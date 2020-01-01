As condições climáticas podem afetar seu negócio de maneiras que você talvez não esteja considerando, e o preparo é fundamental. Uma mudança na previsão – seja ela repentina ou esperada – pode afetar negativamente suas vendas.

Por exemplo, se as temperaturas subirem, as vendas de produtos podem ser afetadas, ou você pode esperar um aumento na demanda por água engarrafada, protetor solar ou repelente de insetos. Pensar com antecedência em relação às condições climáticas colocará você em uma posição melhor para manter as prateleiras abastecidas com os produtos certos, reduzir os preços quando necessário e notificar os clientes.

Por mais que você esteja preparado para enfrentar o trimestre, nem tudo correrá conforme o planejado. Uma previsão do tempo com temperaturas atipicamente altas ou baixas pode atrapalhar seus planos.

É importante também levar em consideração os efeitos que as condições climáticas podem ter no processo de transporte. Chuva, granizo ou neve podem causar atrasos na entrega, portanto, fique atento.