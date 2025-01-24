A importância da cibersegurança na cadeia de suprimentos continua a aumentar à medida que os setores agroalimentar se tornam cada vez mais digitalizados. O crescimento da agricultura inteligente significa que um ataque cibernético pode afetar até mesmo o cultivo e a colheita. Além dos processos de produção e distribuição, um ciberataque pode impactar a segurança alimentar. Por exemplo, um ciberataque poderia interferir na Tecnologia que monitora a temperatura dos alimentos durante a produção, o que pode levar à contaminação.

A cibersegurança é especialmente importante neste setor porque um problema em um segmento pode se agravar rapidamente em todo o mundo. Devido ao complexo processo de levar os alimentos da fazenda à mesa, uma única vulnerabilidade em uma pequena empresa pode ter um grande impacto na cadeia de suprimentos dos alimentos. Além disso, muitas empresas de alimentos agrícolas dependem fortemente de fornecedores terceirizados.

"Um dos desafios dos ataques de ransomware é que eles podem causar consequências para fornecedores ou parceiros da empresa vítima, além do impacto direto na própria empresa vítima. Considerando a natureza integrada e interconectada dos setores de alimentos e agricultura, uma disrupção em uma empresa provavelmente terá um [efeito] em cascata”, de acordo com o relatório Farm to Table Ransomware da Food Ag ISAC.

Por exemplo, muitas cadeias de supermercados contratam fornecedores para transportar produtos dos armazéns para armazenar. Um ataque cibernético à empresa de transporte pode desligar sistemas críticos, o que significa que os alimentos não chegam conforme o previsto, o que leva a prateleiras vazias.

"Os ataques visando fornecedores, distribuidores ou provedores de logística podem levar a atrasos na entrega de produtos, escassez ou à introdução de produtos falsificados. Interrupções na cadeia de suprimentos podem ter consequências de longo alcance, afetando não somente a lucratividade das empresas, mas também a disponibilidade de alimentos e o aumento de preços para os consumidores”, relata a revista Food Safety.

De acordo com a Forbes, o agente especial do FBI Gene Kowell, falando no Agriculture Threats Symposium do FBI em agosto, em Nebraska, disse: "O risco cibernético e a ameaça à segurança nacional para fazendas, ranchos e instalações de processamento de alimentos estão crescendo exponencialmente. As ameaças estão evoluindo, tornando-se mais complexas e graves." Ele também afirmou que as quatro principais ameaças enfrentadas pelo setor agrícola são ataques de ransomware ,malware estrangeiro, roubo de dados e propriedade intelectual e bioterrorismo, que afetam a produção de alimentos e o abastecimento de água. Além disso, ele alertou que entidades estrangeiras estão tentando ativamente desestabilizar o setor agrícola dos EUA.