios.

Diagrama de arquitetura de nuvem híbrida da IA+ Figura 5: arquitetura de nuvem híbrida de uma empresa com IA+

Conforme mostrado na figura 5, uma arquitetura de nuvem híbrida aprimora toda a empresa de várias maneiras:

  • Flexibilidade em relação a onde treinar e ajustar grandes modelos
  • Flexibilidade de onde treinar e ajustar modelos menores
  • Onde realizar a inferência no local, em nuvens privadas ou até mesmo em dispositivos de edge
  • Aplicações que usam arquiteturas RAG têm menos latência quando executadas próximas aos modelos
  • As leis de soberania de dados limitam a realocação de dados, portanto, ter a capacidade de migrar a IA e as aplicações para os dados é essencial
  • Criação de uma malha de IA+ que disponibilize interconectividade em todo o cenário de TI e de negócios

Crie e aprimore continuamente aplicativos, dados e IA

Quando a IA, os dados e as aplicações são executados em uma plataforma de nuvem híbrida bem projetada, uma empresa com IA+ cria pipelines e cadeias de ferramentas para aprimorar e entregar continuamente com automação completa. Por exemplo:

  • Os pipelines de plataformas provisionam e atualizam a infraestrutura e o software em execução nelas usando o Terraform e Ansible
  • Os pipelines de aplicações integram e entregam atualizações de código para aplicações inovadoras que proporcionam experiência de IA e aplicações modernizadas nas quais colaboradores digitais de IA estão atuando
  • Os pipelines de dados processam dados recebidos para ajudar a garantir que as fontes de dados usadas pela IA sejam atuais e válidas
  • Os pipelines de IA extraem dados, retreinam e aumentam conforme necessário com base em métricas como desvio e exatidão

Uma empresa com IA+ sabe como aprimorar continuamente aplicações, dados e modelos de IA ao longo de seu ciclo de vida, ajudando a garantir que apenas funções de IA confiáveis e aprovadas entrem em operação.

operações

Incidentes ocorrem, mesmo em um mundo que prioriza a IA. No entanto, uma empresa com IA+ usa a IA não só para encantar os clientes, mas também para resolver problemas de TI. Com as ferramentas certas, uma empresa com IA+ pode aumentar consideravelmente a produtividade dos funcionários. Alguns exemplos:

  • Detectar e corrigir quando uma aplicação está sendo restrita e automatizar aumentos de capacidade
  • Fornecimento de visibilidade e insights em toda a empresa para viabilizar níveis mais altos de automação e alcançar a manutenção preditiva
  • Reduzir ameaças à segurança fechando lacunas de segurança antes que elas surjam. Por exemplo, usando a verificação de controle de conformidade de modelos do Terraform para falhar no provisionamento se os controles não forem atendidos.

Uma empresa com IA+ também reconhece que, juntamente com as ferramentas necessárias, é crucial promover uma cultura que adote a IA e treine talentos. Essa cultura incentiva a experimentação e o crescimento do conhecimento. Isso requer pessoas treinadas para aproveitar, avaliar e acelerar a IA, em vez de temê-la.

Proteja e governe a IA na plataforma de nuvem híbrida

Para implementar a IA, especialmente a IA generativa, em escala na produção, as organizações devem estabelecer um ambiente seguro e governado. A escala e o impacto da IA de última geração enfatizam a importância da governança e dos controles de riscos. Uma empresa com IA+ mitiga possíveis danos implementando medidas robustas para proteger, monitorar e explicar os modelos de IA, além de monitorar a governança, os riscos e os controles de conformidade em todo o ambiente de nuvem híbrida.

É essencial combinar a governança de nuvem existente com novos controles de governança de IA, exigindo foco contínuo para cumprir mudanças regulatórias emergentes, como NIST Framework de gerenciamento de riscos de IA, a lei de Inteligência Artificial da União Europeia, a ISO/IEC 42001 AI Management e a ISO/IEC 23894 AI Risk Management.

Comece hoje mesmo

A IBM quer trabalhar com você para se tornar uma empresa com IA+, oferecendo casos de uso impactantes, estratégias, arquiteturas e experiências práticas para:

  • Entenda sua trajetória atual
  • Molde sua estratégia de empresa com IA+ com pontos de vista e modelos
  • Cocrie soluções e arquiteturas do estado de destino
  • Especifique a postura de governança e risco
  • Personalize um caso de valor comercial
  • Codesenvolva os principais sprints de engenharia de curto prazo para provar o valor de sua estratégia de empresa com IA+

Artigos futuros se aprofundarão em cada domínio da IA+, apresentando a perspectiva da IBM por meio de arquiteturas, demonstrações e estratégias.

Autora

Greg Hintermeister

Distinguished Engineer; IBM Master Inventor

Jeremy Caine

Technology Strategy and Solution Leader

IBM

