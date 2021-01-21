A: Vamos analisar o setor de saúde. Tenho um novo podcast, The Art of Automation, e acabei de entrevistar o diretor do Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Discutimos quanto tempo médicos e enfermeiros gastam em tarefas administrativas em vez de coisas críticas, como identificar diagnósticos. A IA moderna não só pode dar conta das tarefas administrativas como também pode melhorar muito a capacidade de diagnóstico, como, por exemplo, ajudando a determinar se um ponto borrado em um exame de imagem é câncer ou não. Essa combinação é extremamente poderosa. Literalmente, dá a eles habilidades sobre-humanas.

É o mesmo na tecnologia da informação. Os gerentes de TI querem gastar menos tempo em problemas de baixo nível e resolver situações críticas com mais rapidez. Eles também querem prever o impacto de uma alteração antes que ela seja feita, para evitar problemas mais adiante no fluxo. A IA pode ajudá-los a alcançar todos esses objetivos.

Então, quando falo em se tornar super-humano, é por causa dessa dança em dois passos de se tornar mais eficiente — deixando a IA fazer o trabalho mundano para liberar seu povo, e depois capacitá-los com IA para que ganhem recursos extraordinários novos.

Depois de 2020, as empresas sabem que precisam dar o primeiro passo. A pandemia acelerou muito a necessidade de eficiência. Mas parar por aí é perder uma grande oportunidade. Quando você dá esse segundo passo e dá a seus funcionários liberados o poder da IA para realizar um trabalho de muito maior valor, você obtém valor da automação que é uma ordem de magnitude maior.