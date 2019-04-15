Como pequenas e médias empresas podem realizar análise de big data

A IBM projetou um minidispositivo visando aliviar esses desafios das PMEs. Você já deve estar familiarizado com a tecnologia Netezza da IBM, que tem sido constantemente aprimorada nos últimos 20 anos. E você também pode estar familiarizado com a linha de dispositivosIBM® Integrated Analytics System (IAS) baseada na Netezza, que combina hardware de alto desempenho e um motor de consulta de banco de dados projetado para processamento maciçamente paralelo, data warehousing e análise de dados.

Mas agora há uma mini versão do IAS que é um ponto de partida perfeito para pequenas e médias empresas em crescimento em uma ampla gama de setores, incluindo bancos, serviços financeiros, transporte e remessa. Como o restante da linha de dispositivos IAS, o mini é adequado para executar uma série de consultas – especialmente consultas médias e complexas – e fornecer resultados rapidamente. Em vez de esperar por insights de sistemas com baixo desempenho, as pequenas e médias empresas poderão aproveitar o Spark embedded do IAS mini e agir com base em novas informações quando ele tiver a melhor chance de causar impacto.

A simplicidade e os requisitos mínimos de administração do IAS mini também são ideais para PMEs que precisam de um data warehouse de análise de dados (link externo a ibm.com) e que não possuem uma grande equipe dedicada à administração de seu ambiente de TI. Ele integra um sistema de gerenciamento de banco de dados, servidor, armazenamento e recursos avançados de análise de dados em um único sistema. Ele também é pré-ajustado e requer manutenção contínua mínima, para que as PMEs possam começar a usar seus recursos totalmente otimizados imediatamente e não ficarão excessivamente sobrecarregadas com atualizações futuras. E o IAS mini não usa índices, simplificando ainda mais a configuração e a implementação em comparação com os data warehouses mais tradicionais.

As pequenas e médias empresas que desejam economizar espaço também ficarão felizes em saber que o IAS mini pode ser montado em rack com um fator de forma montável em rack. Se você estiver interessado em mover cargas de trabalho para a nuvem, observe que o dispositivo está pronto para a nuvem devido ao mecanismo SQL comum (CSE) da IBM. O CSE inclui serviços de virtualização de dados integrados que impulsionam a compatibilidade de aplicativos e a integração de dados robustas, ajudando suas aplicações a funcionar na nuvem ou nos locais com repositórios transacionais, de armazenagem ou de data lake. O CSE também pode fornecer segurança, governança e gerenciamento junto com seus principais recursos de movimentação de dados.



O IAS mini oferece velocidade, simplicidade e valor excepcional para PMEs que buscam usar big data a seu favor em setores cada vez mais competitivos. Para saber mais e ver como um dispositivo pode se encaixar na sua arquitetura, agende uma conversa individual e gratuita com um de nossos especialistas em dispositivos de data warehouse.