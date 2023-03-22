Um relatório da ONU de 2021 constatou que 2,3 bilhões de pessoas vivem em países com escassez hídrica, situação que, segundo a Organização Mundial da Saúde, deverá ser agravada em algumas regiões devido à mudança climática e ao crescimento populacional.
Para manter a vida na Terra, devemos proteger a integridade de seus recursos hídricos e ser eficientes em nosso consumo, inclusive minimizando o desperdício na distribuição de água. Essas tarefas envolvem uma variedade de equipamentos, ativos e pessoas, e na IBM, temos profunda experiência no uso de tecnologia para reunir dados e sistemas para ajudar. Sabemos como conectar e contextualizar informações de várias fontes e como aproveitar a IA para traduzir esses dados em insights praticáveis, que podem fazer uma verdadeira diferença na solução de desafios de sustentabilidade como esses.
Nossas soluções de sustentabilidade permitem que as organizações combinem dados com insights de IA para que possam gerenciar melhor as operações e otimizá-las. Com tecnologia baseada em dados, podemos ajudar as organizações a reduzir o desperdício e proteger nossos preciosos recursos hídricos para atender às necessidades das gerações atuais e futuras.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Um tipo de desperdício é a água não contabilizada ou não receitada (NRW) — água que foi produzida, mas é “perdida” antes de chegar ao usuário. O Banco Mundial estima que cerca de 45 milhões de metros cúbicos de água são perdidos diariamente devido a problemas como vazamentos e rupturas de tubos, somando um valor de mais de US$ 3 bilhões por ano. A simples redução da quantidade de NRW nos países em desenvolvimento pela metade já se traduziria em água doce suficiente para atender cerca de 90 milhões de pessoas.
O primeiro passo para reduzir o NRW é saber onde ele está ocorrendo, e é aí que as soluções de sustentabilidade da IBM podem ajudar. Por exemplo, o IBM Maximo Application Suite incorpora várias fontes de informação de sensores da Internet das Coisas (IoT), sistemas de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) e dados de inspeção visual, e aplica IA para detectar anomalias em tubos ou bombas. Se a pressão do sistema cair e os níveis de fluxo aumentarem, os operadores receberão um alerta em tempo real informando que ocorreu um estouro de cano. O Maximo também é eficaz na detecção de alterações menores que são indicativas de pequenos vazamentos ou mau funcionamento no equipamento de bombeamento.
Outra maneira de reduzir o NRW envolve um melhor gerenciamento da integridade geral dos sistemas de distribuição de água. Muitos municípios e empresas operam infraestrutura com componentes envelhecidos. Mesmo nos países desenvolvidos, os canos de água e esgoto podem permanecer em uso por mais de um século. Para manter esses sistemas, as organizações geralmente agendam o trabalho de manutenção de rotina com base na idade dos componentes. No entanto, os tubos mais antigos de um sistema podem não ser necessariamente os que estão nas piores condições.
O Maximo (e o IBM TRIRIGA Application Suite) podem ajudar a monitorar e gerenciar a infraestrutura de água e fornecer insights preditivos que permitem decisões mais embasadas. O Maximo vem com ferramentas prontas para uso, projetadas especificamente para o setor de água, para prever onde os problemas provavelmente surgirão com base na análise de KPIs. Com uma variedade de ferramentas de análise preditiva de dados personalizadas, engenheiros e operadores podem ter maior visibilidade da integridade de sua infraestrutura e reduzir os eventos de NRW. As empresas de serviços públicos podem evitar despesas associadas à manutenção desnecessária de infraestruturas que estejam funcionando perfeitamente.
Para ajudar a melhorar o acesso a água potável segura para todos, a IBM tem o compromisso de continuar oferecendo nossa tecnologia para apoiar essa causa. Este ano, o novo grupo do nosso IBM Sustainability Accelerator (nosso programa global de impacto social pro bono) aplicará as tecnologias da IBM e o conhecimento especializado para escalar soluções inovadoras de gestão da água. A IBM buscará apoiar projetos que ajudem a melhorar o acesso equitativo à água potável para todos, melhorem a qualidade da água reduzindo a poluição, aumentem a eficiência do uso da água em todos os setores, protejam e restaurem ecossistemas relacionados à água, aumentem a gestão do saneamento e reduzam o número de pessoas que sofrem com a escassez de água – entre outros fins.
Além de minimizar o desperdício de água, também devemos proteger a qualidade dos recursos hídricos. Por exemplo, nos últimos 10 anos, a IBM tem trabalhado com o Rensselaer Polytechnic Institute e a Lake George Association, um grupo de defesa do lago sem fins lucrativos, em Lake George, no interior do estado de Nova York. Nosso objetivo comum tem sido monitorar as mudanças antropogênicas no lago, ou aquelas mudanças ambientais influenciadas direta ou indiretamente pelas pessoas. O projeto emprega um sistema sofisticado de sensores de IoT, IA, tecnologias de análise de dados e modelos computacionais preditivos para criar um panorama detalhado, em tempo real e contínuo da qualidade e do movimento da água. Quando surge um problema de saúde e segurança pública, como o crescimento nocivo de plantas (HAB), que pode tornar a água imprópria para humanos e animais, esse projeto nos ajuda a entender a causa.
No Lake George, cientistas e engenheiros da IBM Research desenvolveram uma plataforma integrada para realizar a visualização e análise de dados de quase todos os aspectos importantes do lago e da bacia hidrográfica circundante. Essa plataforma extraiu dados meteorológicos detalhados da IBM com uma resolução de 330 metros e intervalos de 10 minutos, incluindo: temperatura, precipitação, velocidade do vento, pressão do ar e radiação solar. Em seguida, os dados são alimentados em um modelo hidrológico com informações sobre chuvas e derretimento de neve, para que a equipe possa entender a taxa e a direção da água que flui para o lago. Esses dados combinados, por sua vez, alimentam um modelo hidrodinâmico, que explica como a água se move dentro do próprio lago.
O resultado deste trabalho é uma imagem de como a física, a química e a biologia do lago estão mudando — desde o aumento dos níveis de cloro causado pelo vazamento de sal anticongelante usado nas estradas vizinhas até a presença de nutrientes de sistemas sépticos , estações de tratamento de águas residuais e fertilizantes que poderiam estar contribuindo para os HABs. A equipe, então, executa modelos computacionais para calcular como essas alterações podem ser revertidas por meio de melhores controles e aconselha o município local sobre as melhores práticas para sua remediação. Em resposta a modelos que mostraram a resiliência do lago, ou seja, sua capacidade de retornar a condições mais intocadas caso o vazamento salinizado seja contido, a Lake George Association lançou a The Lake George Road Salt Reduction Initiative.
A tecnologia de código aberto já teve sua base aplicada a outros lagos pelo país, incluindo o Chautauqua Lake, no oeste de Nova York, e o Skaneateles Lake, no distrito de Finger Lakes, em Nova York.
Existem desafios significativos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU de água e saneamento para todos até 2030, e alcançar essas metas precisará de todas as boas ideias e colaboração que pudermos reunir, auxiliadas pela tecnologia. Felizmente, a coleta dos dados subjacentes necessários para avaliar nosso progresso em relação às metas de sustentabilidade é cada vez mais uma prioridade para empresas e governos. A tecnologia não só possibilitou insights aprimorados, mas também maior transparência dos dados. Esses insights e a nova transparência permitiram que empresas, governos e comunidades locais se associassem de uma nova maneira por meio de uma tomada de decisão mais holística que atendesse às suas necessidades coletivas.
Por exemplo, em Melbourne, na Austrália, a autoridade de propriedade do governo que protege e gerencia os principais recursos hídricos da cidade, a Melbourne Water, trata cerca de 90% de esgoto em suas estações de tratamento Eastern e Western. Uma das principais despesas da Melbourne Water é o consumo de energia, que é necessário para apoiar atividades de gerenciamento de água. Seu consumo de energia representa cerca de metade do total de emissões de carbono do setor de água do estado. Ciente da relação água-energia, a Melbourne Water está utilizando o IBM Envizi ESG Suite para ajudar a gerenciar proativamente seu portfólio de dados de energia transacionais e eliminar os desafios de retenção e relatório de dados que dificultam as melhorias na eficiência operacional e os avanços em relação às metas de sustentabilidade.
Agora, os stakeholders da Melbourne Water têm uma visão direta de uma única fonte de dados para todas as métricas de energia e emissões da organização. Utilizando as ferramentas de relatórios do Envizi e aproveitando o valor dos dados para apoiar seus esforços de sustentabilidade, a Melbourne Water tem conseguido focar na proteção do fornecimento público de água e no atendimento das necessidades de seus clientes, ao mesmo tempo em que reduz seu impacto operacional no clima.
Embora existam inúmeros problemas importantes enfrentados pelas comunidades em todo o mundo, a IBM está comprometida com a responsabilidade ambiental há mais de 50 anos. Conforme indicado em seu 2021 ESG Report, a IBM vê a liderança ambiental como um imperativo estratégico de longo prazo, demonstrado hoje à medida que continuamos a definir metas ambiciosas e a aplicar nossas tecnologias para acelerar soluções para os desafios ambientais globais. Por exemplo, como parte de suas 21 metas de sustentabilidade ambiental, a meta de conservação de água da IBM é alcançar reduções ano a ano nas retiradas de água em maiores locais da IBM em regiões com escassez de água.
Ao observarmos o Dia Mundial da Água este ano, estamos destacando esses exemplos para mostrar como a aplicação da tecnologia para resolver os desafios mais urgentes, como a crise global da água, pode nos ajudar a fazer progressos significativos e demonstráveis para alcançar nossas metas de sustentabilidade.
Saiba mais sobre as soluções de sustentabilidade da IBM
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.