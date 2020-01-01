A mudança das estações do ano pode afetar seriamente o mercado varejista. Quando as temperaturas sobem ou descem drasticamente, os consumidores mudam seus hábitos de compra, e preparar sua empresa para qualquer eventualidade é essencial. Uma das melhores maneiras de fazer isso é entender previsão sazonal e como ela pode afetar suas vendas no varejo.
Depois de entender bem as previsões sazonais, você poderá aprender como utilizá-las a seu favor. A seguir, analisamos mais detalhadamente como o clima afeta o setor varejista e como o uso da previsão sazonal pode minimizar os riscos climáticos e, ao mesmo tempo, impulsionar as vendas.
As condições climáticas podem afetar seu negócio de maneiras que você talvez não esteja considerando, e o preparo é fundamental. Uma mudança na previsão – seja ela repentina ou esperada – pode afetar negativamente suas vendas.
Por exemplo, se as temperaturas subirem, as vendas de produtos podem ser afetadas, ou você pode esperar um aumento na demanda por água engarrafada, protetor solar ou repelente de insetos. Pensar com antecedência em relação às condições climáticas colocará você em uma posição melhor para manter as prateleiras abastecidas com os produtos certos, reduzir os preços quando necessário e notificar os clientes.
Por mais que você esteja preparado para enfrentar o trimestre, nem tudo correrá conforme o planejado. Uma previsão do tempo com temperaturas atipicamente altas ou baixas pode atrapalhar seus planos.
É importante também levar em consideração os efeitos que as condições climáticas podem ter no processo de transporte. Chuva, granizo ou neve podem causar atrasos na entrega, portanto, fique atento.
Se você tiver os dados meteorológicos em mãos com antecedência, poderá minimizar os riscos que o clima pode representar para o seu negócio.
Conhecer a previsão do tempo – e entender como se preparar para ela – pode ajudar você a evitar problemas comuns, como:
No setor varejista, a satisfação do cliente é de suma importância. Uma experiência negativa do cliente terá um impacto negativo na marca, por isso deve ser uma prioridade evitar que isso aconteça. Esforçar-se para proporcionar uma experiência positiva e satisfatória ao cliente não só melhorará seu negócio, como também fará com que os consumidores voltem sempre.
Incorporar dados meteorológicos para criar um plano que contemple possíveis obstáculos no processo é uma ótima maneira de conquistar a satisfação do cliente. Minimizar os riscos associados às condições climáticas é sempre um desafio devido às variáveis desconhecidas que podem surgir, mas é imprescindível ter um plano para qualquer cenário possível.
Trabalhar com base em uma previsão semanal não é o ideal, mas existem opções mais avançadas que você pode considerar. Veja a previsão sazonal, por exemplo. Aproveitar as previsões sazonais pode fornecer insights sobre como se preparar para as próximas semanas ou meses.
As previsões sazonais e subsazonais (link externo ao site ibm.com) da The Weather Company podem ajudar você se planejar para as mudanças de mercado que podem afetar sua lucratividade nos prazos de 3 a 5 semanas, 1 a 4 meses e 5 a 7 meses. Ter esse conhecimento pode ajudar você a impulsionar as vendas em vez de vê-las cair.
A solução de previsão sazonal pode emitir previsões com base no clima previsto para os próximos três meses, enquanto a solução de previsão subsazonal pode ser atualizada semanalmente. Ambas as soluções podem ser utilizadas no varejo.
A avaliação e a compreensão da previsão sazonal permitirão que você coloque nas prateleiras produtos relevantes de acordo com a previsão. Isso também significa que você pode retirar produtos das prateleiras ou reduzir os preços para se livrar do estoque antigo.
As condições climáticas podem impactar negativamente suas vendas se você permitir que a natureza siga seu curso. No entanto, quando você consegue prever os riscos, pode contar com resultados positivos. Pensar além da previsão do tempo lhe dará uma vantagem competitiva e impulsionará as vendas, independentemente da estação do ano.
Se você quiser saber mais sobre como a previsão sazonal e subsazonal pode beneficiar seu negócio de varejo, entre em contato conosco (link externo ao site ibm.com) hoje mesmo.
