Como acelerar sua estratégia de monetização de dados com produtos de dados e IA

Segundo a McKinsey, em artigo publicado na Harvard Business Review (link externo ao site da ibm.com), um único produto de dados em um banco nacional dos EUA alimenta 60 casos de uso em aplicação, o que eliminou US$ 40 milhões em perdas e gera US$ 60 milhões em receita adicional anualmente. No setor público, a Transport for London (link fica fora de ibm.com) oferece dados gratuitos e abertos em 80 feeds de dados que alimentam mais de 600 aplicativos e contribuem com até R$130 milhões para a economia londrina.

A monetização de dados não é apenas "vender conjuntos de dados" (o link está fora do site ibm.com); trata-se de aprimorar o trabalho e melhorar o desempenho dos negócios por meio do melhor uso dos dados. Iniciativas de monetização de dados internos medem a melhoria no design de processos, orientação de tarefas e otimização de dados usados nas ofertas de produtos ou serviços da organização. As oportunidades de monetização externas permitem que diferentes tipos de dados em diferentes formatos sejam ativos de informações que podem ser vendidos ou ter seu valor registrado quando usado.

Criar valor a partir de dados envolve realizar alguma ação com base nos dados. Perceber esse valor é a atividade que garante um benefício econômico do valor criado que contribui para o resultado financeiro da organização (o link está fora do ibm.com).