As organizações enfrentam um dilema difícil: as ferramentas para alcançar os candidatos se multiplicaram, mas a capacidade de tomar boas decisões de contratação rapidamente ainda parece ilusória. As funções ficam abertas por mais tempo do que o necessário, e candidatos qualificados desistem no meio do processo. Essas ineficiências drenam a energia do recrutador, prejudicam a marca do empregador e aumentam os custos comerciais.
De acordo com Kim Morick, Líder de RH com foco em IA da IBM Consulting, os melhores talentos permanecem no mercado por uma média de apenas 10 dias. As consequências de um processo de contratação inadequado se agravam rapidamente, principalmente considerando o ritmo das mudanças nos ambientes de trabalho atuais.
De acordo com uma pesquisa com 750 executivos, o IBM Institute of Business Value descobriu que 87% dos líderes empresariais acreditam que, para realizar todo o potencial de um futuro habilitado para IA, devem ter as pessoas certas nos papéis certos.
A Deloitte descobriu que 93% dos trabalhadores que a organização entrevistou acreditam que ir além da construção tradicional de trabalho é crítico para o sucesso organizacional. Neste momento, a adaptabilidade pode ser importante tanto quanto as habilidades adquiridas anteriormente; e a agilidade (para os gerentes de contratação e para o pipeline de talentos) é essencial.
Uma estratégia de recrutamento eficaz não se trata apenas de velocidade. Trata-se de reduzir o esforço desperdiçado e melhorar a qualidade da tomada de decisão ao longo do caminho. “Eficiência na contratação não significa fazer o mesmo processo mais rápido”, diz Rob Enright, Líder Global de Aquisição de Talentos na IBM Consulting. "Trata-se de fazer melhores julgamentos com evidências mais claras e menos ruído."
Essa dinâmica é especialmente verdadeira em um cenário de recrutamento em constante expansão e com alta densidade de plataformas. Como a tecnologia permitiu que possíveis contratados inundassem as organizações com currículos pelos canais de fornecimento, as equipes de recrutamento recorreram às mesmas tecnologias para ajudar a filtrar o ruído. Porém, as implementações de tecnologia no interesse da eficiência de recrutamento devem sempre ter uma categoria clara de sucesso. A ideia-chave de Enright é: "projetar o trabalho primeiro, depois aplicar a tecnologia".
De acordo com Enright, as organizações criam o máximo valor por meio da tecnologia quando:
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Melhorar a eficiência da contratação requer o fortalecimento de vários processos interconectados, mas nenhuma intervenção isolada pode substituir a clareza. "A prática mais importante é deixar claro o que realmente importa na função", diz Enright. "A maior parte da ineficiência vem de requisitos excessivamente inflados e da busca por candidatos "totalmente formados", que não existem."
A ineficiência também decorre de equipes de recrutamento sobrecarregadas. Muitas empresas recebem dezenas de milhares (ou até milhões) de candidaturas. Cada vez mais, a IA está ajudando as organizações a filtrar o ruído, simplificar os processos de contratação e gerar insights baseados em dados sobre as tendências de contratação.
Estratégias críticas para melhorar a eficiência da contratação incluem:
Sistemas modernos de rastreamento de candidatos (ATS), ferramentas de recrutamento assistidas por IA e plataformas de entrevista em vídeo podem reduzir drasticamente o tempo gasto em tarefas manuais. No entanto, a tecnologia agrega valor quando é usada de forma intencional. Auditar a stack atual de uma organização pode melhorar o desempenho, ao garantir que os recrutadores não estejam trabalhando com ferramentas ultrapassadas e implementando sistemas que se integram sem dificuldades aos fluxos de trabalho existentes.
Cada vez mais, as ferramentas de IA aprimoram o processo de contratação ao analisar currículos, buscar candidatos e personalizar acompanhamentos, permitindo que os recrutadores se concentrem em trabalhos mais baseados em relacionamentos.
Pode ser útil para as organizações mapear seus processos atuais para identificar onde o tempo é perdido ou as etapas são redundantes. Por exemplo, muitas organizações realizam várias rodadas de entrevistas ou exigem candidaturas demoradas, quando engajamentos mais curtos poderiam produzir resultados semelhantes. O mesmo se aplica às deliberações da equipe de contratação, que frequentemente envolvem vários stakeholders. "Construa caminhos de tomada de decisão mais simples e rápidos com proprietários claros", diz Enright.
Ao utilizar intervenções tecnológicas, como a IA, para avaliar as qualificações dos candidatos no início do processo, as organizações podem reduzir processos trabalhosos e minimizar o tempo gasto nas triagens iniciais.
O instinto por si só não constitui uma estratégia de contratação. Entrevistas estruturadas, métricas padronizadas e qualificações de avaliação bem definidas ajudam as equipes a tomar decisões mais consistentes. Com o tempo, acompanhar quais contratações foram bem-sucedidas pode ajudar as organizações a aprimorar seus processos. Com ferramentas de análise de dados habilitadas para IA, as empresas podem gerar insights detalhados sobre as tendências de contratação e identificar os critérios que preveem o sucesso em funções específicas.
A comunicação deficiente (tanto interna quanto externamente) é uma das principais causas de atrasos na contratação. Estabeleça processos claros de entrada no início de cada pesquisa e defina funções e responsabilidades entre todos os stakeholders. Garanta que os candidatos recebam atualizações honestas e oportunas. O desalinhamento e a comunicação deficiente com os candidatos levam a entrevistas desperdiçadas e esforços repetidos de recrutamento.
As ferramentas de IA podem sinalizar proativamente falhas de comunicação. Por exemplo, podem alertar as equipes de contratação quando um candidato fica sem comunicação por um determinado número de dias ou sem enviar atualizações de status personalizadas em escala.
Ganhos de eficiência obtidos às custas de candidatos de qualidade não são verdadeiramente ganhos. O objetivo é criar um processo que seja rápido e cuidadoso. Essa abordagem requer tempo inicial para definir a função com clareza e planejar entrevistas que apresentem as informações de que a organização precisa. Um grupo menor e mais bem selecionado de candidatos que tenham uma boa adequação cultural quase sempre é mais eficiente do que um grupo grande e mal filtrado.
A IA ajuda as equipes a agir mais cedo e mais rápido em relação aos candidatos da mais alta qualidade, rastreando os indicadores com maior probabilidade de se correlacionar com o sucesso. Também reduz o volume de entrevistas necessárias sem sacrificar a qualidade do conjunto final.
Os recrutadores dedicam uma quantidade de tempo desproporcional a tarefas que não exigem julgamento humano — agendar entrevistas, enviar atualizações de status, coletar feedback e postar descrições de vagas. A automação dessas tarefas libera os recrutadores para fazer o trabalho que exige seu conhecimento especializado.
A IA é adequada para a automação administrativa, onde pode lidar com tarefas baseadas em regras de alto volume e oferecer economia de tempo imediata. No entanto, automatizar demais os processos de contratação pode levar a interações desconexas e ineficientes ou sinais perdidos. As organizações bem-sucedidas usam IA e automação para simplificar a experiência de contratação, não apenas para acelerá-la.
Muitas organizações adotam a contratação externa como padrão antes de considerarem seriamente os candidatos internos. Essa tendência pode ser cara: as contratações externas geralmente levam mais tempo para serem integradas e exigem mais treinamento. "Olhe para os candidatos internos primeiro", diz Enright. “Muitas vezes, o caminho mais rápido está dentro.” Candidatos internos tendem a já entender a cultura e os sistemas de uma organização. Programas robustos de mobilidade interna também aprimoram a experiência do funcionário de forma mais ampla, proporcionando uma vantagem competitiva significativa em mercados com poucos talentos.
A IA é útil para verificar sistematicamente grupos de talentos internos para identificar funcionários cujas habilidades ou experiência os tornem candidatos viáveis para funções abertas. Esse recurso se aplica mesmo quando o cargo atual de um funcionário não apresentaria o indivíduo em uma pesquisa tradicional.
A complexidade do processo pode aumentar com o tempo, mas, embora possa sinalizar integridade, também pode mascarar uma falta de clareza sobre o que importa. Cada novo estágio do processo de entrevista ou etapa de aprovação foi adicionado por um motivo, mas o efeito cumulativo pode ser um processo de contratação que leva meses.
A simplificação (seja em uma candidatura inicial ou nas rodadas de entrevistas) traz resultados em velocidade e uma experiência mais positiva para o candidato. Com a implementação estratégica da IA, as organizações podem unificar os dados de contratação e automatizar os principais processos, resultando em um processo de contratação mais simples e rápido.
Como uma colaboração entre recrutadores, gerentes de contratação, entrevistadores, RH e outros departamentos, a contratação é inerentemente multifuncional. No entanto, quando esses stakeholders operam em silos, os processos inevitavelmente ficam mais lentos. Um responsável claramente definido para cada etapa do processo de contratação é uma etapa fundamental, assim como a criação de canais de comunicação contínuos entre departamentos.
A IA pode ajudar na coordenação, ao rastrear os prazos de feedback, escalar as aprovações perdidas e permitir que cada stakeholder tenha visibilidade de cada etapa do processo de contratação.
Contratar para uma função pouco compreendida ou com uma visão limitada de uma função pode retardar o processo e criar resultados desastrosos. É importante, diz Enright, entender o trabalho real. “As organizações raramente se aprofundam no que é o sucesso na função; então, os requisitos aumentam com coisas que não são realmente necessárias.” Para fazer esse trabalho, observa ele, as organizações devem "evitar confundir habilidades com características, exposição ou preferências".
Uma conversa completa sobre descoberta de funções antes do recrutamento, combinada com uma visão ampla dos perfis de candidatos, é um investimento que se paga por si só. O uso da IA para mapear habilidades e funções em uma organização pode ajudar os gerentes de contratação a conduzir conversas estruturadas e bem informadas para evitar desalinhamentos precocemente.
“Separe o que deve estar presente no primeiro dia do que pode ser ensinado”, diz Enright. As descrições de cargos são frequentemente uma lista de desejos em vez de uma priorização genuína de requisitos, e alguns gerentes de contratação lutam para ser criativos na avaliação de habilidades mais comportamentais.
“As equipes muitas vezes eliminam os candidatos fortes porque eles carecem de um elemento restrito e ensinável — em vez de olhar para a adaptabilidade, a trajetória e o potencial”, diz ele. “Elas também ignoram a mobilidade interna, os ciclos de feedback e a realidade de que as funções evoluem mais rápido do que os requisitos usados para defini-las.”
A IA pode analisar descrições de cargos e dados históricos de contratação para distinguir quais requisitos declarados estavam presentes em contratações bem-sucedidas. Essa análise proporciona uma base de evidências que permite às equipes escrever requisitos sobre o que realmente importa.
"Métricas significativas agora se concentram na qualidade das decisões, clareza da função e adequação de longo prazo, não apenas na velocidade", diz Enright. "As métricas tradicionais se concentram na atividade, as métricas modernas se concentram no quão inteligente e sustentável você está contratando." As variáveis mensuráveis mais úteis para avaliar a eficiência da contratação no ambiente de trabalho moderno, diz ele, são:
Mais instrutivo do que o tempo de preenchimento ou de contratação, o tempo de decisão mede o tempo que leva desde o recebimento de uma candidatura (ou a conclusão de um estágio de entrevista) até a tomada de uma decisão de contratação. Longas lacunas entre os estágios podem indicar uma falha de coordenação ou autoridade de decisão pouco clara.
Se os requisitos para uma função mudarem significativamente após o início do recrutamento, é um sinal de que a função não foi bem compreendida desde o início. Acompanhar a frequência com que os requisitos de trabalho mudam ajuda as organizações a identificar quais funções podem precisar de mais suporte.
O percentual de funções preenchidas internamente tem um duplo propósito: mede a eficiência da contratação e atua como um indicador importante do engajamento dos funcionários. As organizações que preenchem funções internamente se movem com mais rapidez e retêm conhecimentos institucionais valiosos, juntamente com a preservação da cultura da empresa a longo prazo.
Quando os candidatos se retiram do processo antes de uma oferta de emprego ou rejeição, o motivo pode ser uma métrica crítica a ser acompanhada. Quedas evitáveis devido ao desalinhamento das expectativas representam falhas evitáveis. Acompanhar e categorizar sistematicamente os motivos pelos quais os candidatos abandonam o processo, seja por desalinhamento salarial ou um mal-entendido sobre a função, pode ser uma fonte crítica de possíveis dados de melhoria. Essa métrica pode ser mais útil do que a taxa de aceitação de ofertas para identificar gargalos no processo de contratação.
O desempenho meses após a contratação de um novo funcionário pode ser uma medida mais honesta da qualidade da contratação do que a impressão inicial de um candidato durante uma entrevista. As organizações que monitoram o desempenho dos novos contratados em relação aos critérios de contratação podem identificar quais momentos do processo preveem o sucesso e quais são menos importantes.
Depois que uma contratação é feita, a avaliação da descrição original do cargo em relação a um candidato real contratado revela o quanto os requisitos eram realistas. Essa métrica é uma medida direta de até que ponto os requisitos refletem aquilo de que a função realmente precisa.
Na contratação, na triagem de currículos e no agendamento de entrevistas, a inteligência artificial tornou-se cada vez mais onipresente. "Mas a chave para uma implementação eficaz é entender o que a tecnologia é genuinamente adequada para fazer: a IA é mais valiosa quando ajuda as organizações a ver funções e talentos mais claramente", diz Enright, "não quando reforça a correspondência irrealista." De forma geral, a IA agrega mais valor quando:
Ferramentas impulsionadas por IA analisam descrições de cargos e sinalizam linguagem que pode ser vaga ou inconsistente. Também pode ajudar gerentes de contratação e recrutadores a pensar em quais requisitos são genuinamente essenciais ou analisar indicadores de sucesso de funções anteriores. O resultado são descrições de cargos mais focadas e honestas, que atraem os candidatos certos.
Uma das aplicações mais promissoras da IA é identificar candidatos cujas habilidades estão próximos aos requisitos declarados, embora não sejam uma correspondência exata. Esse recurso é valioso para a mobilidade interna, onde a IA revela funcionários que desenvolveram habilidades relevantes de maneiras que podem não ser visíveis por meio de uma pesquisa básica de credenciais.
O mesmo padrão se aplica a candidatos externos que podem não ter sido os mais adequados para uma única posição. Em um dos casos, uma empresa de mídia pediu permissão a candidatos que não haviam sido contratados inicialmente para manter suas informações em um banco de dados. Utilizando a IA generativa, a empresa combinou esses candidatos com novas oportunidades à medida que se tornaram disponíveis.
A IA pode ajudar as equipes de contratação a distinguir entre os requisitos que devem estar presentes no primeiro dia e as habilidades que podem ser razoavelmente desenvolvidas dentro da função. Ao se basear em padrões em funções e setores semelhantes, a IA pode solicitar mais conversas realistas sobre as exigências do dia a dia de uma função e ajudar a evitar especificações excessivas que eliminam desnecessariamente candidatos fortes.
Atualizações de status e agendamento são tarefas demoradas que a IA e a automação do fluxo de trabalho executam de forma razoável sem envolvimento humano. Essa mudança libera os recrutadores para se concentrar em trabalhos de maior valor, permitindo que invistam seu tempo onde realmente importa: na construção de relacionamentos, na avaliação de candidatos e em parcerias estratégicas.
A análise de dados orientada por IA pode revelar padrões nos dados de contratação que podem ser invisíveis para alguém concentrado em uma única pesquisa. Quais estágios travam constantemente? Quais funções são abertas repetidamente? Esses insights permitem que as organizações interfiram no momento certo e com as intervenções certas.
Em última análise, diz Enright: "A IA melhora a eficiência ao reduzir o ruído e ampliar o conjunto de forma inteligente — não procurando "correspondências perfeitas" místicas.
Existem custos reais nas vagas abertas: produtividade perdida, equipes sobrecarregadas e indicadores-chave de desempenho (KPIs) não atendidos. As organizações que criam processos de contratação verdadeiramente eficientes reconhecem que a velocidade é o subproduto, não o objetivo.
"Uma coisa que muitas vezes não é percebida é que aumentar a eficiência da contratação não se trata apenas de acelerar o fluxo de trabalho, mas de melhorar a qualidade das decisões dentro dele", diz Enright. A maioria das ferramentas atuais, diz ele, pode agilizar o processo sem alterar os desafios fundamentais que estão no centro do processo de recrutamento: avaliar a atitude e as habilidades de um indivíduo em relação ao que ele chama de "desempenho humano no contexto futuro".
"Simplesmente acelerar as etapas não torna a previsão mais precisa", diz Enright.
Para recriar processos de recrutamento para melhor apoiar esse julgamento difícil e aumentar a qualidade da decisão na contratação, Enright recomenda focar nas seguintes dinâmicas:
Enright acrescenta: "A eficiência melhora mais quando as organizações param de tentar aperfeiçoar o funil e, em vez disso, se concentram em fortalecer o julgamento dentro dele".
Aprenda estratégias comprovadas para aumentar a produtividade e impulsionar a transformação empresarial com IA e inovação no núcleo.
Saiba como as organizações estão deixando de lançar a IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Aprofunde-se nesse guia abrangente que detalha os principais casos de uso, os principais recursos e recomendações passo a passo para ajudar você a escolher as soluções certas para sua empresa.
Ouça os especialistas explicarem como você pode usar a IA e os dados de forma ética para tornar o RH mais eficiente e humano.
Descubra dez maneiras pelas quais o RH pode ser um consultor estratégico para desenvolver um modelo centrado nas pessoas que prepare melhor a empresa para o futuro.
Aprenda como os líderes de RH podem criar uma cultura impulsionada pela IA generativa adotando a experimentação e capacitando as pessoas.
Reimagine e modernize o RH com IA no centro para obter melhores resultados empresariais e liberar todo o potencial dos funcionários.
Acelere os processos de RH com o IBM watsonx Orchestrate e automatize tarefas tediosas.
Otimize os processos de RH, melhore a tomada de decisões e impulsione os resultados de negócios com soluções da IA generativa.