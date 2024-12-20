Por muitos anos, os sistemas de Managed File Transfer (MFT) formaram a base do processo de troca de dados confidenciais, como registros financeiros, informações de clientes e informações da cadeia de suprimentos, ajudando a garantir a migração segura das informações entre as organizações. Mas à medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais avançadas, até mesmo os sistemas tradicionais de MFT precisam se intensificar.
É aí que entra a inteligência artificial. Com sua capacidade de analisar grandes volumes de dados, reconhecer padrões e se adaptar rapidamente, a IA está mudando a forma como as empresas abordam a segurança de MFT. Veja a seguir cinco maneiras pelas quais a IA está elevando o padrão e por que isso é importante para as empresas.
Os hackers podem usar IA para mostrar as vulnerabilidades de diferentes produtos de MFT e fazer com que a IA escreva código para explorar esses hacks. Um dos maiores pontos fracos dos sistemas MFT mais antigos é que eles dependem de regras predefinidas para identificar riscos. Se um hacker encontrar uma maneira de contornar essas regras, o sistema pode não perceber até que seja tarde demais.
A IA adota uma abordagem diferente: ela pode analisar eventos em tempo real e aprender qual é o comportamento "normal" nas transferências de arquivos, sinalizando qualquer coisa que não se encaixe. Ele também pode detectar códigos de evento sinalizados para hacking, como um endereço de uma lista de bloqueio que tenta fazer login, um certificado revogado ou um ataque de denial-of-service (DoS). A IA também pode detectar uploads de arquivos sem restrições, como o que aconteceu recentemente com um determinado software de transferência de arquivos.
Para usar outro exemplo, digamos que seu sistema normalmente execute transferências de arquivos durante o horário comercial, mas de repente há uma enorme quantidade de dados sendo transferidos para algum local desconhecido no meio da noite. Um sistema MFT aprimorado por IA não esperaria você perceber. Ele interromperia a transferência, investigaria a anomalia e ligaria para sua equipe de TI para evitar uma possível violação de dados. Esse tipo de defesa proativa é um divisor de águas. Isso significa que as empresas podem responder às ameaças instantaneamente, em vez de depois que o dano já estiver feito.
A criptografia é crucial para a segurança dos dados em trânsito, mas ela depende do sistema por trás dela. Chaves mal gerenciadas ou métodos desatualizados de criptografia podem deixar seus arquivos vulneráveis a ataques. A IA melhora isso com gerenciamento de chaves.
Quando as chaves de criptografia são monitoradas em tempo real e uma é comprometida, a IA pode detectar o problema e girar automaticamente a chave, inutilizando a chave comprometida. Ela também analisa a força dos protocolos de criptografia, garantindo que estejam sempre atualizados e prontos para se defender contra as mais recentes técnicas de hackers.
Conforme avançamos para um futuro no qual a computação quântica poderá desafiar os padrões de criptografia, a IA desempenha um papel essencial no desenvolvimento e na manutenção da criptografia pós-quântica.
A maioria das violações de dados ocorre devido ao uso inadequado do acesso por alguém que tem credenciais válidas, seja um funcionário ou alguém de fora. Os métodos estáticos de controle de acesso, como senhas ou permissões predefinidas, são insuficientes. A IA oferece uma maneira mais inteligente de lidar com o acesso, aprendendo como os usuários interagem com o sistema.
Digamos que um funcionário que normalmente transfere arquivos pequenos de repente tenta baixar uma grande quantidade de dados confidenciais de que normalmente não precisa. A IA reconheceria essa anomalia e agiria, seja acionando etapas de autenticação adicionais, sinalizando a atividade para avaliações ou até mesmo bloqueando completamente o acesso.
A IA também pode identificar riscos de longo prazo. Se o comportamento de uma pessoa mudar drasticamente ao longo do tempo, como acessar arquivos com os quais normalmente não trabalha, isso pode indicar uma ameaça interna. Quanto mais cedo esses sinais vermelhos forem abordados, melhor, poupando as empresas de problemas maiores no futuro.
Temos a tendência de nos concentrar na ameaça de hackers, mas um sistema seguro também deve ser confiável. Se o seu sistema MFT falhar devido a um problema técnico, isso cria uma abertura para agentes mal-intencionados. A IA também entra em ação aqui, prevendo e evitando falhas antes que elas ocorram.
A IA pode monitorar o desempenho do seu sistema MFT, observar padrões indicativos de possíveis problemas, como uma tendência de aumento das taxas de erro ou velocidades de transferência mais lentas, e alertar sua equipe para tomar medidas corretivas proativas e evitar downtime inesperado.
Pense nisso como a luz do mecanismo de verificação do seu sistema MFT, só que é muito mais inteligente. A IA observa problemas antes que eles apareçam e mantém suas operações funcionando implacavelmente.
Seja nos setores da saúde, finanças ou varejo, a maioria das empresas está familiarizada com as regulamentações sobre o processamento e o armazenamento de informações, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) ou o Standard de segurança de dados do setor de cartões de pagamento (PCI DSS). A falta de conformidade não é apenas ilegal, mas também mina a confiança do cliente em sua empresa. Mas acompanhar um alvo em movimento é exaustivo.
A IA e a prevenção de perdas digitais (DLP) simplificam a conformidade monitorando automaticamente todas as transferências de dados em busca de violações regulatórias. Ele identifica se dados pessoais confidenciais são enviados para um local não autorizado. Isso também ajuda a garantir que os arquivos sejam devidamente criptografados antes da transferência. Além disso, desenvolve registros detalhados de cada transferência, facilitando a demonstração de conformidade durante auditorias.
A IA não apenas reage aos problemas de conformidade; isso ajuda você a ficar à frente deles. Ao analisar tendências em mudanças regulatórias, pode sugerir ajustar seus processos antes que você esteja fora de conformidade.
A transferência segura de arquivos vai além da tecnologia: é confiança. Seus parceiros e clientes precisam saber que os dados deles estão seguros com você. A integração da IA a seus sistemas de MFT mantém você a par das ameaças de hoje e prepara para as ameaças de amanhã.
A IA não adiciona apenas mais uma camada de proteção; torna todo o seu sistema mais inteligente, rápido e resiliente. Desde impedir ameaças em tempo real até garantir conformidade com regulamentos em constante mudança, a IA está ajudando empresas a construir o tipo de sistemas robustos e seguros de que precisam para prosperar em um mundo conectado.
Se você ainda não começou a explorar o MFT impulsionado por IA, agora é a hora. Com as ferramentas e estratégias certas, você pode transformar seu sistema de transferência de arquivos em uma vantagem competitiva.
Saiba mais sobre MFT impulsionado por IA
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.