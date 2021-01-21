Jerry Cuomo é IBM Fellow e CTO de Automação da IBM. Ele é reconhecido como um colaborador prolífico do negócio de software da IBM, produzindo produtos e tecnologias que afetaram profundamente a forma como o setor conduz o comércio na rede mundial de computadores. Jerry detém mais de 100 patentes nos EUA em áreas como nuvem híbrida, blockchain, processamento de transações e inteligência artificial. Jerry é atualmente o apresentador do podcast 'The Art of Automation', que explora a aplicação da IA e automação nas empresas.
R: Usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Ser capaz de retribuir à sociedade é importante. Tecnologia por tecnologia fica chata, na verdade. Quando se consegue realmente mudar a vida cotidiana de alguém, no trabalho e em casa, é isso que me motiva.
R: A automação impulsionada por inteligência artificial está mudando nossas vidas profissionais, liberando cada vez mais as pessoas para aplicar seu talento e esforço a trabalhos de alto valor. As empresas ainda gastam bilhões de horas por ano em tarefas repetitivas e rotineiras, e a IA pode remover essa carga para que os funcionários possam se concentrar no que realmente importa. Chamamos isso de criar tempo para o brilho. Podemos usar IA para transformar pessoas em super-humanos.
A: Vamos analisar o setor de saúde. Tenho um novo podcast, The Art of Automation, e acabei de entrevistar o diretor do Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Discutimos quanto tempo médicos e enfermeiros gastam em tarefas administrativas em vez de coisas críticas, como identificar diagnósticos. A IA moderna não só pode dar conta das tarefas administrativas como também pode melhorar muito a capacidade de diagnóstico, como, por exemplo, ajudando a determinar se um ponto borrado em um exame de imagem é câncer ou não. Essa combinação é extremamente poderosa. Literalmente, dá a eles habilidades sobre-humanas.
É o mesmo na tecnologia da informação. Os gerentes de TI querem gastar menos tempo em problemas de baixo nível e resolver situações críticas com mais rapidez. Eles também querem prever o impacto de uma alteração antes que ela seja feita, para evitar problemas mais adiante no fluxo. A IA pode ajudá-los a alcançar todos esses objetivos.
Então, quando falo em se tornar super-humano, é por causa dessa dança em dois passos de se tornar mais eficiente — deixando a IA fazer o trabalho mundano para liberar seu povo, e depois capacitá-los com IA para que ganhem recursos extraordinários novos.
Depois de 2020, as empresas sabem que precisam dar o primeiro passo. A pandemia acelerou muito a necessidade de eficiência. Mas parar por aí é perder uma grande oportunidade. Quando você dá esse segundo passo e dá a seus funcionários liberados o poder da IA para realizar um trabalho de muito maior valor, você obtém valor da automação que é uma ordem de magnitude maior.
A: Sim. Tanto do lado da TI quanto do lado dos negócios, o maior equívoco é achar que a automação impulsionada por IA é apenas para cientistas de dados. Não é. Nossa opinião é que é para todos. A IA torna a automação avançada acessível aos usuários corporativos em geral.
R: A IBM traz quatro pontos fortes que considero essenciais.
A primeira é que adotamos dados não estruturados. Sem IA avançada, a automação geralmente se limita a processos estruturados e dados estruturados. Porém, as empresas têm muitos dados não estruturados que são barulhentos e confusos. Usando IA e tecnologias como incorporação de redes neurais, podemos detectar padrões para entender esses dados não estruturados. A IBM tem patentes no portfólio especificamente para isso e somos mestres em misturar dados estruturados e dados não estruturados. Com isso, podemos automatizar muito mais processos na sua empresa do que fornecedores que não têm esses recursos avançados.
Em segundo lugar, oferecemos uma única plataforma para automação de negócios e TI, enquanto grande parte do mercado isola essas duas áreas. Você precisa automatizar ambos para ser eficaz. Nossa plataforma usa o Watson Machine Learning compartilhado e uma framework de processamento de linguagem natural, implementado em toda a empresa com tecnologia de nuvem híbrida de última geração. Resumindo, isso permite uma forte colaboração e compartilhamento de insights entre pessoas e redes para melhorar continuamente a automação.
Em terceiro lugar, nossos sistemas extraem dados de um ecossistema exclusivamente amplo e diversificado, o que capacita as empresas a migrar para uma automação inteligente que é preditiva e pode prevenir problemas. Extraímos registros de incidentes, logs de alterações históricas e modelos de aprendizado de máquina de fontes como Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub e muitas outras. Isso muda o gerenciamento de riscos. Você não pode alcançar essa capacidade proativa sem um ecossistema de dados tão diversificado.
Finalmente, não vamos fazer você mudar de plataforma de nuvem. Muitas organizações estão usando cinco ou seis nuvens diferentes e não querem mudar. No todo ou em parte, executaremos nossas tecnologias de IA e automação onde quer que nossos clientes tenham os dados, seja na IBM Cloud, no Google Cloud ou na Amazon. Esse é um grande diferencial para a IBM.
R: Frequentemente ajudamos as organizações a reduzir seus tempos de processamento em 90%. O Banco Popular é um bom exemplo; eles estão usando o IBM Robotic Process Automation para lidar com mais de 100 processos manuais, muitos dos quais são complexos. Tarefas que antes levavam 10 minutos agora são concluídas em 10 segundos. E o pessoal do banco rapidamente entendeu que não precisava se tornar especialista na tecnologia, apenas precisava aprender as ferramentas.
R: Não. Esse é outro equívoco que não se aplica à automação inteligente. O processo de dois passos (usando a IA para liberar os funcionários de tarefas de baixo nível e retreiná-los para fazer trabalho de nível muito mais alto) permite que as empresas retenham as pessoas enquanto aumentam a eficácia e os lucros. É crítico comunicar isso de forma clara e aberta aos funcionários durante toda a jornada de automação.
A IBM mantém o impacto humano da automação no centro de cada estratégia. O objetivo é sempre ajudar os trabalhadores humanos a serem mais eficazes e dar tempo para a inteligência — porque eles são a única fonte de inteligência. Por si só, a IA de hoje pode produzir bons resultados. Mas nossa experiência provou que você só obtém resultados excepcionais — do tipo que você precisa para se destacar acima dos seus concorrentes — quando está combinado com um ser humano. Não acho que isso vá mudar.
R: Sim, eu criei a ideia de usar os três pontos em mensagens de texto para indicar que a pessoa com quem você está se comunicando está digitando. Foi há muitos anos e ainda recebo mensagens de ódio por isso.
