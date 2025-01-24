Recentemente, compradores de supermercados de muitas redes se depararam com uma surpresa desagradável: prateleiras vazias e medicamentos vendidos com receita médica atrasados. No início de novembro, Ahold Delhaize USA foi vítima de um ataque cibernético que interrompeu significativamente as operações em mais de 2 mil armazenar, incluindo Hannaford, Food Lion e Stop and Shop. Detalhes específicos sobre a natureza do ataque ainda não foram divulgados publicamente.
Como o ataque afetou muitos sistemas digitais, algumas lojas não puderam aceitar cartões de crédito/débito, enquanto outras tiveram que fechar os pedidos online. Além disso, o site da Hannaford ficou off-line por vários dias. Problemas de fornecimento de alimentos duraram várias semanas em alguns casos, especialmente na área da Nova Inglaterra, ilustrando o impacto que os ataques cibernéticos têm na vida cotidiana das pessoas.
A importância da cibersegurança na cadeia de suprimentos continua a aumentar à medida que os setores agroalimentar se tornam cada vez mais digitalizados. O crescimento da agricultura inteligente significa que um ataque cibernético pode afetar até mesmo o cultivo e a colheita. Além dos processos de produção e distribuição, um ciberataque pode impactar a segurança alimentar. Por exemplo, um ciberataque poderia interferir na Tecnologia que monitora a temperatura dos alimentos durante a produção, o que pode levar à contaminação.
A cibersegurança é especialmente importante neste setor porque um problema em um segmento pode se agravar rapidamente em todo o mundo. Devido ao complexo processo de levar os alimentos da fazenda à mesa, uma única vulnerabilidade em uma pequena empresa pode ter um grande impacto na cadeia de suprimentos dos alimentos. Além disso, muitas empresas de alimentos agrícolas dependem fortemente de fornecedores terceirizados.
"Um dos desafios dos ataques de ransomware é que eles podem causar consequências para fornecedores ou parceiros da empresa vítima, além do impacto direto na própria empresa vítima. Considerando a natureza integrada e interconectada dos setores de alimentos e agricultura, uma disrupção em uma empresa provavelmente terá um [efeito] em cascata”, de acordo com o relatório Farm to Table Ransomware da Food Ag ISAC.
Por exemplo, muitas cadeias de supermercados contratam fornecedores para transportar produtos dos armazéns para armazenar. Um ataque cibernético à empresa de transporte pode desligar sistemas críticos, o que significa que os alimentos não chegam conforme o previsto, o que leva a prateleiras vazias.
"Os ataques visando fornecedores, distribuidores ou provedores de logística podem levar a atrasos na entrega de produtos, escassez ou à introdução de produtos falsificados. Interrupções na cadeia de suprimentos podem ter consequências de longo alcance, afetando não somente a lucratividade das empresas, mas também a disponibilidade de alimentos e o aumento de preços para os consumidores”, relata a revista Food Safety.
De acordo com a Forbes, o agente especial do FBI Gene Kowell, falando no Agriculture Threats Symposium do FBI em agosto, em Nebraska, disse: "O risco cibernético e a ameaça à segurança nacional para fazendas, ranchos e instalações de processamento de alimentos estão crescendo exponencialmente. As ameaças estão evoluindo, tornando-se mais complexas e graves." Ele também afirmou que as quatro principais ameaças enfrentadas pelo setor agrícola são ataques de ransomware ,malware estrangeiro, roubo de dados e propriedade intelectual e bioterrorismo, que afetam a produção de alimentos e o abastecimento de água. Além disso, ele alertou que entidades estrangeiras estão tentando ativamente desestabilizar o setor agrícola dos EUA.
Enquanto os supermercados têm dominado as manchetes ultimamente sobre ataques cibernéticos no setor agroalimentar, outras empresas enfrentaram ataques à cibersegurança nos últimos anos.
Em outubro de 2021, a Schreiber Foods, uma empresa de processamento de leite, foi vítima de um ataque de ransomware. De acordo com a ZDNET, o ataque interrompeu todo o fornecimento de leite devido a uma mudança nos processos digitais de processamento do leite. O Wisconsin State Farmer relatou que as entregas de leite foram retomadas cinco dias após o ataque. Além disso, os transportadores de leite não conseguiram acessar o prédio, e a empresa enfrentou uma demanda de ransomware de US$ 2,5 milhões.
O ataque altamente divulgado à JBS, a maior empresa de embalagem de carne do mundo, também aconteceu em 2021. Os negócios foram interrompidos em 47 locais na Austrália e em nove locais nos EUA por cinco dias depois que o grupo de hackers russo Revil criptografou os sistemas da organização. A JBS supostamente pagou US$ 11 milhões em ransomware após o ataque. O ataque também levou à escassez de carne, bem como à alta temporária dos preços da carne.
Para fortalecer a cibersegurança nos setores de agroalimentar, a Farm and Food Cybersecurity Act está atualmente em comitê na Câmara dos Deputados e no Senado dos EUA. Um componente essencial da lei é que o secretário de agricultura realizará um estudo a cada dois anos sobre ameaças e vulnerabilidades de cibersegurança nos setores de agricultura e alimentos.
Além disso, o Secretário de Agricultura trabalhará com outras agências para realizar um exercício anual de simulação de crises entre setores para emergências ou interrupções cibernéticas relacionadas a alimentos.
“A segurança alimentar é segurança nacional, por isso é crítico que a agricultura americana esteja protegida contra ameaças cibernéticas”, diz a Deputada Elissa Slotkin, Democrata de Michigan. "Não é mais apenas um problema tecnológico, os ataques cibernéticos têm o potencial de perturbar a vida cotidiana das pessoas e ameaçar nosso fornecimento de alimentos, como vimos há alguns anos, quando a empresa de embalagem de carne JBS foi tirada do ar por um ataque de ransomware. Essa legislação exigirá que o Departamento de Agricultura trabalhe em estreita colaboração com nossas agências de segurança nacional para garantir que adversários como a China não possam ameaçar nossa capacidade de nos alimentarmos por conta própria".
Devido à natureza crítica dos serviços em relação ao fornecimento de alimentos, todas as empresas envolvidas nos setores de agroalimentar devem priorizar a cibersegurança. Para ajudar a melhorar a cibersegurança nos setores, a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) lançou recentemente uma Food and Agriculture Cybersecurity Checklist.
As dicas incluem:
Embora as prateleiras vazias recentes nos supermercados sejam um lembrete da importância da cibersegurança, o setor agroalimentar deve permanecer proativo sobre lidar com riscos de cibersegurança todos os dias do ano.