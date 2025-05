As soluções de edge representam uma alternativa poderosa aos modelos tradicionais de data centers no uso com dispositivos IoT. Diferentemente dos métodos tradicionais de processamento de dados, uma das vantagens do edge computing é permitir que os dados sejam processados e analisados assim que chegam. Ele permanece próximo do ponto em que foi gerado, sem a necessidade de enviá-lo para a nuvem ou para um banco de dados tradicional.

Com uma solução de edge, os dados gerados por um dispositivo IoT podem ser processados e analisados em tempo real por uma aplicação de banco de dados não relacional (NoSQL), posicionada na borda da rede. Por exemplo, no caso dos carros autônomos, o edge computing é essencial para garantir reações em tempo real que evitem colisões.

Essa abordagem é usada em diversas aplicações de IoT, com variações de design conforme o dispositivo, ajudando a reduzir a sobrecarga da rede e a permitir respostas em tempo real. Mesmo com essas soluções de edge aprimoradas, os dispositivos IoT ainda coletam mais dados do que o necessário para funcionar.

Como os dispositivos IoT usam apenas uma pequena parte dos dados que geram, algumas empresas optam por descartar o excedente. À primeira vista, essa parece ser uma solução simples, mas os dados de IoT não são como lixo que se pode colocar em sacos e deixar na calçada. Os dispositivos IoT estão presentes em casas, carros e outros espaços privados, e geralmente contêm informações pessoais e altamente reguladas.

Além de detectar a velocidade do vento ou a cor de um semáforo, por exemplo, um dispositivo IoT pode gerar grandes volumes de informações de identificação pessoal (PII). Alguns exemplos incluem: localização da pessoa, histórico financeiro, uso da internet, entre outros. Esses dados devem ser coletados, armazenados e analisados conforme as rigorosas leis de soberania de dados, cuja violação acarreta custos elevados.

Portanto, se os dados coletados por dispositivos IoT precisam ser armazenados com segurança, como as empresas podem usá-los para gerar insights e atender a objetivos estratégicos?