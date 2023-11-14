Como acelerar sua estratégia de monetização de dados com produtos de dados e IA

A monetização de dados é um recurso comercial em que uma organização pode criar e obter valor a partir de dados e ativos de inteligência artificial (IA). Um sistema de troca de valor baseado em produtos de dados pode impulsionar o crescimento dos negócios para sua organização e obter vantagem competitiva. Esse crescimento pode ser feito pela relação custo-benefício interno, por um maior cumprimento dos riscos, pelo aumento do valor econômico de um ecossistema de parceiros ou por meio de novos fluxos de receita. O software de gerenciamento de dados avançado e a IA generativa podem acelerar a criação de uma plataforma de recursos para entrega escalável de dados e produtos de IA prontos para as empresas.
Segundo a McKinsey, em artigo publicado na Harvard Business Review (link externo ao site da ibm.com), um único produto de dados em um banco nacional dos EUA alimenta 60 casos de uso em aplicação, o que eliminou US$ 40 milhões em perdas e gera US$ 60 milhões em receita adicional anualmente. No setor público, a Transport for London (link fica fora de ibm.com) oferece dados gratuitos e abertos em 80 feeds de dados que alimentam mais de 600 aplicativos e contribuem com até R$130 milhões para a economia londrina.
A monetização de dados não é apenas "vender conjuntos de dados" (o link está fora do site ibm.com); trata-se de aprimorar o trabalho e melhorar o desempenho dos negócios por meio do melhor uso dos dados. Iniciativas de monetização de dados internos medem a melhoria no design de processos, orientação de tarefas e otimização de dados usados nas ofertas de produtos ou serviços da organização. As oportunidades de monetização externas permitem que diferentes tipos de dados em diferentes formatos sejam ativos de informações que podem ser vendidos ou ter seu valor registrado quando usado.
Criar valor a partir de dados envolve realizar alguma ação com base nos dados. Perceber esse valor é a atividade que garante um benefício econômico do valor criado que contribui para o resultado financeiro da organização (o link está fora do ibm.com).
Toda organização tem o potencial de monetizar seus dados; para muitas organizações, é um recurso inexplorado para novas capacidades. Os marketplaces de dados como serviço e dados estão bem estabelecidos (o link reside fora do ibm.com) para criar valor de dados a partir de iniciativas baseadas em análise de dados, big data e business intelligence. No entanto, poucas organizações fizeram a mudança estratégica para gerenciar "dados como produtos". Esse gerenciamento de dados significa aplicar práticas de desenvolvimento de produtos aos dados. Organizações de alto desempenho, orientadas por dados, criaram novos modelos de negócios, parcerias com serviços públicos e aprimoraram as ofertas existentes a partir da monetização de dados, que contribui com mais de 20% para a lucratividade da empresa (o link reside fora do ibm.com).
A chave é tratar os dados como um ativo estratégico com uma abordagem de produto centrada no usuário, onde esse novo produto pode ser consumido por um conjunto diversificado de aplicações. As organizações criam confiança em seus dados e IA demonstrando transparência e ética, reconhecendo a privacidade de dados, cumprindo as regulamentações e mantendo os dados seguros.
Produtos de dados são dados reunidos de fontes que podem atender a um conjunto de necessidades funcionais que podem ser empacotadas em uma unidade consumível. Cada produto de dados tem seu próprio ambiente de ciclo de vida, onde seus dados e ativos de IA são gerenciados em seu data lakehouse específico do produto. A flexibilidade na coleta de dados é possível quando os lakehouses de produtos se conectam e fazem ingestão de dados de muitas fontes, usando muitos protocolos de tecnologia diferentes. Além disso, ao gerenciar o produto de dados como uma unidade isolada, ele pode ter flexibilidade de localização e portabilidade — nuvem pública ou privada — dependendo da sensibilidade e dos controles de privacidade estabelecidos para os dados. O IBM watsonx.data oferece flexibilidade de conectividade e hospedagem de lakehouses de produtos de dados desenvolvidos no Red Hat OpenShift para uma implementação de nuvem híbrida aberta.
As arquiteturas de data mesh agora surgiram como a maneira econômica de servir produtos de dados a uma variedade de endpoints, com rastreamento detalhado e robusto de uso, medições de risco e conformidade e segurança. Um ou mais produtos de dados são veiculados na malha e consumidos por uma aplicação do usuário final como uma transação auditável.
Por exemplo, uma empresa de mercados financeiros pode oferecer um produto com um feed de dados de mercado em tempo real e outro oferecendo notícias relacionadas às finanças. Um consumidor pode criar uma aplicação de tomada de decisão aproveitando esses dois produtos e oferecer opções de negociação com base em preços e notícias políticas ou ambientais.
O desenvolvimento de um recurso depende da capacidade de “conectar os pontos” para seus stakeholders. Trata-se de uma cadeia de suprimentos, desde suas fontes de dados brutos até a troca transparente e rastreável de valor quando um ativo de dados é consumido em uma experiência do usuário final.
Você pode fazer isso desenvolvendo um framework de solução para monetização de dados que incorpore:
Os dados brutos que alimentam a monetização de dados virão de três categorias de fontes: sistemas empresariais, dados externos e dados pessoais. Os produtos de dados são montados a partir de visualizações operacionais e analíticas de dados da empresa e dos clientes, que podem ser combinadas com conjuntos de dados públicos (não necessariamente gratuitos). Os dados pessoais são uma visão importante dos dados corporativos e públicos que precisam ser gerenciados corretamente por uma organização. Quando uma solicitação de "direito ao esquecimento" (link externo a ibm.com) é invocada, ela se estende da fonte de dados brutos ao destino do produto de dados.
Os produtos de dados vêm em muitas formas, incluindo conjuntos de dados, programas e modelos de IA. Eles são empacotados e implementados para consumo como serviço, e pode haver vários tipos de serviço para um único produto. Os tipos populares de consumo de serviços incluem download, API e streaming.
Veja o exemplo de um cliente que integrou um conjunto de dados de ESG díspares da empresa a um novo conjunto de dados. Seus serviços de dados eram um download completo do conjunto de dados mais um envolvimento de API ao redor dos dados, que poderia ser consultado para dados de ESG com base em um símbolo de ticker da empresa.
A monetização de dados é sobre a realização de valor a partir dos dados. O consumidor de serviços de produtos de dados precisa ter a capacidade de encontrar e avaliar um produto, pagar por ele e, em seguida, invocar um ou mais endpoints para consumi-lo. Dependendo do modelo de negócios do usuário, ele pode estar consumindo esse serviço para uso próprio em seus recursos ou sob termos de licença apropriados para criar um produto downstream ou a experiência do cliente usando o produto de dados para seu próprio fluxo de receita.
As opções de consumo de um usuário variam. A abordagem tradicional pode ter sido o fornecedor de produtos de dados distribuir seus grandes conjuntos de dados de tamanho único diretamente aos clientes ou em vários mercados de dados. No caso de APIs, eles podem ter sido incorporadas aos ecossistemas de catálogos de cada catálogo de nuvem de hiperescalador. Para modelos de IA e conjuntos de dados associados, eles podem procurar utilizar um mercado como o Hugging Face (link fora de ibm.com). Essas provisões de consumo agora começam a se tornar uma forma complexa, federada e menos econômica de maximizar o lucro das receitas de transações e assinaturas.
Com o framework da solução de monetização de dados, o retorno sobre o valor maximizado pode vir de um provedor de produtos de dados se tornando um negócio de SaaS de dados. O framework define uma arquitetura de referência que integra um conjunto de tecnologias e produtos, incluindo produtos de dados e IA da IBM .
A implementação em todo o ciclo de vida abrange:
Uma extensão adicional desse recurso de SaaS é quando o provedor de produtos de dados também oferece um ambiente de criador multilocatário e multiusuário. Várias partes colaboram em seus próprios espaços de desenvolvimento, consumindo os serviços dos produtos de dados na plataforma em suas ofertas e, em seguida, hospedando para consumo pelos clientes.
Muitas organizações desenvolveram sistemas de software maduros com funções de aprendizado de máquina e deep learning para impulsionar seus processos de negócios e ofertas a clientes. A IA generativa só serviu para acelerar as opções de design de produtos de dados, entrega do ciclo de vida e gerenciamento operacional.
Construtores e operadores de plataformas podem usar modelos de IA para construir ferramentas. Os criadores podem usar essas ferramentas para descobrir ou aprender sobre dados em sistemas corporativos e de domínio público. Ferramentas "co-piloto" de geração de código (por exemplo, Watsonx Code Assistant) constroem e mantêm automações e criam experiências orientadas a linguagem natural para operações ou atendimento ao cliente. Isso se soma às práticas estabelecidas de uso de AIOps e análises avançadas em torno das funções financeiras e de risco.
Proprietários de produtos e serviços de dados podem inovar com as ferramentas de IA generativa. Eles podem aumentar a montagem do conjunto de dados com dados sintéticos gerados e criar novas análises de fontes de dados, o que, por sua vez, pode eliminar valores discrepantes e anomalias. Isso pode aumentar a qualidade dos dados integrados aos produtos de dados. Ele pode ser usado para desenvolver classificações específicas de produtos de dados e bases de conhecimento de conjuntos de dados, bem como criar modelos de IA específicos de organizações e domínios para oferecer como produtos.
A IA generativa Enterprise está começando a se orientar sobre o tipo certo de modelos e abordagens de treinamento. Mais importante, eles estão analisando a confiança e a transparência dos conjuntos de dados nos quais esses modelos são treinados, além da posição de indenização legal ao usá-los.
Os proprietários de produtos de dados que estejam construindo ou integrando esses modelos devem considerar a confiança e a transparência ao projetar a troca de valor. Ao utilizar o watsonx.ai, um roteiro de monetização de dados de uma organização pode aproveitar modelos como o IBM Granite para garantir sua transparência e indenização.
Os produtos fundamentais que podem ser usados para construir a plataforma são o IBM Cloud Pak for Data e o IBM Cloud Pak for Integration. Seus componentes permitem o desenvolvimento de produtos e serviços de dados para consumo do usuário final em escala de produção. O watsonx.data adiciona habilidades de lakehouse de produtos de dados e o watsonx.ai adiciona o desenvolvimento avançado de modelos de IA generativa.
Uma experiência coesiva de serviço de monetização de dados pode ser construída com esses produtos e fluxos de trabalho de automação pré-projetados. Desenvolvido para ser executado no Red Hat OpenShift, oferece a vantagem de uma plataforma escalável que pode ser construída uma vez, implementada em várias infraestruturas privadas locais e de nuvem pública e executada como um serviço único consistente.
Usando esse framework da IBM, as organizações podem passar a usar dados como um ativo estratégico e injetar inovação no modelo de negócios por meio da tecnologia de IA empresarial.
