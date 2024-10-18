A inteligência artificial (IA) tornou-se uma ferramenta indispensável para as empresas, mas a chave para realizar todo o seu potencial está na colaboração. De acordo com a Deloitte, 94% dos líderes empresariais acreditam que a IA é crucial para o sucesso futuro. No entanto, muitas organizações ainda enfrentam obstáculos para ampliar a IA, entre eles a falta de conhecimento interno, a gestão dos riscos da IA e a garantia de práticas éticas na IA.
Em vez de depender apenas de soluções internas, as empresas estão cada vez mais fazendo parcerias com inovadores externos em IA, provedores de nuvem e instituições de pesquisa. Essas colaborações permitem que as organizações acessem tecnologia de ponta e experiência de ponta e, ao mesmo tempo, reduzam custos e riscos.
Por meio de colaborações com provedores de nuvem, líderes do setor e inovadores em IA, as empresas podem implementar soluções de IA escaláveis, éticas e específicas do setor. Aqui estão cinco maneiras de as parcerias estratégicas ajudarem as empresas a implementar soluções de IA, alcançar escalabilidade e lidar com desafios específicos do setor.
Tradicionalmente, apenas grandes empresas com orçamentos repletos podiam se dar ao luxo de construir uma infraestrutura de IA avançada. Hoje, as colaborações estratégicas estão democratizando a IA, tornando-a acessível a empresas de todos os portes. Por meio da parceria com provedores de nuvem e IA, as organizações podem integrar a IA em suas operações com mais facilidade, sem a necessidade de criar sistemas complexos do zero.
Por exemplo, empresas de médio porte estão cada vez mais recorrendo a parcerias para escalar a IA rapidamente. Uma empresa de serviços financeiros de médio porte, por exemplo, pode fazer parceria com uma plataforma de análise de dados orientada por IA para tomar decisões de investimento em tempo real com base em grandes conjuntos de dados. Com a experiência de um provedor externo, essa empresa pode alcançar uma IA escalável sem precisar criar sistemas proprietários.
Essas parcerias permitem que as empresas implementem rapidamente soluções de IA, reduzindo os custos de desenvolvimento de infraestrutura e acelerando o time to value.
Um dos maiores desafios que as organizações enfrentam na adoção da IA é gerenciar os riscos éticos associados ao seu uso, como viés, falta de transparência e preocupações com a privacidade de dados. De acordo com a McKinsey, as empresas que implementam fortes práticas éticas relacionadas à IA tendem a alcançar maior confiança dos clientes e sucesso no longo prazo. No entanto, muitas empresas não contam com os recursos internos para garantir a governança de IA.
Parcerias estratégicas com especialistas em governança de IA podem preencher essa lacuna. Por meio da colaboração, as empresas podem implementar sistemas de IA transparentes, justos e compatíveis com as normas éticas. Por exemplo, instituições financeiras que dependem de IA para decisões de empréstimo podem fazer parcerias com especialistas em governança para garantir que seus sistemas de IA minimizem o viés e cumpram as normas regulatórias, aumentando, assim, a confiança e reduzindo os riscos potenciais.
Essas parcerias ajudam as empresas a implementar soluções de IA de forma responsável, protegendo-as de riscos à sua reputação e legais e promovendo a confiança do consumidor.
O desenvolvimento interno de sistemas de IA pode ser lento e caro, limitando a inovação. Parcerias estratégicas, especialmente aquelas que envolvem plataformas de colaboração aberta, permitem que as empresas inovem mais rapidamente compartilhando dados, pesquisas e ferramentas de IA com outras organizações.
Por exemplo, uma empresa de fabricação que busca otimizar sua cadeia de suprimentos pode colaborar com uma instituição de pesquisa focada em logística orientada por IA. Ao reunir recursos e dados, ambas as partes podem criar um modelo de aprendizado de máquina que prevê as flutuações de demanda com mais exatidão. Esse tipo de colaboração acelera o processo de desenvolvimento, permitindo que a fabricante implemente soluções de IA mais rápido do que poderia sozinho.
Iniciativas de colaboração aberta também permitem que as empresas aproveitem um ecossistema mais amplo de inovação de IA, reduzindo as barreiras para a adoção de tecnologias de ponta.
A personalização está na vanguarda das estratégias de engajamento do cliente, e a IA é a força motriz por trás disso. Muitas empresas enfrentam dificuldades para implementar a personalização orientada por IA em escala devido à complexidade da tecnologia. No entanto, parcerias com fornecedores de IA podem ajudar a resolver esse desafio, dando às empresas acesso a ferramentas poderosas de análise de clientes.
Por exemplo, um varejista pode fazer parceria com uma empresa de IA para desenvolver mecanismos de recomendação que analisam o comportamento e as preferências dos clientes em tempo real, permitindo o marketing personalizado. Isso melhora a satisfação do cliente, aumenta as vendas e gera fidelidade no longo prazo. No setor bancário, parcerias com empresas de IA estão ajudando instituições a implementar chatbots que oferecem aconselhamento financeiro personalizado, melhorando a experiência do cliente.
Essas parcerias de IA capacitam as empresas a construir relacionamentos com o cliente mais fortes, proporcionando experiências relevantes e personalizadas em escala.
Uma das principais vantagens das parcerias estratégicas de IA é a capacidade de personalizar soluções para setores específicos. Seja saúde, fabricação ou logística, cada setor enfrenta desafios únicos, com os quais as soluções de IA prontas para uso podem não lidar totalmente. Por meio de parcerias com empresas que trabalham com IA, as empresas podem implementar soluções personalizadas projetadas para lidar com suas necessidades mais urgentes.
Na saúde, por exemplo, os profissionais usam a IA para prever os resultados dos pacientes e otimizar os planos de tratamento. No entanto, a implementação dessas soluções exige conhecimento especializado de dados médicos e de aprendizado de máquina. Por meio de parcerias com desenvolvedores de IA especializados em saúde, os hospitais podem implementar modelos preditivos que melhoram o diagnóstico e o atendimento ao paciente.
Da mesma forma, na logística, as empresas estão fazendo parcerias com empresas de IA para prever a demanda, otimizar rotas e melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos. Essas soluções personalizadas permitem que as empresas impulsionem a eficiência operacional e ganhem uma vantagem competitiva em seus setores.
Ao colaborar com inovadores em IA, provedores de nuvem e especialistas do setor, as organizações não estão apenas acelerando a adoção da IA, mas também garantindo que o façam de maneira ética, escalável e específica do setor. Conforme as empresas enfrentam uma pressão crescente para inovar, essas parcerias oferecem o conhecimento e as ferramentas necessárias para liberar todo o potencial da IA.
A abordagem da IBM em relação à IA está centrada na colaboração. Desde varejo e finanças até saúde e logística, as soluções de IA baseadas em parcerias da IBM já estão fornecendo resultados comerciais tangíveis, transformando setores e remodelando a forma como as organizações usam a IA.
