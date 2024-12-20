Os hackers podem usar IA para mostrar as vulnerabilidades de diferentes produtos de MFT e fazer com que a IA escreva código para explorar esses hacks. Um dos maiores pontos fracos dos sistemas MFT mais antigos é que eles dependem de regras predefinidas para identificar riscos. Se um hacker encontrar uma maneira de contornar essas regras, o sistema pode não perceber até que seja tarde demais.

A IA adota uma abordagem diferente: ela pode analisar eventos em tempo real e aprender qual é o comportamento "normal" nas transferências de arquivos, sinalizando qualquer coisa que não se encaixe. Ele também pode detectar códigos de evento sinalizados para hacking, como um endereço de uma lista de bloqueio que tenta fazer login, um certificado revogado ou um ataque de denial-of-service (DoS). A IA também pode detectar uploads de arquivos sem restrições, como o que aconteceu recentemente com um determinado software de transferência de arquivos.

Para usar outro exemplo, digamos que seu sistema normalmente execute transferências de arquivos durante o horário comercial, mas de repente há uma enorme quantidade de dados sendo transferidos para algum local desconhecido no meio da noite. Um sistema MFT aprimorado por IA não esperaria você perceber. Ele interromperia a transferência, investigaria a anomalia e ligaria para sua equipe de TI para evitar uma possível violação de dados. Esse tipo de defesa proativa é um divisor de águas. Isso significa que as empresas podem responder às ameaças instantaneamente, em vez de depois que o dano já estiver feito.