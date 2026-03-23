As organizações enfrentam um dilema difícil: as ferramentas para alcançar os candidatos se multiplicaram, mas a capacidade de tomar boas decisões de contratação rapidamente ainda parece ilusória. As funções ficam abertas por mais tempo do que o necessário, e candidatos qualificados desistem no meio do processo. Essas ineficiências drenam a energia do recrutador, prejudicam a marca do empregador e aumentam os custos comerciais.

De acordo com Kim Morick, Líder de RH com foco em IA da IBM Consulting, os melhores talentos permanecem no mercado por uma média de apenas 10 dias. As consequências de um processo de contratação inadequado se agravam rapidamente, principalmente considerando o ritmo das mudanças nos ambientes de trabalho atuais.

De acordo com uma pesquisa com 750 executivos, o IBM Institute of Business Value descobriu que 87% dos líderes empresariais acreditam que, para realizar todo o potencial de um futuro habilitado para IA, devem ter as pessoas certas nos papéis certos.

A Deloitte descobriu que 93% dos trabalhadores que a organização entrevistou acreditam que ir além da construção tradicional de trabalho é crítico para o sucesso organizacional. Neste momento, a adaptabilidade pode ser importante tanto quanto as habilidades adquiridas anteriormente; e a agilidade (para os gerentes de contratação e para o pipeline de talentos) é essencial.

Uma estratégia de recrutamento eficaz não se trata apenas de velocidade. Trata-se de reduzir o esforço desperdiçado e melhorar a qualidade da tomada de decisão ao longo do caminho. “Eficiência na contratação não significa fazer o mesmo processo mais rápido”, diz Rob Enright, Líder Global de Aquisição de Talentos na IBM Consulting. "Trata-se de fazer melhores julgamentos com evidências mais claras e menos ruído."