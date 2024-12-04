A temporada de festas de fim de ano é a época mais incrível do ano para as vendas no varejo, muitas vezes representando um quinto do total de vendas no varejo. Este ano, as vendas no varejo dos EUA podem atingir o recorde de USD 75 bilhões, da Black Friday à Cyber Monday. Um recorde de 183,4 milhões de pessoas planeja fazer compras na loja e online durante o fim de semana estendido de Ação de Graças.

Durante as festas de fim de ano, os clientes têm grandes expectativas de entrega gratuita e rápida e uma experiência perfeita e confiável. Atender a essas expectativas é essencial para manter a fidelidade e a satisfação do cliente.

Como sua empresa pode garantir que está preparada para lidar com esse aumento repentino da demanda e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de compra perfeita que inspira a fidelidade do cliente?