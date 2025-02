Como a análise de sentimento pode ser utilizada para melhorar a experiência do cliente?

Embora o processo detalhado possa variar entre organizações, o formato geral pode ser utilizado pela maioria das empresas que buscam compreender melhor seus clientes e realizar melhorias fundamentadas por dados em suas marcas.

Etapa 1: reunir dados do cliente



O primeiro passo para uma análise de sentimento é reunir os dados que alimentarão a análise. Esses dados podem ser recolhidos de diversas fontes diferentes, dependendo da organização.

Entrevistas com clientes ou grupos de foco: Esses insights podem ser obtidos por meio de entrevistas escritas com clientes, feitas on-line ou por telefone. Ou um grupo de foco selecionado, criado especificamente para conhecer o sentimento do cliente em relação a um produto.

E-mails ou avaliações on-line: ferramentas de análise de sentimento podem ajudar a reunir correspondências de e-mail com clientes e categorizá-las em seus devidos lugares.

Monitoramento de redes sociais: a análise de sentimento pode ser utilizada para entender e acompanhar os comentários de clientes em plataformas de redes sociais.

Avaliações em sites de resenhas: alguns usuários podem ir a sites específicos de avaliações de produtos para oferecer sua experiência e sua opinião.

Os tickets de suporte ao cliente podem ser separados e analisados utilizando análise de sentimento, o que permite determinar se o problema foi resolvido ou se o ticket foi deixado em aberto.

Interações com equipes de atendimento ao cliente, como vendas ou suporte: a análise de sentimento também pode identificar se o cliente interagiu diretamente com um membro da equipe de suporte ao cliente ou se utilizou um canal automatizado.

Com dados provenientes de vários canais, a análise de sentimentos pode ser mais abrangente, oferecendo à organização uma compreensão mais ampla sobre como o cliente se sente. Os dados coletados nessa etapa são extremamente importantes, pois constituem a base do processo de análise de sentimentos e servirão como referência para a organização na hora de tomar decisões.

Etapa 2: identificar padrões de sentimentos positivos e negativos



Após a coleta dos dados, a próxima etapa é identificar os sentimentos positivos e negativos que os clientes têm em relação ao produto ou serviço. Isso pode ser feito de várias maneiras, sendo a mais comum analisar respostas de pesquisas quantitativas, como pesquisas de NPS e a pontuação de satisfação do cliente (CSAT).

As respostas qualitativas são um pouco mais difíceis e exigem que as organizações as analisem manualmente, mas os avanços tecnológicos têm ajudado a automatizar esse processo. A análise de comentários impulsionada por IA, que identifica automaticamente o sentimento dos clientes, também está se tornando cada vez mais popular.

Etapa 3: Obter insights praticáveis



Depois que uma Organização identificar os sentimentos positivos e negativos do cliente, é hora de reunir insights para melhorar a experiência geral do cliente. Um exemplo pode ser a análise de feedback que revela a insatisfação dos clientes durante o processo de integração, descrevendo-o como “complexo demais”.

Isso significaria uma revisão completa do processo de integração e uma avaliação detalhada do sistema atualmente em uso. Além disso, outras áreas de análise podem apresentar informações importantes sobre questões e experiências negativas dos clientes.

Etapa 4: coletar insights e fazer melhorias



Agora é hora de implementar estratégias para lidar com essas áreas de melhoria. Vamos usar o exemplo de um processo de integração “muito complicado”. A empresa começaria analisando o comportamento dos usuários e avaliando os tickets de suporte para chegar à causa principal da confusão.

Um cenário possível é que muitos usuários não estejam concluindo a checklist de integração. No entanto, com a ajuda da análise de sentimentos, a organização descobre que os clientes estão desistindo em uma etapa específica. Uma forma de melhorar o processo é criar um guia interativo que conduza os usuários pela tarefa. Outra alternativa é um tutorial em vídeo com instruções passo a passo que ofereça interações de suporte mais eficazes.

Etapa 5: analise e medição do impacto

Nesta etapa final, as organizações avaliam se as estratégias implementadas estão gerando o impacto desejado nos clientes. A melhor maneira de fazer isso é medir o desempenho e continuar analisando os insights de sentimentos. As organizações provavelmente precisarão combinar análises de sentimentos com outros dados de análise para garantir a precisão.

Depois de medir essas estratégias, as organizações podem avaliar seu impacto monitorando os principais indicadores de desempenho (KPIs) e continuando a acompanhar a análise de sentimentos dos clientes.