Quais são as principais métricas para medir a governança de IA?

Recentemente, me fizeram a seguinte pergunta: Como eu meço o sucesso nos meus projetos de ética e governança de IA? Eu avalio o sucesso observando se os princípios éticos de IA estão incorporados à estratégia, aos fluxos de trabalho e à tomada de decisões — e não apenas registrados em um documento.Se as equipes se sentem encorajadas a questionar, se as comunidades impactadas são incluídas e se os modelos são construídos com responsabilidade em cada etapa, você está no caminho certo.
Para começar, a falha mais profunda é não considerar o comportamento humano e a experiência da pessoa que interage com uma IA que supostamente está “aumentando” sua inteligência. Acredito que é importante entender como você mede o comportamento das pessoas. Um princípio fundamental da psicologia humana é que você verá muito mais dos comportamentos que decidir medir.
Que comportamentos humanos estamos medindo em relação ao uso da IA? Que comportamentos nossos clientes querem ver mais frequentemente no uso da IA?
Para começar, aqui está uma história sobre um dos meus clientes favoritos de todos os tempos: um grande departamento de polícia. Esse cliente se destacou da cultura de qualquer outro que eu já havia encontrado. Quando iniciamos nosso trabalho com os membros do conselho de governança de IA do departamento, muitos deles nem sabiam por que estavam ali.
A razão era que todos eles tinham grande conhecimento prático na área de policiamento. Diziam que não eram especialistas em inteligência artificial (IA) ou em aprendizado de máquina (ML). Perguntavam: "Por que vocês precisam de mim nesse conselho de governança?"
Por isso, começamos explicando por que eles estavam ali e por que era importante trazer sua sabedoria e conhecimento do setor para o tema em questão. Mas não paramos por aí — foi necessário demonstrar por que eles eram fundamentais. Eles precisavam aprender e entender que aquilo que traziam para as soluções de IA era essencial para fazer IA da forma correta. Para que a implementação de IA seja bem-sucedida, é essencial colocar as pessoas em primeiro lugar.
A forma como nos conectamos com eles foi demonstrando ativamente que a parte difícil de acertar na IA não era, de fato, puramente técnica. Ter especialistas do setor — verdadeiros especialistas em policiamento — é essencial. Essas pessoas entendem os dados, o contexto em que foram coletados e as relações entre os pontos de dados, garantindo que a IA certa seja construída, mantida e governada com responsabilidade.
Algumas das táticas que usamos foram exercícios de design thinking retirados do guia de design de IA da IBM. Esses exercícios de design thinking abordam questões como:
Você tem as pessoas certas na sala?
Qual é o problema central que estamos tentando resolver?
Temos os dados certos e a compreensão adequada dos dados, segundo os especialistas do setor, para que essa iniciativa de IA ganhe vida?
Quais princípios táticos de IA devem estar refletidos em nossos sistemas de IA para conquistar a confiança do público? Como definimos os requisitos funcionais e não funcionais necessários para colocar esses princípios em prática?
Quais são os efeitos não intencionais desses modelos de IA?
Como você abordaria a mitigação de riscos de forma intencional?
Quem são todas as personas para as quais precisamos construir?
O que precisamos comunicar sobre os usos pretendidos e não pretendidos dessa IA?
Esse trabalho introspectivo precisa ser feito em um ambiente que priorize humildade e inclusão, segurança psicológica e que inclua pessoas com experiências de vida diversas. O resultado desse trabalho é que as equipes finalmente passam a ter a linguagem de que sempre precisaram. Isso permite que comuniquem com clareza aos desenvolvedores ou compradores o que deve ser criado ou adquirido para desenvolver soluções de IA de forma responsável.
Mais uma vez: você obtém os comportamentos humanos que decide medir. Então a pergunta é: quais são os comportamentos humanos que precisamos medir para determinar o sucesso de um projeto de governança?
Uma pergunta comum a se fazer é:
Quais comportamentos humanos estão sendo medidos? Quais comportamentos humanos estão sendo destacados nos esforços de comunicação, e eles são os mesmos comportamentos relacionados à governança que estão sendo efetivamente medidos?
Com frequência, os funcionários são incentivados a usar IA no ambiente de trabalho (sob risco de serem demitidos) e, ao mesmo tempo, são informados de que são responsáveis pelos resultados obtidos. Mas muitas vezes são avaliados apenas com base na velocidade com que realizam suas tarefas e na produtividade — e não nos próprios resultados.
Existem diversos casos documentados em que especialistas do domínio sabiam que a IA estava errada e foram explicitamente orientados a usar seu melhor julgamento. Ainda assim, em vez de contradizer a IA, nada fizeram — porque, mais uma vez, seu desempenho era avaliado com base em métricas completamente diferentes. Algumas pessoas, de fato, são punidas por contradizer uma IA no trabalho.
Ao voltarmos à pergunta — que comportamentos estamos medindo — precisamos explorar como medir se a IA está realmente ampliando a inteligência de uma pessoa. Devemos também considerar se essa pessoa atua ativamente como uma consumidora crítica da IA. Esses indivíduos devem ser incentivados, de forma mensurável, a ajudar a treinar a IA — ou ao menos alertar outras pessoas — para promover resultados mais responsáveis.
Para que isso seja possível, precisamos medir se os funcionários que usam IA realmente compreendem os riscos associados à IA, realmente compreendem a natureza dos dados, do viés e do impacto desigual. Eles sabem o que significa ser responsável? Eles são avaliados de forma a incentivar essa responsabilidade?
Esses comportamentos de liderança são apenas alguns exemplos do que sabemos que devemos observar ao configurar a cultura organizacional ideal.
Um componente central para saber se você teve sucesso em um projeto de governança de IA é saber se conquistou a confiança das pessoas. E mais uma vez: não há nada de fácil em construir IA de um jeito que conquiste confiança.Os líderes que eu admiro são aqueles que sabem mostrar como fazem seu trabalho.
O que eu gostaria que você levasse deste artigo é que você tem lugar nessa conversa, mesmo que ache que não tem. Você não precisa de um diploma em ciência de dados ou de um doutorado em IA, eu prometo.O simples fato de você trazer uma experiência de vida diferente significa que você pertence a essa conversa sobre IA.
E não é apenas porque a IA se popularizou e provavelmente vai aparecer no seu ambiente de trabalho que essa conversa importa.Você vai querer saber que os modelos de IA utilizados — até mesmo pelos seus filhos — são seguros contra adversários e fundamentados na verdade. Eles devem ser justos, evitar discursos de ódio tóxicos inesperados ou comportamentos descontrolados, e proteger os dados pessoais com fortes garantias de privacidade.
Sejamos sinceros: essa transição para a IA é difícil. Liderar na era da IA significa aprender a lidar com a ambiguidade. Significa escolher fazer o que é certo, e não apenas o que é fácil ou lucrativo no curto prazo. Exige desenvolver uma compreensão mais profunda das tecnologias de IA — como funcionam, o que podem alcançar, os riscos que trazem.E exige que esse conhecimento e compreensão sejam compartilhados em toda a organização. Significa investir em alfabetização em IA, governança de IA e na formação de um líder competente em governança de IA.
Os líderes que se posicionarem agora — que fizerem as perguntas difíceis, alocarem os recursos corretos e colocarem os valores humanos no centro — não apenas evitarão armadilhas, mas também ajudarão a moldar um futuro de IA mais responsável. Eles conquistarão a confiança, que se torna uma vantagem competitiva duradoura. Este momento de liderança é seu. Faça valer a pena. Faça valer a pena.
