Quais são as principais métricas para medir a governança de IA?

Para começar, aqui está uma história sobre um dos meus clientes favoritos de todos os tempos: um grande departamento de polícia. Esse cliente se destacou da cultura de qualquer outro que eu já havia encontrado. Quando iniciamos nosso trabalho com os membros do conselho de governança de IA do departamento, muitos deles nem sabiam por que estavam ali.

A razão era que todos eles tinham grande conhecimento prático na área de policiamento. Diziam que não eram especialistas em inteligência artificial (IA) ou em aprendizado de máquina (ML). Perguntavam: "Por que vocês precisam de mim nesse conselho de governança?"

Por isso, começamos explicando por que eles estavam ali e por que era importante trazer sua sabedoria e conhecimento do setor para o tema em questão. Mas não paramos por aí — foi necessário demonstrar por que eles eram fundamentais. Eles precisavam aprender e entender que aquilo que traziam para as soluções de IA era essencial para fazer IA da forma correta. Para que a implementação de IA seja bem-sucedida, é essencial colocar as pessoas em primeiro lugar.

A forma como nos conectamos com eles foi demonstrando ativamente que a parte difícil de acertar na IA não era, de fato, puramente técnica. Ter especialistas do setor — verdadeiros especialistas em policiamento — é essencial. Essas pessoas entendem os dados, o contexto em que foram coletados e as relações entre os pontos de dados, garantindo que a IA certa seja construída, mantida e governada com responsabilidade.

Algumas das táticas que usamos foram exercícios de design thinking retirados do guia de design de IA da IBM. Esses exercícios de design thinking abordam questões como:

Você tem as pessoas certas na sala?

Qual é o problema central que estamos tentando resolver?

Temos os dados certos e a compreensão adequada dos dados, segundo os especialistas do setor, para que essa iniciativa de IA ganhe vida?

Quais princípios táticos de IA devem estar refletidos em nossos sistemas de IA para conquistar a confiança do público? Como definimos os requisitos funcionais e não funcionais necessários para colocar esses princípios em prática?

Quais são os efeitos não intencionais desses modelos de IA?

Como você abordaria a mitigação de riscos de forma intencional?

Quem são todas as personas para as quais precisamos construir?

O que precisamos comunicar sobre os usos pretendidos e não pretendidos dessa IA?

Esse trabalho introspectivo precisa ser feito em um ambiente que priorize humildade e inclusão, segurança psicológica e que inclua pessoas com experiências de vida diversas. O resultado desse trabalho é que as equipes finalmente passam a ter a linguagem de que sempre precisaram. Isso permite que comuniquem com clareza aos desenvolvedores ou compradores o que deve ser criado ou adquirido para desenvolver soluções de IA de forma responsável.