Como a blockchain está melhorando os jogos digitais

A setor de jogos evoluiu desde seu início modesto. Aqueles de nós que têm idade suficiente se lembram de jogar Super Mario em um console de 16 bits sabem como esse setor de jogos simplista evoluiu para um armazém de jogos de realidade virtual envolventes e emocionais que recompensam a precisão e o planejamento.
Jogos como o PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) são massively multiplayer online games (MMOs), em que os personagens dos jogadores são personalizados de acordo com sua própria personalidade e, portanto, precisam viver em um mundo justo. Qualquer parcialidade para com o personagem reflete sobre o próprio jogador. Personagens não podem falecer, como Mario; eles não perseguem um objetivo distante, como uma princesa em um castelo. Esses jogos têm grandes riscos emocionais e são muito próximos da dinâmica da vida real.
A maioria desses jogos é transmitida online (link externo a ibm.com) e os jogadores usam ativos virtuais como recursos do mundo real para alcançar objetivos específicos e estabelecer sua superioridade. Os jogos estão rapidamente se tornando um esporte mundial. É um setor de US$ 138 bilhões (link externo a ibm.com) em 2019.
À medida que o setor cresce, novos problemas surgiram. Esses problemas não existiam há uma década, já que os jogos não eram próximos da vida real (link externo a ibm.com). Com headsets de realidade virtual (VR) e fluxo de dados 5G, é preciso lidar com esses problemas antes que prejudiquem o crescimento desse setor gigantesco.
A maioria desses obstáculos são falta de transparência e confiança entre os desenvolvedores de jogos e os jogadores. Os jogos geralmente têm uma economia dentro deles. Essa economia é totalmente controlada pelos desenvolvedores. Os usuários também desejam justiça e transparência quando se trata de transações e propriedade de ativos.
A blockchain tem sido uma bênção para muitos setores que não tinham responsabilidade. No núcleo dessa tecnologia está a capacidade de criar um ambiente não confiável que facilita transações imutáveis entre dois desconhecidos na internet.
Basicamente, a blockchain fornece um livro-razão transparente descentralizado que é criptograficamente armazenado em vários nós espalhados pelo mundo. Nenhuma entidade única controla a rede, nenhum banco de dados único para atacar ou hackear e nenhuma possibilidade de reverter as transações uma vez feitas. O baixo custo das transações facilita a transferência de dinheiro ou qualquer outro ativo tokenizado em todo o mundo. Essas transações não passam por nenhum intermediário e, portanto, são quase em tempo real.
A blockchain soluciona alguns dos principais problemas dos setores de jogos atualmente. Vamos olhar para alguns dos problemas e como a blockchain pode resolvê-los:
Um dos desenvolvimentos dos jogos modernos é o uso de ativos para completar missões. Você precisa de armas, adereços, ambientes, carros, aviões, personagens e arte. Os jogos modernos dependem desses ativos que são escassos e podem ser comprados com dinheiro do mundo real como uma compra dentro do jogo ou ganhos à medida que o jogador progride no jogo.
Os jogos precisam ser neutros para que um jogador trabalhe duro ou gaste seu dinheiro para adquirir esses ativos. No entanto, atualmente, não há responsabilidade ou transparência. Como esses ativos são virtuais, os desenvolvedores de jogos poderiam apenas produzir uma quantidade ilimitada ou manipular o mercado, fornecendo-os a certos jogadores. É necessário que haja transparência e verificabilidade.
A blockchain permite a tokenização desses ativos e a criação de mercados descentralizados de ativos de jogos. Como o registro está aberto para que todos possam conferir e verificar, isso aumenta o fator de confiança. Além disso, os jogadores podem visitar os mercados descentralizados para comprar ativos virtuais a um preço justo com base em um livro de ordens aberto.
Uma das propriedades desses ativos que os torna valiosos é a escassez. No entanto, com a configuração atual, é impossível para um jogador saber o quão escassa uma determinada placa de blindagem de Kevlar é. Se esses ativos forem emitidos em uma blockchain, os jogadores poderão facilmente verificar a quantidade total no livro-razão do bloco. Isso aumenta a confiança e, portanto, o valor do próprio mercado.
As plataformas de jogos são hospedadas em servidores centralizados e as transações são geralmente feitas em móveis ou desktops sem medidas de segurança adequadas. Além disso, os ativos mantidos em contas de jogos podem ser roubados. Elas não são tão seguras quanto nossas contas bancárias, por mais valiosa que seja uma conta de jogo.
A blockchain é conhecida por ser a forma mais segura de armazenar valor. Elas são projetadas para serem invioláveis. Armazenar ativos de jogos digitais em uma blockchain aumentaria a segurança para um jogador que trabalhou duro para coletá-los.
As blockchains também podem armazenar valor na forma de tokens não fungíveis ou NFTs (link externo a ibm.com). Esses são tokens que representam um valor único. Os jogos têm ativos únicos e colecionáveis. Esses ativos são altamente valiosos. Os NFTs poderiam ser usados para representar esses itens, tornando-os fáceis de armazenar em uma carteira, mais baratos de vender e negociar em um mercado aberto.
Atualmente, os recursos digitais são negociados dentro do jogo ou em exchanges como Wax, OpenSea e RareBits. Essas trocas poderiam ser mais transparentes em uma troca descentralizada de forma tokenizada. O pagamento por essa troca sempre apresenta riscos, como exposição a golpistas e compra de ativos falsos. As exchanges descentralizadas na blockchain resolvem isso.
Os jogos são um mundo global. Jogadores de diferentes países frequentemente jogam jogos como Counter-Strike uns com os outros. Como eles transfeririam seus ativos sem demorar dias para processar pagamentos e passar pelos processos legais?
A blockchain permitiria pagamentos instantâneos em todo o mundo. Isso significa que não haveria restrições.
A interseção entre blockchain e jogos é um mundo interessante onde a realidade realista é possível em um mundo virtual. Com os avanços na RV, é provável que este mundo seja ainda mais integrado com nossa experiência do mundo real do que podemos imaginar agora.
Estamos testemunhando uma revolução nos jogos e na blockchain. Combinados, eles criarão um ecossistema que funciona perfeitamente, tornando a blockchain o jogador invisível em segundo plano.
