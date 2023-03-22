Um tipo de desperdício é a água não contabilizada ou não receitada (NRW) — água que foi produzida, mas é “perdida” antes de chegar ao usuário. O Banco Mundial estima que cerca de 45 milhões de metros cúbicos de água são perdidos diariamente devido a problemas como vazamentos e rupturas de tubos, somando um valor de mais de US$ 3 bilhões por ano. A simples redução da quantidade de NRW nos países em desenvolvimento pela metade já se traduziria em água doce suficiente para atender cerca de 90 milhões de pessoas.

O primeiro passo para reduzir o NRW é saber onde ele está ocorrendo, e é aí que as soluções de sustentabilidade da IBM podem ajudar. Por exemplo, o IBM Maximo Application Suite incorpora várias fontes de informação de sensores da Internet das Coisas (IoT), sistemas de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) e dados de inspeção visual, e aplica IA para detectar anomalias em tubos ou bombas. Se a pressão do sistema cair e os níveis de fluxo aumentarem, os operadores receberão um alerta em tempo real informando que ocorreu um estouro de cano. O Maximo também é eficaz na detecção de alterações menores que são indicativas de pequenos vazamentos ou mau funcionamento no equipamento de bombeamento.

Outra maneira de reduzir o NRW envolve um melhor gerenciamento da integridade geral dos sistemas de distribuição de água. Muitos municípios e empresas operam infraestrutura com componentes envelhecidos. Mesmo nos países desenvolvidos, os canos de água e esgoto podem permanecer em uso por mais de um século. Para manter esses sistemas, as organizações geralmente agendam o trabalho de manutenção de rotina com base na idade dos componentes. No entanto, os tubos mais antigos de um sistema podem não ser necessariamente os que estão nas piores condições.

O Maximo (e o IBM TRIRIGA Application Suite) podem ajudar a monitorar e gerenciar a infraestrutura de água e fornecer insights preditivos que permitem decisões mais embasadas. O Maximo vem com ferramentas prontas para uso, projetadas especificamente para o setor de água, para prever onde os problemas provavelmente surgirão com base na análise de KPIs. Com uma variedade de ferramentas de análise preditiva de dados personalizadas, engenheiros e operadores podem ter maior visibilidade da integridade de sua infraestrutura e reduzir os eventos de NRW. As empresas de serviços públicos podem evitar despesas associadas à manutenção desnecessária de infraestruturas que estejam funcionando perfeitamente.

Para ajudar a melhorar o acesso a água potável segura para todos, a IBM tem o compromisso de continuar oferecendo nossa tecnologia para apoiar essa causa. Este ano, o novo grupo do nosso IBM Sustainability Accelerator (nosso programa global de impacto social pro bono) aplicará as tecnologias da IBM e o conhecimento especializado para escalar soluções inovadoras de gestão da água. A IBM buscará apoiar projetos que ajudem a melhorar o acesso equitativo à água potável para todos, melhorem a qualidade da água reduzindo a poluição, aumentem a eficiência do uso da água em todos os setores, protejam e restaurem ecossistemas relacionados à água, aumentem a gestão do saneamento e reduzam o número de pessoas que sofrem com a escassez de água – entre outros fins.