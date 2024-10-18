A inteligência artificial (IA) tornou-se uma ferramenta indispensável para as empresas, mas a chave para realizar todo o seu potencial está na colaboração. De acordo com a Deloitte, 94% dos líderes empresariais acreditam que a IA é crucial para o sucesso futuro. No entanto, muitas organizações ainda enfrentam obstáculos para ampliar a IA, entre eles a falta de conhecimento interno, a gestão dos riscos da IA e a garantia de práticas éticas na IA.

Em vez de depender apenas de soluções internas, as empresas estão cada vez mais fazendo parcerias com inovadores externos em IA, provedores de nuvem e instituições de pesquisa. Essas colaborações permitem que as organizações acessem tecnologia de ponta e experiência de ponta e, ao mesmo tempo, reduzam custos e riscos.

Por meio de colaborações com provedores de nuvem, líderes do setor e inovadores em IA, as empresas podem implementar soluções de IA escaláveis, éticas e específicas do setor. Aqui estão cinco maneiras de as parcerias estratégicas ajudarem as empresas a implementar soluções de IA, alcançar escalabilidade e lidar com desafios específicos do setor.